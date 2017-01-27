DHA YURT BÜLTENİ-6



Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: baba- oğul öldü, 9 yaralı



DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda Lice İlçesi'ne bağlı Fisovası mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu öldü, aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün Diyarbakır- Bingöl karayolunun 60'ncı kilometresindeki Lice İlçesi'ne bağlı Fisova köyü mevkisinde meydana geldi. 53 yaşındaki Zülfükar Özkaya yönetimdeki 07 JE 021 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 48 BT 324 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Zülfükar Özkaya ile yanında bulunan oğlu 22 yaşındaki Murat Özkaya yaşamını yitirirken, 48 BT 324 plakalı araçta bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Zülfikar Özkaya ve oğlu Murat Özkayanın cesetleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, yaralı 9 kişi ise Halis Toprak Vakfı Lice Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altında alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () -

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Takla atan otomobilde anne öldü, 2 oğlu yaralandı

TEKİRDAĞ’da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 77 yaşındaki Kadriye Öztürk öldü, oğulları Bedri ve Nazmi Öztürk yaralandı.

Kaza, İstanbul- Tekirdağ karayolu Beyazköy mevkisinde meydana geldi. yönünde ilerleyen Bedri Öztürk yönetimindeki 35 KY 355 plakalı otomobil, Beyazköy mevkiine geldiğinde sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra takla attı. Hurdaya dönen otomobilde Kadriye Öztürk hayatını kaybederken, oğulları Bedri ve Nazmi Öztürk yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadriye Öztürk’ün cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerindeki jandarma ve polis ekipleri

-Takla atan otomobil

-Kazada hayatını kaybeden Kadriye Öztürk’ün cesedi

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Kaza yerinde rapor tutan polise, otomobil çarptı

AKSARAY'da kaza yerinde rapor hazırlayan trafik polisi 43 yaşındaki Fikret Güler'e, buzlanma nedeniyle kayan otomobil çarptı. Yaralanan polis Güler, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle, buzlanma nedeniyle kayıp bir evin bahçe duvarına çarpan sürücü, rapor hazırlatmak için polis çağırdı. Olay yerine gelen trafik polislerinden Fikret Güler, rapor hazırladığı sırada 51 yaşındaki Enes Sevinç'in kullandığı 68 BL 585 plakalı otomobil de yine buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, Güler'e çarptı. Kazada polis memuru Güler yaralanırken, otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çağrılan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Enes Sevinç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- yaralının ambulansa alınması

- Polislerin ropar hazırlaması

- Otomobilden detay

- Yaralının hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ()

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Polisi görünce Suriyelileri bırakıp kaçtı

TEKİRDAĞ’da kaçakları taşıyan minibüsün sürücüsü polis ekiplerini görünce 10 Suriyeliyi bırakıp kaçtı.

Tekirdağ Atatürk Orman Çiftliği civarında şüpheli bir grubun dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 Suriyeli yakaladı. Yunanistan’a gitmek için yola çıktıklarını anlatan kaçaklar, minibüs sürücüsünün polis ekiplerini görünce kendilerini yola bırakıp kaçtığını anlattı.

Polis, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, Hakkari için ikamet belgeleri bulunan Suriyeli kaçakları işlemlerinin ardından geri gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yol üzerindeki polisler

-Yakalanan Suriyeliler

-Suriyelilerin Polis otobüsüne bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Bursa’da kapanan 57 mahalle yolu ulaşıma açıldı

BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 57 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 57 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Gemlik’te 7, Gürsu’da 2, İnegöl’de 11, İznik’te 2, Keles’te 5, Kestel’de 8, Mustafakemalpaşa’da 3, Nilüfer’de 6, Orhaneli’nde 6, Osmangazi’de 3 ve Yenişehir’de 4 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: BURSA, () -

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Karaman'da FETÖ'den 14 kişi tutuklandı

KARAMAN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden, 5'i muvazzaf asker, 9'u polis memuru 14 kişi tutuklandı. Aralarında polis ve öğretmenlerin bulunduğu diğer 15 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında öğretmen, asker ve polis memurlarının bulunduğu 32 kişi hakkında örgütün 'ByLock' programını kullandıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine, geçen salı günü polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5 asker ve 9 polis memuru, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında komiser, amir ve müdürlerin yer aldığı polis memuru ile öğretmenlerin bulunduğu 15 şüpheli de yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildiği sırada "Vatanın sahibi biziz. Vatanın hainleri belli" diye bağırdı. Hakkında yakama kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Adliyeye girmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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Adliye yanındaki kanlı çatışmanın sanıkları mahkemeye çıkartıldı

ADANA Adliyesi yanında Hüseyin Denizhan'ın öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te tarla anlaşmazlığı yüzünden Demir ve Denizhan aileleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Seyhan Demir, Yusuf ve Hüseyin Denizhan'a küfür ederek av tüfeğiyle ateş açtı. Kavgada yaralanan Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan hakkında silahla yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adana Adliyesi'nde davanın 24 Ocak'ta görülen duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmadan çıkan taraflar adliye binasının yan tarafındaki İnönü Parkı'nda birbirleriyle çatıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastaneler kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çatışma sonrasında gözaltına alınan Demir ailesinden Murat Demir, Seyhan Demir, Mecnur Demir, Resul Sarı ile karşı tarafından Emirhan Denizhan ve Barış Şanlı'nın sorguları tamamlandı. 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının gelişi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,()

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Çocuklara balığı sevdirmek için alabalık pizza yaptı

Malatya’da çocuklarda balık yemesi için pizzanın içerisine alabalık koyan Malatyalı işletmeci yaptığı pizza ile İtalyanlara kafa tutuyor.

İtalyanların bulduğu pizzaya alabalık koyarak patentini alan Malatyalı işletmeci yaptığı balık pizza yoğun ilgi görüyor. Dededen kalan balıkçılığı devam ettiren işletmeci Pizzanın içerisine alabalık koyarak değişik tatlar ortaya çıkarıyor. Dedesi Ali Çiçek’ten kalan balık restoranını işleten Ali Eren Çiçek çocuklarında balık yemesi için pizzanın içerisine balık koyarak satmaya başladı. Bir süre sonra çocukların yanı sıra gençler tarafından da yoğun ilgisini gören alabalıklı pizza Malatya’nın gözde yemekleri arasına girdi.

ŞOFÖRLÜKTEN PATRONLUĞA

Ali Çiçek, 1980 yılında kamyon şoförlüğünü bırakıp Doğanşehir’in Sürgü mahallesine balık restoranı açtı. Yaptığı balık ile büyük bir üne kavuşan Çiçek, İşlerinin büyümesiyle birlikte Malatya’da da ve çevre illerde büyük ün kazandı. ‘Ali dayı’ diye bilinen balıkçı Ali usta daha sonra alabalık çiftliği kurdu. Şehir dışından bile balık yemeye gelenlere kilo ile balıkta satan Ali usta daha sonra balıkları toptan olarak satmaya başladı. Ali usta oğluna oğlundan ise torunu Eren Çiçek’e kalan balık restoranı büyüterek devam etti. 4 şubesi bulunan balık restoranında çocuklar balık yemediğini gören Eren usta ise çocuklara balığı sevdirmek için alabalıktan pizza üretti. Pizzayı çocukların yanı sıra büyüklerde yemeye başlayınca patentini alan Çiçek pizzasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eren, 1990’ların başında restoranda alabalık satmaya başlayan Dede Çiçek’in, bir süre sonra alabalık üretme çiftliği kurarak, balıkları müşteriye sunduğunu söyledi.

PATENTİNİ ALDIK

Müşterilerin restorana ailece gittiğini ve çocukların balık yemediğini fark ettiklerini ve dede, baba ve oğul olarak bir araya gelerek, çocuklara balık yedirmenin yolunu düşündüklerini aktaran Eren, “Pizza o dönemler revaştaydı, balığı pizza ile sevdirebileceğimizi düşündük. Balıklı pizza yaparak patentini aldık. “ diye konuştu.

Küçük çocuklar genelde balığı sevmedğini balığı nasıl sevdiceklerini diye düşünündüklerini ve akıllarına pizza geldiğini söyleyen Çiçek, ‘’ Balık pizza dediğimiz zaman çocuklar daha fazla ilgi duyuyordu. Çocuklar zamanla alıştı, yetişkinlerde sevdi lezzetinden dolayı.ö İfadelerine yer

HER GELİŞLERİNDE BALIKLI PİZZA

Balıklı pizzanın patentini 2010 yıllında aldıklarını ve İtalya Pizzalarına göre daha iddialı olduklarını düşünen işletme sahibi Eren Çiçek cümlelerine şöyle devam "Alabalık pizzayı hiç yemeyenler ilk duyduklarında biraz tuhaf karşılıyor ‘balığın pizzası mı olur? diye’, bazı müşterilerimize tatmaları için ısrar ediyoruz. Müşteriler palıklı pizzayı tattıktan sonra, 2 porsiyon istiyorlar, hatta her gelişlerinde balıklı pizza istiyorlar."

BALIK PİZZAYI İTALYA’DA TATTIRMAK İSTİYORUZ

İl dışından yoğun talep olduğunu, balıklı pizzanın dondurulmuş olarak, il dışına gönderilmesi için AR GE çalışmalrı yaptığını belirten Eren şöyle konuştu: "Merkezimiz Sürgü’de, Gaziantep’te ise 1 şubemiz var. Seneye Ankara’ya şube açmayı düşünüyoruz. Gaziantep yemekleri biraz ağır, bizim yemeğimiz hafif yormuyor, o konuda baya ilgi görüyor. Gelenler sevdi, zaten daha önce Sürgü’deki merkezimize Gaziantep’ten gelenler oluyordu. En büyük hedefimiz patentine sahip olduğumuz balık pizzayı, pizzanın ülkesi İtalya’da onlara tattırmak bu konuda onlara güveniyoruz"

Görüntü Dökünü:

-Balık pizzanın yapılışından detay görüntüler

-İşletme sahibi Ali Eren Çiçek’le Röportaj

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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