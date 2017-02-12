DHA YURT BÜLTENİ-6

1)EVİNİ BASAN EŞİNİN AKRABALARI HASTANELİK ETTİ

ANTALYA'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç., evine gelen eşinin 5 akrabası tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6719 Sokak Küçükkara Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Murat Ç.'nin eşi Leyla Ç.'nin 5 akrabası, evlerine gelerek konuşmak istediklerini söyledi. İkisi Leyla Ç.'nin kardeşi oldukları belirtilen M.K., M.K., S.K., İ.K. ve O.K., iddiaya göre kapıyı açan Murat Ç.'ye ellerindeki sopalarla saldırdı. Eşini kurtarmak isteyen Leyla Ç., bir yandan da polisi aradı. Bu sırada üzerlerinde silah olduğu iddia edilen kişilerden biri içeri girerek çiftin cüzdan ve cep telefonlarını aldı. Ardından Murat Ç.'ye ait otomobilin 4 lastiğini bıçakla kesen saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.



Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Murat Ç. için ambulans çağırdı. Murat Ç. gazetecilere başına gelenleri anlatırken fenalık geçirdi. Gelen ambulansa alınan Murat Ç. özel bir hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları arıyor.

Görüntü Dökümü



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- Murat Ç. otururken görüntü

- Murat Ç’nin otomobilinin fotosu

- Murat Ç. eşi ile birlikte otururken görüntü

- Leyla Ç’nin görüntüsü

- Leyla Ç. ağlarken görüntü

- Lastiği kesilen otomobilden detay görüntü

- Murat Ç. röp ve fenalaşma anı

- Kesilen lastiklerin görüntüsü

- Apartmandan detay görüntü

- Ambulansın gelişi

- Murat Ç’nin ambulansa taşınması

- Murat Ç’nin eşi Leyla Ç ile polis konuşurken

- Ambulansın gidişi

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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2)AK PARTİLİ EKER: PKK'NIN TAYİN ETTİĞİ YOLDAN GİTMEYE DEVAM EDİYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, yeni Anayasa paketi hakkında bilgiler vererek, "PKK'nın siyasi uzantısı PKK'nın tayin ettiği yoldan da gitmeye devam ediyorlar" dedi. Ak Partinin Kızıltepe İlçesinde özel bir düğün salonunda düzenlenen Şubat ayı Danışma Meclisi toplantısına Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile birlikte katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, burada yeni anayasa paketi ile ilgili konuştu. Eker, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Ak Parti kurulmadan 25 sene önce PKK terör örgütü Türkiye'de terör eylemlerine başladı. PKK'nın tezi şuydu; Kürt vatandaşlarımıza kardeşlerimize AK Parti'den önce devletin bazı yanlış ve hatalı uygulamaları Kürt kardeşlerimize de farklı inançlara mensup kardeşlerimize de yönelik anti demokratik uygulamalar, haksızlıklar, eziyetler, zulümler ve geçmişte olanları PKK o zemini kendine kullandı. Doğrudur. Ama AK Parti, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Boşnağı, Arnavutu ile bu topraklarda yaşayan bütün etnik grupların, bütün kültürlerin, dinlerin, inançların, kimliklerin hepsinin hülasasıydı AK Parti. Ak Parti milleten aldığı güçle, Türkiye'nin her yerinde Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi yoluyla çok önemli mesafeler kat edildi, demokratikleşme reformları yapıldı" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, toplantıda konuşmasını Kürtçe yapan il Başkanını örnek vererek, "Bakın il başkanınız biraz önce Kürtçe konuşma yaptı bu kürsüde. 25 yıl önce bu mümkün müydü? Hatırlayın bu yapılabilir miydi? Ve ya yapılması halinde hangi sonuçlarla karşılaşabileceğimizi hatırlayın. Biz milletimizi sevdiğimiz için, 79 milyonu sevdiğimiz ve bir bildiğimiz için bu reformları yaptık" dedi. Kürtçe alanında yapılan düzenlemeleri de anlatan Eker, "Kürtçe eğitimi önündeki engelleri ve Kürtçe kullanımı ve gelişimi önündeki bütün engelleri kaldırdık. Fakat, PKK bundan rahatsız oldu. Çünkü, PKK'nın 70'li yıllarda kendisini üzerine bina ettiği temel ölçüler çöktü. Bir uluslararası akla hizmet eden ona taşeronluk eden silahlı bir terör örgütünden başka bir şey değil. Kürt halkı ile hiçbir ilişkisi yok. Sadece Suriye'yi yerle bir eden, Irak'ı parçalayan bölen, kan gölüne çeviren, karanlık zihniyetin taşeronu olmaktan başka bir şey değil. PKK'nın siyasi türevleri de halkın içinde güya halktan siyasi destek alıp demokratikleşmekten, barıştan bahsediyorlar ama, PKK'ya karşı seslerini yükseltemiyorlar. PKK'ya 'Dur' diyemiyorlar. PKK'nın tayin ettiği yoldan da gitmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Toplantıdan görüntüler



-Eker'in salona girişinden görüntüler



-İstiklal Marşı ve saygı duruşu



-Mehdi Eker'in konuşması

Haber-Kamera:Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,()-

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3)BAŞBAKAN, ŞEHİDİN BABASINI ONURLANDIRDI



ANTALYA'da Başbakan Binali Yıldırım'ın sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı buluşmada şehitlerle ilgili duygu ve düşüncelerini 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ı örnek vererek ifade etmesi, geceye katılan şehidin ailesini onurlandırdı.Kendisi de oğlu gibi polis memuru olan Zeki Kılınç, Başbakan Yıldırım'ın, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki gecede yaptığı “Bak polis memurumuz. Adı neydi? Muhammet Kılınç. Mekanı cennet olsun. O, 15 Temmuz'da ülkenin geleceğini aydınlatmak için hayatını seve seve feda etti. O'nun gibi yüzlercesi bugün doğuda, güneydoğuda ülkemizin topraklarını korumak, alçaklara çiğnetmemek için insanlarımız canla başla mücadele ediyor, şehitlerimiz oluyor. Yaralılarımız oluyor. Şehiterimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza hayırlı şifa ve uzun ömürler diliyorum" sözlerinin olduğu bölümü, sosyal medyadaki hesabından paylaştı.



Aynı zamanda Polis Aileleri Birliği Asbaşkanı olan şehit babası Zeki Kılınç, görüntüsünü paylaştığı bu konuşmanın altına da “Akşam programında davetlisi olarak bulunduğumuz protokol masasında Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu ile birlikte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Belediye Başkanımız Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanımız Rıza Sümer ile birlikte 15 Temmuz Vatan Şehitleri Dernek Başkanı Eşim Meltem Kılınç ile birlikte STK buluşmasında yaptığı konuşmada şehit oğlum Muhammet Oğuz Kılınç'ın kahramanlığından bahsetti. Bir evlat babasını ancak bu kadar onurlandırır. Haklarımız sana sonuna kadar helaldir evlat" sözleriyle duygularını dile getirdi.



ADI HER YERDE YAŞATILIYOR



15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı, başta ailesinin ikamet ettiği Antalya olmak üzere çok sayıda yerde yaşatılıyor. Baba Zeki Kılınç, “Oğlumun adı darbe girişiminden sonra Muratpaşa ilçesindeki bir okula verilmişti. Ayrıca Uncalı'daki çevik kuvvetin yanındaki caddeye, Samsun'd doğduğu sokağa, Kepez ilçesindeki bir parka, benim görev yaptığım Altınova'daki polis merkezine adı verilmişti. Şimdi de Akdeniz Üniversitesi'nin en büyük caddesine şehidimin adı verildi. Oğlum bizzat 15 Temmuz'da çarpışarak şehit olan bir vatan evladı" dedi.

FOTOĞRAF

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () -

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4)ÜRETİCİLERDEN 'KALINTI' İDDİASINA TEPKİ

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yaş sebze ve meyve üreticileri biberde zirai ilaç kalıntısı olduğu yönündeki iddialara tepki için eylem yaptı. Demre'de biberde zirai ilaç kalıntısı olduğu yönünde basında çıkan haberlere tepki gösteren üreticiler eylem yaptı. Üreticilerin eylemine siyasi parti temsilcileri ve Ziraat Odası da destek verdi. İlçe merkezinde toplanan üreticiler, 'Çiftçine sahip çık', 'Çiftçi köle değildir', 'Çiftçi milletin efendisidir', 'Köylü milletin efendisidir', 'Şamar oğlanı değil, çiftçiyiz' yazılı pankartlar taşıyan grup, traktör ve otomobilleriyle konvoy yaptı. Şehir turunun ardından Demre Toptancı Hali'nde buluşan üreticiler burada basına açıklama yaptı. Grup adına konuşan Fikri Boztepe, şöyle dedi:



"Bu ülkenin çiftçileriyiz, üreticileriyiz, görünmeyen fabrikalarıyız. Bizlerin gecesi, gündüzü, hastalığı ve sağlığı yok. Bizlerin bayramı yok. Bizlerin sosyal hayatı yok. Bizlerin vergisiz aldığı mazotu yok. Bizim borcumuz var. Bizim her gün içinde çalışmamız gereken, çocuğumuz gibi bakmamız gereken sebzelerimiz var. Bizim zirai gübre bayilerinde sayfa sayfa cari hesabımız var. Bizim bankalara ipotekli tarlalarımız var. Aramızdaki farkları saydım. Bunların hepsi çiftçinin dışındakilerin sorunu değil. Çiftçinin üzerinde bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu zorluklar yetmezmiş gibi, sebze üreticisinin bütün dertleri bitmiş gibi, ne şartlarda ürettiğimizi bilmedikleri gibi, hatta fikirleri bile olmadıkları sebzelerimizi, meyvelerimizi, 'kalıntılıdır', 'zehirlidir', 'raf ömrü uzasın diye ilaçlıyorlar', 'yurt dışına ilaçlı gidiyor', 'gümrüklerden dönüyor', 'biz de pazarlarda alıp satıyoruz' diyerek karaladılar. İtham ettiler. İftira attılar." Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, hiçbir tutanağı olmayan haberlerin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Boztepe, "Bitki koruma ilacı kullanılan ürünler hasat edildikten sonra, piyasaya sürülmeden önce numuneleri alınmaktadır. Gerekli kalıntı analizleri yapılmaktadır. Bu kalıntı analizleri olmadan pazara sürülememektedir. Kalıntı çıkmışsa bu ürünler ilgili ekipler tarafından imha edilmektedir. Soframıza koymadığımızı, sizin sofranıza koymuyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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- Araç konvoyundan görüntü



- Üreticilerin sloganlarla yürümesi



- Üreticilerin biber kırması



- Fikri Boztepe’nin basın açıklaması



93.4 MB /// 02.55

(Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()



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5)UYUŞTURUCU TACİRLERİ, 'SEDEF'TEN KAÇAMADI

KAYSERİ'de polisin, nakotik köpeği 'Sedef'le bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu üzerindeki uygulama noktasında Muğla plakalı bir aracı durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Sedef'le yaptığı aramada, aracın bagaj kısmının altındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar bulundu. Araçtaki S.Ç. ve C.F. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Uyuşturucu satıcılarının adli tabipliği giriş çıkış



-Detay



Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 11 saniye /38 MB

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6)SURİYELİ GENÇLER, SOKAK ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKTI

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriyeli gençlerden oluşan ve kendilerine, 'Active Chilb' adını veren grubun üyeleri, sokaklarda mendil satan, dilencilik yapan Suriyeli çocukları için çalışma sürdürüyor.Başkanlığını Yasemin Daban'ın yaptığı Active Chilb adlı grup, sokakta anne veya babası olmayan Suriyeli çocukları ailelerinin de izniyle bir çatı altında topladı. Tespit edilen 200 çocuktan 50'sini kiraladıkları binada tıraş ettirip temiz elbise giydiren grup üyeleri, eğlence de düzenledi. Komisyon Başkanı Yasemin Daban, amaçlarının Suriyeli küçük yaştaki çocukları sokaklardan kurtarmak olduğunu söyledi. Daban, şöyle dedi:"2 aylık çalışma sonucu hedefimize ulaştık. Suriyeli gençlerden kurduğumuz komisyonla ilk etapta 50 çocuğu yanımıza aldık. Kalan 150 çocuğu da sahip çıkarak sokaklardan kurtaracağız. Onları topluma kazandırmak ve iyi bir insan olmalarını sağlamak için çalışacağız. Okula gitmeleri için gerekli girişimde de bulunacağız."

Görüntü Dökümü

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- Tıraş edilen çocuklar

- Temiz elbise giydirilen çocuklar

- Komisyon başkanının konuşması

- Çocuklarla toplu halde

- Sokaktan toplanan çocukların konuşması

- Çocuklar oynayıp eğlenirken

- Gönüllü gençlerin çocuklarla oynaması

- Çocukların yüzleri boyanırken

SÜRE: 5'49" BOYUT: 185 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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7)ŞEHİT OĞLUNUN MEZARININ BAŞINDAN AYRILMIYOR

SURİYE El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit olan ve dün 10 bin kişinin katılımıyla toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, üzerinde asker kıyafeti ile oğlunun mezarının başından ayrılmayarak, dualar etti.Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit oldu. Ömer Akkuş'un cenazesi dün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye üzerinde asker kıyafeti ile katılan 8 çocuk babası Mahmut Akkuş oğlunun toprağa verildiği ilk günün sabahı evlerine 200 metre uzaklıkta bulunan mezarlıkta oğlunun kırmızı beyaz karanfillerle donatılan mezarına geldi. Oğlunun mezarının ayak ucuna koyduğu sandalyeye oturan üzerinde kamuflaj kaban olan Mahmut Akkuş diğer aile fertleri dua edip mezarlıktan ayrılmalarına rağmen oğlu için dualar etti.



Babanın oğlunun mezarı başındaki fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimelerin tükendiği an. Şehidimizin babası Mahmut amcamız oğlunun mezarı başında bir an olsun ayrılmıyor. Söylenecek söz kalmadı' diye paylaşıldı.FOTOĞRAFLI







ADAPAZARI(Sakarya), () -

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8)FETHİYE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde baharın müjdecisi erkenci badem ağaçları çiçek açtı.



Yurt genelinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. İlçede günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken, Ovacık Mahallesi'nde badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların şubat ayında çiçek açmasını şaşkınlıkla karşılayan bazı vatandaşlar, bademlerin dalları arasında fotoğraf çektirdi. Sıcak havayı fırsat bilerek çıktığı gezintide badem ağalarıyla karşılaşan diyaliz hemşiresi Hafize Altıntop, çiçeklerin baharın müjdecisi olduğunu söyledi. Fethiye'de sıcak bir hafta sonu geçirdiklerini kaydeden Altıntop, "Arılar, kuşlar, çiçekler bugün her şey çok güzel. Bütün yurtta kar ve soğuk hava etkili olurken buraya bahar erken geldi. Bizde güzel günü değerlendirip, geziyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Çiçek açan badem ağaçlarından görüntü

-Hemşire Hafize Altıntop'un çiçek açan badem ağaçlarıyla fotoğraf çektirmesinden görüntü

-Hafize Altıntop ile röp.

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()