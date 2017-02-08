DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, hain saldırılar ile milletin sindirilmeye ve korkutulmaya çalışıldığını, ancak terörle mücadelenin kararlı ve güçlü şekilde süreceğini söyledi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanın verilişinin 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Atatürk anıtına çelenk bırakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada terörle mücadelede başarılı sonuçlar alındığını ifade etti. Hain saldırılar ile milletin sindirilmeye, korku salınmaya çalışıldığını ancak buna izin verilmeyeceğini dile getiren Şimşek, şöyle dedi:"Ancak, milletimizin ne kadar dirayetli, ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduklarının farkında değiller. Milletimiz bir ve beraberdir, güçlüdür ve bugünkü zorlukların, bugünkü asimetrik tehditlerin de karşısında 96 yıl önce bu şehrin gösterdiği kahramanlığı gösterecektir, gösteriyor. Terörle mücadelede kararlılığımız en güçlü şekilde bir şekilde devam ediyor ve terörle mücadelede çok büyük bir başarı var. Bu başarılar olmasaydı, terör örgütleri bu acizliklerini ortaya koyan yeni tür eylemlerini ortaya koymazlardı. Terörle mücadelede hem başarı var, hem kararlık var. Böyle zor zamanlarda esas olarak ülke, millet gerçek karakterlerini ortaya koyuyor. İşte burada Gaziantep'te, ülkemizle gerçekten terörle mücadelede muazzam bir birlik ve beraberlikle beraber kararlığını ortaya koyuyor. Nasıl milli mücadele döneminde askeri zaferimiz ekonomik başarı ile taçlandırıldıysa, bugün aynı şekilde bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da kalkınmamıza son surat devam ediyoruz ve Türkiye'yi batının en müreffeh ülkeler seviyesine getirmek için gerekeni yapıyoruz. Bugün Gaziantep ülkenin kalkınmasındaki en önemli motorlarının biridir. Yanı başımızdaki bütün felaketlere rağmen üretmeye, istihdam yaratmanın en güçle şekilde devam ettiği şehirlerden biridir. Ülkemiz yüksek gelirli ülkeler gurubuna muhakkak gidecektir."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuşmasının ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber Gazilik Madalyasını, bayrağa iğneledi.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı

- Atatürk anıtına çelenk bırakılması

- Bayrağa gazilik madalyasının toka edilmesi

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyüp BURUN-Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 347 MB

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2)SALİHLİ'DE CHP'Lİ NURLU HAKKINDA SİLAHLA TEHDİT İDDİASI

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun geçen pazar gecesi iki kişiyle arasında geçen olay sosyal medyada yansıdıktan sonra karşılıklı suçlamalara dönüştü. Milletvekili Nurlu'nun kendisine tabanca göstererek tehditte bulunduğunu ileri süren Gürol Hoşgör polise gidip şikayetçi olurken, iftiraya uğradığını söyleyen milletvekili Mazlum Nurlu da konuşu yargıya taşıyacağını söyledi. Polise şikayette bulunan Gürol Hoşgör, geçen pazar günü saat 23.30'da Salihli'nin Zafer Mahallesi yakınlarında CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun kendisine tabanca göstererek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Hoşgör olayı anlatırken şu iddiada bulundu:"Arkadaşımla ayakta sigara içerken, bir tabancanın mekanizma sesini duydum. Arkama baktığımda CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'yu gördüm. O sırada Nurlu tabancasını cebine koydu. Nurlu ile göz göze geldik. Kendisine iyi akşamlar Sayın Vekilim dedim. Nurlu da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve yanımdan geçip gitti. Daha sonra ileride duran otomobiline bindi. Bu sırada Nurlu, otomobilinden işaret ederek beni yanına çağırdı. Buyurun vekilim diyerek, kendisine karşılık verdim. Nurlu bana silahını doğrultarak, 'bu memlekette adam olacaksın, adam gibi duracaksın, yoksa seni öldürürüm' dedi. Bizi azarladı. Biz de tamam vekilim diyerek, çekildik. Nurlu'nun tehditleri bir süre devam etti. Daha sonra oradan uzaklaştık ve doğrudan karakola giderek şikayetçi oldum." Milletvekili Mazlum Nurlu'nun danışmanının ertesi gün kendisini aradığını iddia eden Hoşgör, "Vekilimiz sizi karanlıkta DEAŞ elamanı sanmış. Bu yüzden sana silah doğrultmuş dedi. Bunu bana danışmanı söyledi. Nurlu benimle görüşmek istedi ama ben reddettim. Kendisiyle görüşmek istemiyorum. Çünkü onu affetmeyeceğim" dedi. Bu arada olay sırasında Hoşgör'ün yanında bulunduğu ileri sürülen M.G.'nin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

CHP'Lİ NURLU: İFTİRA ATILIYOR

CHP Milletvekili Mazlum Nurlu ise iftirayla karşı karşıya kaldığını, olayı yargıya taşıyacağını söyledi. Milletvekili Nurlu, olayı şöyle anlatı:"Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç ortada. Özellikle partimiz milletvekillerine, genel başkanına, genel başkan yardımlarına yönelik fiili saldırılar söz konusu. Bunun yanı sıra sosyal medyadan da ciddi şekilde tehditler alıyoruz. Bu endişelerden dolayıdır ki tedbirli olmak zorundayız. O gece Beşiktaş- Fenerbahçe maçını izledikten sonra bulunduğum mekandan ayrıldım ve otomobilime doğru yürümeye başladım. Karşı kaldırımda ayakta duran 2 kişi vardı. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Bana doğru baktıklarını ve konuştuklarını gördüm. Ben de herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amaçlı ruhsatlı tabancamın mermilerini namluya sürdüm, tabancamı tekrar cebime koydum. Otomobilime doğru yürümeye başladım. Bu arada iki kişiden biri bana 'iyi akşamlar vekilim' dedi. Ben de başımı sallayıp iyi akşamlar oğlum dedim, otomobilime bindim. Bu sırada içlerinden bir tanesinin 'Bu mu len milletvekili. Verdiğin selamı bile almıyor' dediğini duydum. Otomobilimin camını açtım ve içlerinden birisini el işareti yaparak yanıma çağırdım. O sözü söyleyen kimse onun ikaz edilmesini söyledim. O kişi de 'tamam' dedi. Ben tekrar ilerlemek istediğim sırada bu kez o kişinin 'Ne dedi len o' dediğini duydum. Bunun üzerine her ikisi de sert bir ses tonuyla azarladım, gerekirse polis çağıracağımı söyledim. Konu tamamen bundan ibarettir. Olay, rakip siyasiler tarafından kullanılıyor. Ak Partililerin sosyal medyada bu olayı farklı şekilde paylaştıklarını görüyoruz. Olay bu denli açık ve net. Dolayısıyla şahsıma iftira atılmasından dolayı bende suç duyurusunda bulunacağım."



Görüntü Dökümü

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-Tehdit edildiğini iddia eden Gürol Hoşgör'ün açıklaması

- CHP'li Mazlum Nurlu'nun açıklaması

Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), ()

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OĞLUNU ÖLDÜREN BABA İNTİHAR ETTİ(2)

3)KÜÇÜK OĞLUNU ODAYA KİLİTLEMİŞ

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde Rahmi İşleker'in, oğlu Abdullah İşleker'i tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Aile bireylerinin polise verdiği ifadelere göre, son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayan baba Rahmi İşleker'in cinnet geçirdiği ileri sürdü. İddiaya göre gece aile içinde herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını ve herkesin uyuduğu saatte Rahmi İşleker'in, uyanıp tabancayla evin içinde rastgele ateş ettiği iddia edildi. Silah sesini duyup uyanan oğlu Abdullah İşleker'in, babasına "Baba niye ateş ediyorsun? Ne oldu?" demesinin ardından Rahmi İşleker'in, oğlunun başına tabancayla ateş ettiği ileri sürüldü. Rahmi İşleker'in, o sırada odaya gelen 13 yaşındaki oğlu Mustafa İşleker'i ise, başka bir odaya alıp, üzerinden kapıyı kilitlediği belirtildi. Rahmi İşleker'in, silah sesini duyup odaya gelen eşi Fadimana İşleker'e de "Abdullah'ı öldürdüm" dedikten sonra tabancayla kendi başına dayayıp, ateş ettiği ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

(Haber: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA )

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4)İSLAHİYE'DE, SURİYELİLERİN ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler ilçe Müdürlüğü tarafından kamp dışında yaşayan Suriyelilerin sağlık ve eğitim envanterine yönelik çalışma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü kamp dışında kiraladıkları evlere sığınan Suriyelilerin sağlık ve eğitim ile birlikte kadın, erkek, yetim, öksüz, engelli envanteri çıkarılmasına yönelik çalışma yapıyor. Oluşturulan 10 kişilik ekip mahalleleri dolaşarak muhtarlarla birlikte Suriyeli ailelerin kapılarını çalıyor ve bilgileri topluyor. Hürriyet Mahallesi'ndeki çalışmaya destek veren mahalle muhtarı Zahittin Demirağ, "Sosyal hizmetlerden gelen ekipler mahallemde ikamet eden Suriyeli ailelerin sağlık durumlarını, öğrenci ve eğitim çağına gelen çocukların eğitime kazandırma amaçlı çalışma yapıyor. Biz de bu konuda destek oluyoruz. Mahallemizde 640 kişiden oluşan 167 Suriyeli aile bulunuyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Suriyelin kapıda kayıtların yapılması



- Memurların iletişim kurma çabası



- Mahalle Muhtarı ile rop



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU : 58 MB

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5)MÜFTÜDEN CAMİDE SİYASET UYARISI

KAHRAMANMARAŞ İl Müftüsü Celal Sürgeç, son zamanlarda cami imamlarının referandum için evet çağrısında bulunmalarını doğru olmadığını belirterek, "Kişilerin kendi tercihi kendinindir. Fakat bunu başkalarına 'İlla bu şekilde olacaktır, şu siyasi tercih şu şekilde' diye camilere, kürsülere, hutbelere taşımaları doğru değil" dedi.



Elazığ Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaparken Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne atanan ve 3 Ocak'ta kente gelerek görevine başlayan Celal Sürgeç, gazetecilerle bir araya geldi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin İstiklal mücadelesinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Sürgeç, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı hizmetler ile müftülüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sürgeç, bazı cami imamlarının referandumda 'evet' çağrısı yapmalarıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Kişilerin kendi tercihi kendinindir. Fakat bunu başkalarına 'İlla bu şekilde olacaktır, şu siyasi tercih şu şekilde' diye camilere, kürsülere, hutbelere taşımaları doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kişinin kendi tercihi, kendi düşüncesi olabilir. Bunu caminin dışında belki özel dostlarıyla paylaşabilir ama cami kürsüsüne getirilmesi doğru değil" diye konuştu.

'GENELGEYE UYMAYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILIR'

Celal Sürgeç, siyasetin camilere sokulmamasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm illere gönderdiği bir genelge olduğunu ve bu genelgenin de kentte görev yapan tüm görevlilere tebliğ edildiğini ifade ederek, "Her dönemde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da yazılar, emirler gelir. Aktif siyaset başladığı andan itibaren genelgeler gelir, siyaset yasağı, camilere taşınmaması konusunda Başkanlığımız tarafından gelir. Biz de bu yazıyı bütün görevlilerimize tebliğ tebellüğ ederiz ve onlara buna dikkat etmelerini söyleriz. O yazıya uyulmadığı zaman soruşturma açılır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Müftü Sürgeç'in konuşması



- Toplantıya katılanlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118.1 MB

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6)AKSARAY'DA FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan 15 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün Aksaray merkezli Erzurum, Kırklareli, Samsun, Şanlıurfa, Eskişehir, Adana, Isparta, Kocaeli, Manisa, Karabük, Siirt, Mersin, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç olan polis, asker, öğretmenlerinde bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkan 15 kişiden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Evlere baskın



- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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7)KİMSESİZ YAŞLI ADAM YARDIM BEKLİYOR

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde tek göz odalı eşyası bulunmayan evde yaşayan ve komşularının yardımıyla hayatını sürdüren 75 yaşındaki Şaban Kömür, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.



Keşan’da, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerindeki eşyası olmayan tek göz odalı evde yaşayan Şaban Kömür yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor. Şeker ile tansiyon hastalığı nedeniyle görmekte ve yürümekte güçlük çeken Kömür, mahallelinin yardımıyla karnını doyuruyor. Komşuları, Şaban Kömür’ün kimsesi olmadığını ve kendilerinin yiyecek vererek destek olmaya çalıştıklarını belirterek, yaşlı adama devletin sahip çıkarak huzurevine yatırmasını istiyor.

Görüntü Dökümü



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-Yaşlı adamın yaşadığı ev dış genel gör.



-Evin dışından detaylar



-Yatan yaşlı adam



-Yaşlı adamdan detay gör.



-Şaban Kömür’ün konuşması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()