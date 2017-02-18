DHA YURT BÜLTENİ-6

Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (4)

3 BAKAN OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne geldi. Bakanlar, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte bombalı araçla saldırı düzenlenen Yenişehir Mahallesi'ndeki lojmanlarda inceleme yaptı. Saldırıya ilişkin yetkililerden bilgi alan bakanlar, adliyeye geçti.

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Haber-Kamera: ŞANLIURFA ()

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Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (5)

3 BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ndeki saldırıya ilişkin olay yerinde bilgi aldıktan sonra adliyeyi ziyaret etti. Burada da yetkililerde bir süre görüşen bakanlar, çıkışta basın toplantısı düzenledi.

SOYLU: ARAÇ, MARDİN MAZIDAĞI'NDAN GELMİŞ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu ve hastanelerde 11 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Soylu, yaralılardan 1 bekçi ve Viranşehir Başsavcısı'nın hakime olan eşinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, patlatılan bombalı aracın Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde geldiğini belirlediklerini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle dedi: "Viranşehir'de adli mensuplarımızın hayatını idame ettirdikleri konutlara içi patlayıcı dolu bir araç, belirlemelerimize göre Mardin Mazıdağı'dan yaklaşık 2.5 gün önce hareket etmiş ve direkt buraya gelmiş. Sonrasında ise aracı park ettikten sonra kaçmak suretiyle uzaktan kumandayla patlaması sonucu yaşanmıştır. Patlamada zabıt katibinin 11 yaşındaki evladı, hepimizin evladı ilkokul 5'inci sınıf öğrenci Ahmet Oktay Günak şehit olmuştur ve yine tam aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden biri, silahlı müdahalede bulunarak arkasından giden İbrahim Kete de şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Olay esnasında yaralılar meydana gelmiş ve bu yaralılar gerek Viranşehir Devlet Hastanesi'ne, gerekse de Şanlıurfa'daki hastanelere nakledilmiştir. 2'si yoğun bakımda, 11 yaralımız mevcut. 2 yaralımız; emniyet bekçisi ve 1'i de başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da yine adliye lojmanlarında oturan sakinler."

14 BİNADA HASAR VAR



Soylu, saldırıda 14 binada da hasar oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Yine bunun yanı sıra yaklaşık 14 binada hasar meydana gelmiş ve bu 14 binanın içerisinde birçok konut da bu patlamadan etkilenmiştir. Bu tür terör olaylarıyla karşı karşıya geliyoruz. Terör olaylarının amacı; bütün milletimizde malumdur. Cani bir örgütün ortaya koyduğu bir olayla karşı karşıyayız. Ama burada önemli olan özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte, hem de bunların siyasi uzantılarına karşı Viranşehir'de ortaya koymuş oldukları bilinçli ve sağduyulu, memleketsever ve vatansever bir tablodur. Bu vaka içerisinde ortaya koydukları sağduyulu yaklaşımdır. Buradan ne adaletimizin çalışmasında, ne güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu teröre karşı kararlılıklarda hiçbir geri adım olmayacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu talimatı bizatihi vatandaşın kendisi verdi. Yani bu olaylarla karşı karşıya kalan ve bunların mağduriyetini yaşayan vatandaşlarımızın kendisi talimat veriyor. Bunun için ifade etmek gerekir ki bu konuda hem milletimizle birlikte, beraberlik içerisinde, hem de ülkemizin huzurunu, sükununu, istikrarını bozmaya çalışan ve ülkenin önemli bir karar vereceğinin arifesinde bizim karar mekanizmalarımızı etkilemeye çalışan bu unsurlara göz açtırmayacağız. İşte en son çok bir süre önce yine gerek Viranşehir'de, gerek Şanlıurfa'da, gerekse de başka noktalarda bu eylemleri gerçekleştirmeye çalışanlara gerekli dersler verilmiştir."

26 KİŞİ GÖZALTINDA



Konuşmasında dün geceden bu yana 26 kişinin gözaltına alındığını da açıklayan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Dün de gece itibariyle 26 kişi gözaltına alınmıştır. Bu konuda gerekli çalışmaları güvenlik kuvvetlerimiz yapacaklardır. Millet emin olsun ki bunları nerede olursa olsun, bu menfur olayları gerçekleştirenler, bu canileri buluyor ve gerekli cezasını veriyoruz. Bu tabloyu gördükten sonra yani direkt masum insanların hayatına kast etmeye yönelik tabloyu gördükten sonra elbette ki hiçbir vicdan bunların cezasız bırakılmasını kabul edemez. Bu kadar açık ve net. Onun için bu kararlılığı aynı iradeyle devam ettireceğimizi ifade ediyoruz. Gerek Şanlıurfa Valimiz, gerek Viranşehir Kaymakamımız, gerek kıymetli Başsavcımız ve buradaki Emniyet Müdürümüz, yetkililerimiz, Adalet Bakanımız, buradaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle de birlikte hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın bütün hasarları, devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bundan herkesin emin olmasını istiyoruz. Bu konuda hem sayın Cumhurbaşkanımızın, hem de sayın Başbakanımızın talimatları açık ve nettir. Bu açıdan vatandaşımızla, arkadaşlarımız temaslarını sürdürecek ve en kısa zaman içerisinde karşı karşı kalmış oldukları bu durum kısa sürede telafi edilecektir. Bu vesileyle başta masum evladımıza, şehit evladımıza, güvenlik görevlimiz, kıymetli kardeşimiz 27 yaşında hayata gözlerini yuman şehidimiz İbrahim Kete'ye cenabı haktan rahmet diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Allah yardımcımız olur inşallah. Hiç endişe etmesinler ve bu terör örgütü denilen alçaklar sürüsünü, elbette ki bu ülkeden söküp atacağız. Burada biraz önce gördüğümüz alicenap sağduyulu davranışı ülkede hakim kılacağız."

ADALET BAKANI: MİLLETİMİZE HİZMET VERMEKTEN DURDURAMAYACAKTIR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, Türkiye'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, Viranşehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dünden daha etkili ve kararlı bir şekilde devam edeceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır. Yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, zabıt katiplerimize, mübaşirlerimize, onların ailelerine ve adliyelerde çalışan ve ailelerini koruyan güvenlik görevlilerine terör saldırılarının amacı çok net. Bu saldırıların tamamı hukuka, adalete, milletimize, devletimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmıştır. Bu saldırılar, adalet görevi yapan ve milletimizin adalet beklentilerini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan hakim ve savcılarımızın, onlara görevlerinde yardımcı olan adli personelin, adaleti ayakta tutma iradesini asla zaafa uğratmayacaktır. Terör örgütleri; PKK'sı, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, ne kadar terör örgütü varsa bilumum tamamı adaleti durduramayacaktır, adaletin bekçilerini, adaletin görevlilerini, milletimize hizmet vermekten durduramayacaktır. Viranşehir'deki hakimlerimiz, savcılarımız, diğer günlerde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki görevlilerimiz dünkünden daha büyük bir şevkle ve azimle hizmetine devam edecektir. Bu saldırıların hiç birisi adalet ve yargı görevini yapanları yolundan geri çevirmeyecektir."

BAKAN ÇELİK: TELİN EDİYORUZ, LANETLİYORUZ



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, saldırıyı kınayarak, şunları söyledi: "Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının 250 bin Viranşehirli'ye, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve eğer Türkiye'de ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediklerini görmeyenler ve hissetmeyenler varsa Viranşehir'de şu acı tabloyu gelip görmelerini ve bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. Ve telin ediyoruz, lanetliyoruz. İnsanlıktan nasibini almayanlara sayın bakanlarımın ifade ettiği gibi gerekli cezaları inşallah millet gönlünde, beynin ve yetkili mercilerde tabi hukuk çerçevesinde cezalarını vereceklerdir. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, diliyorum, Viranşehir'imiz, Şanlıurfa'mıza ve bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Haber-Kamera: ŞANLIURFA ()

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Kapadokya'da balon kazası; 1 turist öldü







KAPADOKYA'da bu sabah meydana gelen balon kazasında Danimarkalı turist 54 yaşındaki Jensen Benny Karl yaşamını yitirdi.



Bölgedeki ilk şirketlerinden Kaya Balloons'a ait sıcak hava balona bu sabah erken saatlerde çoğu turist 20 müşteriyle Kapadrokya turu için havalandı. Saat 08.30 sıralarında turu tamamlayan pilot, Göreme Beldesi Karadağ Bölgesi'ne inişe geçti. Hava koşullarının da etkisiyle sert iniş yapan balonda bulunanlardan Jensen Benny Karl, bir anlık dalgınlıkla balondaki tutunma yerlerini bıraktığı için sepetten düştü.



Başını kayaya çarpan ve vücudunda kırıklar olan Jensen Benny Karl'a, ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hemen Özel Kapadokya Hastanesi'ne kaldırılan Danimarkalı turist Jensen Benny Karl, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Görüntü DÖkümü



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-ARŞİV



-Kapadokya'dan görüntü



-Balonlardan görüntü

Haber: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, () -

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Foça'da çıkarma gemisinde yangın

İZMİR'in Foça İlçesi'nde konuşlu askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında 4 asker dumandan etkilendi.



Foça Deniz Üssü'nde konuşlu, L-401 borda numaralı çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da, bu sabah klima devresinin elektrik kontağından yangın çıktı. Mürettebatın bulunduğu askeri gemideki yangına, söndürme konusunda eğitimli personel müdahale etti. Yangın söndürülürken, 4 asker dumandan etkilendi. Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan askerlerin hastaneden taburcu olup birliğine döndüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-FOTOĞRAFLAR

Haber: İZMİR, ()

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Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.



Köroğlu Dağlarının zirvesindeki Kartalkaya, hafta sonunda güneşin de yüzünü göstermesiyle yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı üst seviyeye çıktı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve sowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. Yoğunluk nedeniyle telesiyejlerin önünde zaman zaman kuyruklar da oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Pistlerde kayanlar



-Telesiyejlerden görüntü



-Kafede oturanlar



-Tatilcilerden görüntü

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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Bitlis'te kar ve kayak festivali başladı

BİTLİS Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV), düzenlenen 'Kar Şenlikleri' kapsamında, alp disiplini kayak ve atletizm yarışmaları yapıldı.



Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisi'nde düzenlenen şenlik kapsamında, 8 kategoride yapılan alp disiplini kayak yarışmasına 90 sporcu katıldı. Ayrıca şenlikler kapsamında Bitlis Müftülüğü önünden başlatılan atletizm yarışmasına katılan sporcular 5 bin metre koşarak birbirleriyle mücadele etti. BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan insanların neşe ve canlılığının kendilerini etkilediği söyledi. Bitlislilerin spora duyduğu ilgi ve alakadan memnun olduklarını belirten Eren şöyle konuştu: "Bu etkinliği Valilik ve BETAV olarak düzenlendik. Kayak yarışlarına büyük ilgi var. Yarış sonunda tören yapılacak, Törende kazananlara mükafatları verilecek. Bu bizleri hakikaten çok memnun ediyor. Eskiden burada meşe odunundan yapılan kızaklarla kayak yapıyorduk. Tabii o şekilde yetişmiş bir kayakçı olarak dünyanın her tarafında kayak yaptım. Buradaki bu neşeli durum daha güzel etkinliklere kapı açacak. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Diğer sahalara da kaydırabiliriz. BETAV ve Bitlis işbirliği ayrılmaz bir parça halinde gidecek. Yalnız eğitimde değil, sporda ve tanıtımda da güzel kapılara vesile olacak. Bunu sürekli hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer bölgelerden kayakçı davet edip yarış düzenleriz. Pistimiz kayak sporuna elverişli. Burada Türkiye çapında yarışlar düzenlenebilir. Erciyes ve Palandöken gibi güzel bir kayak merkezi olabilir. Asıl tesisimiz Nemrut'tur. Burası daha lokal ve butik hizmet veriyor."



Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise kentin kayak sporuna ve etkinliklere müsait olduğunu belirterek, "BETAV ve Eren Holding buraya geldi. Burada kayak yarışmaları düzenlendi. İlimiz için önemli bir etkinlik. Bu şehirde okumuş ve büyümüş insanların ve belli noktalardaki iş adamlarımız, genç ve çocuklar için güzel bir örnek. Hep birlikte burada bu güzel günde bir kayak etkinliği gerçekleştirdik" dedi.



Sporcu ve bölgede bulunanların halay çekmesi ardından, yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışmada, U12 bayanlarda Hiranur Koçyiğit, U14-16 bayanlarda Dilan Özgeç, U18 ve üzeri bayanlarda N. Şimal Kurşun, U12 erkeklerde Mehmetcan Özgeç, U14-16 erkeklerde Baran İlyas, U18 ve üzeri ekreklerde Doğan Özgeç, U21 erkeklerde ise Ömer Faruk Balaman birinciliği elde etti. Takım halinde ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Merkezinden görüntü



-Kayakçılardan detaylar



-Kayak Yarışlarından detaylar



-Sporcuların yarışmalarından detaylar



-İşadamı Ahmet Eren ile röportaj



-Detay görüntüler



-Halay çekenlerden detaylar



-Ödül töreni



-Bitlis Valisi Ahmet Çınar ile röportaj



-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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