DHA YURT BÜLTENİ-6

HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında savcılığın itirazı üzerine, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Terör örgütü üyeliği ve Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Milletvekili İdris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruşmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararı gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Tahliye kararı üzerine savcılık yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasını istedi. Talebi değerlendiren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

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Sinop Devlet Hastanesi Başhekimi FETÖ'den gözaltında



SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi aile hekimi Fulya Yarar FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi aile hekimi Fulya Yarar bugün gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Hastane önünden detay

- Polisten detay

Haber-Kamera : İbrahim ASLAN/SİNOP, ()-

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Sakarya Üniversitesi'nde Bylock kullanan 10 akademisyen gözaltında



SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT raporu ile ByLock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. MİT raporu ile Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyenin Bylock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akademisyenleri yakalamak için operasyon düzenledi. 10 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 20 Temmuz tarihinde yurt dışına kaçan, hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Ekiz'in oğlu Yunus Ekiz de bulunuyor. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Yunus Ekiz, Yrd. Doç. Ferhat Dikbıyık ile öğretim görevlileri Ayşegül Ocak, Engin Yılmaz, Hasan Çetin, Mustafa Aras, Saim Çiftyıldız, Sıtkı Gürdırama, Şükrü Şirin ve Tufan Koç emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),()-

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Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, PKK/KCK yöneticiliğinden ve terör örgütüne üye olmaktan aranan eski Doğubayazıt Belediyesi Meclis üyesi S.B. jandarma tarafından yakalandı.

Hakkında PKK/KCK yöneticisi ile terör örgütü PKK'ya üye olmaktan aranan eski Doğubayazıt Belediye Meclis üyesi S.B., dün Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Sazık Mevkii'nde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan S.B.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 cep telefonu ile 605 Amerikan doları ele geçirildi. S.B., ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma karakoluna götürüldü.

Haber: İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale),()-

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Düzce'de uyuşturucu çetesine operasyon: 6 tutuklama



DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi ve Orhangazi Mahallesi civarında uyuşturucu satıcılarını takip etti. Teknik ve fiziki takip sonucu çete elebaşı E.Ö. ile R.S., M.Z., F.Ç., M.U., M.Z., G.Z. ve A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Shadow' ile yapılan aramalarda satışa hazır 95 gram bonzai, 32.2 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 705 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Çete elebaşı E.Ö. ile R.S., M.Z., F.Ç., M.U. ve M.Z., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.Z. ve A.H. .ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis kamerasında operasyon anına ilişkin görüntüler

-Evlerin aranması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Abdullah Gül, babasını ziyaret için Kayseri’de



ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenen babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek üzere Kayseri’ye geldi.

İstanbul’dan THY’nin tarifeli uçağıyla Kayseri’ye gelen Abdullah Gül’ü, Erkilet Havalimanı'nda Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim, Emniyet Müdür Vekili Tuncay Yalçınoğlu karşıladı.

Abdullah Gül, havalimanından ayrılmadan önce basın mensuplarına, "Hastaneden 2 gün önce tedavisi tamamlanarak eve çıkan babamı ziyarete geldim. Özel bir ziyaret" diyerek, gündeme ilişkin konularda açıklamada bulunmayacağını söyledi.

Gül, daha sonra baba evinin bulunduğu Alpaslan Mahallesi'ne geçti. Cuma namazını buradaki Feride Ana Camisi'nde kılan Gül, akşam saatlerinde İstanbul’a dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-11. Cumhurbaşkanı'nın uçaktan inmesi

-Gül'ün protokol tarafından karşılanması

-Gül'ün karşılayanlarla sohbeti ve aracına binmesi

-Detay

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

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Gaziantep'te 22 STK'dan 'Evet' açıklaması

GAZİANTEP'te bir araya gelen 22 Sivil Toplum Kuruluşu; 'Gaziantep Anadolu Evet Platformu'nu kurarak referandumda huzur ve istikrar için 'evet' diyeceklerini açıkladı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Şubesi'nde bir araya gelen STK temsilcileri, 16 Nisan'da yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' referandumunda 'evet' diyerek destek vereceklerini açıkladı. Platform adına konuşan ASKON Gaziantep Şube Başkanı Hayri Ünal, referandumun Türkiye ve dünya devletleri açısından önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodları halkın seçilmişler üzerinde egemenliği ve kapsayıcılık üzerine temellendirilmesine rağmen geçtiğimiz 90 yıl seçilmişlerin halkı sömürüsü ve ayrıştırıcılığın temel politikalar olduğu bir düzenle yaşandı. Bu düzen 60, 70 ve 80 darbeleri, PKK, FETÖ, 28 Şubat ve birçok yaşadığımız krizin suni olarak üretilmesine zemin hazırladı. Buna ek olarak, zayıf siyasi iradenin karşı koyamamasıyla, ülkemize büyük acılar yaşattı; derin yaralar bıraktı. Son 15 yılda ise 367 krizi, Gezi kalkışması, 17-25, 6-8 Ekim, hendek siyaseti, terör sarmalı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi önceki dönemlerden daha komplike ve organize saldırılar yaşamamıza rağmen, güçlü siyasi irademiz ve cesur halkımız sayesinde bu saldırıları bertaraf ettik."

Sistem değişikliğine en uygun zamanın içinde bulunduğumuz zaman olduğunu kaydeden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzde duran referandum, sandığının sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük öneme sahip olduğunu anlamaktayız. Yeni şekillenecek dünya düzeninde sorumluluğumuz ve hakkımız olan öncü rolümüz için, sistem değişikliğine yönelik en doğru zamanın şu an olduğunu anlıyor, değişikliğin zaruretini savunuyoruz. Türkiye’nin geçtiğimiz 100 yılda tüm yaşadıklarını, son 4 yılda farklı modellerde tekrar yaşamış olması ise, doğru yolda olduğumuzun kuşkuya yer bırakmayan elimizdeki net kanıtıdır. Suni, art niyetli, seçkinleri gözeten bizi germekten ve geriletmekten başka anlam taşımayan tartışmaları görmezden gelerek, medeniyetin beşiği olan bu topraklardan, Anadolu’dan 'evet' diye haykırıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Hayri Ünal'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Adıyaman'da bilgisayar çalan şüpheli yakalandı



ADIYAMAN Ziraat Odası’ndan 2 bilgisayar çalan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği saptanarak yakalandı.

Adıyaman Ziraat Odası’na gece geç saatlerde giren bir kişi içeride bulunan 2 bilgisayarı çaldı. Sabah geldikleri odada bilgisayarların çalındığını anlayan görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin 36 yaşındaki Ş.M. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı bilgisayarlar ile birlikte evinde gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu saptanan Ş.M.'nin sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Hırsızın laptopları götürmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

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Saadet öğretmenin tepkisi: Gittikleri yer Disneyland değil ki...



İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği ve istismarda bulunduğu' iddiasıyla emekli okul müdürü Adil Ş.'nin, 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmasında mahkemenin, mağdur çocukların Adli Tıp Genel Kurulu'na tekrar gönderilmesine karar vermesi tepki çekti. Çocukların bu kez, ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup bozulmadığına bakılıcağı açıklandı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan tepkisini, "Gittikleri yer Disneyland değil ki" sözleriyle gösterdi.

Davaya konu olan olay 17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarıyla ortaya çıktı. Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI 6 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılı 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve 1 yıl 5 aydır tutuklu olan emekli öğretmen Adil Ş., delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 2016 yılının 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi.

RAPORA RAĞMEN ÇOCUKLAR TEKRAR GÖNDERİLECEK

Bu arada geçen aralık ayında Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nden, çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının bozuldukları raporu verildi. Ancak bu raporda, çocukların ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup bozulmadığına yönelik sonucun yer almamasına sanık avukatı itiraz etti. Bu itirazı gözönünde bulunduran mahkeme de, çocukların bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na gitmelerine karar verdi duruşmayı erteledi.

Bu kez çocukların ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup, bozulmadığına bakılacağı ifade edildi. Bu karara, mağdurların yakınları ile onlara destek verenler tepki gösterdi. Çocukların bunu birkez daha kaldıramayacaklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, karara sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta tepki gösterdi. Çocukların tekrar rapor almaya gitmeleri durumunda, büyük sorunlar yaşayacaklarına paylaşamında yer veren Saadet Özkan şunları yazdı: "Siz hiç çocuk oldunuz mu? Ya da şöyle sorayım siz hiç çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz? İçinizdeki çocuk hala yaşıyor mu? Tüm raporlar çocukların ruh sağlığının bozulduğu yönünde geldi. Çocuklar Belki 5 kez birilerine bunu anlatmak zorunda kaldı. Olayın ilk günü anlattılar olmadı. Hastaneye gidip anlattılar olmadı. Üniversiteye gidip anlattılar o da olmadı. Mahkemede anlattılar o da olmadı. Diğer hakim amcalarına anlattılar o da olmadı. İstanbul Adli Tıp'a anlattılar. Şimdi yine mi olmadı, yetmedi mi? Gittikleri yer Disneyland değil ki. Birileri Allah Aşkına buna dur desin, yasalar çocuklardan yana değişsin."

Saadet öğretmen, 25 Mayıs 2017 günü İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.45'te görülecek duruşmada hazır olacağını da belirterek, "Hep birlikte bunun peşini bırakmayacağız. Yolumuz belli izimiz belli. mücadeleye devam" dedi.

Haber: Bahri KARATAŞ/İZMİR, () -

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Bursalı görme engelli Necdet, '5 Maraton 5 Zirve’ projesinin finalinde



TÜRKİYE’NİN görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı Zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı ‘Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesinin finalini gerçekleştiriyor.

Necdet Turhan, Avustralya’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya’da olacak.

Sydney’de yaşayan dağcıların da katılacağı tırmanış ekibi, Avustralya Kıtası’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi’ne 4-7 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşmayı planlıyor. Görme Engelli Sporcu Necdet Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "2002 yılından başlayarak antrenörüm ve dağ kılavuzum Nevzat Öntaş ile sürdürdüğümüz projemizin final aşamasında. 2017 Mart ayında Avustralya’da son etkinliğimiz olan Kosciusko Zirve tırmanışıyla projeyi tamamlamış olacağız. Etkinlik, ABD'de yaşayan Türklerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor. Projeyle 15 yıldır mücadelesini verdiğim beş kıtada maraton koşmak ve 5 tırmanış yapmak hayalim gerçek oluyor."

NECDET TURAN KİMDİR?

Necdet Turhan 1957 yılında Balıkesir ‘de doğdu. Bir memur ailesinin en küçük bireyi olan Turhan ilk orta ve lise öğrenimlerini Bursa’da tamamladı. Dağcılık ve atletizme onur üyesi olduğu ODTÜ Dağcılık Kolu’nda başlayan görme engelli sporcu yine ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 1994 yılında şeref öğrencisi derecesiyle mezun oldu. Emekli memur olan Turhan Bursa’da yaşıyor. Spor çalışmaları dışında görme engellilere gönüllü danışmanlık yapıyor ve sesli bilgisayar eğitimleri veriyor.

Haber: Cemal EKENTOK / BURSA ()

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