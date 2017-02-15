DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Kar yağışı Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar, D-100 ve TEM yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili oldu. Görüş mesafei 10 metreye kadar düştü. Yoğun kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri, zeminde biriken karı temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri denetimlerini artırırken sürücüler yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Çok sayıda karla mücadele aracı TEM Otoyolu'nda yolu açmak için çalışırken takviye ekipler de Bolu Dağı Tüneli çıkışında hazır bekletildi.



ŞEHİR MERKEZİNDE KAR



Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren tipi şeklinde yağan kar ile şehir beyaza bürünürken yaşam da olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yoğun tipide ağızlarını burunlarını kapatıp güçlükle yürüdü. Belediye ekipleri kent içinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolu geçişinden görüntü

-Karayolları ekiplerinden görüntü

-Karla kaplı yoldan görüntü

-Bolu Dağı Tüneli'nden görüntü

-Tünel önünde bekleyen karayolları ve polis ekipleri

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Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()

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2)NİĞDE’DE SURİYELİ AİLENİN KALDIĞI EV YANDI

NİĞDE'de 10 Suriyelinin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez İmam Hatip Meydanı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Evde kalan aynı aileden 10 Suriyeli de alevlerin arasından yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangına kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin gelişi

- İtfaiye erinin koşması

- Yanan binadan görüntü

- Vatandaşların yangına su hortumu ile müdahale etmesi

- Ağlayan Suriyelilerden görüntü

- Yanan binanın içerisindeki alevler

- Detay görüntüler

- İtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntü

- Polis aracında oturan Suriyeliler

- Söndürme çalışması yapan itfaiye erlerinden görüntü

Süre: 03'22" Boyut:221 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,()

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3)İSLAHİYE'DE BAKKALDA HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bir bakkaldan bin 500 liralık sigara ile madeni para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay, geçen Cumartesi gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbaha Caddesi'nde Hüseyin Nuri Atılgan'a ait bakkala giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasadaki madeni paralar ile birlikte bin 500 lira değerinde sigara çalıp kayıplara karıştı. Atılgan'ın fark ettiği hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis, daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen V.G. ile U.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Hüseyin Nuri Atılgan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU : 56 MB

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4)PARASIZ KALINCA MARKETE GİRİP GASP YAPMIŞ

KONYA’da bir markete girerek kasadaki kadını bıçakla tehdit edip 200 lira gasp eden 20 yaşındaki Emre Y, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını itiraf eden Emre Y., yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay yaklaşık 2 hafta önce merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Ufuk Sokak’ta meydana geldi. 48 yaşındaki Fatma K.’nin işlettiği markete giren bir kişi bıçakla tehdit edip kasadaki paraları istedi. Büyük korku yaşayan Fatma K., kasadaki 200 lirayı verdi. Parayı alan zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, market sahibi durumu polise bildirdi. Markete gelen polis tarafından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonrası marketteki 200 lirayı gasp eden zanlının, daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan 20 yaşındaki Emre Y. olduğu tespit edildi. Polis, anne ve babası ayrı olduğunu belirlediği, sokaklarda yaşadığını tespit ettiği Emre Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının zaman zaman gasp olayının yaşandığı marketin yakınlarında bulunan şehirler arası otobüs terminalinde kaldığını belirleyen polis tedbir aldı. Dün sabah saatlerinde Emre Y.’nin otogarda olduğunu tespit eden polis yakalayarak gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını itiraf eden Emre Y., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA )

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5)MANİSALI BELEDİYE İŞÇİSİ MÜLTECİLERİN ROBİN HOOD'U OLDU

MANİSA'daki bir ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Halil Uysal (47), sosyal medyada başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi mültecilere 1000 kişilik çorba dağıtıyor.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde belediye işçisi olarak çalışan 4 çocuk babası Halil Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden Suriyeli, Afgan ve Iraklı sığınmacılar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren hayırseverlerin desteği ile pişirilen 1000 kişilik çorbayı, 15 gündür kapı kapı dolaşarak, ailelere ulaştıran Uysal, zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen bir halk kahramanı Robin Hood ruhunu Manisa'da yaşatıyor. Mülteci aileler ise ellerinde çorba tabakları ile her gün Uysal'ın yolunu gözlüyor.



AİLELER MEMNUN



Belediyedeki işinin ardından çorba dağıtımını yapan Halil Uysal, mart ayı sonuna kadar sürdüreceği kampanyaya katılmaları için hayırseverlere çağrıda bulundu. Uysal, "Ülkelerinde iç savaş, terör, yoksulluk gibi sorunlarından dolayı ülkemize sığınan Suriyeli, Afgan ve Iraklı ihtiyaç sahibi ailelerimizi daha önce tespit ettik. Çoğunluğu inşaat ve ovalarda çalışan bu aileler, Manisa'da kar yağışının başlamasıyla çalışamadı. Bu kampanya ile mart sonuna kadar çorba dağıtmaya devam edeceğim. Bazı aileler bize 'Verdiğiniz çorbayı iki gün boyunca içiyoruz. Siz gelmezseniz biz bu çocuklarla burada aç kalırız' diyor" dedi. 6 ay önce Manisa'ya yerleşen 11 çocuk babası Mühim Hasan, çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mühim Hasan, "İyi güzel çok güzel. Hayırseverlere de teşekkür ederim" dedi. Bir diğer mülteci Şaban Hasan ise, kendilerine sahip çıkan hayırseverlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Araç içerisindeki çorbadan detay görüntü,

-Halil Uysal'ın kapıları çalarak mültecilere seslenmesi ve çorba dağıtmasından görüntü,

-Halil Uysal'ı bekleyen mülteci çocuklardan görüntü,

-Halil Uysal'ın konuşması,

-Mülteciler Mühim Hasan ve Şaban Hasan'ın konuşması.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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6)FETÖ'NÜN BURDUR İMAMI ADLİYEDE

BURDUR'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta'da yakalanan FETÖ'nün Burdur imamı adliyeye sevk edildi.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün son Burdur imamı olduğu belirtilen A.Y., önceki gün Isparta'da yakalanarak Burdur'a getirildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından A.Y., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış görünüş

- A.Y.'nin adliyeye getirilişi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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7)MUHTARA, HES ŞİRKETİNDEN RÜŞVET ALDI İDDİASI

ISPARTA'da bir köyün sular altında kaldığı 3 HES ve Kasımlar Barajı projesinde, Darıbükü ve Kasımlar köylerinin muhtarları HES şirketinden rüşvet almakla suçlanıyor. 2 köylünün iki muhtar hakkındaki suç duyurusu nedeniyle soruşturma izni veren kaymakam başka yere tayin edilirken, yeni kaymakam ise soruşturma iznini iptal etti.

Isparta'nın Sütçüler İlçesi'nde Ayvalıpınar'dan başlayan Kartöz ve Ayvalı derelerinin, Antalya'nın Manavgat İlçesi Değirmenözü Mahallesi'nde Yukarı Köprüçay'la birleştiği bölgede, Gülsan Elektrik A.Ş. bünyesindeki Taçyıldız Elektrik Sanayi Üretim A.Ş. firması tarafından yapımı devam eden 3 HES ve 1 baraj projesi kapsamında Darıbükü Köyü su altında kaldı. Köylülerden Hasan Uysal ve Sefer Cengiz, Darıbükü Köyü muhtarı Mehmet Avcu ve Kasımlar Köyü muhtarı Azmi Karataş hakkında, Gülsan Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. yetkililerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla Sütçüler Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.



SUÇLAMALARDA NELER VAR?



Şikayet dilekçesinde köy muhtarı Mehmet Avcu'nun, halkını 'Acele Kamulaştırma' kararı verilen taşınmazların değerinin altında satmasına, kamulaştırma yapılmadan dava açma haklarından feragat etmelerine ve arazilerini tapudan şirket yetkililerine tümüyle devretmelerine ikna etmek ve yönlendirmek için para, gayrimenkul ve muhtelif rüşvetler aldığı öne sürüldü.



Mehmet Avcu'nun, kamulaştırma ödemeleri kapsamında köy tüzel kişiliğine yapılan köy camisi ve diğer yardımları da kişisel hesaplarına aldığı ve harcama yaptığı öne sürülen suç duyurusunda, 280 bin TL civarında olan bu yardımın iki köy muhtarı arasında paylaşıldığı, inceleme yapıldığı takdirde cezai kovuşturmaya uğranmaması amacıyla Kasımlar Köyü muhtarının hesaplarına gönderildiği, bu ödemelerin daha sonra Darıbükü Köyü muhtarına elden ödendiği iddia edildi.



ŞİRKETTEN MAAŞ VE SGK



Köy muhtarının şirket tarafından, köylüleri dava olmaksızın mülklerini devretmeye razı etmek, dava açmamak gibi şeyler için maaşa bağlandığı, muhtarın oğluna 80 bin TL civarında değeri olan traktör satın alındığı, trafik tescil kayıtları istendiğinde bu durumun görüleceği kaydedildi. Yine muhtar ve oğlunun yapılan baraj inşaatında hiç çalışmadıkları halde şirket tarafından sigortalandıkları da öne sürüldü.



KÖYLÜNÜN İKİ KATI BÜYÜK EV



Suç duyurusunda, şirketin evi sular altında kalan köylüler için inşa ettirdiği 50'şer metrekare büyüklüğündeki evlere karşı köy muhtarının evinin iki kat daha büyük olduğuna da yer verildi. Suç duyurusuyla birlikte SGK kayıtları ve çeşitli banka hesapları da kanıt olarak sunuldu.

KAYMAKAM İZİN VERDİ

Kişisel çıkar sağlamak amacıyla muhtarlık yetkilerini kullanarak rüşvet almak, köy tüzel kişiliğine ait para ve mal varlığını zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak ve rüşvet vermek suçlamalarının yöneltildiği iki muhtar hakkında, dönemin Sütçüler Kaymakamı Tunahan Çil soruşturma izni verdi.

Kaymakam Çil, Aralık ayı başında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne tayin edildi. Yerine ise 26 Aralık tarihinde Furkan Duman görevlendirildi.

YENİ KAYMAKAM SORUŞTURMA İZNİNİ İPTAL ETTİ

Sütçüler Kaymakamı Furkan Duman, iki köy muhtarı hakkında kendisinden önceki kaymakam Tunahan Çil tarafından verilen soruşturma iznini iptal etti. Darıbükü köyündeki kamulaştırma işlemleri sırasında köy tüzel kişiliğine ait taşınmaz ve kamu binalarının kamulaştırma bedellerinden elde edilen gelirin, köy muhtarı Mehmet Avcu tarafından uygun kullanılmadığı ve bu gelirlerin nereye harcandığı ile ilgili köylüye hiçbir bilgi vermeyerek, 'görevini kötüye kullandığı' iddialarına ilişkin, somut bir delil ve belge bulunmadığından soruşturma izni verilmemesine karar verildi.

KAYMAKAMIN KARARINA İTİRAZ

Köylüler adına suç duyurusunda bulunan avukat Aynur Rüzgar Gökçe, köylülerin hem kaymakamlık hem de savcılığa verdikleri çok sayıda şikayeti olduğunu da söyledi. Bu şikayetlerle ilgili geçen kasım ayında, önceki kaymakamla yaptıkları görüşmede, sözlü olarak kendilerine soruşturma izni verildiği ve savcılığa gönderdiğinin söylendiğini belirten Gökçe, "Kaymakam 'kolluk gücüyle hiçbir zaman köylüleri karşı karşıya getirmeyiz' gibi ifadeler de kullanmıştı. Kaymakam Aralık ayı başında Şemdinli'ye atandı. Yeni gelen kaymakam ise daha önce HES projelerinde çalışan idari bir görevliydi ve Sütçüler Kaymakamlığı görevine geldikten sonra da muhtarlar hakkında daha önceki kaymakam tarafından verilen soruşturma iznini kaldırdı. Bu kararı sonrasında randevu istedik, ancak görüşme isteğimiz reddedildi. Soruşturma izni verilmemesi üzerine Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduk" diye konuştu.

'CAMİ DE SULAR ALTINDA'

Banka hesapları ve mal varlığına bakılmadan sadece şirket yetkililerinin beyanlarıyla hareket edilerek soruşturma izni verilmediğini iddia eden Avukat Gökçe, "Gerçekte şirket sigortalamış mı, oğluna traktör alınmış mı, ortada hala bir cami de yok. Mevcut cami de sular altında kaldı. Caminin, köy evi ve kahvehanesinin paraları da muhtara ödenmişti. Bu paralar çok önceden ödenmiş olmasına rağmen yeni cami ve köy evi hala yapılmadı. İtirazın cevabı bekleniyor" dedi.

MUHTAR KENDİNİ SAVUNDU

Evini kendisinin yaptırdığını belirten köy muhtarı Mehmet Avcu, köylülere yapılacak evler 128 biner lira borçlandırılarak yapılacakken, buna karşı çıkıp evleri şirketin köylüleri borçlandırmadan yapmasına vesile olduğunu söyledi. Şirketi 'Köylülere evleri yapacaksanız ama üstüne para almayacaksınız' diye ikna ettiğini belirten muhtar Avcu, şirket için çalıştığı ve maaş aldığı yönündeki iddialarla ilgili ise "O bizim aramızdaki bir şey, bütün insanlar çalıştık. Yardımcı olduk" dedi. Hakkındaki iddialarla ilgili kaymakamlık ve valilikçe de soruşturma açıldığını ve bu soruların sorulduğunu kaydeden muhtar Avcu, ama hiçbir şey çıkmadığını dile getirdi.Baraj nedeniyle gölü gören tek köy olduklarını da anlatan Avcu, "En mağdur biz varız. İki dağın arasında ve sıkıntılar çok. Biraz da mücadele etmek gerekiyor. Köprümüz su altında kaldı. Yapılmazsa mağdur olacağız. Sulama suyumuz yapılmazsa mağdur olacağız. Nasıl kim tarafından yapılacağıyla ilgili bize bilgi gelmedi" dedi.



FOTOĞRAF

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()



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