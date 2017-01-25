DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İNEGÖL'DE 2 MAHALLEDE ŞAP KARANTİNASI

BURSA'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı iki kırsal mahallede görülen şap hastalığı nedeniyle karantina kararı alındı. Hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatılırken, iki mahalledeki hayvanlara şap aşısı vurulmaya başlandı. İnegöl'e bağlı iki kırsal mahalledeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilirken, risk nedeniyle İnegöl Hayvan Pazarı 20 Ocak'tan itibaren üç hafta süreyle kapatıldı.Yaklaşık 18 bin 500 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu İnegöl'e bağlı iki mahalledeki hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından İnegöl Hayvan Pazarının 20 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında kapalı tutulmasına karar verdi. Şap hastalığı görülen iki mahalledeki hayvanlar karantina altına alındı.

İnegöl'de iki kırsal mahallede şap hastalığının görüldüğünü doğrulayan S.S. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Nurettin Çakır, "İnegöl'de iki köyümüzde görünen şap hastalığından dolayı köylerde şap aşılama çalışmaları başlamıştır. Bu şap hastalığı nedeniyle Hayvan Pazarı üç hafta süreyle kapatıldı. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak, gerekli çalışmaları İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte yapmaktayız. Şap hastalığının önlenmesini ve daha fazla yayılmamasının sağlanmasını, gerekli aşıların biran önce yapılmasını istiyoruz. Şap hastalığı hayvanlarda ölüme sebep olabiliyor. Üreticiye büyük zararlara mal olabiliyor. Sigorta kapsamına da girmediğinden dolayı üreticimiz mağdur oluyor. Mağdur olmamaları için şap hastalığını biran önce tedavi edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda ilçemize hayvan giriş ve çıkışlarının daha sıkı denetlenmesini istiyoruz. Dışarıdan veya içerisinden kontrolsüz bir şekilde giriş-çıkış yapılmasının engellenmesini istiyoruz. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerini daha duyarlı olmaya davet ediyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hayvanlara aşı yapılma görüntüleri,

-Hayvan pazarı görüntüsü,

- Haykoop Başkanı röportaj

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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2)DOĞU KAR ALTINDA

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları önemli ölçüde arttı ve Erzurum, Ağrı, Erzincan'a kar yağdı. Uzun süredir Sibirya soğuklarının etkisini sürdürüğü Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da bugün sabaha doğru kar yağışı başladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Sabahtan itibaren aralıksız ve giderek etkisini tipi şeklinde artıran karın kalınlığı Erzurum kent merkezinde 10 santimi geçti. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 110, Konaklı'da ise 105 santimi buldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir taraftan karı temizlerken diğer taraftan tuzlama çalışması yaptı. Bazı bölgelerde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Erzincan'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe olmak üzere 25 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, kamu, özel kurum ve kuruluşlara 'çok ivedi' uyarı yazısı gönderdi. Bölgede pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istendi.

Görüntü Dökümü

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-Hümeyra Pardeli'nin anonsları

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Vatandalar ile röp.

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Kar altındaki ağaçlar

-Vatandaşların araçlarını temizlemesi

-Ekiplerin tuzlama çalışması

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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3)DENİZE ATLAYAN KADINI ARAMALAR SÜRÜYOR

ZONGULDAK'ta dün akşam kayalıklardan denize atlayan 31 yaşındaki Havva Ş.'yi arama çalışmaları sürdü. Yayla Mahallesi Fener Semti'nde dün akşam saatlerinde deniz kenarındaki kayalıklarda bir kadının kıyafetlerini çıkardığını gören öğrenci servisi minibüsü şoförü, polise ihbarda bulundu. Polis, ihbarın yapıldığı yerde kadına ait kıyafetler, çantası ve 2 sayfalık intihar notu buldu. Havva Ş. olduğu belirlenen kadının bulunması için, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gece boyu yaptığı aramada bir sonuç elde edemedi.

Arama çalışmalarında bugün de devam edildi. AFAD karadan arama yaparken, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma(DEGAK) Timi de denizde 2 dalgıçla arama yaptı. Yapılan aramalarda şu ana kada Havva Ş.'ye ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına devam edilen Havva Ş.'nin, 1 ay önce eşiyle yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle Trabzon'dan Zonguldak'taki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Daha önce de hakkında 'kayıp' başvurusu yapılan Havva Ş.'nin bir süre sonra polis tarafından bulunduğu, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenliğin denizde arama yapması

-Polisin ve AFAD'ın kayalıklarda inceleme yapması

-Detaylar

Süre: (2.55) Boyut: (93 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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4)DOKTORU DÖVÜP, BIÇAKLA SALDIRMAYA KALKAN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kan tahlilini internet kesintisinden dolayı alamadıkları için tartıştıkları doktor Süleyman Tekeş'i döven ve daha sonra bıçakla saldırmaya kalkan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 Nolu Aile Hekimliği'nde meydana geldi. Nikah kıyacak olan Yakup E. beraberinde babası Osman E. ile birlikte kan tahlili için Aile Hekimliği'ne gitti. Burada kan tahlilini veren Yakup E., sonuçları ise internet kesintisinden dolayı alamadı. Bu duruma sinirlenen Yakup E. ile babası Osman E., sonuçları alamadıkları için odasına gittikleri doktor Süleyman Tekeş ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre baba ve oğlu doktor Tekeş'i dövdü. Gözü moraran doktor Tekeş'e yönelik saldırı, odasına giren diğer doktorlar ve görevliler tarafından engellendi. Dışarı çıkarılan Yakup E. ile babası Osman E., bir süre sonra bu kez ellerinde bıçakla yeniden merkeze geldi ve içeri girmek istedi. Eli bıçaklı baba ve oğlunu gören görevliler, kapıyı kapatarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, baba ve oğlu gözaltına aldı ve doktor Tekeş'in şikayeti üzerine sorgulamaya başladı.

Kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi ve davacı olduğunu belirten doktor Süleyman Tekeş, "Aile hekimliğimizden kan tahlil sonuçlarını alamadığı için sinirlenen hasta yakınlarının fiziki saldırına uğradım. Boynumda çizikler, gözümde morluklar oluştu. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aile hekimliği

- Doktorun konuşması

- Saldırı sonrası cep telefonuyla çekilen görüntüler

- Doktorun gözünde oluşan morluklar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB



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(ÖZEL)

5)KAZADA ÖLEN POLİSİN TABUTUNA KAPANAN GENÇ KIZ: ANAMIZ BABAMIZ BİR DEĞİL AMA KARDEŞ GİBİYDİK

ŞANLIURFA'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Recep Yanmaz'ın cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döken Kevser Yılmaz, şehit ile akraba olmadığını ancak ağabey-kardeş gibi olduklarını belirterek, "Anamız babamız bir değil ama kendisi benim ağabeyim gibiydi" dedi.



Bir yerel televizyonda program yaptığını belirten Kahramanmaraşlı Kevser Yılmaz, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis Recep Yanmaz için düzenlenen törene katılarak gözyaşı döktü. Polisler tarafından 'Gitme ağabeyim' diye kapanarak gözyaşı döktüğü tabuttan güçlükle uzaklaştırılan Yılmaz'ın, şehidin akrabası olmadığı ortaya çıktı.

Kevser Yılmaz, zincirleme kazada hayatını kaybeden polisle aralarında ağabey-kardeş diyalogu olduğunu, bu nedenle onu son yolculuğuna uğurlamak için törene katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Polis memuru Recep Yanmaz ağabeyimiz, 'Ağabeyimiz' diyorum tekrar, üstüne basa basa söylüyorum. Şehit polis memuru Recep ağabey ile Ankara'da karşılaştık, tanıştık. Orada bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuştu. Tanıştığımız ilk gün itibariyle ağabey-kardeş diyalogu geçti aramızda. O büyüklüğünü, yakınlığını gösterdi. Kendi kardeşiymişim, kendi kızıymışım gibi ilgilendi. En ufak bir şey olsa 'Kardeşim iyi misin?' derdi ve sürekli görüşürdük, 2015'te Şanlıurfa Karaköprü Polis Merkezi'nde göreve başladı. Akraba değiliz, ama ağabeyim gibiydi."

Görüntü Dökümü

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- Kevser Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157.3 MB

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6)MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 19 TUTUKLAMA

MERSİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 22 ayrı operasyon yaptı. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotim ekiplerince 16-22 Ocak döneminde 22 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 kilo esrar, 35 gram eroin, bin 950 captagon ile bin 279 paket kullanımı izne tabi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Polisler narkotik köpeği ile eve girerken



- Köpek evde arama yaparken



- Polisler arama yaparken



- Poşet ve bidon içinde bulunan uyuşturucu



- Genel ve detay görüntü

BOYUT:150,81 MB SÜRE: 01'57"

Haber-Kamera: MERSİN, ()