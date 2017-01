DHA YURT BÜLTENİ-6

İçişleri Bakanı Soylu: Terör bu coğrafyanın kaderi değildir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da kahvaltı yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, terörün bu coğrafyanın kaderi olmadığını belirterek, "Terörü, bu coğrafyanın kaderi olmaktan el birliğiyle çıracağız. Bu konuda kararlıyız. Nerede olurlarsa olsun, ister sınır içinde, ister sınır dışında. Onları bulacağız ve cezalarını vereceğiz. Çünkü bu millettin canını çok yaktılar" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte özel uçakla Batman Hava Limanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, AK Parti İl Başkanı Diyaeddin Uçar ve bazı il yöneticileri karşıladı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİRLİKTE HAREKET EDİYOR"

Tilmerç Mahalmesi'ndeki Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde özel hareket polislerilme birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, burada bir konuşma yaptı. Terör örgütlerinin birlikte hareket ettiklerini belirten Bakan Soylu, "Bilmenizi isterim ki, terör örgütleri DAEŞ, PKK, KCK, FETÖ, DHKP-C hepsi, top yekün birlikte ve bir arada hareket ediyorlar. Milletimizin desteğiyle hepsini bertaraf ediyoruz. Bakın Kış dışarda kar yağıyor, etraf bembeyaz ama bizim operasyon bölgelerimizin bir çoğunda evlatlarımız mağara mağara, sığınak sığınak, 'nerdesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Bizim son zamanlarda müşahede ettiğimiz bir mesele var. Dağlarda yoklar, çekilmişler. Çünkü sizin gücünüz, sizin kuvvetinizden ve bizim güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu iradeden ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Bu çok açık ve net. Ama ne olursa olsun, nerede olurlarsa olsun, ister sınırın içinde, ister sınırın dışında onları bulacağız ve cezalarını vereceğiz. Çünkü bu milletin canını çok acıttılar. Masum milletimize, masum ülkemize ve masum coğrafyamıza ihanet ettiler" dedi.

"COĞRAFYAMIZA GÖZ DİKENLER VAR"

Uzun yıllardan beri bu coğrayada büyük mücadelelerin verildiğini anlatan Bakan Soylu, bunun da bir sebebi olduğunu ifade ederek, "Güzel bir memlekette yaşıyoruz. Bu coğrafyanın başka özellikleri ve nedeni var. Yıllardan beri bu coğrafyada büyük mücadeleler veriliyor. Verilmesinin de bir sebebi var. Bu coğrafyaya göz dikenler var. Milletimizin hürriyetine, bağımsızlığına, istiklaline, o kendi başı göğe değecek kadar hür olma anlayışına göz dikenler var. Çünkü bu coğrafyanın başka özelikleri var, bu coğrafya bir taraftan doğu ile batı arasında, belki de dünyanın bir çok gücünün 'Ah bende olsa da' diye zihninden geçirdiği, hem bir taraftan İpek Yolu, hem bir taraftan enerji geçiş güzergâhı, hem bir taraftan da insan kaynaklarının etrafında olan üstün bir coğrafyadır. Yine buranın kendine ait önemli özellikleri var. Burası tarihi ve medeniyeti olan bir ülke, birikimi olan bir ülke, merhamet ve şefkatin, zenginliği ve paranın altında ezilmeyen, insanlığın ve kardeşliği, her şeyin önünde tutan bir coğrafyadır. Onun için muhafazası da meşakkatli ve rahat rahat huzurlu bir şekilde yaşamasının da keyfi olan, anlayışı olan bir coğrafyadır. Sizler bu coğrafyada, bu güzel topraklarda, buranın huzur içinde olması, sükûn içinde olması, milletin kardeşlik içerisinde yaşamasını, demokrasi ve hukuk kurallarının, özellikle kendi istediği gibi rafa kaldırılmasını isteyenlere karşı, bu milletin eminlerisiniz. Özel harekat denildiğinde; milletin gönlüne eminlik gelmektedir. Sizlere karşı bir sevgi, bir güven var" diye konuştu.

"TERÖRÜ ELBİRLİĞİYLE BU COĞRAFYADAN ÇIKARACAĞIZ"

Terörü bu coğrafyanın kaderi olmaktan, el birliğiyle çıkarılacağını dile getiren Bakan Soylu, bu konuda hazırlık yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Bilmenizi isterim ki, terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliğiyle çıkaracağız. Bu konuda kararlıyız. Hazırlıklarımızı sizler, bizler hep birlikte yapıyoruz. Bugün milletin özellikle ortaya koyduğu destek bunun en önemli kanıtı olarak önümüzde durmaktadır. Burada aileleri var, bu ailelerin her birinin çocukları, gençleri, yaşlıları, anaları ve babalarının, bu ülke yarınından emin bir şekilde yaşamaları en doğal haklarıdır. Bunu hiç bir terör örgütünün korku alanına bırakmamalıyız. Sizler cesur insanlarsınız, kuvvetli ve kudretli insanlarsınız, bu ülkede her birimizin yaptığı görevler var. Sizlerden de, bizlerden de beklenen; bu memleketi emin bir hale getirmektir. Ebetteki birilerinin maşası, uşağı olacaklar, bir taraftan uyuşturucu ticareti yapacaklar, bir taraftan insan ticareti yapacaklar. İnsanların gönüllerine korku sindirmeye çalışacaklar, bir taraftan ahlaksız ve hain hayat biçimlerini millete tahakküm etmeye çalışacaklar. Din bilmeyecekler, diyanet bilmeyecekler, gelenek bilmeyecekler, töre bilmeyecekler, ahlak bilmeyecekler, kardeş, büyük, küçük, ırz, namus kavramlarından, hepsinden uzak duracaklar. Bu coğrafyada insanlarımızı kemiksizleştirmeye çalışacaklar. Bilmenizi istiyorum ki; bunların hepsi bizim sorumluluğumuzdadır. Bunların hiç birisine aman vermediniz, vermeyeceğiz. Bu kararlık millettedir. Bir taraftan Jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan köy korucumuz, bir taraftan askerimiz hep birlikte bu memlekette bu huzuru bu güveni sağlamak durumundayız. Allah'a şükürler olsun, bugün iyi bir noktadayız, bizi sırtımızı yere vurmaya çalıştılar, beceremediler, bizi tuş etmeye çalıştılar, beceremediler ve beceremezler. Daha da iyi olacağız, çok daha iyi noktalara gideceğiz, yarınlarımız daha güzel ve parlak olacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra ziyaret ettiği Batman Valiliği'ndeki toplantı salınonda güvenlik toplantısına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Soylu'nun özel hareket müdürlüğüne gelmesi

Bakan Soylu özel haraket polisleriyle kahvaltı yapması

Salondan görüntü

Bakan Soylu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

======================================

Bakan Ağbal: Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İstişare Toplantısı'na katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.

BTSO'nun merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binasında yapılan istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu ücretle çalışan vatandaşların durumlarında her geçen yıl iyileştirme yapıldığına dikkat çeken Ağbal, geçtiğimiz yıl en fazla, 'Asgari ücret düşecek mi?' sorusuyla karşılaştıklarını söyledi. Ağbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız" şeklinde konuştu.

REFERANDUM SÜRECİ

Yeni anayasayla ilgili yapılacak referandum sürecine de değinen Ağbal, Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrası yasama organının daha güçlü olacağını söyledi. Ağbal, "Yürütme organı ise anayasada, kendisine tanımlanmış görev ve yetkiler çerçevesinde çok daha hızlı hareket edecek. Bugün parlamenter sistem içerisinde örneğin özel sektörü ilgilendiren bir konuyu hayata geçirmek için izlediğimiz süreç ve yollar o kadar uzun ki. Halbuki sadece kararname ile çözülebilecek bir çok konu var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu uzun ve yorucu süreç olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan anayasa çalışmasında yargı için ilk defa 'Tarafsızlık ilkesi' ifadesini kullandıklarını hatırlatan Ağbal, "Yargının temsil kabiliyeti daha gazla olacak yeni anayasayla. Hükümet olarak yeni anayasanın faydalarınız halkımıza anlatacağız. Adalet sisteminin hızlı işlemesi lazım. Özel sektörümüzün karşılaştığı sıkıntıların başında uzun yargılama süreçleri var. Yargının süreleri kısalacak " dedi.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDENDE YARARLANACAKLAR

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığını hatırlatan Ağbal, “Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağızö şeklinde konuştu.

"KÖTÜ GÜN DOSTU BİR MALİYE OLACAĞIZ"

2017 yılında yapılacak olan yeni çalışma paketlerini anlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Siz istediğiniz kadar yenilik yapın kamu yönetiminiz iyi değilse yaptığınız yenilikler bir işe yaramıyor. Bir işletme iyi gününde borçlarını ödemişse, vergilerini zamanında vermişse ve gün gelip sıkıntıya düşmüşse ben devlet olarak onun üzerine niye gideyim? Tam tersine onun elinden tutup onu kaldırmam lazım. Yakında yapacağımız yeniliklerle kötü gün dostu olan bir maliye olacağız. Bütün meseleleri Ankara’da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, 'Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak' diye soruyor. Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, 'İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor' diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar" ifadelerini kullandı.

İstişare toplantısı iş adamları ve Bakan Ağbal arasında yapılan soru-cevap bölümüyle devam etti.

Görüntü dökümü

Bakanın açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA ()

====================================

Müsteşar Erdem, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' için Amasya'da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, “81 vilayette Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' ilan etti. Bizde bu doğrultuda Amasya’ya geldikö dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ve beraberindeki heyet Bakanlık tarafından hayata geçirilen çalışma hayatında milli seferberlik projesi kapsamında Amasya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Amasya SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel tarafından karşılanan Müsteşar Ahmet Erdem Çalışma Bakanlığının hayata geçirdiği proje hakkında basına bilgi verdi. Erdem, “Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak’ta çalışma hayatında milli seferberlik ilan etti. Biz de bu doğrultuda Amasya’yı ziyaret ettik. Çalışma hayatının taraflarıyla görüşeceğiz. 2023 hedeflerimizi onlarla paylaşacağız. Bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal istihdam stratejisini hayata geçirdik. Burada istihdamın yüzde 55’e yükseltilmesi, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 41’e yükseltilmesi, aynı zamanda işsizliğinde yüzde 5’e düşürülmesini hedeflemekteyizö dedi.

Bir gasetecinin 'Büyükanne Projesi'yle ilgili sorduğu soruya da yanıt veren Müsteşar Erdem, “Çok güzel yansımalar aldık. Bu babaanne, anneanne projesi önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Önümüzdeki günlerde bütün çerçevesi belli olacak ve milletimizle vatandaşlarımızla paylaşacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Amasya SGK İl Müdürlüğüne gelişi,

- Basın toplantısından detaylar

- Müsteşar Ahmet Erdem’in açıklamaları

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

=============================================

Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi'nde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişileri takibe aldı. Polis, Havuzlar Mahallesi ile Nusratiye Mahallesinde toplam üç eve eşzamanlı baskın yaparak, R.A., V.K., D.K.’yı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

Adliye tabelası

Zanlıların getirilmesi

Adliye tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRÜN,ÇORLU,(Tekirdağ)()

===============================================

Diyaliz hastalarını AFAD hastaneye yetiştirdi

MUŞ’ta 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki diyaliz hastası iki kadın, AFAD ve 112 zAcil Servis ekiplerinin yardımı ile hastaneye ulaştırıldı.

Her iki günde bir diyalize bağlanan Yeşilyurt Mahallesinden 67 yaşındaki Asiye Şensoy ile Kale Mahallesinden 69 yaşındaki Gülperi Aslan, karın yolları kapatması yüzünden çaresiz kaldı. Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktakı iki mahallede oturan ıkı kadın hasta, kar kalınlığının bir metreyi geçmesi nedeniyle yardım istedi. Böbrek yetmezliği olan kadınlar, AFAD ekipleri tarafından alınarak Diyaliz merkezine ulaştırıldı. Diyalize bağlanmalarının ardından kadın hastalar yine AFD vğe 112 Acil Servis görevlileri tarafından evlerine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AFAD ekiplerinin hasta evlerine ulaşması

Hastaların ekipler tarafından evlerinden alınması

Yoğun karda hastaların hastaneye ulaştırılması

Hasta yakını ile röportaj

HABER- KAMERA: MUŞ ()

=============================================

Köpeklerden kaçarken denize atlayan karacayı balıkçılar kurtardı

HATAY'ın Arsuz İlçesi'nde köpeklerden kaçarken denize atlayan 1 yaşındaki erkek karacayı balıkçılar kurtardı. Balıkçıların bir haftadır bakımını yaptığı karaca, doğan yaşama tekrar alışması için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Arsuz İlçesi'nde faaliyet gösteren Ceyhan balıkçılık çalışanları geçtiğimiz hafta içerisinde köpeklerin kovaladığı, kurtulmak için denize atlayan bir karacayı kurtardı. Karaca, balıkçılar tarafından konteynıra yerleştirilip, bakımı yapıldı. Balıkçılar bir hafta baktıkları karaca ile ilgili

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara'dan yardım istedi. Kara beraberindeki Dörtyol Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Arsuz'a gelip, karacayı teslim aldı. İnsanlara alışan karacayı seven Kara, "Geçtiğimiz hafta aşırı yağışlar nedeniyle sel ve fırtınadan dolayı karaca buralara kadar gelmiş. Köpeklerde kovalamış. Çalışanlar denizden çıkarttıklarında durumu iyi değilmiş. Bir haftadır bakıyorlar. Şimdi insana da alıştı elden besleniyor, kaçmıyor. Doğal hayatına bırakmak için yetkililere bilgi verdik teslim edeceğiz" dedi.

İNSANA ALIŞMIŞ ADAPTASYON ŞART

Dörtyol Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen Doğal Hayatı Koruma ekipleri karacayı inceledikten sonra doğal hayata bırakmalarının ilk etapta tehlikeli olacağını geldiği bölgeyi tespit ederek ailesine ulaştırmayı düşündüklerini söylediler. Av koruma memuru Erdi Tombala, Arsuz bölgesinde daha önce bir karacanın köpekler tarafından kovalandığını, denize kendini attığını ve kurtaramadıklarını anlattı. Tombala, "Bir haftada insanlar alışan karacan erkek ve 1 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Doğal hayata bırakmak için adaptasyonu için Samandağ Batıayaz'daki doğal ortamımız var. Oraya şimdi götürüp teslim edeceğiz. Daha sonra geldiği bölgeye göre ailesine yakın doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Karaca’nın muhafaza edildiği konteyner depo

- Depo içerisinde karaca'ya ekmek yedirilmesi

- İskenderun Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım'ın Karaca’ya ekmek yedirirken röp

- Dışarı çıkartılan karaca'nın gezmesi ve ot yemesi

- Karacayı denizden çıkaran kişi ile röp

- Dörtyol’dan gelen Milli Parklar müdürlüğü ekipleri

- Aracın içindeki karacadan görüntü

- Av koruma memuru Erdi Tombala ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

=============================================

Yetim öğrencilere karne şenliği

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Osmaniye Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yetim öğrenciler için karne şenliği düzenlendi.

Yarı yıl tatili nedeni ile Osmaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda çuval ve yumurta yarışması gibi renkli etkinlikler yer aldı.

İHH Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan "Yardımseverlerimizin desteği ile üçüncüsünü düzenlediğimiz karne şenliğiyle öğrencilerimizin ders yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Salonda balonlarla oynayan çocuklar

- Karnesini gösteren çocuk

- Katılımcılardan görüntü

- Çocuklardan genel görüntü

- Çocuklara tişört giydirilmesi

- Palyaçoların çocukların yüzlerini boyaması

- Çuval yarışı yapılması

- İHH Osmaniye Başkanı Nadir Sarıca ile röportajx

Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE, ()

================================================

Adıyaman'da, 66 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

ADIYAMAN ve ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle 66 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.

Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle sobalarını söndürmeden uyuyan kent merkezinde 19, Besni'de 31, Kahta'da 12 ve Gölbaşı'nda 4 kişi zehirlendi. Karbon monoksit gazından zehirlenen, yakınları ve sağlık görevlileri tarafından hastanelere götürülen 66 kişiye oksijen takviyesi yapıldı. Tedavisi tamamlanan 66 kişi taburcu edilirken, yetkililer vatandaşları gece sobalarını söndürmeden uyumamalarını tavsiye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Hastanın acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

==============================================