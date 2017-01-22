DHA YURT BÜLTENİ-6

1)AK PARTİ VE EMNİYET'E SALDIRAN TERÖRİST, TEKİRDAĞ’DA YAKALANDI

İSTANBUL'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla aranan DHKP/C'li Şerif Turunç, bugün Tekirdağ’da yakalandı. İstanbul’da geçen cuma gecesi Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştiren dün de Esenyurt'ta polise ateş açan teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer alan DHKP/C'li terörist Şerif Turunç olduğu belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul Emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda şüpheli Şerif Turunç, kentin Gündoğdu Mahallesi’ndeki Selimiye Camii çevresinde ele geçti. Şüpheli Şerif Turunç'un üzerinde tabanca ve yanında bir çantanın bulunduğu belirtildi. Polis, Tekirdağ'da DHKP/C'li Şerif Turunç'la ilgili diğer kişilerin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Teröristin sağlık kontrolünden çıkarılışı



-Yakalandığı yer



-Anons Ruhan YALÇIN



-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, ()



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Kazada yaralanan çift, 5 saat sonra donmak üzereyken bulundu(EK)



2)KAZADA SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde takla atarak şarampole devrilen otomobilde yaralanan sürücü Şahin Aşkın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 6 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın'ın da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Tuğba Aşkın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Karapınar'da oturan marangozluk yapan Şahin Aşkın'ın, kaza yaptığı otomobili 2 gün önce satın aldığı ve Ereğli İlçesi'ndeki kayınpederini ziyarete gittiği belirtildi.

KONYA EREĞLİ/



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3)FETÖ'DEN TUTUKLU ÖĞRENCİ OĞLU İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ANNE CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ

BİNGÖL'de yaşayan Saniye Akbana, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklunan İstanbul Hava Harp Okulu'nda eğitim gören oğlu Bilal Akbana için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Bingöl'de yaşayan Saniye Akbana adlı kadın, İstanbul Hava Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu 22 yaşındaki Bilal Akbana'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da gözaltına alınarak, tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne konulduğunu söyledi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki ev hanımı Akbana, oğlunun FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, 7 aydır oğlunun tutuklu olmasından dolayı zor bir süreç yaşadığını ve bu süreçte intihar girişiminde de bulunduğunu belirtirek, "Oğluma bir şey olursa, canıma kıyacağım. Oğlum Ankara'da paraşüt ettiğimi için bulunuyordu"dedi. 15 Temmuz gecesi Meclis'in bombalanmasının ardından komutanları tarafından oğlu ve beraberindekilerin helikopterle güvenli bir bölgeye götürüldüğünü söyleyen anne Akbana şöyle konuştu:



"Oğlum, Hava Harp Okulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Bunlar yazın Ankara'ya paraşüt eğitimi için gönderildiler. Bu 15 Temmuz darbe girişimi olduktan birkaç gün sonra bunları içeri aldılar. Bunların hiçbir suçları yok. Ellerine silah aldıkları yok, vatanına milletine bağlı insanlar. O şekilde yetiştirdik, onlar da o şekilde yetiştiler. Şu an FETÖ'den dolayı 7 aydır Ankara Sincan Cezaevin'de tutuklu. Bütün soruşturmalar da bitmiş, ama hala içerde tutuluyorlar. Eğer bir şey olursa canıma kıyarım. Ne yediğimden, ne içtiğimden anlıyorum. Yüreğim parçalanıyor, oğlum aklıma geldikçe. Suçları, hataları olsaydı cezasını çeksin derdik. Ama herhangi bir suçlar yok. O gece eşofmanlarıyla, okulları meclise yakınmış. Komutanları onları orda tutuyormuş. Meclis bombalanınca, okullarının camları hep kırılmış. Komutanları da onları helikopter ile daha emniyetli yere götürmüşler."



Oğlunun 16 Temmuz sabahı kendisini ardağını aktaran Saniye Akbana, "Oğlum beni sabah arayıp merak etme, durumumuz iyi, emniyetteyiz diyordu. Biz bütün veliler mağdur ve üzgünüz. Ağlaya ağlaya gözyaşlarımız bile kurudu. Bunun için canıma kıymaya bile kalkıştım. Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ricamız, onların bırakılmasıdır. Benim oğlum böyle olacağını bilseydim ya da oğlum bilseydi, asla çocuğumu o okula göndermezdim. Darbenin ne olduğunu bilmiyorduk. Oğlum da bilmiyordum, ailece bilmiyorduk. Bilseydik, asla çocuğum da gitmezdi. Biz böyle yetiştirmedik çocuğumuzu. Oğlum, 'Buralar bombalanıyor. Ne için bombalanıyor bilmiyoruz, bizim durumumuz iyi, merak etme' dedi. Darbenin ne olduğunu bilmiyordular ki onlar. Silah bile almamışlar, bir şey yokmuş ellerinde. Benim oğlum, devlet lisesinde okudu. Üniversiteyi kazandı. Onlardan hiç uzaktan yakından bir alakamız yok. Allah FETÖ'nün de cezasını versin. O kadar insanlar mağdur oldu ki onun yüzünden, bir çok insan mağdur oldu. FETÖ'nün Allah belasını versin. FETÖ milleti de mahvetti. Bir çok insan onun yüzünden mağdur oldu."

Görüntü Dökümü



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-Saniye Akbana'nın çocuğunun fotoğrafı ile detayları



-Saniye Akbana'nın konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () -

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4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Adliyeden görüntüler



-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

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5)ZİGANA DAĞI'NDA ÇIĞ KURBANI DAĞCILAR ANILDI

GÜMÜŞHANE’’nin Torul ilçesi Zigana dağında 8 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için anma etkinliği düzenlendi.



Anma etkinliği, Dağcılık ve Doğa Sporları kulüpleri üyesi yaklaşık 100 sporcunun, Zigana Dağı zirvesinde bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nden, çığ felaketinin yaşandığı bölgede yapılan anıta kadar yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşüyle başladı. Anıt önünde gerçekleştirilen anma törenine Gümüşhane Valisi Oktay Memiş, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, çok sayıda dağcı ve doğa sporu tutkunu ile çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



GÖNLÜMÜZDE ARTAN SEVGİYE YAŞIYORLAR



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, “8 yıl önce elim bir çığ kazasında 10 dostumuzu karların altında bıraktık. Bizler dağcılık sporuna gönül vermiş insanlarız. Dağcılık ve doğa sporları zorlukları içinde barındırıyor. Arkadaşlarımızı sekiz yıl boyunca sürekli andık, onlarla birlikte olduk. Geçen 8 yılda gönlümüzde artan sevgi ile birlikte yaşıyorlarö dedi.



Gümüşhane Valisi Oktay Memiş de, anma programına katılanlara teşekkür etti, “Dağcılık sporu bölgemiz için çok önemli. Belli bir eğitim seviyesindeki insanların tercih ettiği münevver bir spor. Bu gün bir kez daha büyük üzüntü yaşıyoruz. Ölenlerin anısı yaşatmak ve aslında yaşananlardan biraz da ders almak maksadı ile bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devlet otoritesini temsil eden insanlar olarak nerelerde çığ olabilir, nerelerde insanlar olumsuz bir dururumla karşılaşabilir diye dersimize çalışıyoruz. Hayatını kaybeden ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorumö şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar, çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılar için dua ederek anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Olay, Gümüşhane'nin Torul İlçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009 tarihinde meydana geldi. Çığ felaketinde Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi, Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü



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-Törenden görüntüler



-Konuşmalar



-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR

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6)YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, 'ÇALMA HASTALIĞIM VAR' DEDİ

BURSA'da 3 mağazadan matkap, kamera ve havlu çalan Ahmet B., güvenlik kameraları görüntülerinin incelemesi sonucu yakalandı. 20 gün boyunca mağazalardan toplam 10 bin liralık malzeme çalan zanlı sorgusunda, "Benim çalma hastalığım var" dedi.



Bursa'da ev ve inşaat malzemelerinin satıldığı 3 farklı mağazadan 20 gün içinde toplam 10 bin liralık matkap, kamera ve havlu çalındı. Mağaza yetkilileri, hırsızlığı fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Siyah montlu bir kişinin 20 gün boyunca mağazaya gelerek montunun içine bir şeyler sakladığını gören yetkililer polise haber verdi.



Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri zanlının eşkalini ekiplere bildirdi. Son olarak şehir merkezinde bir AVM’de sivil polisler tarafından fark edilen 26 yaşındaki Ahmet B. mağazada yakalayarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı Ahmet B. suçunu itiraf etti. Ahmet B. ifadesinde, "Mağazalara giderek çeşitli eşya çaldığım doğrudur. Ancak benim çalma hastalığım var" dediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerası



-Zanlının emniyetten çıkışı



-Emniyet binası detay

Mehmet İNAN/BURSA, ()-

süre 01.55 boyut 90 mb

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7)POLİS, KAR MASKELİ GASPI 85 KAMERA KAYDI İNCELEYEREK ÇÖZDÜ







SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 85 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek yılbaşı gecesi kar maskeleriyle bir market çalışanını bıçakla ve av tüfeğiyle etkisiz hale getirip kasadan 1885 TL parayı gasp ettiği iddia edilen 2 kişiyi yakaladı. Olay, merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan Adalet Mahallesi'ndeki bir markette yılbaşı gecesi meydana geldi. 25 yaşındaki S.Y. ve 21 yaşındaki E.P., kar maskeleriyle markete girerek çalışanı yanlarında bulunan av tüfeği ve bıçakla etkisiz hale getirip kasa da bulunan 1885 TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, şüphelileri yakalaması için çalışma başlattı. Olay yeri ve kaçtıkları yöndeki 85 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, faillerin S.Y. ve E.P. olduğunu tespit ederek 2 şüpheliyi yakalayıp dün gözaltına aldı. Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 1 tabanca, 3 fişek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca polis E.P.'nin 18 Ocak 2017 günü ilçede bulunan İstasyon Mahallesi'nde de O.A.'yu databancayla yaraladığını tespit etti. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'Nitelikli yağma' ve 'Ateşli silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () -