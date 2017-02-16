DHA YURT BÜLTENİ-6

'İÇ SAVAŞ ÇIKAR' DİYEN AK PARTİLİ YÖNETİCİNİN İSTİFASI İSTENDİ



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Soma ilçesindeki toplantıda "Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" ifadelerini kullanan ve büyük tepki çeken Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasını istedi. Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada, referandumda 'evet' diyenlerin de 'hayır' diyenlerin de olabileceğini belirterek şöyle dedi:

"Malumunuz olduğu üzere İl Başkan Yardımcımız Ozan Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla Soma'da yapmış olduğu konferanstaki konuşmalar partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Biz, toplumu geren söylemlerden uzak duracağız. Halk oylaması süreci boyunca da ılımlı bir propaganda yürüteceğiz. 16 Nisan'a az bir süre kaldı. 'Evet' mi çıkacak, 'hayır' mı çıkacak, bunu halkımız tayin edecek. Dolayısıyla Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Ozan Erdem'in istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in yaptığı 'iç savaş çıkar' açıklamalarıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iki farklı yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Biçer, soru önergesinde, "AKP'li Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları şantajdır ve alenen suç teşkil etmektedir. Hangi gerekçeyle iç savaş çıkacağı ifade edilebiliyor? Referandumda başarısız olmanız halkın iradesidir. Halkın iradesine saygı göstereceksiniz. Kimseyi tehdit edemezsiniz" dedi. CHP'li Biçer soru önergesinde de "Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı'nın 'iç savaşa hazırlanın' söylemi referandumda AKP'nin izleyeceği yöntemin ne olduğunun işareti mi? İşte bizim ısrarla 'hayır' deme gerekçemiz halk üzerinde baskı kurmak isteyen diktatör rejime, halkı baskı altına almak isteyen rejime olan karşıtlığımızdır. Millet iradesine her zaman saygı gösterdik. Ama biz AKP gibi sözde ifadelerle değil gönülden saygı gösterdik. AKP İl Başkan Yardımcısı halkı tehdit ederek baskı kurmaya çalışarak eylem yapma çabasında. İşte bu durum bile AKP'nin nasıl bir rejim değişikliği istediğinin açık işaretidir" ifadelerine yer verdi.



"CHP UŞAK'TA AK PARTİLİ ERDEM'E TEPKİ"



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Erdem'in yaptığı konuşmayla 'beynindeki kini dilinden döktüğünü' öne sürdü. Yalım, "Ak Partili başkan yardımcısını konuşmasında Yüce Türk milletini tehdit etmesi, içlerdeki kini gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu tip tehditlere boyun eğmedi ve eğmeyecektir. 16 Nisan'da bu bağnaz düşüncelere, Türk milleti 'hayır' diyerek cevabını verecektir" dedi.

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in konuşmasını talihsizlik olarak nitelendiren CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, "Erdem'in yaptığı konuşması bağlı bulunduğu partinin gerçek fikirlerini ortaya serdi. Ak Parti halka baskı, tehdit ve korku ile sözde istikrar vaadi ile öne çıkmaya çalışıyor. Yapılan anketlerde 'hayır' oyunun önde olduğunu gördüler. Bu nedenle Ak Parti'nin tüm kademesindeki yöneticiler daha saldırgan ve tehditkar oldu. Toplumu bölmeye ve rejim değişikliği yapmaya çalışanlara ülkemizin vatanperver çocuklarının 16 Nisan'da sandıklarda hayır diyerek pirim vermeyeceğini biliyoruz. Bu ülkenin çocukları böyle küstah bir il başkan yardımcısına boyun eğmeyecektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kurtuluş savaşıdır" diye konuştu.



CHP'Lİ ÖZEL: BU BİR SUÇÜSTÜ DURUMUDUR"



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandumdan 'evet' çıkmazsa iç savaş çıkacağını söyleyen Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in sözlerini, "Bu bir suçüstü durumudur" değerlendirmesinde bulundu.



Erdem'in açıklamasının bir kişisel tavır olmadığını belirten Özgür Özel, "Bilinçli olarak yaptıkları negatif kampanyanın stratejik olarak sürdürdükleri korku politikasının bir ürünü. Bu yüzden kamuoyundan tepki gelince il başkan yardımcısının istifasını istemek sorunu halletmez. Yapılan yanlış ve işlenen suç kişisel değil, kurumsaldır" dedi. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte milletvekili adayları da olan partide il başkan yardımcılığı gibi kritik bir görevde bulunan, özel olarak propaganda için görevlendirilen, ilçe ilçe gezdirilen ve eline mikrofon vererek üyelere konuşturulan bir kişiyle karşı karşıyayız. Parti adına konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan bu sözler tüm partililerden alkış alıyor. Kamuoyuna yansıyınca istifasını talep etmekle AKP bu işten kurtulamaz. Anadolu deyimi ile 'Anası neyse danası da odur.' Bugüne kadar Numan Kurtulmuş ile başlayan, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın sürdürdüğü anayasanın içeriğini ve maddelerini anlatmak savunmak yerine korku üretmek, önüne gelen herkese terörist demek, 16 Nisan sonrasını zihinlerde terörize etmek, sürekli karışıklıktan ve iç savaştan bahsetmek, Türkiye'ye fayda getirmez. Derhal Ak Parti'nin kurumsal olarak tüm Türkiye'den ve milletimizden özür dilemesi gerekir."

Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in açıklamasının bir suç ürünü olduğunun altını çizen Özen, "Partilerin görevi teşkilatlarına ve ilçelerine görevlileri yollayıp, onları referanduma seçimlere hazır olun çağrısında bulunmaktır. Ama Ozan Erdem ilçe ilçe gezip, 'referandum sonrası iç savaşa hazır olun' demesi Ak Parti'nin içinde bulunduğu açmazı, Türkiye'yi sürüklemeye çalıştığı, felaketin gözler önüne sermesi açısından bir suçüstü durumudur" diye konuştu.

OZAN ERDEM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında Soma'da yaptığı konuşma sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in 'Bu referandum oylamasında yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun' şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Manisalı olan Ozan Erdem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Siyasal iletişim üzerine uzmanlığını yapan Erdem, çeşitli üniversitelerde de bu alanla öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanında da kaymakam ve hakim adaylarına eğitim verdiği belirtilen Erdem, aynı zamanda Türkiye çapında kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri verdi. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Parti'den 8'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ozan Erdem seçilemedi.

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge birimi başkanlığı görevini yürüten Ozan Erdem, partinin düzenlediği konferans ve seminerlerle kadınlara ve gençlere siyaset bilimi eğitimi veriyor.

Görüntü Dökümü



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Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in o konuşması

Nermin UÇTU- Barış GEZİCİ-Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Yavuz KUŞDEMİR//MANİSA, UŞAK, ()

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2)EŞ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN BABANIN CENAZESİ ALINDI







ANTALYA'da çocukları Leyla ve Viktor'u zehirleyerek, Rus uyruklu eşi Anna Gün'ü de av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, geçen pazartesi gece yarısı çocukları 11 yaşındaki Viktor ve 15 yaşındaki Leyla Gün'e, içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Sabaha kadar cesetlerin başında bekleyen Muammer Gün, saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

YEĞENLERİ ALDI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Muammer Gün'ün cenazesi, Adana'da oturan 2 yeğeni tarafından toprağa verilmek üzere alındı. Cenazeyi alanlardan Mustafa Kader, Muammer Gün'ün dayısı olduğunu belirterek, "Cenazeyi almaya kimse gelmeyecekti. Annemizin hatrından dolayı geldik. Mezarlıklar müdürlüğündeki işlemlerin arından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Kendisi intihar etmiş ama çocukların ne günahı vardı" dedi.

ANNE VE ÇOCUKLARININ CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Anna Gün'ün Rusya'daki yakınlarıyla irtibata geçti. Yakınlarının isteği üzerine Anna Gün ve çocuklarının cenazeleri özel bir cenaze hizmetleri şirketi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan birkaç gün içinde alınarak Rusya'ya gönderilecek.

Görüntü Dökümü



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NOT: OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ (PAZARTESİ)



-Cenazenin yeğenleri tarafından morgdan alınması



-Asansöre taşınması



-Cenaze arabasına konulması



-Cenaze arabasının hareket etmesi



-Detaylar- / 92.5 MB/ 1 DK 36 SN



Haber-Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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3)İRAN'DAKİ DEPREM YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ DE HİSSEDİLDİ







İRAN'ın Urumiye kentinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova İlçesi'nde de hissedildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 01.28'de İran'ın Urumiye kentinde richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sınıra yakın Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde de hissedildi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () -

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4)İPSALA’DA TIR'DA 298 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE’nin İpsala Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen hurda kağıt yüklü Makedon uyruklu sürücünün kullandığı TIR'ın gizli bölmelerinde, piyasa değeri 6 milyon lira olan 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.



Türkiye'ye giriş yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu 60 yaşındaki Kiril Najdoski'nin kullandığı SK7862AM plakalı TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Hurda kağıt yüklü TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, dorsenin tabanına yapılan gizli bölmede 256 paket halinde 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Makedon sürücüsü Najdoski ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Hurda kağıt yüklü TIR



-Köpekli arama



-TIR dorsesinin tabanın açılması



-Uyuşturucu paketleri



-Bulunan esrar



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ İPSALA(Edirne),()-

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