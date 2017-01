DHA YURT BÜLTENİ-6

BANDIRMA- BURSA KARAYOLUNDA ARAÇLARIN GEÇİŞİNE KONTROLLÜ İZİN VERİLİYOR (EK)

1)KAR VE TİPİ YAŞAMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ

Bandırma İlçesi’nde cuma günü başlayan ve aralıklarla devam yağışı kar yağışı köy yollarının kapanmasına neden olurken, ilçe merkezinde de cadde ve sokaklar karla kaplandı. Yollardan kürelenen karla kaldırım kenarlarında oluşan bir metreye yakın kar setleri yüzünden yayalar yürümekte güçlük çekti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsleri seferlerine ara verirken otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar az sayıda çalışan taksi ve dolmuşlarla ulaşımları sağlanıyor.



AĞAÇLAR DEVRİLDİ



İlçedeki olumsuz hava koşulları ağaçların devrilmesine de neden oldu. Haydar Çavuş Camii’ndeki 30 yaşlarındaki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki otomobiller de zarar gördü. General Halit, İstiklal ve Sunullah caddelerindeki Caddesi ile ara sokaklarda bulunan 100’den fazla ağaç kar birikmesi yüzünden zarar gördü. Devrilen ve dalları kırılan ağaçlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.



SOKAK KÖPEKLERİNE YİYECEK



Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Bandırma’da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına hayırsever vatandaşlar tarafından yiyecek verildi.

Görüntü dökümü



------------------------



Bandırma kent içi



Caddeye devrilen ağaçlar



Durakta çalışmadığı için park eden kent içi otobüsleri



Feribottan çıkan araç ve yolcular



Yolda kalan otomobili itenler



Yolcu durağında bekleyenler



Kar altında kalan araçlar ve bir taksi

BANDIRMA/

===================================================

2)İTFAİYE KARA SAPLANDI, 6 KONAKLAMA ÇADIRI KÜL OLDU

BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Bürnük Köyü'ndeki Şirinyazı Göleti kenarındaki konaklama çadırlarında yangın çıktı. Kara saplanan itfaiye araçları yangına müdahalede gecikince 6 çadır kül oldu.



Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında çıktı. Ali İhsan Gülsoy tarafından işletilen butik otelin yanında bulunan otantik tarzdaki 10 konaklama çadırından birinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İlçe merkezinden çıkan itfaiye araçları, 16 kilometre uzaklıktaki gölete 1 kilometre kala kara saplandı. Yaklaşık 70 santim kar bulunan bölgede rampadan çıkamayan itfaiye araçlarına iş makineleriyle müdahale edildi.



Bu sırada büyüyen yangın, diğer çadırlara da sıçradı. Çalışanlar, yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Jandarmalar da henüz yanmaya başlayan çadırların içine küreklerle kar atarak alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, çalışmaları yönlendirdi.



İş makineleriyle çekilerek rampadan çıkarılan itfaiye araçları, 6'ncı çadır yanarken yangın yerine ulaştı. Ekipler, çadırdan yükselen alevleri söndürürken, yanan diğer 5 çadırda da soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında çadırlardan sadece birinde tatilci bulunduğu, onun da tahliye edildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Çadırdan yükselen alevler



-Çalışnaların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi



-Jandarmanın çadıra kar atması



-Belediye Başkanı



-Alevli görüntüler



-Kara saplanan itfaiye aracı



-İş makinesi

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu), ()

=========================================================



3)TOKAT'TA 351 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı sonrası 351 köy yolu ulaşıma kapanırken, Başçiftlik ilçesinde ise araçlar karla kaplandı.

Tokat'ta dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği il geneli beyaza büründü. İl ve ilçe merkezlerinde belediye ekipleri, köylerde ise özel idare ekipleri çalışma başlattı. Şehirlerarası yollarda karayolları ekipleriçalışma yaparken, sürücülere zincir uyarısı yapıldı. 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı il genelinde, kardan en çok etkilenen ilçe ise Başçiftlik oldu. İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Park halinde bulunan araçlar ise tamamen karla kaplandı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri ilçe merkezinde çalışma başlattı. Ayrıca Başçiftlik-Niksar arasında ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:



-----------------------



-İl genelinden görüntüler



-Kar yağışı ve temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()

=================================================



4)POLİS METRUK EVLERDE 'DONMAMALARI' İÇİN KİMSESİZ ARADI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar ve dondurucu soğukta polis ekipleri olası donmaların önüne geçmek için metruk evlerde yaşayan kimsesizleri aradı. Bulunan 4 kişi hastaneye götürüldü.



Çorlu'da etkili olan kar yağışı ve eksi 13 dereceye düşen hava sıcaklığında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimsesizleri bulmak için aramalar yaptı. Özellikle metruk evlerde yaşayan kimsesizlerin olası donmalarını önlemek için gece boyunca yapılan aramalarda 4 kişi bulundu. Evleri el fenerleriyle tek tek dolaşan polis, "Kimse var mı?" diye de seslendi. Aramalarda bulunan 4 kimsesiz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Polisin metruk evlere girmesi



-Polisin evlerde arama yapması



-Detaylar



-Kar yağışı ve Çorlu'dan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()



=====================================================

ADANA'DA 35 POLİSE FETÖ GÖZALTISI (EK)



5)EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet Müdürü olan Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



"Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan birinin yeğenim olduğu şekilde haberler yer almaktadır. Haberde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır."

ADANA/

====================================================

6)KAMYON LASTİĞİNDE VE EVİN YATAK ODASINDA 48 BİN PAKET KAÇAK SİGARA







VAN'da polis tarafından yapılan operasyonda, bir kamyonun lastiklerinin içinde ve bir evin yatak odasında toplam 48 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan istihbaratları değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik 2 ayrı operaoperasyon gerçekleştirdi. Van-Özalp karayolunda polisler durumundan şüphelenerek durdurdukları kamyonda lastiklerin içerisine gizlenmiş 3 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon şoförü H.C. gözaltına alındı.



YATAK ODASINDAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI



İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise polis ekipleri A.S. ve F.S.'ye ait evde arama yaptı. Evin yatak odasında gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeyi açan ekipler 45 bin paket kaçak sigara buldu. Olayla ilgili ev sahipleri A.S. ve F.S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



---------------



-Kamyon laskiğinden çıkarılan sigaralar



-Yatak odasından ele geçirilen sigaraların görüntüsü



Orhan AŞAN / VAN, () -

====================================================

7)BATMAN'IN 35 YILLIK İLK GÜNLÜK GAZETESİ YENİDEN YAYINDA

BATMAN'da, 35 yıl önce kentin ilk günlük gazetesi olarak yayın hayatına başlayan ve 29 Ekim 2016 tarihinde KHK ile kapatılan Batman Çağdaş gazetesi, 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan KHK ile yeniden hayatına başladı. Yazı İşleri Müdürü Arif Arslan, ilk günkü heyecanla yeniden yayına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Batman'ın 35 yıllık ilk günlük gazetesi Batman Çağdaş, 6 Ocak tarihli KHK ile yayın hayatına yeniden başladı. 35 yıl önce yayın hayatına başlayan ve kentin ilk günlük gazetesi olma özelliğini taşıyan Batman Çağdaş Gazetesi'nin 34 yıllık Yazı İşleri Müdürü Arif Arslan, kapalı kaldıkları süre içerisinde okurlarının gösterdiği çabanın kendisi başta olmak üzere bütün çalışanlarına yeniden güç verdiğini söyledi. Tarafsız, objektif habercilik yaptıklarını belirten Arslan, "Kısa bir süre yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Yapılan incelemeden alnımızın akıyla çıktık. 35 yıllık yayın hayatımızda ilkeli, objektif ve tarafsız habercilik yaptık. Bu süre içerisinde gazetemizin aldığı 90 ödül, yerel medya alanında en fazla ödül alan gazeteler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Okurlarımızın kapalı olduğumuz süre içerisinde bizi sık sık arayarak, çok iyi dileklerde bulundu. Şimdi biz de yapacağımız yayıncılıkla onlara cevap vermiş olacağız. Gazetemizin yeniden yayına başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile yeniden yayın hayatına başlayan Batman Çağdaş Gazetesi çalışanları, 72 gün sonra kurban keserek yeniden yayın hayatına başladı.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Çağdaş gazetesinin önünde kurban kesimi



-Gazete çalışmalarından görüntü



-Arif Arslan'ın konuşması



-Gazetenin aldığı ödüller



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

================================================



8)AMASYA'DA 'DOMUZ SAFARİSİ'







AMASYA’da özel bir firma tarafından 10 yıldır organizasyonu yapılan 'domuz safarisi'ne, Avrupalı avcılar ilgi gösterdi.



Amasya'da hizmet veren özel bir firma aracılığıyla organizasyonu yapılan ve 10 yıldır devam eden 'domuz safarisi'ne Fransa, Belçika, Avusturya ve Alman avcılar ilgi gösteriliyor. Her yıl kış sezonunda yapılan etkinlik, 2 grup halinde ve 10 kişilik gruplar halinde yapılıyor.



'Domuz safarisi'nde rehberlik eden 43 yaşındaki Hayati Hombac, "Her yıl kış sezonunda Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya’dan gelen domuz safarisine meraklı avcılar, Amasya’ya gelerek domuz avlıyorlar. Bizler kendilerine sadece güzergah konusunda yardımcı oluyoruz. Kendileri diğer ihtiyaçlarını ve kamp malzemelerini yanlarında getiriyorlar" diye konuştu.



Domuz safarisinde vurulan domuzların hem fotoğraflarını çeken, hem de kendileri vurdukları hayvanların önünde fotoğraf çektiren Avrupalılar, düzenlenen organizasyona farklı bir heyecan getiriyor.



HER AVCI 2 DOMUZ VURABİLİYOR



Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, her yıl resmi izinle yapılan domuz avında, kişi başı 500 TL yatırıldığı ve her bir avcının en fazla 2 domuz vurma hakkının bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLAR

Sinan HARMANCI/ AMASYA, ()-