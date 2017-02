DHA YURT BÜLTENİ-6

=========================================================

6)BELEDİYEDEN EVLERE ÜCRETSİZ TEMİZLİK HİZMETİ

BURSA’nın merkez Orhangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi 188 aileye evde temizlik hizmeti veriyor. Evde Temizlik hizmeti alan aileler Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve eşi Zöhre Çağlayan’ı evlerinde misafir etti. Başkan Çağlayan ailelerle sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Orhangazi Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler ve yalnız yaşayan yaşlı ailelere evde temizlik hizmeti sunuyor. Orhangazi Belediyesi, Sosyal Hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen evde temizlik hizmetleri kapsamında ilçe genelinde 188 ailenin evi 15 günlük periyotlarla temizleniyor.



AİLELERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR

Orhangazi'nin Ak Partili Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, eşi Zöhre Çağlayan ile bu hizmeti verdikleri bazı aileleri ziyaret edip misafirleri oldu. Evde Temizlik Hizmetleri Kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler ve yalnız yaşayan ailelere bu hizmeti sunduklarını söyleyen Çağlayan, ekiplerinin, kadın temizlik elemanları ile birlikte ilçe genelinde sistemde kayıtlı olan ailelerin evlerinde 15 günlük periyodlar halinde temizlik hizmeti sunduklarını ifade etti. Çağlayan, "Bu çalışma kapsamında evin genel temizliğinin yanı sıra, halı yıkama, perde temizliği, çamaşır, bulaşık olmak üzere tüm temizlik hizmeti sunulmaktaö dedi.



ONLAR BİZİM DE AİLELERİMİZ



Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, "Bizler her vatandaşımızı kendi ailemiz, her bireyimizi kendi bireyimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda bizlerle irtibata geçen, ihtiyaç sahibi olan yada yalnız yaşayan yaşlı ailelerimizin her konudaki ihtiyaçları için yanlarında yer alıyoruz" şeklinde konuştu. Çağlayan, isteyen ailelerimizin saç ve sakal traşından, yaşlı ve kendi ihtiyacını gideremeyen ailelerimin banyo işlemlerine kadar her türlü hizmeti sunduklarını belirtip, "Öyle ki, bazı yaşlı çiftlerimiz kendilerine Kuran-ı Kerim okunmasını ve kendilerinin dinlemek istediklerini söyledikleri bile oluyor. Bu konuda da din görevlilerimiz ailelerimize Kuran-ı Kerim okuyup onların taleplerini de karşılıyor. Ekiplerimiz bu çalışmaları büyük bir titizlik içinde yürütmekte dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------



-Evlerde yapılan temizlik çalışmaları,



-Detay görüntüler,



-Belediye başkanı Neşet Çağlayan ve eşi Zöhre Çağlayan’ın evleri ziyaretleri,



-Belediye başkanı ve eşinin ev sahipleri ile kahve çay içmesi, detay görüntüler.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), ()-



BOYUT 233 mb

SÜRE 03,05