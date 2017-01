DHA YURT BÜLTENİ-6

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bir haddehanede kazanın patlaması sonucu 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Bugün öğle saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede, hurda demirlerin eritildiği kazanda patlama oldu. Fabrikadan yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi herhangi bir yangının olmadığını görürken, fabrikada kontrolde bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. 1 işçinin öldüğü tespit edilirken, yaralanan 15 işçi ise Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere sevk edildi.



Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan fabrikadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kazada 1 işçi hayatını kaybetti. 15 yaralımız var. Yaralıların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir. İşyeri sahipleri ile görüştüm, yetkililerle de görüşüldü. Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Fabrikadan görüntüler



Kaymakamın açıklaması

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT / KOCAELİ ()

============================================

Çınar şehitleri teröre lanet okunarak anıldı

DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne 13 Ocak 2016 tarihinde PKK'lıların bombalı araç saldırısında şehit olanlar düzenlenen anma töreniyle anıldı. Anma töreninde konuşan Kaymakam İsmail Şanlı, "Tarih boyunca her zaman huzur şehri olan Çınar ilçemiz, terör eylemi nedeniyle terör mağduru oldu. Halkımızın mağduriyetinin maddi boyutu devletimiz tarafından giderildi"dedi.



PKK terör örgütü mensuplarının 13 Ocak 2016 tarihinde Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği bombalı araç saldırısında şehit olan 1'i polis 5'i sivil olan 6 şehit ile önceki yıl yine PKK'nın saldrısında şehit olan 3 kişi, Çınar Kaymakamlığı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği anma programıyla anıldı. Patlamanın yaşandığı eski emniyet müdürlüğü önünde bir araya çok sayıda kişi, ellerinde Türk Bayraklarıyla teröre lanet okuyarak, patlmanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı. Anma töreninde konuşan Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı, PKK eyleminin sivil halka yönelik olduğunu ifade ederek, şehitlerden 3'nün çocuk yaşta olduğunu söyledi. Devlet olarak terörle mücadelenin artarak sürdüğünü anlatan Kaymakam Şanlı,"Tarih boyunca her zaman huzur şehri olan Çınar ilçemiz, terör eylemi nedeniyle terör mağduru oldu. Halkımızın mağduriyetinin maddi boyutu devletimiz tarafından giderildi. Bu menfur saldırıda 800 vatandaşımız mağdur olmuştur. Çok şükür bunlar maddi olarak giderilmiştir ancak, bu terör olayı Çınar tarihinin kara bir lekesi olarak yer almıştır. Bugün Çınar'lılar burada bu olayı tavsip etmediğini, lanetlediğini, buna sebep olan destek olanları kınamak için toplandı"dedi.



Emniyet Müdürlüğü saldırısında 3 yakının kaybeden Gurbet Yılmaz ise, bebeklerin öldürüldüğü hiç bir davayı kabul etmediklerini ve suvunmadıklarını belirterek, "Hiç kimse bir yaşında bir bebeği, sivil halkı öldürme hakkına sahip değildir. Bu hangi örgüt olursa olsun. Onlara bin lanet okuyoruz. Allah, PKK'nin bin belasını versin"dedi.



Şehitleri anma törenine katılan Seyithan Karadağ da, teröre lanet okuyarak, terör nereden gelirse gelsin, Çınar halkı olarak karşı duracaklarını ve dökülen her kanın hesabını soracaklarını söyledi.



Anma programı, şehitler için verilen mevlidin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü:



-Anmaya katılanlar



-Çocukları Türk Bayrağı dağıtılması



-Vatandaşların ellerindeki bayrakla anma yerine gelişi



-Patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakılması



-Kaymakam Şanlı'nın konuşması



-Karadağ'ın konuşması



-Yılmaz'ın konuşması



-Yürüyüşten görüntü



-Şehitlerin fotoğrafları



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

===========================================

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Heybet: Eşiniz Türkiye'nin kahramanı

ADALET Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkan Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda son mermisine kadar mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'e "O sadece sizin değil Türkiye'nin kahramanı" dedi.



Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği Başkan Yardımcısı Musa Heybet, yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru , İstinaf Mahkemeleri Başkanı Turhan Eğlenoğlu ve dernek üyesi hakim ve savcılar, 5 Ocak'ta Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı andı. Dernek Başkanı Cumali Karakütük ve üyeleri önce şehit düşen Fethi Sekin'in görev yaptığı kulübenin önüne hep birlikte karanfil bıraktı. Ardından da Sekin'in çatışmada şehit düştüğü yere gidip karanfil bırakıp dua etti. Fethi Sekin'in baktığı 'Arap' isimli köpekte grubun arasına girdi. Heyet, Arap'ı sevip, okşadı. Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, burada yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağolsun, Türk milletinin başı sağolsun. Bu acı olayı bize yaşatanların elbet sonu hayırlı olmadı, olmayacaktır. Türk milleti her zaman hainlerle baş etmesini bilmiştir. Bir takım üzüntüler bize yaşatılsa da bununla baş edecek gücümüz de vardır, irademiz de vardır. Milletimizin kimse dizini yere getiremeyecektir, boynunu eğemeyecektir. Bu son yaşadığımız hain saldırı da İzmir Adliyesi'ne yönelmiş olup, hem buradaki adliyemizi hedef alan, hem de hukukumuzu hedef alan hain bir kalkışmadır. Türk milletinin, ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bu eylemi Yargıda Birlik Derneği olarak, hukukçular, savcı ve hakimler olarak kınıyoruz, lanetliyoruz. Tekrar etmemesini diliyoruz. Hukuk da, Türk milletinin iradesi de bu tür saldırılarla başedecek güce sahiptir" dedi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise "Tekrar başımız sağolsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun, yaralılara tekrar acil şifalar diliyorum. Yargıda Birlik Derneği'mizin değerli temsilcilerine, yöneticilerine ve üyelerine bizleri bu üzüntülü zamanda ziyaret edip, acımızı paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın söylediği gibi hiçbir şey, hiçbir saldırı bizleri adalet yolundan, hak yolundan, hukuk yolundan, vatana hizmet yolundan alıkoyamayacaktır. Teröristler kendi kanlarında boğulacaklardır. Milletimizin başı sağolsun" dedi. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği eski Başkanı ve şimdiki Başkan Yardımcısı Musa Heybet, "Biz hukuk camiası olarak, Yargıda Birlik Derneği olarak terörü lanetliyoruz. Şuan Fethi Sekin polisimizin şehadet şerbetini içtiği noktadayız. Tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz, bu özverili mücadelelerinden dolayı. Tüm güvenlik güçlerimiz, adalet camiamız, hakim ve savcılarımız el birliği ile bu teröre karşı mücadelede asla taviz vermeyecekler, halkımız merak etmesin. Bu zor günleri inşallah birlik, beraberlik ve el birliği içerisinde, Allah'ın izni ile atlatacağız. Şehit mübaşirimize, şehit polisimize Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hepsinin ruhu şad olsun. Hepsinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Milletimize de diyoruz ki asla korkmayacağız, bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu mücadeleyi biz kazanacağız inşallah" dedi. Sosyal Tesisler önünde, şehit Fethi Sekin ve Musa Can adına lokma döküldü. "Bu elleri kıramıyacaksınız. İzmir Adliyesi'nin e milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yargıda Birlik Derneği" yazan afişin önünde Cumali Karakütük, lokmaları vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia ve oğlu Burak Tolunay Sekin ile ablası Fethiye Acun'da lokma dökülen yere geldi. Adalet Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Musa Heybet, Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e sarıldı. Heybet, Rabia Sekin'e "Eşiniz bir çok kişiye örnek oldu. Aziz hatırasını yaşatacağız. Ailesine mirasına, anılarına sahip çıkacağız. Söz veriyoruz. O sizin de, Türk milletinin de, hukukçuların da kahramanı. Türkiye'nin kahramanı"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-yargıda birlik derneği sekin'in görev yaptığı kulübe önüne karanfil bırakırken görüntü



-sekin'in baktığı 'arap' isimli köpeğe severlerken görüntü



-fethi sekin'in şehit düştüğü yere karanfil bırakıp, dua ederlerken görüntü



-yargıda birlik derneği başkanı cumali karakütük ile röp



-başsavcı mustafa doğru ile röp



-musa heybe ile röp



-lokma dökmeden görüntü



-şehitin eşi ve oğlundan görüntü



-genel detay görüntü

Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR ()

==============================================







Adana'da huzur operasyonu sürüyor

Adana'da polisin sürdürdüğü huzur operasyonunda aranan 3 kişi yakalandı, tescil kaydı bulunmayan 2 motosiklete el konuldu.



Asayiş, Terör ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uzun zamandan beri sürdürülen 'huzur' uygulamasını merkez Seyhan İlçesi'nin Şehitlik Caddesi'nde gerçekleştirdi. Halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla başlatılan uygulamaya yaklaşık 150 polis katıldı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği uygulamada, Şehit Caddesi üzerindeki esnaflar ziyaret edildi, kahvehane, kafe ve internet kafeler tek tek arandı. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, otomobil, minibüs ve kamyonetleri de inceledi. Kamyonetlerin kasaları, araçların bagaj ve koltuk altlarına karar arayan ekipler, motorlarına bile baktı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren uygulamasında tescil kaydı bulunmayan 2 motosiklet trafikten men edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



--------------



- Özel hareket polislerinin cadde ve sokaklardaki görüntüsü



- Polislerin ellerindeki uzun namlulu silahlar



- Araçların aranması



- Zırhlı polis araçlarının görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

=============================================

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

ELAZIĞ-Malatya karayolu 35'inci kilometresinde Koçharman mevkiinde sis ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Van istikametinden İgelerek, İstanbul’a gitmekte olan Barış Yıldız yönetimindeki 34 UYJ 64 plakalı yolcu otobüsü ile Malatya istikametinden Elazığ'a doğru gelen İlyas Eroğlu idareesindeki 23 FF 845 plakalı kamyonet Koçharman mevkiinde çarpıştı. Yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, karşı şeride geçerek, yolcu otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kamyonet sürücüsü İlyas Eroğlu ile yanında bulunan bir kişi ve otobüs şoförü ile 2 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.



Olay yerine sevkedilen 112 ekipleri,olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Devrilen pikap



Otobüsten detay



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ /ELAZIĞ, ()-

=================================================

Şarkikaraağaç'ta kardan çatı çöktü

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde belediye araç parkı olarak kullanılan eski kapalı pazar alanının çatısı, biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu bazı iş makineleri zarar gördü.



Ulvikale Mahallesi'ndeki eski kapalı pazar yeri, belediye araç parkı olarak düzenlendi. Şarkikaraağaç Belediyesi'nin iş makinelerini park ettiği pazar alanın çatısı, dün saat 18.00 sıralarında yoğun yağışın ardından biriken kar nedeniyle çöktü. Mesai saatinden sonra meydana gelen olayda, kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Belediye Başkanı İsa Çarkacı olay yerine gelerek incelemeler de bulundu. Çatının yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü kaydeden Başkan Çarkacı, "Kimsenin bulunmaması faciayı engelledi. Bazı araçlar da maddi hasar oluştu. Enkazı kaldırılıp yeniden yapılması için çalışma yapacağız" dedi.



Diğer yandan ilçede 2 haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar temizleme çalışmaları da sürüyor. İş makinalarıyla kamyonlara yüklenen kar, kırsal alana boşaltılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------



- Çöken çatı



- İş makinelerinden görünt



- Belediye ekipleri



- Yolları temizleyen ekipler

Haber- Kamera: Hasan UĞUR/ISPARTA, ()

=============================================

Buzluktaki spermleri sayesinde baba olacak

İZMİR'de 5 yıl önce testis kanseri tanısı konulan, ameliyat öncesi spermlerini dondurtması önerilen Okan Ünsel (25) o gün verdiği isabetli kararla, kaybettiği baba olma şansını yeniden yakaladı. Ameliyattan sonra tek bir canlı sperm hücresi kalmayan Ünsel'in imdadına, 5 yıl önce dondurulan spermleri yetişti. Eşi Evin Ünsel (25) tüp bebek yöntemiyle hamile kalırken, Okan Ünsel, "Ben bir yıl sonrası yaşayıp yaşamayacağımı düşünürken, şimdi baba olma hayalim gerçekleşiyor. Çok mutluyum" dedi.



Okan Ünsel'e, 2011 yılında acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı İzmir Kent Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Opr. Dr. ışık Özgü tarafından yumurtalık kanseri tanısı konuldu ve acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Özgü, bu ameliyat sonrasında sperm üretiminin eskisi gibi olamayabileceğini belirterek, Ünsel'e ileride baba olmak istiyorsa spermlerini dondurtmasını önerdi. Ünsel bu öneriyi yerine getirdi ve kanser ameliyatı olacağı gün sperm vererek, dondurttu. Aliağa Tüpraş'ta çalışmaya başlayan Ünsel, kötü günleri geride bıraktı, sağlığına kavuştu. Ancak yapılan testlerde ameliyat öncesi normal çıkan sperm testleri artık baba olamayacağını gösteriyordu. Yapılan testlerde, 'canlı tek bir sperm hücresine rastlanmadı' ibaresi genç sağlıkçıyı derinden yaralarken, Ünsel Mart 2016'da İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde çalışan hemşire Evin Bor ile yaşamını birleştirdi. Evlenmeden önce eşi Okan Ünsel'in kendisine başından geçenleri, baba olamayacağını anlattığını belirten Evin Ünsel şöyle konuştu:



"Daha arkadaşlık aşamasındaydık, dertleşirdik. Bana evlendiğinde kapıyı eşinin açacağı, bacaklarına iki çocuğun dolanacağı hayalini anlatırdı. Bundan çok etkilenmiştim. Eşim bana evlenmeden önce başından geçenleri anlatmıştı, baba olamayacağını, spermlerini dondurttuğunu, her şeyi söylemişti. Onun çok çocuk istediğini, olmayacağı için çok üzüldüğünü biliyordum. Operasyondan kalma spermlerinin canlı olması yeterli umuttu benim için. Denemeye karar verdim. Eşim, baba olamayacağını, beni anne yapamayacağını düşünüyordu. İkna ettim. Eşimin baba olmasını çok istedim, çok diledim. Kent Tüp Bebek Merkezi'nde Opr. Dr. Dilek Aslan'a başvurduk. Şu anda 2.5 aylık hamileyim. İnşallah ben anne, eşim de baba olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyım."



HAYAT MÜCADELESİ VERİRKEN



Doktorunun kanser ameliyatı öncesinde spermlerini dondurtma önerisini dinlediğini, ancak o gün için sadece yaşayıp yaşamayacağını düşündüğünü belirten Okan Ünsel ise, "O zaman hayatım için mücadele ederken o gün çok iyi bir karar aldığımı şimdi görüyorum. Ameliyattan sonra sperm sonuçlarım negatifti. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaktım. Eşim de sağlıkçı olduğu için ona açık dille her şeyi anlattım. Gelecekte hiçbir şekilde çocuğumuz olmayabilir dedim. Normal yoldan mümkün değildi. Eşim dondurulmuş spermlerle denememizi istedi. Tüp bebek yöntemine başvurduk. Eşim hamile, çok mutluyum. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



"2-3 YIL SONRA İSTERLERSE KARDEŞ DE GELİR"



İzmir kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, Okan Ünsel örneğinde olduğu gibi kanser tedavilerinin, ergenlik ve doğurganlık çağındaki kişilerde, üreme hücrelerinin yok olmasına, sperm ve yumurta üretilmesinin durmasına neden olabildiğini söyledi. Opr. Dr. Aslan şöyle konuştu:



"Üreme tıbbının günümüzde en önemli konularından biri, üremenin korunmasıdır. Bu amaçla yumurta ve sperm hücreleri dondurulabilmektedir. Bu sayede kişiler üreme şanslarını daha uzun süre muhafaza edebilmektedirler. Özellikle önemli bir ameliyat veya bir hastalık tedavisi nedeni ile o an anne veya baba olamayacak kişiler üreme hücrelerini saklayarak geleceğe daha güvenle bakabilmektedirler. Günümüzde birçok kanser tedavi edilebilmektedir. Sağlıklarına kavuşan ve kanseri yenen ama kanser nedeniyle üreme yeteneğini kaybedebilen bireyler, bebek sahibi olmak istediklerinde sorunla karşılaşmaktadırlar. Uzun yıllardır kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisi öncesi sperm ve yumurta dondurulması yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. Ancak bu konuda farkındalığın hala eksik olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Ciddi bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya kalan ergenlik ve doğurganlık dönemindeki bireyler ve aileleri, o an için sağlıklarına kavuşmak dışında bir kaygı hissetmemektedirler. Oysa kemoterapi, radyoterapi veya ciddi bir ameliyat nedeniyle gelişebilecek kısırlığın önüne geçmede kullanılan 'sperm ve yumurta dondurma yöntemi', tedaviler bitip sağlıklarına kavuştuğunda kişilere biyolojik üreme yeteneklerini devam ettirme şansı sunmaktadır. Hastamız da spermlerini dondurarak baba olma şansını korudu. Sağlıklı bir bebeğimiz olacak. iki üç yıl sonra kardeş için bekleyeceğiz. 4-5 kardeş yapabileceğimiz kadar dondurulmuş sperm mevcut."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Okan Ünsel ve eşi Evin Ünsel ile röp



- Operatör Dr. Dilek Aslan ile röp



- Ultrason ile bebeğe bakılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

====================================================

Pamukkale'de bu yıl tekrar yapılması amaçlanan balon seferine sis engeli

UNESCO'nun Dünya Miraslar Listesi'ndeki Denizli'nin gözde turistlik merkezi Pamukkale'de, geçen yıl iptal edilen, bu sene tekrar yapılması kararı alınan balon turu uçuşları sis engeline takıldı. Buna rağmen kent protokolünün katılımıyla olumsuz hava koşulları oluşmadan önce kentte bu yılın ilk uçuşu yapılabildi,



Pamukkale'de geçen yıl iptal edilen balon turu uçuşlarına tekrar başlandı. Sembolik olarak 2 balon bugün Pamukkale semalarına kontrollü uçuşla havalandı. İlk uçuşa; Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Denizli Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Kaya Baloons İşletme Müdürü Nejat Öksüz ve basın mensupları katıldı. Uçuş öncesinde protokol üyeleri tarafından balonların önünde kurdele kesildi. Saat 08.00'da başnan ve 2 balonla yapılan bu yılın ilk turunun ardınrdan yoğun sis etkili oldu. Sis açılması durumunda gün içinde seferlerin yapılacağı belirtildi.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, hayatında ilk kez balona bindiğini, balonlarla birlikte Pamukkale'nin muhteşem bir görsellik oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 1.5 aylık bir çalışmanın ardından Pamukkale'de balon uçuşları için gerekli izinleri tamamladıklarını dile getiren Vali Altıparmak, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın proje için 450 bin liralık finansal destek sağladığını aktardı. Pamukkale'nin Dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu ifade eden Vali Altıparmak, "Pamukkale sadece Denizli'nin değil, Türkiye'nin bir değeri. Ülkedeki turizmin önemli bir değeri. Pamukkale'deki turizmin yanına balon uçuşlarını da ekleyince muhteşem bir görsellik oluşacağını düşünüyorum. Balon bir eksiklikti, Pamukkale için. Onlarca balonun Pamukkale ile bir bütünsellik arz etmesi müthiş bir görsellik olacak diye düşünüyorum. Turizmimize ciddi bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda da balon teknolojisi ile gençlerimizi Denizli'mizle tanıştırmış olacağız. Havacılığı sevdireceğini düşünüyorum. Özellikle gençlere çocuklara sevdirmek gerekiyor. Çünkü onlar aynı zamanda geleceğin müşterisi durumunda" dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gerçekleştirilecek uçuşlarla bölgedeki turizm potansiyelinin artacağını belirterek, "Pamukkale için turizmde çeşitlilik olması anlamında ciddi bir ivme sağlayacağını düşünüyorum. Balon turizminin hayırlı olsun. Pamukkale'nin uçuşlara birlikte çok daha farklı bir noktaya doğru geleceğini tahmin ediyorum. İlerleyen dönemlerde farklı projelerde oluşturacağız. Balonda nikah kıymayı planlıyoruz" diye konuştu.



PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ ise Pamukkale'de başlatılan balon turlarının turizme katkı sağlayacağını dile getirerek, üniversite olarak sivil havacılık bölümleri açılmasıyla ilgili çalışmalar yürüteceklerini ve bölgede sivil havacılığın gelişmesini sağlamak istediklerini söyledi.



Kaya Baloons İşletme Müdürü Nejat Öksüz, Denizli'de de bir şube açmak istediklerini belirterek, "Pamukkale'de balon uçuşlarını bir seviyeye getirmemiz ondan sonra okul kurarak pilotlar yetiştirmek istiyoruz. Fakat bu muhtemelen 1.5 yılı gibi zaman alır. Bir sonraki aşamada balonların bakımı bir balon merkezi tarafından yapılıyor. Onunda bir alt şubesini kurarak balonların bakımını da burada yapmayı düşünüyoruz. 100 saati dolduran veya büyük arızası olan balonlar buradan Kapadokya'ya gidip tamir olmak zorunda. Burada uçuşlar için özellikle üniversiteler veya kurumlar için özel promosyonlar fiyat çalışması yapacağız. Maliyet analizini çıkaracağız. Ne kadar çok uçarsak fiyat o kadar aşağı olur" diye konuştu.



Beyaz cennet Pamukkale'de ilerleyen günlerde 6 firmaya ait toplam 18 balon faaliyete girecek. Kapadokya'nın ardından ikinci büyük merkez olması hedeflenen Pamukkale'nin uçuşlarla birlikte turizmin canlandırılması planlanıyor. Uçuş fiyatları yabancı turistler için kişi başı 150 Euro olarak belirlenirken, yerli turistler için uçuş fiyatları henüz netlik kazanmadı. Pamukkale semalarında ortalama bir balon uçuşunun süresi ise 45 dakika olarak belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Balonlardan görütü



- Protokolden görüntü



- Sisli havadan görüntü



- Vali Ahmet Altıparmak röp.



- Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin röp.



- Rektör Hüseyin Bağ röp.



- Tur Müdürü Nejat Öksüz'den röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

====================================================

(ÖZEL) - Şanlıurfa'da 133 mağara ve 5 mozaik bulundu

ŞANLIURFA'da, Haleplibahçe bölgesindeki Kızılkoyun ile tarihi kale eteğinde yürütülen arkeolojik kazı ve yüzey temizleme çalışmalarında Roma ve Osrhoene Krallığı'na ait olduğu belirtilen kaya mezarların da içinde yer aldığı 133 mağara ve 5 mozaik bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Balıklıgöl, tarihi kale, Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin bulunduğu Haleplibahçe ile Kızılkoyun bölgesinde başlatılan arkeolojik kazı ve yüzey temizleme çalışmaları devam ediyor. Arkeolog ve uzman ekipler gözetiminde Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda Kızılkoyun'da Roma, Süryani ve hükümdarlığını Abgar'ın yaptığı Osrhoene (Edessa) Krallığı dönemlerine ait 61, kale eteğinde 72 ise mağara bulundu. Kazılarda ayrıca 5 mozaik bulundu. Çeşitli motif ve figürlerin yer aldığı ve tabanına yılan, insan ve çiçek motiflerinin işlendiği kaya mezarların bulunduğu mağaralar koruma altını alındı. Uzman ekip ve arkeologlar tarafında yürütülen bilimsel çalışmalarda ortaya çıkarılan mağara ve mozaiklerin turizme kazandırılıp ziyarete açılacağı belirtildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de turizme açılacak kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun'da incelemelerde bulundu. Arkeologlardan çalışmalarla ilgili bilgi alan Nihat çiftçi, medeniyetlerin iz bıraktığı alanda ortaya çıkarılan 133 mağaradaki bulunan kaya mezar ve mozaiklerin yerinde korunacağını belirterek, ziyarete açılması için çalışmaların tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



- Bulunan mağaralar



- Kızılkoyun mağaralarında çalışanlar



- Kaya mezarlıkları ve mozaikler



- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin incelemesi



- Başkan Çiftçi ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

====================================================