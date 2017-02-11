DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞBAKAN YILDIRIM;"İNŞALLAH 16 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE YENİ BİR BAHAR GELECEK"

"YAPILAN ALGI OPERASYONLARININ BİZİ ÇEKMEK İSTEYECEĞİ TUZAKLARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da düzenlenen belediye başkanları istişare toplantısında konuştu. 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinen Yıldırım, "Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçakçalara millet dersi vermek için var mısınız? Bugün itibariyle takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımız ile buluşacağız. Vatandaşımıza diama doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları bilmesi için var gücümüzle çalışacağayız. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasi ile taçlandıracağız. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Her zaman sağduyulu davranacağız. Muhalefetin yalan iftira, inkâr söylemlerine karşılık biz projelerle, hizmetlerle yeni hedeflerle vatandaşın yanında olacağız" dedi.

"VATANDAŞIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜ GELİNCE KAPILARINA 'HADİ ORADAN YAKLAŞMA, SENİNLE İŞİMİZ KALMADI' DİYOR"

Yıldırım, "Teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirildi. Elbette teröre destek vermenin halktan aldığı oylar ile alt yapıyı yapmak yerine dağa hizmet veren lojistik destek sağlayan milletin topladığı kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. İçişleri bakanlığımız gereğini yaptı. İşi ehline verdi. Şimdi oradan alınan paralar toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor. Yürüttüğümüz çalışmalar çoktan sonuç vermeye başladı. Vatandaşımızın artık yörede yüzü gülüyor. Terör örgütüne onun uzantılarına asla pirim vermiyor. Gelince kapılarına 'hadi oradan yaklaşma buraya seninle işimiz kalmadı' diye onları ait olduğu yere gönderiyor. Ama onlara bu toprakların hiçbir karışında yer yok. Şehit kanları ile sulanmış bu toprakların alçakların çiğnemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler artık yüzünü dağa değil, geleceğe döndü" diye konuştu.



Görüntü dökümü

--------------

-Başbakanın konuşması

-Detaylar

ANTALYA/

======================================================

2)MHP'NİN REFERANDUM TOPLANTISI KONYA'DA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yapılan ve partisinin 16 Nisan'da yapılacak referandum için sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüleceği, genel merkez yönetim organları ve milletvekillerinin katıldığı toplantı Konya'da başladı.

MHP, rutin olarak düzenlendiği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'nı bu kez Konya'da gerçekleştiriyor. Bugün bir otelde başlayan ve yarın sona erecek toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıya MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, MHP eski Grup Başkanvekili Oktay Vural da toplantıya katıldı. Referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekillerinin katılmadığı belirtildi. Toplantı öncesi selamla konuşması yapan MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, toplantıyla ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Konya'da genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşmek isteyenlerin sözünü de aktaran Kalaycı, "Konya'da genel başkanımızla görüşmek isteyenlerin bir sözünü aktarmak istiyorum. Diyorlar ki Konyalının gözünde gerçek kahraman Devlet Bahçeli'dir. "diye konuştu.

Milliyetçi hareketin Türklüğün bekası olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları söyledi:

"Milyonlarca Türkiye sevdalısı üç hilalin gerçek hissedarıdır. Milliyetçi Hareket Türklüğün bekası, devletin devamlılığı ve milletin varlığı konusunda tarifsiz şekilde sürdürdüğü onurlu duruşunu her şartta muhafaza etmektedir, edecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu dönemde Konya'da geçekleştirmekte olduğumuz bu toplantımızın ülkemiz milletimiz ve partimiz için kutlu sonuçlar getirmesini Cenab-ı Alllah'tan niyaz ediyorum."

Yapılan selamlama konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli kürsüye çıkarken, toplantı basına kapalı olarak başladı.

Bahçeli'nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Bahçeli'nin salona gelişi

- Milletvekilleri ve diğer katılımcıların salona gelişi

- Okaty Vural'ın salona girişi

- Toplantıdan detay

- Mustafa Kalaycı acıklama

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

===================================================

3)DBP EŞ BAŞKANI YÜKSEK: SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNDEN YANAYIZ

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Referandumla ilgili Van'da yaptığı değerlendirmede, sisteme karşı olmadıklarını belirterek, "İçerikle ilgili kaygılarımız var, ama kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı" dedi. HDP ve DBP tarafından yürütülen referandum çalışmaları ve halk buluşması programı kapsamında Van'a gelen DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, program öncesi gazetecilerle bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecini değerlendiren Yüksek, referandumun varlık ve yokluk meselesi olmadığını söyledi. Referandum öncesi gerilim yaratıldığını belirten Yüksek, şöyle konuştu: "Referandum halkımızın gündeminde. Temel eleştirimiz şu, bu ülkenin en acil sorunu nedir? En can yakıcı, en can alıcı problem Cumhurbaşkanı ve hükümetin yetkileri midir? Bunu herkes bir sorgulasın. Bu kadar gerilim yaratarak varlık yokluk meselesine çevirdiler, değişiklik olmasa memleket batacak gibi bir hava yaratılıyor. Dönüp bakalım 17-18 maddeye. Bunlardan biri olmasa memleket batacak mı? Şu anda gidip sorsanız yüzde 95'i 13'üncü maddenin ne içerdiğini bilmez. Neden, içerik toplumla alakalı değil. Biz meseleye buradan bakıyoruz. İçerikle ilgili kaygılarımız var. Ama kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı. Biz yerel demokrasiyi esas alan, gücün tek elde toplanmasının zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda eleştirilerimiz var. Kategorik olarak sistem değişikliğine karşı değiliz, ama neler değişmeli onu soruyoruz. Bu ülkenin en acil sorunu olan Kürt sorununun, bu ülkede toplumda gerilimlere, iç huzursuzluğa yol açan problemleri çözmemiz lazım. Ev yanıyor ve biz evi kim yönetecek onu tartışıyoruz. En acil sorun Kürt sorunudur, ekonomik sorunlardır. Bunları çözecek bir anayasa istiyoruz. Toplumsal barış ve çözümü sağlayalım ve oturup sistemi tartışalım."

"CHP STATÜKO SÜRSÜN DİYE 'HAYIR' DİYOR"

Referandumda 'Hayır' dedikleri için kendilerini CHP ile yan yana koyanlara da tepki gösteren Yüksek, "HDP nin CHP ile yan yana işi yoktur, DBP'nin de yoktur. Bunlar objektif durumlar, bilinçli kararlar değil. BBP de hayır diyor, şimdi biz onunla yan yana mı düşüyoruz. Evet diyenler var, hayır diyenler var. Herkesin bir gerekçesi var. Bizim hayır gerekçemizle CHP'nin aynı değil. Anlayış ve zihniyet olarak CHP'nin yarattığı sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP statüko devam etsin diyor, biz statüko değişmeli diyoruz. Ama AKP'nin getirdiği sistemi de yararlı görmüyoruz. Herkes kolaycı politika yürütüyor. Her birini, birilerini yan yana koyuyor. Bu konuda bizim halkımız bunu net bilmelidir. Herkes kendi görüşleri doğrultusunda tutum alıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kamuran Yüksek'in konuşması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()-

==================================================

4)YAZICIOĞLU OLAYINDAKİ DÖNEMİN İSTİHBARAT MÜDÜRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINDA



KAYSERİ'de Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin düşme olayında manüple yaptığı iddia edilen dönemin Kayseri Emniyeti İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç de bulunuyor.

FETÖ/PYD soruşturması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Kayseri'de daha önce Emniyet Müdürlüğünde görevli ve meslekten ihraç edilen 17 personelin ByLock kullandığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkan 17 zanlıdan 11'i bu sabah evlerinden alındı. 6 eski emniyet mensubu ise bulunamadı.Gözaltına alınan zanlılar arasında, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterinin 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde düşmesi sırasında Kayseri'de istihbarat müdürü olarak görev yapan ve olayı manüple ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu belirlendi.

Yazıcıoğlu ailesi tarafından açılan davalarda, Dinç'in Kahramanmaraş'tan aldığı bilgileri dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile Vali Mevlüt Bilici'ye farklı aktardığı, bilgi kirliliği yarattığı ve olayı manüple ettiği ileri sürülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN MÜDÜRÜN İFADESİ ALINMIŞTI

Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunan 4 kişinin Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesi yakınlarında ölümünün ardından çok farklı iddialar gündeme gelmişti. 25 Mart 2009 tarihindeki kazanın ardından Kayseri’den Türkiye kamuoyuna duyurulan, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı ve kaburgası kırık, hastaneye kaldırılıyor" açıklaması, olayla ilgili kuşkuları güçlendirmişti. Bu bilgiyi Kayseri eski valisi Mevlüt Bilici’ye verdiği öne sürülen dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen hakkında geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla dava açıldı. Dava kapsamında Kayseri’de 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak 4 kişinin talimatla ifadesi alındı. Dönemin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç de 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

Görüntü DÖkümü

-Kayseri Emniyeti İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç in ARŞİV görüntüsü



-Kayseri Emniyet Müdürlüğünden görüntüler

Oktay ENSARİ/ KAYSERİ ()

====================================================

5)OTOMOBİL, YOL DENETİMİNDE GÖREVLİ 1 POLİSE ÇARPTI

KÜTAHYA'da 26 yaşındaki Yunus İbiş yönetimindeki otomobil, polislerin denetim yaptığı noktada durmayarak görevli polis memuru 29 yaşındaki Abdullah Mayır'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mayır hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Çevreyolu Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi önünde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi istikametinden kent merkezine gelen Yunus İbiş yönetimindeki 43 AG 753 plakalı otomobil, polislerin denetim amacıyla oluşturdukları noktada durmayarak, elinde otomatik silahla uygulama yapan arkadaşlarının güvenliğini sağlamakla görevli polis memuru Abdullah Mayır'a çarptı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru Abdullah Mayır ağır yaralandı. Otomobil de orta refüjde durdu.

Polisler 112 acil servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Bir süre sonra gelen ambulansta görevli sağlık ekibi, yaralı polise müdahalede bulundu. Polisler, ambulansın geç geldiğini söyleyerek sağlık görevlilerine 'Afyon'dan mı geliyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Yaralı polis Abdullah Mayır ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mayır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayda hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yunus İbiş de polisler tarafından aynı hastaneye götürüldü. İbiş'in gerekli tedavisinin ardından gözaltına alındığı, denetim noktasını fark etmeyerek polise çarptığını söylediği belirtildi.



Görüntü dökümü:

-------------------------------

-Yaralı polisin elinde silahla yerde yanlar içerisinde yatarken,

-Emniyet Müdürü ile polis memurunun telsiz konuşmasında ambulansın geç kalmasının konuşulması,

-Olay yerine gelen 112 sağlık ekibine polislerin geç kalma tepkisi,

-Yaralı polisin ambulansa götürülmesi,

-Olay yerinden detay görüntüler,

-Yaralı polisin hastaneye getirilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

==========================================================



7)VAN'DA PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON; 16 GÖZALTI



VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Evlere düzenlene operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Operasyondan görüntü

-Emniyet Müdürlüğünden görüntü

-Çıkarılan şüphelilerin görüntüsü

Orhan AŞAN/ VAN, ()

==========================================================

8)ÖZGECAN'I ANLATACAK 'CENNETİN KUŞLARI' FİLMİNİN SÖZLEŞMESİ, İKİNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE İMZALANDI

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 11 Şubat 2015'de öldürülen ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hayatı ve yaşananlar beyaz perdeye aktarılacak.

Özgecan Aslan'ın anma programı kapsamında Özgecanlar Derneği'nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, babası Mehmet Aslan, annesi Songül Aslan ve Özgecan'ın kız kardeşi Beste Aslan da katılırken, zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Etkinlikte önce Özgecan'ı konu edinen 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi babası Mehmet Aslan, yapımcı ve yönetmen Ali Avcı ile Dernek Başkanı Hediye Dalgıç tarafından imzalandı. Filmin Özgecan'ın doğum günü olan 22 Ekim'de gala yapması planlanıyor.



CANIMIZIN SEVGİLİSİNE KAVUŞMA GÜNÜMÜZ



11 Şubat'ın kendileri için farklı bir anlam taşıdığını belirten baba Mehmet Aslan etkinlikte yaptığı konuşmada, "11 ve 14 Şubat'ı bütün dünya Sevgililer Günü olarak görüyor ama bizler canımızın sevgilisine kavuşma günü olarak görüyoruz. Bu anlamda, hem acılı hem anlamlı hem de hüzünlü bir gün olması dolayısıyla, büyük çaba neticesinde derneğin faaliyete geçmesi, benimle birlikte yönetim kurulunda görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Devletimizin büyükleri, gönüllerinden bizi çıkarmadılar. İhtiyaç duyduğumuz zaman, güzel projeler gerçekleştirdiğimiz zaman bize destek olacaklarına inanıyorum. En önemlisi, bu derneğin bu hale gelmesinde, kadınların, çocukların, gençlerin maddi ve manevi olarak nasiplerini alabilecekleri ocağa yardımlarını desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum"dedi.



GALA ÖZGECAN'IN DOĞUM GÜNÜNDE



'Ben insanları ruhumla severim' ve 'Bir erkeğin kadına tekme atma hakkı sadece anne karnındadır' ana sloganlarıyla yaşananları sinema filmine aktarma düşüncesi içerisinde olduklarını ifade eden filmin yönetmen ve yapımcısı Ali Avcı, filmle birlikte Türkiye ve dünyada büyüyen, kötü şahsiyetlerin aklından geçecek şeylere ters algı oluşturmak amacıyla sinema filmini çekmek için yaklaşık 4 aydır hazırlık yaptıklarını söyledi. Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde sözleşme imzaladıklarını kaydeden Avcı şöyle dedi:



"22 Ekim doğum gününde de büyük bir gala ile Özgecan'ın ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız. Çekimlerin çoğu Mersin ve çevresinde olacak. Film Mersin'in güzelliklerini de dünyaya gösterecektir. Derneğin kuruluş amacına da hizmet edecek, Özgecan'ın en büyük hedefi olan rehabilitasyon merkezine nasıl katkı sunarız diye düşününce, filmin gelirini de derneğe bağışlama kararı aldık. Filmin adı 'Cennetin Kuşları'. Hikaye, sinopsis ve tretman yazım aşamaları bitti ve senaryo aşaması da 15 güne kadar tamamlanacak. Ben dünyada ilk defa olarak gerçek aileyi oynatmak istedim ama aile henüz o güçte olmadıklarını söyledi. Aileyi başka oyuncular canlandıracak. Mersin yerelinde de 2 bin 500 yardımcı oyuncuya ihtiyacımız var."

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Dernek tabelasının görüntüsü



- Katılımcılardan görüntüler



- Özgecanın anne, baba ve kız kardeşinden görüntüler



- Sözleşme imzalanırken



- Baba Mehmet Aslan'ın konuşması



- Yönetmen Ali Avcı'nın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:45 BOYUT: 380.15 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

=========================================================

9)KALP HASTASI MİNİK ABDULKADİR YARDIM BEKLİYOR

GAZİANTEP'te 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çifti, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan bebekleri 1 yaşındaki Abdulkadir'in ameliyatı için 60 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Karaşahin çiftinin en küçük çocukları Abdulkadir'de kalp yetmezliği hastalığı teşhis edildi. Karaşahin çifti, minik Abdulkadir'in 60 bin liraya ameliyat olabileceğini ancak durumlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Tamircilik yapan Ahmet Karaşahin, kızı İpek'in de çölyak hastası olduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaparak şöyle dedi:

"Oğlum bir yaşında. Doğduğunda doktorlar 'Cenazesini alın gidin' dediler ama oğlum yaşama tutundu. Sonra Adana'ya götürdük. Orada kalp ameliyatı oldu. Akciğerden kalbe giden yedek damar takıldı rahat nefes alabilmesi için. Şu anda bir daha ameliyat edilmesi lazım. Bir yıldan beri hastanede yatıyordu. Yetkililerden yardım bekliyoruz. İstanbul'dan bir tane doktor bulduk ama maddi açıdan zor durumdayım. Devlet ameliyatın az bir miktarını karşılıyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

Gözyaşları dökerek oğlunun sağlığına kavuşmasını isteyen Emine Karaşahin ise, "Zor bir durumdayız. Bir anne ne yaşıyorsa, onu yaşıyorum. Evladım iyileşsin, ne olursa olsun. Oğlumun kalbinin yarısı yok, ameliyat edilmesi lazım. Allah rızası için oğlumun ameliyat olabilmesine yardımcı olsunlar. Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması. Doktorlar çocuğumun saatli bomba olduğunu söylüyor. Ne olacağını biz de bilmiyoruz. Acil ameliyat olması gerekiyor ama imkanımız yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Abdulkadir bebek

- Annenin bebeğiyle ilgilenmesi

- Annenin bebeği kucağına alması

- Anne ve babanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB

====================================================

11)MANAVGAT'TA HUZUR OPERASYONU

MANAVGAT'ta jandarma ve emniyet ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kendi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamaya 24 unsur 95 personel katıldı. Uygulamada 52 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 1611 şahıs ve 387 araç sorgulandı. 24 arama kaydı bulunan kişinin yakalandığı uygulamada 6 araca 1014 lira, 9 umuma açık işyerine ise 16 bin 646 TL ceza uygulandı. Uygulamada 50 gram esrar maddesi ve av tüfeğine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da ilçe merkezinde çeşitli noktalarda araçlar kontrol edildi ve umuma açık işyerleri denetlendi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Jandarmanın huzur uygulamasından görüntü

01.14"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()