DHA YURT BÜLTENİ-6

12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YURT YANGI İLE İLGİLİ TUTUKLU DERNEK YÖNETİCİLERİ TAHLİYE EDİLDİ

ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan dernek yönetici 4 kişi, avukatların itirazı üzerine tahliye edildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı. 4 Aralık'ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine ölen çocukların ailelerinin avukatları, bu kararı itiraz edeceklerini bildirdi. Yangınla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması ise halen devam ediyor.

Yaşar KORKUSUZ/ALADAĞ(Adana), ()

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2)ÇEŞME'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATAN GEMİ ÇANAKKALE'DEN GEÇTİ

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında kayaya çarparak karaya oturan, sızan 50 ton yakıt nedeniyle çevre kirliliği yaratan 'Lady Tuna' adlı gemi, İstanbul'daki bir tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Tuzla'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülmek üzere 'US Gulf-1' isimli römorkör tarafından çekilerek 2 gün önce Çeşme'den yola çıkarılan, Panama bayraklı 120 metre boyundaki 4 bin 538 groston ağırlığındaki 'Lady Tuna' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'nden 09.00'da Çanakkale Boğazı'nda giriş yapan gemi, saat 11.00'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye 'Gulf-2' ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' isimli römorkörler de eşlik etti.

Panama bandıralı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında kayaya çarparak karaya oturmuş, gemiden sızan 50 ton yakıt, çevre kirliliğine neden olmuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Lady Tuna' adlı gemiden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)LADY TUNA VE BALIK ÇİFTLİKLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İZMİR'in Çeşme ilçesini Ildır Mahallesi yakınlarında kayalıklara oturan "Lady Tuna" gemisinden sızan yakıt nedeniyle ortaya çıkan kirlilik sorunu ve balık çiftliklerini balıkçılar ve çevreciler tarafından düzenlenen geniş katılımlı toplantıda tartışıldı.

Ildır Mahallesi'ndeki köy kahvehanesindeki toplantıya, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, çevreci Avukat Şehrazat Mercan, Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, yakıt kirliliğinden en fazla etkilenen Ardıç Mahallesi'nin Muhtarı Eyüp Odabaş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çorumlular Derneği, Çeşme Motosiklet Kulübü, CHP Çeşme İlçe Örgütü ve Vatan Partisi Çeşme İlçe Örgütü temsilcileri ile Ildır bölgesindeki sitelerde oturan sakinler ve çok sayıda Ildırlı balıkçı katıldı.

Yakıt kirliliğinin ve balık çiftliklerinin durumunun tartışıldığı toplantıda, en net ifadeyi, yakındaki bir site sakini olan Ömer Mavioğlu söyledi: "Ildır'da Fatmagül'ün suçu olmadığı ortaya çıktı. Ama Ildır'ın suçu ne?" dedi. Site sakininin sözü, toplantıya katılanları acı acı gülümsetti.

LADY TUNA VE BALIK ÇİFTLİKLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İZMİR'in Çeşme ilçesini Ildır Mahallesi yakınlarında kayalıklara oturan "Lady Tuna" gemisinden sızan yakıt nedeniyle ortaya çıkan kirlilik sorunu ve balık çiftliklerini balıkçılar ve çevreciler tarafından düzenlenen geniş katılımlı toplantıda tartışıldı.

Ildır Mahallesi'ndeki köy kahvehanesindeki toplantıya, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, çevreci Avukat Şehrazat Mercan, Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, yakıt kirliliğinden en fazla etkilenen Ardıç Mahallesi'nin Muhtarı Eyüp Odabaş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çorumlular Derneği, Çeşme Motosiklet Kulübü, CHP Çeşme İlçe Örgütü ve Vatan Partisi Çeşme İlçe Örgütü temsilcileri ile Ildır bölgesindeki sitelerde oturan sakinler ve çok sayıda Ildırlı balıkçı katıldı.

Yakıt kirliliğinin ve balık çiftliklerinin durumunun tartışıldığı toplantıda, en net ifadeyi, yakındaki bir site sakini olan Ömer Mavioğlu söyledi: "Ildır'da Fatmagül'ün suçu olmadığı ortaya çıktı. Ama Ildır'ın suçu ne?" dedi. Site sakininin sözü, toplantıya katılanları acı acı gülümsetti.

"ACİL MÜDAHALE MERKEZİ MERKEZİ KURULMASI GEREKİYORDU"

Köy kahvehanesindeki toplantıda, Lady Tuna gemisinin neden olduğu kirlilik ve balık çiftlikleri sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan çevreci Avukat Şehrazat Mercan, balık çiftliği sahibi Nedim Anbar'ın Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Bırakın siz balıkçıların yakındığı deniz patlıcanlarının toplanması, deniz ve kıyı kirliliğini ben kendim orada balık yetiştiremem' diyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı, 'Çeşme turizmi etkilenecek' diyor. Bu bölgede üç avukat bir tespit yaptırdık. Bu tespit, denizin ne kadar kirlendiğini ve şu anda yapılan temizleme çalışmasının doğru yöntemlerle yapılıp yapılmadığını ortaya koyacak.

Doğru yapılmıyorsa bundan ne kadar zarar görüleceğini belirleyecekler. Bizim, çalışmalarımızı devam ettirirken onların tespitlerini takip edip, onlarla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu tespit, bizim için bir fırsat. Bu kazayı duyduktan sonra sürekli takip ettim. Kirliliğin etkilendiği kıyıları, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile kontrol ettim. Bu tür kazalar meydana geldiğinde, oluşan zararın tazmini ile ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre, Valinin talimatıyla Kaymakamlık'ın burada 'Acil Müdahale Merkezi' kurması gerekiyordu. İlgili her birimden yetkilinin bulunacağı bu merkezin bütçesini oluşturacaktı. Daha sonra da çalışma yöntemini belirleyip çalışmayı yönlendirmesi gerekiyordu. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla ne böyle bir çalışma yapılmış ne de taşın altına elini koyan var. Yönetmeliğin gereği yerine getirilmemiş" diye konuştu.

"TURİSTİK BÖLGEDE BALIK ÇİFTLİĞİ OLMAZ"

"Ildırlılar'ın, balık çiftliklerinin ilk yapıldığı dönemde buna karşı çıkması gerekirdi" diyen Mercan, şöyle devam etti:

"Çok net bir gerçek, plajlarda, turistik bölgelerde balık çiftliği olmaz. Bazı öğretim üyelerinin, 'Biz eko sistemi inceliyoruz, etkilenmez' demelerine inanmıyorum. Turistik bir bölgede, balık çiftliği, orkinos çiftliği varsa, rahat rahat denize girer misiniz? Kaza yapan gemi de, aldığı orkinosları Japonya'ya götürecekmiş. Japonya kendi balığını üretsin. Bu bölgede oluşan zarar, bütün hepinizi ilgilendiriyor. O nedenle aranızda ayrılık, gayrılık çıkarmadan bu zarara karşı mücadele etmenizi öneririm. 20 yılı aşkın süredir çevre davalarına bakıyorum, her görüşten kişinin avukatlığını yaptım. Çünkü benim ortak kaygım, çevreydi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı stratejik plan var. O plana baktığınızda, bu bölgenin kalkınmasının turizm ve tarımla olacağı belirtilmiş. Yani, planlar bizden yana. Gerçek bizden yana, ekoloji bizden yana. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Biz bir şey yapmazsak, yaşam alanlarımızı kaybedeceğiz."

"BALIK ÇİFTLİKLERİ ILDIR KÖRFEZİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Doğan da yerlisi olduğunu Ildır'ın çocukluğundaki haliyle bugünkü halinin çok farklı olduğunu belirtip, "Dünyanın birçok yerinde endüstriyel anlamda balık çiftlikleri var. Ama balık çiftliklerinin uygun şekilde yapılması gerekiyor. Eko sistemin kaldırabileceği şekilde yapılmalı. Bu anlamda oldukça yol alındığını söyleyebilirim. Buradan güneye doğru inildiğinde balık çiftlikleri alanları belirlenmiş durumda. Derinliği 70-80 metre olan yerlerde balık çiftlikleri yapılıyor. Buralarda eko sistemin oldukça iyi durumda olduğunu gözlemliyoruz. O bölgedeki deniz canlılarının durumu, eko sistem hakkında bize fikir veriyor. Ildır bölgesinde de çalışma yaptık. Derin alanlarda sıkıntı yok gibi görülüyor. Ama tüm Ildır körfezi olarak baktığımızda, eko sistemin etkilenmemesi maalesef mümkün değil. Dediğim gibi, çocukluğumuzdaki deniz ile şimdiki deniz arasında ciddi fark var. Lady Tuna gemisinin kazası da hiç kimsenin beklemediği bir olay. Herkes çok etkilendi. Müdahalede geç kalınmış olabilir. Bölgede dalış yapan birisi, bazı deniz canlılarının ölmüş olduğunu gösterdi. Kaza keşke olmasaydı ama ne yazık ki oldu. Oldukça geniş bir alan kirlilikten etkilendi" dedi.

MUHTARLAR TEDİRGİN

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, Lady Tuna kirliliğinin yüzeysel olarak temizlendiğini vurgulayarak, "Önemli olan bundan sonrası ne olacak? Deniz dibine çöktüğünü düşündüğümüz yakıtın, bizlere çok zarar vermesinden korkuyoruz. Kazanın oluşundan altı gün sonra müdahale gerçekleşiyor. Altı gün boyunca neden müdahale edilmedi?" diye sordu.

Kirlilikten en çok etkilenen Paşa Limanı bölgesinin bağlı olduğu Ardıç Mahallesi Muhtarı Eyüp Odabaş, Paşa Limanı'ndaki plajlarda ve kıyılarda temizliğin devam ettiğini belirterek, "Nisan ayına kadar temizlik bitecek diyorlar. Ama biteceğine inanmıyorum. Denizin dibine çöken yakıt nasıl temizlenecek? Deniz suyu ısındığı zaman, yakıt su yüzüne çıkacak" diyerek tedirginliğini diye getirdi.

"20 SENE ÖNCE BALIK ÇİFTLİKLERİNE KARŞI ÇIKTIK, DİNLEMEDİLER"

Ildırlı balıkçılar adına konuşan Ceyhan Mete ise, 20 senedir Ildır Körfezi'nin balık kafeslerini kaldırmayacağını söylediklerini vurgulayarak, "Üniversite araştırma yapıyor, 'Kirlilik olmuyor' diyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktayı, üniversite de artık kabul etti. Bizleri hiç ciddiye almadılar. Üç yazlık site balık çiftlikleri için mahkemeye başvurdu. Gemi kazası yüzünden de hem Ildır, hem Paşa Limanı hem de Ilıca zarar gördü. Ildır olarak biraz şanslıydık. Gemi kazası olduğunda sert esen poyraz yüzünden daha az etkilendik. Balık çiftlikleri de etkilenmedi. Ters rüzgâr esseydi balık çiftlikleri de çok zarar görecekti. Bizim başka bir sorunumuz daha var; deniz patlıcanı toplama iznini kim veriyor? Deniz patlıcanı toplamak için izin verilmiş, 20 sene önce balık kafesleri için söylediğimizi şimdi deniz patlıcanı için söylüyoruz. Artık Ildır körfezinde balık çiftliği de olmasın, deniz patlıcanı da toplanmasın. Bodrum'da dört sene deniz patlıcanı toplandı. Balıkçı arkadaşlarımız diyor ki, 'Daha önce körfezimizde çipura tutuyorduk, artık balık yok'. Bizler de aynı zararı göreceğiz. Kafesler için itirazımız ciddiye alınmadı, ne olduğunu gördük. İtiraz ettiğimiz zaman, 'Köylü ne anlar' diyorlardı" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.



Haber: İsa ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir),()



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4)DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye'ye operasyon düzenlendi.



Buün sabah saatlerinde çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belediye binasının çevresini bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye ile Başkan Özbay'ın evinde yapılan aramalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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-Polis bariyerleri



-Zırhlı araçlarla önlem alma



-Belediye binası detay

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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5)SEYİR HALİNDE YANDI

ANTALYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Yener Ulusoy Bulvarı'nda üst geçitte meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Halil İbrahim Kamay'ın kullandığı 27 YA 759 plakalı otomobilin motoru, henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Alevleri fark eden Halil İbrahim Kamay, hemen araçtan inip yangın tüpüyle müdahale ederken itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi zararın meydana geldiği yangın sonrası otomobil çekici yardımıyla tamirhaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Polisin yolu trafiğe kapatması



- İtfaiye ekibinin çalışması



- Yanan otomobilden görüntü



- Sürücünün polisle konuşması



33.6 MB /// 01.03ö



HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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6)HAKKARİ'DEKİ YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

HAKKARİ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, yoğun kar yağışı ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için bir grup dağcı ile birlikte, Ağaçdibi ve Akbulut köylerindeki dağlara yem bıraktı.

Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertun ve bir grup dağcı, yoğun kar yağışı ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Hakkari'nin Akbulut ve Ağaçdibi köylerindeki karlı dağlara tırmanan Orman ve Su işleri Müdürü Yılmaz ve dağcılar, yem poşetlerini belirlenen bölgelere bıraktı. Yılmaz, şöyle dedi:"Zorlu kış şartlarında bizlere destek veren dağcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Doğaya yem bırakma çalışmalarımız Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarımızda da dağcı arkadaşlarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen sayın Valimize ve diğer yetkililerimize de teşekkür ediyorum."Dağcılık Federasyonu Hakkari il Tesilcisi Naci Ertunç, insanların doğaya zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "Eski bir avcı olarak tüm avcılara sesleniyorum. Yapılan bazı hatalar sonucu doğaya zarar veriyoruz. Doğa tahribatına sebebiyet vermekten herkesin kaçınması gerekir. Bu nedenle bir grup dağcı arkadaşlarımızla birlikte Orman ve Su işleri Müdürlüğünün yapmış olduğu bu çalışmalara da destek verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dağlara çıkan Orman ve dağcı ekibi

-Doğaya yem bırakmaları

-Karta bata çıka yürürlerken

-Doğaya yem bırakırlarken

-Orman ve Su işleri Müdürü Necmettin Yılmaz'ın açıklaması

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç'un kısa açıklaması

-Dağcıların görüşlerini beyan etmeleri

-Yemleme çalışmalarından genel ve detaylar

BOYUT:566 MB

SÜRE:9 DK 3 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-