DHA YURT BÜLTENİ-6

MUMLARLA EVİ YAKAN AŞIK, VEDA EDERKEN TEDBİRLİ DAVRANDI

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde, yatağın üzerinde mumlarla ismini yazdığı sevgilisinden özür dilerken evi yakan maden işçisi 30 yaşındaki Tanju Korkmaz, bu kez boş odada fayans üzerinde mum yakıp sevgilisine veda etti.

Tanju Korkmaz, geçen 14 Ocak 4'üncü kattaki evinde yatağa serdiği battaniyenin üzerine mumlarla sevgilisinden özür dilemeki istedi. Tanju Korkmaz, 'Özür dilerim Ayşem' yazdığı mumları yakarak lavobaya gittiği sırada yangın çıktı. Evde suların kesik olması nedeniyle Tanju Korkmaz'ın müdahale edemediği yangın, itfayenin çalışmasıyla söndürülmüş, ancak evde büyük hasar oluşmuştu.

Yangın olayının basına yansıması ardından Beyaz Şov'a konuk olan Tanju Korkmaz, eski sevgilisinin daha güzel olduğunu söylemesi üzerine sevgilisinin kendisine küstüğünü, bu yüzden mumlarla özür dilemek isterken evi yaktığını söyledi. Tanju Korkmaz, programda Ayşe ile evlenmek istediğini de söylemişti.

BU KEZ FAYANS ÜZERİNDE YAKTI

İlçede başka bir ev kiralayan Tanju Korkmaz, ayrılma kararı aldığı sevgilisine yine aynı yöntemle veda etti. Ancak Korkmaz, bu kez yangın riskine karşı tedbir alıp mumları yatak yerine boş odada fayans zemin üzerinde yaktı. 184 mumu yakıp yan yana koyarak 'Hoşçakal Ayşe' yazan Korkmaz, bunu videoya çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Tanju Korkmaz videoda sevgilisine, "Sevgili Ayşe; seninle 5 ay bir süre geçirdik. Bu süre içinde hiçbir şekilde mutlu olamadık. Bana değer vermediğini düşünüyorum. Ve o yüzden senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonla söyleyemedim. O yüzden burada söylüyorum. Ve hoşçakal Ayşe diyorum. Benim sana verdiğim değer yükseklerde gezerken, seninki aşağılarda geziyordu. Umarım evde kalmazsın" diyerek veda etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanju Korkmaz'ın çektiği video

Süre: 2.00 Boyut: 64,0 MB



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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2)KÖPEĞİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KOMŞULARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Şükrü Pelit, kangal cinsi köpeğinin komşuları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu.

Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki çiftliğinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Şükrü Pelit'in, 1 yaşındaki kangal cinsi köpeği tüfekle ateş edilerek vuruldu. Şükrü Pelit veteriner çağırırken, hayvanın öldüğü belirlendi. Şükrü Pelit polis merkezine giderek, köpeğinin komşuları A.K. ve N.K. tarafından vurulmuş olabileceğini iddia ederek şikayette bulundu. Komşuları ise iddiaları kabul etmedi. Şükrü Pelit köpeğini öldüren kişinin tespit edilmesini isteyerek, "Çiftliğimde aşıları yapılmış, karnesi mevcut annesi de olan 1 yaşında kangal cinsi köpek beslemekteyim. 1 yaşındaki köpeğim zincirini koparmış. Köpeğimi yerinde bulamadım. Bir süre aradıktan sonra ineklerimi sağarken üç el silah sesi duydum. Ben ineklerimi sağmaya devam ederken komşum beni arayarak köpeğimin tavukların peşinden koştuğunu, köpeğimin vurulduğunu söyledi. Komşumun söylediği yere gittiğimde köpeğimi bir evin hemen arkasında vurulmuş halde buldum. Köpeğim doğduğundan bu yana tavuklara saldırdığını görmedim. Komşumdan şikayetçiyim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ölen köpekten görüntü

Şükrü Pelit ile röp.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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3)KÖPEKTEN KAÇAN KEDİ, GİRDİĞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

GAZİANTEP'te, köpek tarafından kovalanan kedi, açık camından girdiği park halindeki otomobilde pedalların bulunduğu bölümdeki elektrik kablolarının arasında sıkıştı. Kedi, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Başıboş bir köpeğin kovaladığı kedi, cadde üzerinde park halinde duran Hamit Şahan'a ait ön camı açık olan otomobiline girdi. Kedi, aracın pedallarının bulunduğu bölümündeki elektrik kablolarının arasında sıkıştı. Otomobil sahibi Şahan, kedinin dışarı çıkması için aracının kapılarını açıp bir süre bekledi. Dışarıya çıkmayan kedinin, pedalların bulunduğu yerdeki kabloların arasında sıkıştığını fark eden Şahan, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü



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- Otomobilde sıkışan kedi



- İtfaiyenin çalışması



- Kedinin çıkarılması



- Kedinin bırakılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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4)HAYVAN SEVER ENGELLİ, EKMEĞİNİ YAVRU KÖPEKLERLE PAYLAŞTI

YOZGAT’ta donmak üzere olan köpekle birlikte 6 yavrusunu yalnız yaşadığı evine alıp, yemeğini paylaşan ihtiyaç sahibi hayvan sever engelli 58 yaşındaki Osman Arslan'a çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan Hayvan Koruma ekibi üyesi gençlerle vatandaşlar sahip çıktı. Yozgat’ta 7 yıl önce geçirdiği beyin rahatsızlığı sonucu konuşma kabiliyetini büyük ölçüde kaybeden Osman Arslan, yalnız yaşadığı evinde zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Arslan, sokakta donmak üzereyken bulduğu bir köpekle 6 yavrusunu evine alıp, yemeğini paylaştı. Köpekleri veterinere götürüp aşı yaptırmak isteyen engelli Aslan’ın durumu, veteriner hekimin dikkatini çekti. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu hayvan koruma ekibi üyesi gençler, köpekle 6 yavrusunu besleyen engelli vatandaşa sahip çıkıp, evini boyayıp, eşyalarını yeniledi.



Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan hayvan koruma ekibi üyesi gençler, önce Aslan’ın evindeki eski eşyaları boşaltıp, boya ve badanasını yaptı. Evin temizliği yapıldıktan sonra hayırsever vatandaşların yardımıyla alınan kanepe, koltuk, buzdolabı ve mutfak eşyaları eve yerleştirildi. Ankara’da ahşap işleriyle uğraşan hayvan severlerden Osman Kaplan, Osman Aslan’ın durumunu Yozgat’taki hayvan koruma ekibindeki gençler vasıtasıyla öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:



"Osman amcamız, kendisinin bakıma ihtiyacı olmasına rağmen vicdanlı davranarak köpek ve yavrularına sahip çıktı. Evini ziyaret ettik. Kendisinin imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen 6 yavru köpeğe baktığını gördük. Böyle vicdanlı birisi için biz de bir şeyler yapalım istedik. Hem amcamızın evini düzelttik, hem de köpekler için yuva yaptık. Böyle vicdanlı olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz".Yozgat Hayvan Koruma Ekibi olarak daha önce de 35 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Osman Kaplan, yardıma muhtaç birisinin ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaşmasının kendilerini çok duygulandırdığını belirtti.

Görüntü Dökümü



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Evin ilk hali



Evden ve köpeklerden görüntü



Evin bakımının boyasının yapılması



Eve alınan eşyalar ve odalardan görüntü



Hayvan Koruma Ekibi üyesi Osman Kaplan’ın konuşması



Konuşma güçlüğü çeken engelli Osman Aslan’ın teşekkür etmesi



Evden görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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5)SATRANÇ VE DAMA TUTKUNU DEDELER

MUŞ'taki bir iş merkezindeki kahvede buluşan dedeler, gün boyu satranç ve dama oynuyor. Yaşları 50- 75 arasında değişen satranç ve dama tutkunları, oyunlarda kıran kırana mücadele ediyor.

Satranç oynamayı 50 yıl önce merkez Yoncalıöz Köyü'nde yaşarken, bir satranç ustasının ilkel yöntemlerle tahtadan yaptığı satrançla öğrendiğini anlatan 75 yaşındaki Bedrettin Balkaya, o günden sonra bu oyunu hiç bırakmadığını söyledi. Satrancı önce çocuklarına sonra torunlarına öğrettiğini hatırlatan Balkaya, şöyle dedi:

"İyi ki satrancı öğrenmişim. Bu kahvede okey, kağıt ve diğer oyunlar oynanmaz. Satranç ve dama tutkunlarının yeri olan bu kahvede oyunlar büyük bir heyecan ve çekişme içinde geçer."

Kış mevsiminin uzun geçtiği Muş'ta tek eğlencelerinin satranç ve dama oynamak olduğunu belirten Muzaffer Yılmaz da, şöyle konuştu:

"Bazen aramızda turnuvalar yapıyoruz. Satranç ve dama oynamak için köylerden gelen çok sayıda yaşlı var. Yaklaşık 50 kişi alan kahve gün boyu doludur. Oyunlar ise hem esprili hem de kıran kırana geçer."

Görüntü Dökümü

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-Kahvede satranç oynayanlar

-Oyun oynarken yaşanan muhabbetler

-Dedelerle röp

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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