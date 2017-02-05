DHA YURT BÜLTENİ-6

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 150 gözaltı (2) (yeniden)

ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı.

Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel Harekat polislerinin otele operasyon düzenlemesi

- Polis çevrede önlem alması

- Gözaltına alınanların otobüse bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde savcılık kararıyla 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 47 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmalarına başlandı.

Haber : GAZİANTEP (DHPA)

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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı (2) (Yeniden)

ÇORUM'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilmeleri

-Şüphelilerin araç içerisinde otururken görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: ÇORUM ()

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Bakan Işık: Bu işin sonucu ülke için hayırlı olacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, partililerden referandumda gayret göstermelerini isteyerek, "Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet, sonucu ülke için hayırlı olacak. Böyle söyleyelim değil mi?" dedi.

Gebze Ak Parti Gençlik Kolları tarafından bir otelde düzenlenen 'Ahde Vefa' programına katılan Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği için yapılacak referanduma değindi. Yapılacak değişikliği halka anlatacaklarını belirten Bakan Işık "Arkadaşlar niye seçilme yaşının 18 olmasından gocunuyoruz. CHP bunu niye istemiyor? Meclis'in yüzde 90'ı da 18-25 yaş altında olacak diye bir şey yok. Her yaşın temsil edildiği gibi 18-25 aralığında Meclis'te temsil edilecek. Gençlerin bakışı ile bakabilmek büyük bir ayrıcalık. Millete güvenmeyenler milletin gençliğine güvenir mi?" dedi.

Konuşmasında referandumun sonucuyla ilgili espri yapan Bakan Işık, "Referandumda sizler gerçekten halk oylamasında büyük gayretler göstereceksiniz. Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet sonucu ülke için hayırlı olacak. Böyle söyleyelim değil mi?" diye konuştu.

Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği ile getirilecek yönetim sistemi için de "Türkiye'nin özel durumları olduğu için buna Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Işık salona gelmesi

-Konuşmaları

-Salondan detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ-ÇAĞLA DAŞCI-KAMERA:BÜŞRA KAYA / GEBZE (KOCAELİ) ()

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Şırnak Valisi Su:Irak ile bağlantı sağlayacak 3'üncü köprünün inşaati bitti

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Ali İhsan Su, Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı sahasında inşasına başlanan ve Irak ile bağlantı sağlayacak 3'üncü köprünün inşaatının tamamlandığını, bağlantı yollarının bitmesi ile köprünün Nisan ayında açılmasının planlandığını söyledi.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir etkinlik düzenlendi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Vali yardımcısı Ümit Altay, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Savaş Konak, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temiz, İpekyolu, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, kurum amirleri ve gümrük çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, gümrüklerle ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, bölgeye yatırım yapılması konusunda iş adamlarına çağrıda bulunarak, "Yatırım yapacak kişilere artık devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Bir kişi 'Ben Şırnak’a yatırım yapacağım' diyorsa Kalkınma Bankası bunun bütün iş ve işlemlerini hallediyor. Artık böyle kapı kapı bakanlıklarda gezmeye gerek yok. Projeni hazırlayacaksın, gideceksin Kalkınma Bakanlığına oturacaksın. Orada Kalkınma Sakanlığına bağlı Kalkınma Bankası bu işle görevlendirildi. Her türlü yapılacak işlemin takibini yapıp sonlandıracak. Bu anlamda girişimciye çok önemli kolaylıklar, imkanlar sağlamıştır. Tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, işadamlarımızı Şırnak’a, bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Şimdi Habur’da yeni bir köprü inşa ettik ve inşaatı bitti. Şu anda bağlantı yolları yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da bitecek ve zannediyorum Nisan sonunda bitmiş olacak. İnşallah oralarda yeni köprüyü hizmete açmış olacağız"dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan İpekyolu, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Habur Sınır Kapısı'ndan 2016 yılı içerisinde 1 milyon 138 bin büyük ve küçük araç giriş ve çıkış işlemi gerçekleştiğini belirterek, "Günde 3 bin 200’e yakın büyük ve küçük araç giriş ve çıkışı yapıldı. 2016 yılında yine Habur Sınır Kapısı’nda 1 milyon 734 bin yolcu işlemi gerçekleştirilmiştir. Irak’a 7.2 Milyar dolar olan ihracatımızın 2 milyar dolardan fazlası bölge müdürlüğümüzün bağlantılarında gerçekleştirilmiştir. Bu ihracatın yaklaşık 1.2 milyar doları da Silopi’de bulunan İpekyolu Gümrük Müdürlüğünden yapılmaktadır. Bu çok önemlidir. Zira 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 15 ilimiz vardır ve Şırnak üretmediği halde 15’inden bir tanesidir. 2014’te 335 kaçakçılık olayında 8 milyon lira değerinde mal ele geçirilmiştir. 2015 yılında 375 olayda 104 milyon lira, 2016 yılında 1 bin 52 kaçak yakalanma olayında yüzde 270 artış ile 65 milyon olarak gerçekleşmiştir"dedi.

Görüntü Dökümü:

- Vali Ali İhsan Su’nun karşılanması

- Etkinliğin yapıldığı salona geçilmesi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Slayt gösterisi

- Vali Ali İhsan Su’nun konuşması

- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar’ın konuşması

- Plaketlerin sunulması

Haber - Kamera:Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () -

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Gebelik zehirlenmesi geçiren 3 çocuk annesi yatalak kaldı

Batman'da 11 ay önce gebelik zehirlenmesi geçirince hastaneye kaldırılen 3 çocuk annesi, 34 yaşındaki Gül Şahin yapılan tüm tedavilere rağmen yatalak kaldı. İnşaat işçisi olan eşi Mehmet Şahin'in şehir dışında çalışması nedeniyle bakacak kimsesi olmayan Gül Şahin, 3 çocuğu ile birlikte kendisine destek olunmasını istedi.

Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Gül Şahin, 2016 yılının Ocak ayında rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. İnşaat işçisi olan eşinin iş için şehir dışında olması nedeniyle 3 çocuğu ile yalnız yaşayan Gül Şahin'e kaldırıldığı hastanede gebelik zehirlenmesi teşhisi kondu. Karnındaki bebeği kaybeden ve gebelik zehirlenmesinin ardından geçirdiği kalp kirizi nedeniyle yatalak kalan Gül Şahin daha sonra üç ay boyunca hastanede tedavi gördü. Evde yatağın içinden çıkamayan Şahin'in başından ayrılmayan çocukları Büşra (10), Halime (6) ve Alican (3) annelerinin iyileşmesini istediklerini belirterek, "Annemizi öpünce sevinçten ağlıyor. Annemiz hastadır ve konuşamıyor. Herkesten yardım bekliyoruz. İlaçlarını alacak maddi gücümüz yok. Biz yanına gidince öpünce sevinçten ağlıyor"dediler.

İLAÇ ALMAK İÇİN BORÇLANDIK

Yatağa bağlı olarak yaşayan Gül Şahin'in akrabası Melike Şahin ise hayırseverlerden destek istedi. Şahin, “İstanbul'da çalışıyorum yengemin hastalığı için Batman'a geldim. Geldiğim gece hastalandı ve hastaneye götürüldü. Daha sonra gebelik zehirlemesini geçirdiğini bize söylediler. Diyarbakır'da iki ay tedavi edildikten sonra kalp krizi geçirdi. Şu anda yatalak ve konuşamıyor. 11 aydır bu halde ve üç çocuğu var. Maddi durumumuz kötü, hastalık sırasında borçlandık. Çocukları okula gidiyor bir lira bile verecek durumumuz yok. Evde doğru dürüst eşya bile yok. Mamaları ve ilaçları 20 günde tükeniyor ve yaklaşık bin lira tutuyor. Bu ilaçları alacak ne maddi gücümüz var, ne kimse bize destek çıkıyor. Şu ana kadar ilaçları almak için 3 bin lira borçlandık"dedi.

Görüntü Dökümü

- Gül Şahin'in görüntüsü

- Çocukları ile röportaj

- Akrabası Melike Şahin ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Reşat YAĞIZ/BATMAN,() -

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Engelli çocuk ölü bulundu



AFYONKARAHİSAR'da zihinsel engelli 5 yaşındaki M.T.Ç., ailesiyle tatil için geldiği termal otelin odasında ölü bulundu.

Ailesiyle tatil için Afyonkarahisar'daki termal otele gelen zihinsel engelli M.T.Ç., ailesi tarafından dün sabaha karşı odada hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T.Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haber; AFYONKARAHİSAR, () -

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Ücretsiz teleferik kuyruğu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sarısu- Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren teleferik, büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde tesise gelen yüzlerce Antalyalı, ücretsiz teleferik keyfini yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 yıllık teleferik projesini hayata geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gazetecilerle birlikte açılışını gerçekleştirdiği teleferik tesisi, bugün halkın hizmetine sunuldu. Sabah erken saatlerde Sarısu'daki teleferik tesisine gelenler, yaklaşık 4 saat beklemenin ardından saat 12.30'da teleferiğe ücretsiz binmeye başladı.

Tesis önünde yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturanlar, kent merkezindeki tek teleferiğin keyfini ilk gün yaşamak istediklerini söyledi. Saatlerce bekledikten sonra teleferikle Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan yüzlerce kişi bol fotoğraf çekti. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar teleferiğe binebilecek.

Yaklaşık 1706 metre uzunluğunda ve kablo uzunluğu 3bin 604 metre olan teleferiklerin kabinleri 8 kişi kapasiteli. 36 kabinle hizmet veren teleferik saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık sürede 605 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşabilen teleferiğin resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın törenle yapılacak. Resmi açılışa kadar vatandaşlar teleferikten ücretsiz yararlanabilecek. Resmi açılıştan sonra bilet fiyatları gidiş- geliş 1 kişi 15 lira, 2 kişi 20 lira olacak. Proje, Türkiye'nin en ucuz teleferik taşıması olarak nitelendiriliyor. Uludağ'da 38 liraya taşımacılık yapılırken, Antalya'daki kabinler Uludağ'dakine göre daha konforlu. Proje 14 milyon 694 bin liraya mal oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tesis önündeki kalabalıktan görüntü

- Tesisin girişinden görüntü

- Kuyruktan görüntü

- Teleferik afişinden görüntü

- Merakla bakan vatandaşlardan görüntü

- Tünektepeye çıkan teleferikten görüntü

- Vatandaş röp 1

- Vatandaş röp 2

- Kuyruk görüntüsü

- Vatandaş röp 3

- Vatandaş röp 4

- Kuyruktan genel görüntü

- Vatandaş röp 5

- Vatandaş röp 6

- Vatandaş röp 7

- Vatandaş röp 8

- Teleferiğe binen vatandaşlar

- Vatandaş röp 9

- Vatandaş röp 10

- Vatandaş röp 11

- Vatandaş röp 12

- Kabine binen vatandaşlardan detay

- Vatandaş röp 13

- Küçük çocuk röp 14

- Uzun kuyruktan görüntü

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

OSMANİYE'de polisin denetim sırasında durdurduğu bir TIR'ın dorsesinde 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında şüphe üzerine 31 YR 128 plakalı TIR'ı durdurarak Narkotik köpeği 'Crazy' ile arama yaptı. TIR'ın kasasında üzeri branda ile örtülerek gizlenen poşetlerde 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun Diyarbakır'dan yüklendiği belirlenirken, TIR sürücüsü 52 yaşındaki Latif A., ifadesinin alınması ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğin aracın etrafında arama yapması

- Araçtan genel görüntüler

- TIR'ın dorsesinin çekiçle açılması

- TIR'ın dorsesine çıkılması

- TIR içerisindeki brandanın açılması

- Polislerin esrar maddesini bulması

- Esrar paketlerinin taşınması

- Paketin bıçakla kesilerek açılması

- Paketlerin taşınması

- Yerdeki paketler ve TIR'ın genel görüntüsü

- Esrar maddesinden yakın görüntü

- Esrar paketlerinin başka bir araca konulması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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