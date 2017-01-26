DHA YURT BÜLTENİ-6

1)EL BAB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞUN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI

SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı militanların saldırısında şehit düşen uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından morga konuldu.

Fırat Kalkanı Herakatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlandı. Şehit Çalışkancı'nın cenazesi askerler tarafından alınarak Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlık morguna konulan şehit Çalışkancı'nın cenazesinin törenle memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü



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- Şehidin getirildiği Yeşilkent mezarlığı



- Mezarlık önündeki kalabalık



- Şehidin fotoğrafları



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

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2)OTOMOBİL, OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

TOKAT'ın Turhal ilçesi yakınlarında otomobilin otobüsle çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Tokat-Amasya karaolu 50'inci kilometrede, Turhal ilçesine 5 kilometre masafede yaşandı. Amasya istikametine giden Muhammet Hızar(22) yönetimindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkınca karşı şeride geçerek Amasya'dan Tokat istikametine gelmekte olan Serdar Şahin'in kullandığı 60 HT 764 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada otomobildeki 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, her iki araçtaki 5 kişi ise yaralandı.

Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görnütüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-

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3)PALANDÖKEN'DE SNOWTUBİNGLER TEHLİKELİ DİYE KALDIRILDI

ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde bir kişinin ölümüne neden olan Snowtubingin 'tehlikeli' olması nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi'nden yıllar önce kaldırıldığı bildirildi. Palandöken Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, "Snowtubingi etrafı bantlarla kapalı olan çocuklar için dönme dolap olarak kullanılıyoruz" dedi.



Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de güvenlik hat safhada. Her otelin önünde 112 Acil Servis ekibinin hazır beklediği Palandöken'deki oteller kızakla kayanların pistlerini bile ayırmış durumda. Dağda sadece halka açık olan acemi kayak pistinde kızakla kayakçılar yan yana görmek mümkün ancak bu da hiçbir tehlike arzetmiyor. Isparta'da can alan Snowtubingin tehlikeli olduğu için yıllar önce Palandöken'den kaldırıldığını ifade eden Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça şöyle konuştu:



"Geçmiş yıllarda Paldöken Kayak Merkezi'nde bulunan snowtubingler, güvenlik açısından yaklaşık 2 yıldır kaldırıldı. Şimdi o hizmeti çocuklara dönme dolap vasıtası ile verebiliyoruz. Palandöken'deki pistlerde kızak pistleri, kayak pistleri ayrı mümkün olduğunca snowboard pistlerini de güvenlik açısında ayırmaya çalışıyoruz. Pistlerimizin tamamında koruyucu ağlar, torlar ve süngerler var. Pist güvenliğini üst planda tutuyoruz. Kayak merkezindeki bütün otellerde sağlık ekibi hazır durumda. Pistler açık olduğu müdddetce sağlık ekibi ve ambulanslar hazır. İlk kaza anında müdahele edecek sağlık ekipleri mevcut. Sonrasında hastane 1,5 kilometre mesafede olduğu için ivedilikle hastaneye taşıyoruz."

Görüntü Dökümü



---------------: ÖZEL

-Palandöken'de kayak yapanlar

-Dönme dolaba dönüştürülen snowtubigler

-Çocukların binmesi

-Hümeyra Pardeli'nin anonsları

-Ömer Akça ile röp.

-Kızak yapanlar

-Palandöken detay

( Haber-Kamera: Turgay İPEK -Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, ()

(04.45 dk-290 mb)



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4)EKSİ 46 DERECEYİ GÖREN ÇALDIRAN'DA SERADA DOMATES ÜRETİLİYOR

TÜRKİYE'de 9 Ocak 1990'da bugüne kadar ölçülen sıfırın altında 46 derece ile en düşük sıcaklıkla adını duyuran Van'ın Çaldıran İlçesi'nde jeotermal enerji ile ısıtılan ilk seralarda üretilen doğal domateslerin hasadına başlandı. Kadınların çok fazla iş imkanı bulamadığı ilçede kurulan sera kadınlar içinde bir umut oldu.

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde geçen yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bir projeyle eksi 46 derecede kadar düşen Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretmeye başladı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar 10 milyon liraya mal oldu.

Agro Van markalı domatesler tamamen doğal olarak yetiştiriliyor. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 36 derece olarak ölçüldüğü bugünlerde, ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hiçbir sosyal aktivitenin olmadığı ve hava koşulları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede iş imkanı bulamayan kadınlar serada çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

KADINLAR İÇİN UMUT OLDU

Serada Ziraat Teknikeri olarak çalışan Esmer Özbahçeci, 50 çalışanın olduğu serada 30 kadının çalıştığını söyledi. Çaldıran gibi bir yerde böyle bir projenin hayata geçirilmesinin özellikle kadınlar için büyük bir avantaj olduğunu belirten Özbahçeci, "Normalde burada kadınlar çok fazla dışarıya çıkmıyorlar. İlçede iş imkanı da olmadığı için hep evde oturuyorlar. Fakat bu projeyle birlikte kadınlarda çalışma hayatına atıldı. Kadınlar kendi paralarını kazanmaya başladılar ve burayı çok güzel sahiplendiler. Dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında 36 dereceye kadar düşerken, buraya gelip domates hasadı yapmak çok büyük bir mutluluk. Ben bile bazen şaşırıyorum. Çaldıran gibi soğuk bir yerde böyle bir yerin olması harika bir olay" dedi.

BÖLGE HALKININ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Topraksız tarım Çaldıran İlçesi'nde ilk yapılan bir uygulama. İl başlarda ilçede bununla ilgili ön yargıların olduğunu belirten seranın üretim Müdürü Memet Davşan, hasat yapılmaya ve domatesler manavlarda yerini almaya başlayınca, bölge halkının bakış açısının da değiştiğini söyledi. Davşan, "Halkın bakış açısı değişti. Domatesler manavlarda yerini almaya başlayınca merak edip burayı görmeye gelenler oldu. Bizde gelenleri ağırlayıp tesisi gezdiriyoruz. Topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı domateslerde kesinlikle hormon kullanmıyoruz " dedi.

TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Yüksek rakımlarda yetiştirilen domateslerin diğer bölgelere göre tadının ve aromasının daha farklı ve güzel olduğunu da anlatan Mehmet Davşan, normal şartlarda haftalık 15 ton domates hasadı yaptıklarını fakat kış şartlarıyla birlikte bir miktarın 10 tona düştüğünü söyledi.

Davşan, "Üretilen domatesler Türkiye'nin birçok iline de gönderdiğimiz için talep fazla oldu. Artık biz talepleri karşılamakta bile zorluk çekiyoruz. Fakat bahar ayının gelmesiyle birlikte tüm talepleri karşılayacak seviyeye geleceğiz. Şuanda seramızda bayan eleman sayısı 30. Fakat bahar ayında daha fazla kişi çalışacak. Çünkü iklim müsait olduğunda üretim daha fazla olacak. Bizimde eleman ihtiyacımız daha fazla olacak" diye konuştu.

BU BİR MUCİZE

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, projeye başından beri destek verdiklerini ve halen desteklerinin sürdüğünü söyledi. Taşkın, şunları söyledi:

"Burası Çaldıran İlçesi ve Türkiye'nin en soğuk ilçesi. İçinde bulunduğumuz ayda yılın en soğuk ayı. Eksi 36 dereceyi gördük bu yıl. Bu şartlarda burada domates üretimi yapılıyor. Aslında bu bir mucize. Burası eksi 40 dereceyi gören bir yer burası. O yüzden ülkenin seracılık açısından önemli bir yeri burası. Toplamda 34 bin metre karelik bir alanda kurulu olan sera, jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Buranın ısıtmasında kullanılan enerji miktarı ile yaklaşık 2 bin konut ısıtılır. Isıtmada 120 bin metre kullanılıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karlar altındaki seradan genel



-Seradan genel ve detay



-Üretilen domatesler



-Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın ile röportaj



-Serada çalışan kızlar



-MUhabir anonsu



-Hasad edilen domatesler



-Serada çalışan kızlarla röportaj



-Seradan detaylar



-Seranın üretim Müdürü Memet Davşan ile röportaj



-Çalışmalardan genel



-Çalışan kızlarla röportaj

SÜRE: 8 DK 48 SNY-BOYUT: 589 MB



Gülay KUYUCU/VAN, () -

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5)TUNCELİ'DE KAR 300 KÖY YOLUNU KAPATTI

TUNCELİ'de iki güden beri devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Tunceli-Erzuncan karayolu'nun Pülümür İlçesi yakınlarındaki Cankurtaran Tepesi'nde gece saatlerinde etkili olan tipi, birçok TIR ve aracın yolda kalmasına sebep oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 300 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karayolları yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe yolarında ulaşım açısında sıkıntı yaşanmazken, sadece Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür-Cankurtaran Tepesi'nde dün gece saatlerinde etkili olan tipi nediniyle birçok TIR yolda kaldı. Gece saatlerinde karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yol tekrar trafiğe açılırken, mahsur kalan araçlar yollarına devam etti.



Öte yandan 2 günden beri etkisini sürdüren kar yaşğışı nedeniyle il genelindeki 300 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, 24 saat çalışmalarını devam ettiriyor. İl merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de, gece ve gündüz demeden cadde, sokak ve ana yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Tunceli çarşı merkezinden görüntü



-Kar küreme çalışmaları



-Tunceli genel görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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6)ŞIRNAK ULUDERE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI



ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Başkanların görüntüsü (ARŞİV)

ŞIRNAK, () -

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7)AK PARTİLİ VEKİLLERDEN AHMETTÜRK'ÜN KELEPÇELİ FOTOĞRAFINA TEPKİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün, Elazığ'da dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:



"Dün Ahmet Türk'e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun göre muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edeci bir görüntüydü."

AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk'ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler keşke yaşanmasaydı. Doğu değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk'e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

AK Parti Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk'ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk'ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -

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8)EDİRNE’DE FETÖ’YE 5 TUTUKLAMA

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘ByLcok’ kullandığı öne sürülen aralarında polis ve öğretmeninde bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması ‘ByLock’ kullandığı belirlenen komiserler M.M. ve D.Ö., polis memuru M.Ş. ile kapatılan FETÖ okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen F.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘örgüt üyeliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI



Önceki gün adliyeye sevk edilerek denetimli serbestlik şartıyla salıverilen ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü M.K. ise savcılık itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen emniyet müdürü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

(Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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9)SUR'DA HENDEK- BARİKAT MAĞDURU KADINLARLA ANKET YAPILDI



DİYARBAKIR İş Kadınları Derneği geçen yıl PKK'lıların kurduğu hendek ve barikatlarda çıkan çatışmalarda mağdur olan kadınlar için yaptığı 'Diyarbakır Kadın Aile Sorunları ve Çözüm Önerileri' adlı projenin sonuç bildirgesini açıkladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle yapılan alan çalışmasında Sur İlçesi'nde hendek-barikatlarda çatışmaların en yoğun yaşandığı ve sokağa çıkma yasaklarının en uzun sürdüğü Hasırlı, Dabanoğlu, Cevatpaşa, Fatihpaşa, Alipaşa ve Savaş mahallelerinde 158 kadınla görüşülüp anket yapıldı. Kadınlara yapılan görüşmeyi anlatan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ‘catışma ve çözüm çalışmaları’ uzmanı Esra Elmas, çalışmayı geçen ekim ve kasım aylarında yaptıklarını anlattı. Sur İlçesi'ne özellikle 1990'lı yıllarında terör yüzünden göçle gelenlerin yerleştiğini, göç nedeninin ağırlıklı olarak ekonomik nedenlere dayandığını belirten Esra Elmas, görüşülen kadınların yüzde 42.6'sının çatışma nedeniyle evleri tamamıyla zarar gördüğünü anlattıklarını söyledi. Elmas, "Buradaki en büyük mesele, çatışmanın sonucunun da evin yitimi olmasıdır. Eşyalar büyük bir oranda kaybedilmiş bir durumda. Parasal kayıpları çok büyük. 'Çatışmalardan önce aslında iyi-kötü geçinip, gidiyorduk' diye kendi ekonomik durumlarını tanımlıyorlardı. Fakat, çatışmalardan sonra oldukça kötü olarak tanımlıyorlar. Bunun bir çok nedeni var. Öncelikle, çatışmanın kendisi bir ekonomik sorun oluşturduğudur" dedi.

Çatışmalı ortamda taşınma bedelinin 2- 3 arttığını belirten Esra Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidilen yerlerde normalde kiralar 500 lira ise çatışmalar sonrası bu kiralar da arttı. Hem taşınma masrafı, hem evi, eşya kaybetmek ve yeni gidilen yerlerdeki yüksek kira fiyatları ekonomik olarak aileleri kötü yönde etkilemiş. Ailede şu an temel olarak neye ihtiyaç var sorusuna ise kadınların verdiği yanıtta, en çok ihtilaç duyulan şeyin gıda, ev eşyası ve yakacak olarak görüyoruz. Konuştuğumuz kadınların yüzde 91'i ev eşyasının olmadığını söylüyor. Aileniz çatışmadan sonra herhangi bir yardım aldı mı sorunusu ise yüzde 48 oranında yardım almadıklarını söylediler."

Esra Elmas, evin yitirilmesinin sadece ekonomik kayıp olmakla kalmadığını belirtirken "Hayatının büyük bir bölümünü evinde geçiren kadının hafızası ve duygusal birikimin yitirilmesi demektir. Şöyle bir soru sorduk, 'Çatışmalar nedeniyle öğrenime ara veren aile üyeleri var mı?' Yüzde 60 oranında 'evet' yanıtı verildi. Eğitimi tamamen bırakan aile üyelerinin oranı ise yüzde 15. Çatışmalar sonrasında televizyon ve haber izleme bu kadınlar tarafından duygusal olarak kaldıramadıkları için izlenmediğini tespit ettik" dedi.

Yaptıkları çalışmada mağdur ailelerin dışlandığına dikkat çeken Elmas, "Çatışmalardan önce Sur'daki sosyal yaşamı nasıl tanımlardınız sorusuna yanıt veren kadınlardan 'Çok iyi' cevabını aldık. Çünkü hem kutsal mekanlar, hem çözüm sürecinde hareketlenen kamusal yaşam onların hayatlarını renklendirmişti. Yeni gittikleri mahallelerde bir uyum sorunu yaşadıkları çok açık. Çalışmamızda geçen çok çarpıcı bir ifade var, 'Biz gittiğimiz çeşitli yerlerde bize Suriyeliler muamelesi yapıldı' diyorlar. Bu durum bir çok kez tekrar edildi" diye konuştu.

"UYUM SAĞLAMADIĞI İÇİN SİTEDEN ÇIKARILDILAR"

Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar da mağdur ailelerin okulda ve oturdukları yeni konutlarda sorunlar yaşadığını, uyum sağlamadığı için site sakinleri tarafından siteden çıkarıldığını söyledi.

Yaşamadan, sosyal alanlardan soğumanın umutsuzluğun eğitim yaşamını da etkilediğini belirten Reyhan Aktar, "Okula gitme imkanı olduğu halde, eğitime devam etmeme isteği oluştu. Ama bunlarla beraber maalesef şunu da gördük, gitmiş oldukları okullarda çocukları, kimi zaman eğitmenler tarafından, kimi zaman idareciler tarafından, kimi zamanda çocukların sınıf arkadaşları tarafından dışlandıklarını ifade ettiler" dedi.

Aktar, yaşanan bu durumların toplumsal anlamda kaygı verici olduğunu belirterek, "Kendi mahallelerinde sözü dinlenir, kapısı çalınıp soru sorulan aile büyüklerinin gitmiş oldukları yerlerde bu statülerini de kaybettiklerinden dolayı bu durum onlarda ciddi kırılma yaşattı" diye konuştu.

Görünkü Dökümü



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-Toplantıya katılanlar



-Toplantıdan görüntü



-Elmas'ın konuşması



-Aktar'ın konuşması



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -



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10)HAKKARİLİ DAĞCILAR 2 BİN 400 RAKIMLI VATAN DAĞI'NA TIRMANDI

HAKKARİ Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir grup dağcı, batı illerinde yanlış tanınan kenti, huzur ortamını, kentteki dağları turizme kazandırılmak amacıyla 2 bin 400 rakımlı Vatan dağına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışta yer alan 9 çocuk, 16 torun sahibi 75 yaşındaki Ramazan Akbaş, 1965 yılından beri dağcılık faaliyetleri içerisinde yer aldığını, Hakkari dağlarını tanıtmak için kendi yaşıtalarını da bu dağcılık faaliyetleri içerisinde yer almalarını istedi.

Hakkari Dağcılık Federasyonu İl Telsilciliği organizasyonuyla aralarında Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Bursa'dan gelen dağcı Yüksel Işık, Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Avuka Turgut Besi'nin de bulunduğu toplam 10 dağcı, Hakkari kent merkezinin arka tarafında bulunan Vatan Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

52 YILDIR DAĞLARA TIRMANIYOR

Hakkari'de 1965 yılından beri dağcılık faaliyetleri içerisinde yer alan 9 çocuk 16 torun sahibi Ramazan Akbaş'ın, zorlu tırmanışta gençlerin en önünde yer alması da dikkat cekti. Dağ sporunu çok sevdiği için dağcılıkla ilgili bütün faaliyetlerin içerisinde yer aldığını söyleyen Akbaş, "Hakkari'de tırmanmadığım dağ kalmadı. Gördüğünüz gibi hala dincim ve gençlere taç çıkartıyorum. Herkesi dağ sporunu yapmaya davet ediyorum" dedi.

AMAÇ, HAKKARİ'NİN DAĞLARINI TURİZME KAZANDIRMAK

Organizasyonu gençekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilsici Naci Ertunç, tek amaçlarının Hakkari'nin dağlarını turizme kazandırmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"10 dağcı arkadaşımızla birlikte Vatan Dağı'na tırmanış yapmak için yola çıkıyoruz. Dileğimiz Anadolu'nun ücra köşelerinde dağcı grupların Hakkari'ye gelmeleridir. Bilindiği gibi Hakkari terör bölgesi olarak ün salmış güya. Halbuki tam tersi Hakkari ilimiz en güvenli ve huzurlu bir kent konumunda. Bunu her defasında buraya gelen İçişleri Bakanımız da dile getirmektedir. Tüm dağcı arkadaşları buraya davet ediyorum. Bizim bu Vatan dağı tırmanışımız dışında 10 kış tırmanışı dana gerçekleştirilecektir."

Görüntü Dökümü



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-Kent merkezinde tırmanışa geçen Dağcılar



-Dağcıların en önünde yer alan 75 yaşındaki Ramazan Akbaş ile kısa röportaj



-Dağcılık Federasyonu il Temsilcisi Naci Ertunç ve dağcı Kemal Dağgöl'ün kısa açıklamaları



-Tek sıra halinde tırmanışa geçen dağcılar



-Karda yürürlerken detaylar



-Reşko Doğa Kültür Derneği üyeli Avukat Turgut Besi ile röportaj



-Dağcılık Federasyonu il Temsilcisi Naci Ertunç ile röportaj



-Bursalı dağcı Yüksel Işık ile röportaj



-75 yaşındaki Ramazan Akbaş ile röportaj



-Hakkari manzarası önünde poz veren dağcılar



-Ramazan Akbaş dağcıların en önünde tırmanırken



-Tek sıra halinde yürüyen dağcılardan genel ve detaylar



-Hakkari'den genel görüntü

BOYUT:286 MB

SÜRE:8 DK 54 SN

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () -