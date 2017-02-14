DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BURDUR CUMHURİYET SAVCILIĞI: REİNA SALDIRISININ PLANLAYICISI YAKALANDI

BURDUR'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S., İstanbul'da yakalandı. Savcılık, şüphelinin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini açıklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi. A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mesut MADAN-BURDUR/



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2)TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU KASKETLE ANLATTI

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Denizli'de katıldığı panelde Anayasa değişikliğini anlatırken başındaki kasketi çıkararak, "Canı sıkılınca şapkasını değiştirecek" dedi. Denizli Barosu'nda düzenlenen konferans ardından Bozkurt'a bağlı Alikurt Mahallesi'nde düzenlenen panelde Anayasa değişikliği hakkında bilgi verildi. Alikurt Düğün Salonu'nda düzenlenen Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz Paneli'ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Anayasa Hukukçusu Prof.Dr. Süheyl Batum ve Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan konuşmacı olarak katıldı. Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in de katıldığı panelde Fevzioğlu, 16 Nisan'da referandumla halka sorulacak 18 maddelik Anayasa değişikliğinin neler getirdiğini anlattı. Türk milletinin geleceğine sahip çıkma konusunda büyük bir kararlılık gösterdiğini belirten Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Türk milleti bu dayatmaya 'hayır' diyecek. Çünkü mesele bir siyasi parti meselesi değil. Memleketin tapusu meselesi. Çünkü bu tapu bize emanet, gelecek nesillerimizin emaneti. Ülkeyi şu ya da bu kişinin iyi yönettiğini düşünebilirsiniz. Bu kişisel tercihinizdir. Bu nedenle tıpkı evinizin, tarlanızın tapusunu vermediğiniz gibi memleketin de tapusunu vermezsiniz. Nisan ayında referandumdan 'hayır' çıkacak ve yönetimde bir değişiklik olmayacak. Her şey devam edecek. Türk milleti geleceğine sahip çıkma konusunda azim ve kararlılığını dünyaya bir kez daha ilan etmiş olacak. Ertesi gün istediği siyasi partiye yine oy verecek. Ama evlatlarının geleceğini boş kağıda imza atarak tehlikeye atmamış olacak."



"BÖYLE BİR YETKİYİ SİZ İSTEMEZSİNİZ"



Konuşması sırasında iki kişiden kasketlerini isteyen Fevzioğlu, değişikliği kasketlerle anlattı. Değişiklikle mahkemelerin doğrudan siyasi parti genel başkanına bağlanacağını ileri süren Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Bu şapka parti genel başkanlık şapkası. Takıyor bunu, diyor ki 'milletvekilleri benim partimden' olacak. Sonra bunu çıkarıp, devlet başkanı şapkasını takıyor. Şimdi de 'ben devlet başkanı oldum' diyor. Bu şapkayla da 'devlet başkanı işlerimi yaparım' diyor. Yargı mensuplarının, rektörlerin, aklınıza gelebilecek tüm bürokratların atamasını kendisi yapıyor. Canı sıkılınca da yine şapkasını değiştirip parti genel başkanı şapkasını takıyor. Ya ne güzel hayat bu. Ama ben eminim ki; 'size böyle bir yetki verelim mi?' deseler istemezsiniz."

Türkiye'nin tapusunun tek kişiye verilmesi halinde ülkenin demokratik bir ülke olmaktan çıkarılmış olacağını, bunun da bölünme tehlikesini yakınlaştıracağını savunan Feyzioğlu, "Bu durumda Türkiye'den toprak koparmaya çalışan bölücü terör örgütü uluslararası platformda özgürlük savaşçısı ve gerilla olarak kabul edilecektir. Bu da beraberinde bazı ülkelerin bu alçak terör örgütüne istihbarat ve lojistik destek vermesi tehlikesini doğuracaktır" dedi.

Anayasa hukukçusu Prof.Dr. Süheyl Batum ise konuşmasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı eleştirdi. Batum, "Sizlere bilmediğiniz bir şeyi öğretmeye gelmedik. Sizler zaten kararınızı vermişsiniz, bu Anayasa değişikliği konusunu en az bizim kadar biliyorsunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, ()

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3)SAKARYA'DA ENDOKRİNOLOJİ UZMANI TUTUKLANINCA POLİKLİNİK KAPANDI

SAKARYA'daki kamu hastanelerinde görevli tek endokrinoloji uzmanı olan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanınca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin endokrinoloji polikliniği geçici olarak kapatıldı. Atanan doktorun göreve başlamasıyla poliklinik yeniden hizmet verecek.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrinoloji polikliniğinde görev yapan uzman doktor Feyzi Gökosmanoğlu tutuklandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tek endokrinoloji uzmanının da tutuklanmasıyla, Sakarya'daki kamu hastanelerinde uzman kalmadı. Daha önce de endokronoloji uzmanı Doç.Dr. Mehmet Çölbay, FETÖ soruşturmasında tutuklandığı için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrinoloji polikliniği de geçici olarak kapanmış oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan doktor çalışma listelerinde, Uzman Doktor Feyzi Gökosmanoğlu'nun adliyeye sevk edildiği günden itibaren polikliniğin kapalı olduğu bilgisi yer aldı.

YENİ UZMAN DOKTOR ATANDI



Sağlık Bakanlığı Ocak ayı atamalarında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çalışkan'ı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atadı. Dr. Mustafa Çalışkan'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması ve endokrinoloji polikliniğinin yeniden hizmete açılması bekleniyor.

Görüntüler dün servis yapılmıştı(Sarı montlu kişi)

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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4)ÖZEL HASTANENİN ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KAYSERİ’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişi adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan özel bir hastanenin yönetici ve çalışanı 10 kişi sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Zanlıların adli tabiplikten çıkarılışı



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



1 dakika 02 saniye/33 MB

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5)POLİS KIZINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ŞEHİTLİK MEKTUBU'



MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 'silahla şaka yaparken öldürülen' polis memuru Mithat Erdal'ın kızı 15 yaşındaki Dilara Erdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak babasının görevi sırasında öldürüldüğünü ileri sürüp, şehit sayılmasını istedi.

Polis memuru Mithat Erdal'ı 4 yıl önce öldüren cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sibel Erdal, geçen ay eşi Mithat'ın Tarsus'ta define avcılarını yakalamak için içlerine sızdığını, kimliği ortaya çıkınca da çete tarafından infaz edildiğini iddia ederek olayın yeniden araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mithat Erdal'ın kızı Dilara Erdal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, babasının şehit sayılması için mektup yazdı. Erdal mektubunda şöyle dedi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin babası oldunuz. Bize de sahip çıkıp bizim de babamız olur musunuz? Ben 15 yaşında küçük ama acıları büyük bir kızım. 10 yaşıma kadar annem, babam, ben ve kardeşim çok mutlu bir şekilde yaşıyorduk. 10 yaşıma girdiğimde babam vefat etti. O zaman hayatın acı gerçekleriyle tanıştım. Ülkemizi kötü amaçlarına alet etmeye çalışan FETÖ örgütünü de o zaman tanıdım. Yaşıtlarım daha bilmezken, ben annemle bu örgüte karşı mücadele vermeye başladık. Babamın acısı bir yandan, maddi sıkıntılarımız bir yandan bizi psikolojik olarak çok etkiledi."

'BABAMIN ŞEHİTLİĞİYLE GURUR DUYMAK İSTİYORUM'

Mektubunda, 10 yaşından beri gerçekten ne zaman samimi ve içten güldüğünü dahi hatırlamadığına vurgu yapan Erdal, duygularını şöyle anlattı: "Hep bir tarafımız eksik. Diğer yandan da babamın hala şehit sayılmaması bizi maddi ve manevi etkiliyor. Maddi acısını hiç düşünmüyorum ama, manevi açıdan babamın hala şehit sayılmaması benim zoruma gidiyor. Siz başta olmak üzere milletçe bu örgüte karşı verdiğimiz mücadeleyi babam da o zaman verdi. Şimdi de şehitlik makamına ermesiyle gurur duymak istiyorum. Yıllardır kendimi şehit kızı olarak gördüm. Ama ne yazık ki bu durum yasallaşmadı. Her ne kadar maddi kısımdan bahsetmekten hoşlanmasam da, hayatın acı gerçekleri elbette var. Benim babam FETÖ'cülerin kumpasına kurban gitti, kullanıldı. Neden şimdi şehit sayılmadığını anlamıyorum. Sizin bu işe el koyacağınıza inanıyorum. Ülkemizin şu an ki halini düzelteceğinize nasıl inanıyorsam, bizim şehitlik hakkımızı vereceğinize aynı şekilde inanıyorum. Ben baba acısı yaşadım. Ne kadar acı yaşadığımı bir ben bir Allah biliyor."

Görüntü Dökümü

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-Polis Mithat Erdal'ın üniforması ve fotoğrafı

-Dilara Erdal babasının fotoğrafını tutarken

-Erdal mektubu gösterirken

-Erdal anne ve kardeşi ile birlikte

-Mithat Erdal'ın eşi ile olan fotoğrafı

-Mektuptan görüntüler

-Erdal mektubu okurken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:23 BOYUT: 219.26 MB



Haber: Ali Ekber ŞEN-Kamera: İbrahim MAŞE/Mersin,()

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6)KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polislerin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelikoperasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Dulkadiroğlu Arslanbey ve Şeyhadil mahallelerinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Ramazan E., Ufuk K. ile Gökhan K.'yı gözaltına alan polis şüphelilerin evlerindeki aramada eroin ve esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin hastaneden çıkarılışı



- Şüphelinin polis otosuna bindirilişi



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamer: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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7)ACILI ANNENİN OĞLU İÇİN FERYADI

İZMİR'in Urla İlçesi'nde, eski sinema oyuncusu 75 yaşındaki Ergül Buharalı'nın, motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarpınca yola düşen 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş'i ezip öldükten sonra kaçmasına rağmen tutuksuz yargılanması anne Tülay Ateş'i de isyan ettirdi, gözyaşı döktü. Ergül Buharalı'nın tutuklanmasını ve daha fazla ceza alacağı bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılanmasını isteyen Tülay Ateş, şunları söyledi:

“Tam sekiz ay olmak üzere susuyoruz bekliyoruz 19 yaşındaki oğlumu toprağa verdim kanunlar 75 yaşındaki bir adamı kollarken ben 19 yaşındaki oğlum için adil bir karar istiyorum. Bu kişi nasıl içeri girmez olay bilinçli olarak görünüyor. Adaletin tecellisini istiyorum ben oğlumla yatıyorum oğlumla kalkıyorum. Bundan sonraki hayatımda, kalbimde hep oğlum olacak. Bundan sonra nasıl yaşayacağım. Birisinin bunun hesabını vermesi sorması gerekiyor. Adalet istiyorum oğlumun kanının yerde kalmamasını hesabının sorulmamasını istiyorum. Sıradan bir vatandaşsak eşit olalım. Her şey açık benim oğlum yüzde 99 yaşayacaktı yüzde bir ölme ihtimali vardı öndeki araba ezmeden geçip giderken o ezerek geçti durmadı, yardıma koşmadı. 'Ben bunu yapmadım' dedi aylardır sessiz uzaktan izliyorlar, üç maymunu oynuyorlar. 'Görmedim duymadım, karışmadım ben kazaya' dedi. Bunların hesabının sorulmasını istiyorum yüce adaletten."

Görüntü Dökümü



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Baba Harun Ateş'le röportaj.



Anne Tülay Ateş'le röportaj.



Acılı annenin eşi tarafından teselli edilmesinden görüntü.



Çocuğun fotoğrafından görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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8)GAZİANTEP'TE BANKA ŞUBELERİ VE ATM'LERE SADIRI

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kent merkezindeki iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak hasar oluşmasına neden oldu.



Olay, gece geç saatlerde Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler önce Değirmiçem Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin ATM'sine saldırdı. Ellerindeki sert cisimlerle ATM'lerin camlarını kırarak kullanılmaz hale getiren saldırgan ya da saldırganlar daha sonra İncilipınar Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin camlarını kırarak kaçtı. Sabah saatlerinde bankaya gelen güvenlik görevlilerinin saldırıyı fark etti. Birçok vatandaş da banka şubelerini arayarak ATM'lerde meydana gelen hasarı bildirdi.



Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis, konuyla ilgi çalışma başlattı. Bankaların ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

Görüntü Dökümü



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- Kırılmış ATM camları



- ATM'lerin genel görüntüsü



- Kırılmış banka camları



- Yoldan geçen vatandaşlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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9)ELASTİK SURİYELİ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'ndeki çadır kentte barınan ve çevresinde 'elastik adam' olarak anılan 30 yaşındaki Adnan Elhantan, elleri arkadan kelepçeli kolunu öne alması görenleri şaşırtıyor.



Suriye'nin Lazkiye kentinden 3 yıl önce ailesiyle kaçarak Türkiye'ye gelen Adnan Elhantan, İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki çadır kente yerleştirildi. Jimnastikle uğraşan ve çevresinde de elastik yapısıyla kendinden bahsettiren Elhantan, arkadan kelepçelenen elini başından aşırarak öne aldı. Kelepçeli elini arkadan öne alması meraklı gözlerle izlenen Adnan Elhantan, "Savaşın başlamasıyla birlikte Esad rejimi tarafından cezaevine konuldum. 9 ay süresince çeşitli işkencelere maruz kaldığım cezaevinde ellerimi kelepçeleyerek asılı tutuluyordum. Hücrede rahatlamak için ellerimi arkadan öne almaya çalışırken bunu yapabildiğimi fark ettim. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gibi bana elastik adam diyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü



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- İslahiye Çadır kent



- Suriyelinin kelepçeli elini arkadan öne alması



- Suriyeli Elhantan ile rop.



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



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10)MAHALLELİ, 'MİSKET' OYNAYARAK ZAMAN GEÇİYOR

ŞANLIURFA’da, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bir grup emekli veya işsiz boş zamanlarını boş arazide misket oynayarak geçiriyor.



Devteşti Mahallesinde boş bir arazide toplanan ve mermer taşından yapılan misketle oyun oynayan mahalle sakini yetişkinler bu şekilde zaman geçiriyor. Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren mahalle sakinleri, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor. Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, 1 liralık maddeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle beli bir mesafede vurmaya çalışıyor. Misketle parayı devirenin kazandığı oyunun atalarında kaldığını belirten Fethi Türkmen, "Bu oyunu dedelerimizden öğrendik. En iyi misketi mermerden yapıyoruz ve sık sık zımpara ile parlatıp, düzeltiyoruz. Bu oyunla hem zaman geçiriyoruz hem de mahalleli olarak eğleniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Devteşti Mahallesinde yaşlıların toplanması



- Vatandaşların gülle oynaması



- Etrafta toplanan seyirciler



- Gençlerin gülle yapması



- Güllenin başka taşla dövülüp düzeltilmesi



- Vatandaşlarla röportaj



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 372 MB

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11)NİŞANLISINA TIR'LA EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

BURDUR'da oturan 26 yaşındaki Fatih Akgül, süslediği TIR eşliğinde nişanlısı 29 yaşındaki Hale Aygün'e evlilik teklifi yaptı. Evin önüne getirilen TIR'ı görünce şaşıran Aygün, teklifi kabul etti.



Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde sigorta ekspertizi Fatih Akgül, bir fabrikada idari personel olarak çalışan nişanlısı Hale Aygün'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Sürpriz teklif için arkadaşlarından yardım isteyen Fatih Akgül, arkadaşına ait TIR'ı süsleyip bu sabah erken saatte nişanlısının Bozkurt Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin önüne geldi.



'Benimle evlenir misin' yazısı ile nişanlısı ve kendisinin fotoğrafı bulunan pankartı TIR'ın önüne asan Akgül, klakson çalarak nişanlısını dışarı davet etti. Bir başka arkadaşına ait araca kurulan ses sisteminden Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' şarkısı çalınırken diz çökerek cebinden yüzük çıkaran Fatih Akgül, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşıran Hale Aygün teklifi kabul ederek, nişanlısının uzattığı yüzüğü taktı. Çift daha sonra birbirine sarıldı.



Hale Aygün, "Süper bir şey oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım" dedi.



Geçen yıl 22 Temmuz'da nişanlandıklarını belirten Fatih Akgül de "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sürpriz yapmak istedim. 12 Mayıs günü düğün yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- TIR evin önünde,



- Diz çökerek yüzük vermesi,



- Detay



75 MB /// 02.28"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()