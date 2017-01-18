DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YOZGAT’TA FETÖ SORUŞTURMASI: 16 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

YOZGAT merkezli 7 ilde FETÖ VE paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmalar kapsamında kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirme, kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak, usulsüz elde edilen teşvik ve hibe destekleri örgütün finansmanında kullanmak iddiasıyla gözaltın alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanları ve kurumdan ilişiği kesilenlerin yanı sıra, üniversite imamı olduğu öne sürülen V.B. ve Kadışehri ilçe imamı S.Ş. ile birlikte toplam 16 kişi Yozgat adliyesine sevk edildi. Zanlıların savcılık sorgusu ve mahkemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Adalet Sarayı dış görünüm

Zanlıların getirilişi

Zanlıların tek sıra halinde adliyeye girişi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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2)FETÖ DAVASI İDDİANAMESİNDE KURAN-I KERİM DELİL LİSTESİNDE



AK Parti'den ihraç edilen ve FETÖ/PDY tutuklusu Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'la ilgili davanın iddianamesinde, evinde yapılan arama ve el koyma tutanağında, Zaman Gazetesi tarafından dağıtılan Kuran-ı Kerim ve açıklamalı mealinin de bulunduğu ortaya çıktı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Başaran'ın avukatı Timurhan Gür, Zaman Gazetesi'nin 1998 yılında okurlarına verdiği Kuran-ı Kerim'in de delil listesinde olduğuna dikkat çekerek, "İlk kez Kuran'ı Kerim delil listesinde oldu. Suç delili olmasını esefle kınıyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, geçen 18 Ağustos günü tutuklanarak H Tipi Cezaevine kondu. Tutuklama sonrası Ak Parti'den ihraç edilen Enver Başaran hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Başaran hakkında hazırlanan iddianamede, ilçe belediye başkanı görevine geldiği günden itibaren AK Parti ilçe teşkilatından bağımsız hareket etmeye başladığına değinildi.

İddianamede, evli ve 4 çocuk babası olan 44 yaşındaki Enver Başaran'ın seçim dönemlerinde kendine yakın seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının paralel yapı ile uğraştığı için oyunun yüzde 25'lere kadar düştüğü yönünde konuşmalar yaptığı ve bu yönde bir algı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı. Başaran'ın FETÖ liderinin babasının adını taşıyan Ramiz Efendi Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı bildirilen iddianamede, "Şüphelinin bir ortamda AK Parti'nin yolsuzluklarından dolayı vatandaşın bu seçimde Saadet Partisine oy vereceği söyleminde bulunduğu, Cumhurbaşkanı'nın şehirlerde miting yapmasının AK Parti seçmeni üzerinde olumsuz etki yarattığı, çözüm süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı'nı her ortamda eleştirdiği ve 'Habur Sınır Kapısından giren mi terörist, yoksa namaz kılan, FETÖ'ye inanan mı daha çok terörist?' şeklinde beyanlarda bulunduğu tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır" denildi.

DELİL LİSTESİNDE OLANLAR

Yine iddianamenin 10'uncu sayfasında 'Arama-el koyma sonuçları' kısmında Enver Başaran'ın belediyedeki makamında ve evinde ele geçirilenler tek tek dosyada yer aldı. Başaran'ın evinde yapılan aramalar listesinin üçüncü sırasında '1998 basım tarihli, iç kısmında Zaman Gazetesinin okuyucularına armağanıdır, Kuran-ı Hakim ve açıklamalı meali adlı kitap' denilerek yazıldığı ve Kuran'a el konulduğu belirtildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Enver Başaran ile 3 avukatı hazır bulundu. 15 Temmuz akşamı yaşananları televizyondan öğrendiğini belirten Enver Başaran, 27 gün boyunca yapılan demokrasi nöbetlerinde yer aldığını, hem belediye bütçesinden, hem de kendi cebinden harcamalar yaptığını ifade etti. Ramiz Efendi öğrenci yurdunda toplantılara katılmadığını savunan Başaran, iddiaların asılsız, iftira ve kurgu olduğunu öne sürdü. Başaran'ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan, "Kim neden iftira atsın?" diye sordu. Başaran, bu konuda şunları anlattı:

"OHAL bürosundaki komisyonda seçim döneminde bana rakip olan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü M.A. ile önceden polis memuru olan Y.G. var. Y.G., Göç İdaresine Müdür olmak istiyordu. Ben de kaymakama düz bir polisin müdür olarak atanmasının doğru olmayacağını söylemiştim ve kabul etmemiştim bu durumu. Ancak Göç İdaresi Genel Müdürü hemşehrisi olduğu için vekaleten atandı. Y.G.'nin eşi Kaymakam beyin sekreteri. Kaymakam bey iki gün sokağa çıkmayınca, benim onu şikayet edeceğimi söylemişler. Aramızda Y.G. ile bu nedenle sorun vardı. O yüzden böyle bir rapor hazırladı. Başbakanların 'ithal' olduğunu söylemem için cahil olmam lazım."Başaran'ın avukatlarından Ahmet Haluk Terzioğlu, OHAL bürosunun 27 Ağustos'ta savcılığa yaptığı suç duyurusu ile soruşturma başladığını belirtti. Birşey çıkmaması üzerine Y.G.'nin gizli tanık ile tekrar savcılığa gittiğini aktaran Terzioğlu, müvekkilinin bu aşamadan sonra tutuklandığını, Abdurrahim Karakoç'un şiirinin dosyada delil olduğunu belirtti.

"KURANIN SUÇ DELİLİ OLMASINI KINIYORUM"

OHAL bürosunun raporunda yer alanların istihbarat raporlarında yer almadığına dikkati çeken avukatlardan Timurhan Gür ise, "Bir vazoyu korumak amacı ile sarılı Zaman Gazetesi delil olmuş. Yine delil listesinde Zaman Gazetesinin 1998 yılında okurlarına verdiği Kuran-ı Kerim var. İlk kez Kuran-ı Kerim delil listesinde oldu. Suç delili olmasını esefle kınıyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanık Enver Başaran'ın ByLock kullanıp kullanmadığının tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Heyet, Başaran'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşmayı erteledi.



Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () -

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3)SİVAS'TAKİ KADIN CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SİVAS'ta 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz'ı evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki bakkal Fahrettin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokakta oturan Fadime Yılmaz, iki gün önce sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan ve en büyüğü 13 yaşında, 4'ü kız 1'i erkek 5 çocuğu bulunan Fadime Yılmaz'ın öldürülmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin tarafından şüpheli olarak aranan bakkal Fahrettin Y. dün sabah evine girerken suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Şüpheli Fahrettin Y. Fadime Yılmaz'ın kendisini 4 kızı ve 1 oğluna yönelik tacizlerde bulunmakla suçlandığını ve bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü ifade etti. Fahrettin Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye görüntüleri

-Şüphelinin polis eşliğinde götürülmesi

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

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4)BİRECİK’TE, İŞYERİ YANGINI

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir işyerinde elektrik kontağı yüzünden çıktığı tahmin edilen yangın, hasara neden oldu.

Yangın, gece geç saatlerde Meydan Mahallesi'nde elektronik malzeme satışı yapılan Osman Akar'a ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan işyerinden duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağı yüzünden çıktığı tahmin edilen ve hasara neden olan yangını haber alan işyeri sahibi Osman Akar, kimsenin yaralanmamasının kendisini teselli ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- İşyeri önünde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

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5)TRAKTÖR RÖMORKUNDAKİ SAMANLARIN ARASINDA 345 KİLO ESRAR

ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenen 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek İlçesinde bir eve yaptıkları baskında satışa hazır yarım kilo esrar ve 2 tartı ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet K. ve Lütfü K.’yi gözaltına alarak sorgulayan polis, Hilvan İlçesi'nde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Hilvan İlçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları baskında bir traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, Ali Ö., Vedat O. ve Enver O.'yı da gözaltına aldı. Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- İlçe Emniyet Müdürlüğü

- Çuvallar içerisinde ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB

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6)BUĞDAY SİLOSUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, buğday dolu siloya dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki Fikret Bilici, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bulgur fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bulgur fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Fikret Bilici, kontrol etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek buğday dolu siloya düştü. Bilici'nin düştüğünü fark eden ve kurtarma çalışmalarında başarılı olamayan iş arkadaşları, durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile silodan çıkarılan Bilici'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Bu arada olayı duyarak Adli Tıp Kurumu'na gelen Bilici'nin yakınları sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Otopsi merkezi



- Otopsi önündeki kalabalık



- Polis otosu



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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7)YARALI ATMACA VE YAVRU BAYKUŞA ŞEFKAT ELİ

UŞAK'ta vatandaşların bulduğu yaralı atmaca ve baykuş, tedaviye alındı.

Uşak'ın Banaz İlçesi'nden geçen karayolunda vatandaşlar tarafından bulunan, sağ ayağında bir parmağı kopuk ve kanatlarında yaralar olan atmaca ile sol gözü enfeksiyon kapan yavru bir baykuş, Uşak Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Yaralı atmaca ile yavru baykuşun tedavisine başlayan Dernek Başkanı Veteriner Nebahat Avcu, "Atmacanın sağ ayağında bir parmak kopmuş ve kanat altında yaraları var. Tedavinin ardından yaralar iyileşti ancak denge sorunu yaşıyor. Atmaca bir parmağı olmadan hayata tutunabilecek mi bilmiyorum. Yavru baykuşun ise sol gözünde enfeksiyon mevcut. Antibiyotik tedavisi ile gözünü kurtarmaya çalışıyorum, ancak gözünü kaybetmek üzere. Yavru baykuşun gözü tedaviye cevap vermeyecek olursa ve atmacada denge sorunu devam ederse her iki kuşu da doğal yaşama uyum sağlayamayacağı için doğal yaşam parklarından bir tanesine nakledeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Kuşlardan görüntü



- Nebahat Avcu ile röp.



(Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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8)DİLENCİLER, TOPLADIKLARI PARAYI EKMEK ARASI DÖNERİN İÇİNE SAKLAMIŞ

KONYA'da Meram Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda aralarında çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Dilencilerden bazılarının ise yakalanmamak için topladıkları madeni paraları, ekmek arası dönerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Konya'nın metropol ilçe belediyelerinden olan Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 15 kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 300 lira para bulundu. Bazı dilencilerin ise topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden zabıtalar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara Kabahatler Kanunu gereği el koyulurken, her biri hakkında 109'ar lira idari para cezası uygulandı.



Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirtti.



(Görüntü Dökümü



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- Ekmek arasından çıkan paraları



- Para ve dilencilerden detay (zabıta cep telefonu kamerası)



(Haber: İsmail AKKAYA KONYA ))

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9)SURİYELİ ÇOCUKLARA ELMA, HURMA VE KEÇİBOYNUZU

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak.

Kızılay Derneği Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, 5 ton elma ile 6 bin kutu keçiboynuzu ve hurmanın Geçici Eğitim Merkezleri'ne teslim edildiğini söyledi. Horoz, ayrıca, elma, keçiboynuzu ve hurmanın 2 gün içerisinde, yaklaşık 10 bin Suriyeli öğrenciye dağıtılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Elmalar ve hurmalardan görüntü



- Eşyalar indirilirken



- İşçiler taşırken



- Yerleştirirken



- Kızılay şube başkanı Ahmet Horoz'un konuşması

BOYUT: 49 MB SÜRE: 01'28"

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()