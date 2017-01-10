DHA YURT BÜLTENİ-6

1)LİSEDE BAYRAK TÖRENİNDE, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENE SALDIRDI



ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısı, geçen cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradı. Öğretmene tekme ve yumrukla saldıran öğrenciler, olaya müdahale eden müdür yardımcısını da yumruklayıp gözünü morarttı.

Döşemealtı İlçesi'nde bulunan OSB içindeki OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 6 Ocak Cuma günü tüm öğrenci ve öğretmenler İstiklal Marşı töreni için okul bahçesinde toplandı. Başında şapka olan A.E. adlı 9'uncu sınıf öğrencisinin, İstiklal Marşı söylendiği sırada sürekli yanındaki arkadaşlarıyla sohbet ettiğini gören nöbetçi öğretmen Elhan Hadak, tören sonrası öğrencinin başına vurup şapkayı çıkarttı.

Bunun üzerine A.E. ve yanındaki H.D.Ç. ve S.S.C. adlı öğrenciler ile adları belirlenemeyen 2 öğrenci daha öğretmene yumruk atmaya başladı. Yaklaşık 4-5 öğrencinin saldırısına uğrayan öğretmeni, diğer öğretmen ve öğrenciler araya girerek kurtardı. Diğer öğretmen ve öğrencilerin sakinleştirmeye çalıştığı A.E., H.D.Ç. ve S.S.C.'yi odasına götürmek isteyen okulun Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, okulun giriş kapısında öğrencilerle tartıştı. Tartışma sırasında öğrenciler müdür yardımcısını da yumrukladı. Törende çıkan kavga okulun güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

ÖĞRENCİLER UZAKLAŞTIRILDI

Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy'un iki gözünün de morardığı olay sonrası hem öğretmen Elhan Hadak, hem de müdür yardımcısı, öğrenciler hakkında jandarma karakoluna şikayetçi oldu. Aksoy ve Hadak, A.E. adlı öğrencinin kavga sırasında bıçak çektiğini de öne sürdü. Elhan Hadak ifadesinde, İstiklal Marşı başladığında öğrencilerin birinin başında şapka olduğu ve hazırola geçmediğini, çevresindeki arkadaşlarıyla sohbet ettiğini, 'acaba düzelir mi' diye baktıktan sonra düzeltmemesi üzerine arkasından yaklaşıp kulağına 'ne yapıyorsun sen' diye uyarıp şapkasını çıkardığını söyledi. Bu sırada diğer öğrencilerle birlikte A.E'nin kendisine saldırdığını belirten Elhan Hadak, öğrencilerin tekme tokat dövdüğünü aktardı. Müdür yardımcısı Aksoy da kavgaya karışan öğrencinin kendisine kafa ve yumruk attığını belirtti. Kavgaya karıştığı tespit edilen öğrenciler A.E., H.D.Ç. ve S.S.C., haklarında disiplin soruşturması başlatılarak tedbiren okuldan uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Okulda yaşananların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

- Okul dış plan görüntüsü

- Türk Eğitim Sen Başkanı Bünyamin Seçme nin açıklaması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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MANİSALILAR BEYAZ ÖRTÜNÜN KEYFİNİ SÜRDÜ (EK)

2)KAFENİN TENTESİ KARDAN ÇÖKTÜ

Manisa'da etkisini gösteren kar yağışı yüzünden, Turgutlu'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kaymakamlığın kararıyla eğitimin 1 günlüğünü tatil edildiğini belirtti. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle, Manisa merkezdeki bir kafenin önünde bulunan tentesi, çöktü. Olayda yaralanan olmaması sevindirdi.

Görüntü Dökümü

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-Manisa kardan çöken tentenin görüntüsü

MANİSA /

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3)KARDAN GELİN VE DAMAT

TOKAT'ta esnaf Dursun Özer ve arkadaşlarının kardan yaptıkları gelin ve damat görenlerin dikkatini çekiyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 159 köy yolunun kapalı olduğu Tokat'ta yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kent merkezinde belediye ekipleri de biriken karları temizleme çalışması yürütüyor. Yağan kar sonrası ise vatandaşlar da ilginç eserler oluşturdu. Ali Paşa Mahallesi'nde kuaför Dursun Özer, esnaf arkadaşları ile birlikte yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde kardan damat ve gelin yaptı. Dursun Özer, "Dün akşam esnaf arkadaşlarımızla beraber canımız sıkıldı. 'Güzel bir gelin ve damat yapalım' dedik. O da güzel bir şey oldu. Dikkat çekti, para yapıştırıp fotoğraf çektirenler var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kardan gelin damat

-Esnafın konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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4)ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol söndürüldü.

Yangın, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulanan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Çatıdan alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangın nedeniyle panikleyen apartman sakinleri evlerinden dışarıya çıkarak gözyaşlarına hakim olamadı. Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Yanan çıtadan detaylar



-İtfaiye ekipleri



-Yangına müdahale edilmesi



-Apartmandan dışarıya ağlayarak çıkanlar



- Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

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5)NİĞDELİ GAZETECİLERDEN 10 OCAK FİLMİ

NİĞDE'de çalışan gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladıkları kısa filmle, mesleğin zorluklarına dikkat çekti. Hazırlanan filmde bir tatil gününü canlandıran gazeteciler, aniden gelen bir haberle kimi kuaförden, kimi geç saatte yapacağı kahvaltıdan, kimi bebeği ile vakit geçirirken, kimi hastanede yatarken kalkıp habere gitmesi işlendi. 7 aylık bebeği ile rol alan Doğan Haber Ajansı Muhabiri Ali Kadı, çektikleri kısa filim ile muhabirlerin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Filmde, Anadolu Ajansı Niğde muhabiri Betül Abbak ve M,Yasir Aydoğan, Doğan Haber Ajansı muhabiri Ali Kadı, İhlas Haber Ajansı muhabiri Yasin Esen , Niğde Televizyonu Haber Müdürü Sema Tekeli, Anadolu Haber Gazetesi muhabiri Fatih Tavlaşoğlu ve Ajans 51 muhabiri Damla Çıdanlı rol aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ceset ve polislerden görüntü

- Bebeği ile oynayan muhabir

- Hastanede yatan muhabir

- Kahvaltı yapan muhabir

- Sevgilisiyle kafede oturan muhabir

- Kuaförde bulunan muhabir

- Mangal yapan muhabir

- Muhabirlerin olay yerine gelme görüntüsü

- Olay yerinde çekim yapan gazetecilerin görüntüsü

SÜRE: 07'19" BOYUT: 690 MB

Haber-Kamera: Uğur MART/NİĞDE,()

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