DHA YURT BÜLTENİ-6

ÇANAKKALE GÜNE YİNE DEPREMLERLE BAŞLADI( EK)

1)DEPREMZEDE O ANLARI ANLATTI

Ayvacık İlçesi Gülpınar açıklarında dün (pazartesi) saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme uykuda yakalanan ve evinin bir kısmı çöken 52 yaşındaki Zeynep Tekin, yaşadığı o anları korku ve gözyaşlarıyla anlattı. Yıkılan Yukarıköy Köyü'ndeki evinin yanından ayrılmayan Tekin, "O gün saat 06.00'da kalkıp, sobayı yakıp, üzerine çaydanlığı koyduktan sonra koltuğun üzerine uzandım. Bir süre sonra deprem oldu. Yüzüme sarsıntıyla taş parçaları düştü. Kızım Cahide'ye seslendim. Kızım 'Anne, anne' diye karşılık verdi. Karanlıkta, birbirimizi zor bulduk. Üzerimize duvar parçaları yıkıldı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Koca ev üstümüze çöktü. Taş parçaları yatağımın üstüne yığıldı. O korku ve panikle taşlar nereden geldi bilmiyorum. Evde kızımla kalıyorduk. Korkudan ödüm patladı. Evin içinde karanlıkta çığlık çığlığa kaldık. Komşularımız geldi, bizi evden çıkardı. Yüreğim hala acıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zeynep Tekin'in yıkılan evinden görüntü

-Evi yıkılan Zeynep Tekin'in yaşadıklarını anlatmasından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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2)KUYUMCU HIRSIZI TABANCAYLA KOVALADI

ADANA'da kuyumcu 36 yaşındaki Ayhan Özmumcu, iş yerinin camını taş ile kırıp altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı. Merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde kuyumcu Ayhan Özmumcu işyerindeki müşterilerle ilgilenirken, güvenlik kamerasının açısına motosikletle gelen 2 kişi girdi. Yüzlerini atkı ve bereyle gizleyen 2 şüpheli kuyumcunun önünde kısa süre bekledikten sonra ara sokağa girdi. Bir kaç saniye sonra da elinde büyük bir parke taşı bulunan bereli hırsız, kuyumcunun camına vurmaya başladı. Saldırgan, elindeki taşı 3 kez vurarak, özel yapım camı kırdı. Bu sırada hırsızlık teşebbüsünü fark eden Ayhan Özmumcu ise çekmecede duran tabancasını çekip, dışarı çıktı. Özmumcu'nun elindeki tabancayı gören hırsız, taşı yere atıp ara sokağa kaçıp gözden kayboldu. Özmumcu, kırılan camdan düşen altınları toplayıp durumu polise bildirdi.Kuyumcu çalışanının da tabancayla dışarı çıktığı hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın arkasından havaya doğru 1 el ateş eden Ayhan Özmumcu, "Silahlı dışarı çıkınca altınları alamadan kaçtı. Ben de arkasından havaya doğru bir el ateş ettim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcudaki temizlik çalışması

- Kınılan vitrin camı

- Kuyumcu ile Röp.

Güvenlik Kamerası

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- Soyguncuların motorsikletle gelişi

- Ara sokağa girmeleri

- Yüzü maskeli soyguncunun elindeki parke taşıyla vitrine vurması

- Vitrini kırması

- Kuyumcu sahiplerinin işyerinden çıkması

- İşyeri sahibinin elindeki silah

- Soyguncunun kaçması

- Kuyumcu sahibinin dağılan altınları toplaması

- İşyerindeki diğen müşterilerin dışanı çıkması

SÜRE:02'49" BOYUT:315 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

======================================================2)ERZURUM'DA 3)SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

YÜKSEK basıncın etkisi nedeniyle nem oranının yüzde 96'yı bulduğu Erzurum'da sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Uzun süredir Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte şehir merkezini sis kapladı. Yüksek basıncın etkisi ile nem oranı yüzde 96'yı bulunca göz gözü görmedi. Koca binaların bile sisten görünmediği kent merkezinde, karayollarında da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 8 dereceyi bulduğu Erzurum'da sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Uzmanlar, buzlanma, don yer yer pus hadisesi ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Hümeyra PARDELİ'nin anonsu

-Sisli hava

-Araç trafiği

-Sürücüler ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



SÜRE: 02.58 BOYUT: 220 MB

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4)FETÖ FİRARİSİ HEMŞEHRİLİKTEN ÇIKARILDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçe Belediyesi, FETÖ'den aranan eski rektör Şerif Ali Tekalan'ı meclis kararıyla hemşehrilikten çıkardı. Sandıklı Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, FETÖ firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın hemşehrilikten çıkarılması kararlaştırıldı. Mecliste oybirliğiyle alınan kararla Sandıklı'ya bağlı Ürküt Köyü nüfusuna kayıtlı olan Şerif Ali Tekalan hemşehrilikten çıkarıldı.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, "Şubat ayı meclisimizde Sandıklı ile ilgili birçok konuyu ele aldıktan sonra 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra ülkemize büyük ihanet gösteren FETÖ ile ilgili olarak, FETÖ'nün arananlar listesinde bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın belediye meclisimizdeki değerli meclis üyelerimizin de oybirliğiyle Sandıklı hemşehriliğinden çıkarılması kararı alınmıştır. Böyle vatan hainlerini, ülkemize ihanet eden terör örgütlerini cumhuriyetin kazanıldığı bu kadim topraklarda, ilçemizde bulunmasından utanç duyuyoruz. Vatan hainini hemşehrilikten atıyoruz. Bunların ilçemize, ilimize, ülkemize girecek yüzü kalmamıştır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Belediye binası dıştan görünüm

- Belediye meclis toplantısının fotosu

- RÖP: Belediye Başkanı Mustafa Çöl

63.9 MB /// 02.00"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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5)KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ 12 ASKER ADLİYEDE

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 asker adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 12'si, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin otobüsten indirilmesi

- Şüphelilerin hastaneye götürülmesi

- Polis otobüsünün gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103.31 MB

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6)KASTAMONU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA



KASTAMONU'da, 'DEAŞ terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte eleman kazandırmak için çalışarak DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler F.G., U.G., M.D., M.Y., S.D. ve Y.A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()-

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7)MARDİN'DE 5 YILDIZLI HAYVAN BARINAĞI

MARDİN'de etkili olan soğuk havadan hayvanların etkilenmemesi için Mardin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı baştan başa yenilendi. Bölmelere ısıtıcı sistemi takılırken, elektrik altyapısı için de 50 kilowatt olan elektrik enerji trafosu 160 kilowata çıkarıldı. Elektrik kesintilerine karşı da barınağa jeneratör alındı. Barınaktaki hayvanlar artık elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mardin Kapalı Cezaevi yakınlarındaki Eryeri Köyü yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan kafeslere elektrikli ısıtıcılar takıldı. Barınaktaki hayvanlar artık soğuk kış günlerinde elektrikli ısıtıcılarla ısınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile sokak hayvanlarının geçici süre misafir edildiği bakım evinde bulunan tüm kafeslere elektrikli ısıtıcılar takıldı. Yapılan çalışma ile geçici bakımevinde sokak hayvanlarının refahı için tüm şartlar sağlanıyor. Yapılan çalışma özellikle yeni doğum yapmış olan ve vücut ısısını kaybeden ve bunu kazanması gereken sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Eryeri Mahallesi'nde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 kapasiteli olmasına rağmen 400'e yakın hayvanın kaldığı hayvan barınağı, yenilendi. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki barınağın yolu Büyükşehir Belediyesi'nce asfaltlanırken, barınağa yeni bir su hidroforu takıldı. Yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarının daha yaşanabilir bir yere kavuşturmak istediklerini belirten Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı ve aynı zamanda Halk Sağlığı İl Müdürü olan Dr. Saffet Yavuz, hayvan barınma merkezini basın mensuplarıyla birlikte gezerek, buradaki görevlilerden bilgi aldı. Barınağın 5 yıl önce yapıldığını ama birçok eksikliği kısa bir sürede giderdiklerini anlatan Dr. Yavuz, barınağı kampus haline dönüştürdüklerini söyledi. Hasta hayvanların tedavileri için her tür tıbbi cihazın bulunduğunu anlatan Dr. Yavuz, hasta hayvan taşıma ambulansına bile sahip olduklarını kaydetti. Hayvan barınağında 2 veteriner doktor, 2 veteriner sağlık teknisyeni ve hemşirelerin görev yaptığını ifade eden Dr. Yavuz, "Daha önceleri ışıklandırması bile olmayan hayvan barınma kampusünde, şimdi ışıkları ışıl ışıl aydınlatılmış ve özellikle yiyebilecekleri mamalar en temiz ve en modern kaplarla veriliyor. Günde yaklaşık 100 kilo mamanın tüketildiği barınakta, beslenme konusunda Mehmetçiğin de büyük desteğini görmekteyiz. Sayın valimizin talimatı ile hayvan barınma yeri olarak bilinen bu kampın, birçok eksiklikleri giderilerek, modern bir hayvan hastanesi teşekkül edilerek, hayvanların her türlü ameliyatını artık yapabiliyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak aynı zamanda barınağa getirilen sokak hayvanlarının sağlık bakımları için de röntgen, ultrason, kan sayım, biyokimya, hastalık tanı kitleri, doz karma, bronchine, kuduz ve kedi karma aşıları alındı. Tadilata giren hayvan barınağında ayrıca kafeslere aydınlatma sistemleri kuruldu. Hayvan barınağı bölmelerine ısıtıcı sistemi giderilirken, 50 Kw olan elektrik enerji trafosu 160 Kw'ya çıkarılmanın yanında barınağa olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör alındı" dedi.Barınakta trafik kazasında ayağı kırılan ve çocukların boynuna ip geçirmesiyle boynunda yara oluşan bir sokak köpeğini tedavi eden veteriner Vesile Bozdağ, barınakların hayvanlar için açık cezaevi konumunda olduğunu belirterek, tedavi ettikleri hayvanları daha sonra tekrar doğaya salıverdiklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü



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-Barınaktan görüntü



-Aşılanan ve tedavi gören hayvanlar,



-Dr.Saffet Yavuz'un konuşması



-Isıtıcıların yerleştirildiği barınaklar



-Tedavi gören sıpa ve köpek



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()