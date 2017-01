DHA YURT BÜLTENİ-6

Van'da PKK operasyonu

VAN'da düzenlenen PKK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanırken, bir evde yapılan aramalarda ise silah ve mihimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak tarihinde Muradiye ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, silahları ile birlikte bir eve girdiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, birisi silah üzerinde ve atışa hazır halde bulunan 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Yine Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 12-13 Ocak'ta yapılan operasyonlarda ise milislik faaliyetleri yaptıkları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı(3)

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 6 OLDU

Sehi Ormanları bölgesindeki Aşağıbalcılar köyü kırsalında başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu'nda soğuk hava şartları nedeniyle rahatsızlanarak kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayark şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya ile teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Kamil Güzel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi tarafından dua okundu. Bu arada şehit yakınları ise tabutlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu, yakınlarını tören katılan yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Törenin ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne, şehit Uzman Çavuş Samet Kaya ise Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ne götürülmek üzere, ambulansla Muş Havaalanı'na gönderildi.

Bu arada, bölgedeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonunun sürdüğü belirtilirken yetkililer, operasyonlarda şu ana kadar 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şht.J.Uzm.Onb. Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tb.K.lığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyonda 6 Bölücü Terör Örgütü mensubu öldürülmüştür. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Şırnak Valisi Su, esnafı ziyaret ederek yeni Şırnak'ı anlattı

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve PKK terör örgütünün yıktığı evlerin yerine yapılacak evler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Ali İhsan Su, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, yeni Şırnak'ı vatandaşlara anlattı.

"ESKİ EVİNE GICIR-GICIR, YEP YENİ EV VERİYORUZ"

Yıkılan evlerin yerine yeni evlerin yapılacağını vatandaşlara anlatan Vali Su, "Şu an düzenlediğimiz arazilerde, bir ay içinde konutların ihalesi yapılacak. İlk başta Gazi Caddesi'nde bin 266 konut yapıyoruz. Kent genelinde 6 bin konut yapacağız ilk etapta. Bir yıl içinde bitireceğiz. Bir kısmı Bahçelievler, Yeni, Yeşilyurt, Dicle yani yıkılan yerlerde konutlar yapılacak. Bittiğinde vatandaşlara vereceğiz. Vatandaş derse ki, 'benim 150 metre kare bir evim vardı, yıkıldı.' Bu adama 150 metrekare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek. Veya bir vatandaş, '150 metrekare evime ev istiyorum' diyorsa ve bizim ile anlaşma imzaladı. İmzaladığı andan itibaren de her ay 560 lira kira ödeyeceğiz. Operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiraları verilecek, yeni evi teslim edilene kadar. Evini de bir kuruş para ödemeden almış olacak. Eski evine gıcır gıcır, yep yeni ev veriyoruz. Diyelim 150 metrekare 20 yıllık eviydi. Biz ona sıfır 150 metrekare ev vereceğiz. Bazı vatandaşlar 'evim 150 metrekare idi. Ama ben 200 metre kare ev istiyorum' derse, o zaman geriye kalan 50 metrekareyi ödeyecek. Onu da belli bir takside bağlayacağız. Uzun vadeli ve yavaş yavaş ödeyecek. Ama tersi de mümkün. '150 metrekare evim vardı. Bana 100 metre kare yeter' diyorsa geriye kalan 50 metre karenin parasını biz ona vereceğiz. Hasarlı evlere de ödemeler yapıyoruz. Vatandaşın evi yıkılmamış ama evinde 5 bin, 10 bin ve 30 bin lira hasar var onu ödüyoruz. Az hasarlı olana ödemesi, evi yıkılana ev veriyoruz" dedi.

"KÜÇÜK ESNAFA 3 BİN SOSYAL DESTEK VERİYORUZ"

Mağdur olan küçük esnafa da 3 bin lira sosyal destek verildiğini anlatan Vali Su, "Küçük esnafa 3 bin lira sosyal destek veriyoruz, karşılıksız. Burada yaptık onu ve bitirdik. Vatandaşların ev, kira ve esnaf zararlarını da tespit ediyoruz. Bir evin alt katı iş yeri ve yıkıldıysa onun da zararlarını karşılıyoruz. Cizre, Silopi ve İdil'de ödedik. Burada da ödeyeceğiz bu tür zararları. Vatandaşların yıkılan evlerin içindeki zararlarını ödüyoruz. Zarar tespitinin yüzde 12'sinin de eşya zararını ödüyoruz. İlk etapta bunun yüzde 6'sını ödüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Esnafların beyanları farklı. Vergi dairesinde, maliyede kayıtları var, ona göre tespitleri yapıyoruz. Ona göre zarar ne ise onu da ödüyoruz" diye konuştu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

"Huzur İstiyoruz" diyen 71 yaşındaki Fatma Beler ile sohbet eden Vali Su, "İşte burada huzuru sağladık. Memnun musunuz? Siz de bize dua edin" dedi. Vali Su, Kürtçe olarak, "Allah senden razı olsun" anlamına gelen "Hude jite razibe" dedi. Bunun üzerine Fatma Beler de, "Allah sizden de razı olsun. Allah bizi imandan etmesin. Allah bize huzur versin, başka bir şey istemiyoruz" diye karşılık verdi.

Vali Su'nun ziyaret ettiği esnaflardan Mesut Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah işlerimizi rast götürsün. İnşallah bundan sonra huzur olacak. Biz hepimiz barış, huzur istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Su'nun ziyaret ettiği kuyumcuya, "Vatandaş dolar bozduruyor mu? Kampanyaya iştirak ediyorlar mı?" diye sorunca, kuyumcu da vatandaşların dolar bozdurduğunu söyledi. Esnaflarla tek tek tokalaşıp, sohbet eden Vali Ali İhsan Su, hayırlı ve bol kazanç diledikten sonra ziyaretlerine son verdi.

Şems İlkan cinayeti şüphelisi yeniden tutuklandı

İZMİR'de 20 yıl önce öldürülen kuyumcu Şems İlkan'ın cinayet şüphelisi olarak Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yakalanan ve 2 ay sonra mahkemece serbest bırakılan 50 yaşındaki Yusuf Kayahan, bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

'Ünlülerin kuyumcusu' olarak bilinen Şems İlkan'ın, 30 Mart 1997 tarihinde İzmir Sahilevleri'ndeki villasında işe aldığı bekçilik ve bahçıvanlık yapan Temel Ö. ile arkadaşları Yusuf Kayahan, Hilmi I. ve Hayrettin K. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olaydan sonra yakalanan Temel Ö., Hilmi I. ve Hayrettin K., İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, firari olan Yusuf Kayahan hakkında arama başlatıldı. Hakkında 'ağırlaştırılmış ömürboyu hapis' istemiyle açılan davadan aranan Kayahan, geçen yıl ağustos ayında Alanya'da yakalandı. Üzerinde 3 farklı isme düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kayahan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

MÜEBBETTEN TAHLİYEYE

Tutuklanmasının ardından ekim ayında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kayahan ilk savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti Kayahan'ın suç tarihi itibariyle 2000 yılında çıkarılan 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan yararlandığını belirterek, bu kapsamdaki infaz indirimini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

TEKRAR TUTUKLANDI

Tahliyenin ardından harekete geçen Şems İlkan'ın aile avukatları İzmir'de bir üst mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen üst mahkeme Kayahan'ın tekrar tutuklanmasını istedi. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Kayahan'ı Alanya'da çalıştığı kahvehanede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayahan tutuklanarak tekrar Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın paniği

TOKAT’ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Sulusokak Caddesi birinci sokakta çıktı. Suriyeli 32 yaşındaki Rahim Hamid ve 3 kişilik ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap binanın üst katında çıktı. Evde kullanılan sobadan perdelerin tutuşması ile başlayan yangın sonrası, Rahim Hamid eşi Müfide, çocukları 6 yaşındaki Zeynep ve 4 yaşındaki Abdurrahman ile birlikte dışarı çıkarak yardım istedi. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın sonrası ev kullanılmaz geldi. Suriyeli aile itfaiyenin müdahalesini büyük bir üzüntü içerisinde takip etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bedava ekmek-arası hamsi kuyruğu

BURSA Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Hamsi ve Kültür Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar ekmek arası hamsi yemek için uzun kuyruk oluşturdu.

Bursa Valiliği, Büyükşehir ve Mustafakemalpaşa ilçe Belediyesi'nin desteği ile Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince bu üçüncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Kültür Festivali' kapsamında 2 ton hamsi dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde vatandaşlar ekmek arası hamsi almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kendi elleriyle balıkları pişiren Bursa Rizeliler Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu, “Biz bu festivali hamsi ve horon adıyla yapıyorduk. Yaşanan terör olaylarından dolayı horonu kaldırarak 'Hamsi ve Kültür Festivali'ne çevirdik. Kardeşlik havasında festivalimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Festivalde dağıtılan hamsilerin Sinop'tan getirildiğini belirten Ofluoğlu, 200 kilo ayçiçek yağı, 2 bin 500 ekmek, 100 kilo mısır unu ve 3 çuval soğanının kullanıldığını belirtti.

Kent Konseyleri, Gaziantep'te toplandı

Kent Konseyleri, Gaziantep'te toplandı

SEKİZİNCİ Türkiye Kent Konseyleri Buluşması 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi' ve Dönem Başkanlığı devir teslim töreni Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) 7'nci Dönem Başkanı Gülay Sarışen, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan, Kent Konseyleri Birliği 8'inci Dönem Başkanı Necati Binici ile farklı şehirlerden gelen Kent Konseyleri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Fatma Şahin kent hakkında bilgiler vererek Kent Konseyi'nin şehirler için önemini anlattı. Şahin, şöyle dedi: "İlk başkan seçildiğimizde güçlü bir kent konseyi oluşması için çalışmalara başladık. Çünkü herkesin her görüşten, her partiden herkesin gelip bir araya gelip, şehir için, bu ülke için, gençler için bir mekanizma kurmak gerekiyordu. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil, 'hep beraber ne yapabiliriz?' anlayışı oluşturmamız gerekiyordu. Her şehir için bunu çok önemli buluyoruz ayrıca ülkenin böyle kent konseylerinin birlik oluşturmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple böyle bir birliğin oluşmasını da ülkemiz açısından çok önemli buluyorum. Bugün Gaziantep'in ev sahipliğinde, Gaziantep'in de dönem başkanlığını almasından büyükşehir belediye başkanı olarak mutluluk duyuyorum."

Başkan Şahin konuşmasının ardından kent hakkında bilgilerin yer aldığı sunum yaptı. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan ise, Kent Konseylerinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Görevlerinden bağımsız olarak toplumun her kesiminin yer aldığı temsil edilebildiği bir platform. Elbette ki siyasi partilerimiz olacak, belediye meclis üyelerimiz olacak, seçimle gelen siyasi partilerimizin temsilcileri olacak. Toplumun tamamen siyasi münazaalardan uzak temsil edildiği, bir arada herhangi bir siyasi endişe taşımadan, yani gençlere, çocuğa, kadına, iş adamına, esnafa, işçiye kadar herkesin birlikte temsil edildiği bir platform. Devlet görevlileriyle sivil halkın birlikte fikir oluşturabildiği bir platform olarak baktığımız zaman aslında Türkiye'nin çağdaşlaşmasının demokratikleşmesinin geleceği açısından Kent Konseylerinin büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum."

Gülay Sarışen ise, Kent Konseylerinin sayısının hızla arttığını söyledi. Kent yaşamının önemli aktörlerinin arasında yer alan konseylerin özelliklerine dikkat çeken Sarışen, "Kent Konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonun oluşturulabilmesi, hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, kent haklarının korunması gibi ilkelerin hayata geçirilmesi için çok önemlidir. Kent konseyleri, daha güçlü bir yerel yönetim ve daha güçlü bir yerel demokrasi için, güçlü bir yönetişim aracıdır" diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya da 8'inci dönem TKKB dönem Başkanlığı'nın Gaziantep'e gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "7'nci dönem başkanına teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Bu bayrağı Çanakkale'den Gazi şehrimize getirdiler. Yen dönemde başkanlık yapacak Necati Binici kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Gülay Sarışen, dönem başkanlığını Necati Binici'ye devretti. Toplantı 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirmesi' konulu çalışmayla devam etti.

Türkan Saylan'ın kardeşi vefat etti

Gündüz Saylan Bodrum'da yaşamını yitirdi

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği'nin onursal başkanı merhum Türkan Saylan'ın, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan kardeşi Gündüz Saylan, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Bodrum'a bağlı Kızılağaç Mahallesi'ne 14 yıl önce ev yaptırdıktan sonra eşi Ayla Saylan ile birlikte buraya yerleşen, 2 çocuk ve bir torun sahibi emekli makine mühendisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi 72 yaşındaki Gündüz Saylan, bugün 05.30'da, tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 yıldır bağırsak ve karaciğer kanseri tedavisi gören ve kanserin vücudunun tamamına yayıldığı belirtilen Saylan'ın, 2009 yılında yaşamını yitiren ablası Türkan Saylan ile birlikte dernekte önemli çalışmalara imza attığı belirtildi.

Gündüz Saylan'ın yakın arkadaşı iç mimar bilge Yüceoral, "Türkan abla yaşamını yitirdikten sonra, O da derneğin bayrağını almış; her türlü desteği vermişti. Ölümü yakınlarını ve bizleri yasa boğdu. Böyle değerler kolay yetişmiyor, acımız büyük" dedi.

Gündüz Saylan'ın cenazesinin yarın (pazar) Bodrum Adliye Camisi'nde öğlende kılınacak namazın ardından yaşadığı Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

