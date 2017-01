DHA YURT BÜLTENİ-6

1)AĞBAL, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KONUŞTU: GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BU SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta muhtarlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, yeni sistemin kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip olduğunu belirterek, "Terör ve başka konularda güclü olmak için bu sisteme geçmemiz lazım" dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, sabah saatlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte muhtarlar ve Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bayburt Öğretmenevi'nde muhtarları ve esnafları dinleyerek taleplerini not alan Bakan Ağbal, daha sonra da anayasa değişikliği ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE ASLA GERİ ÇEKİLMEYECEK'

“Sadece Türkiye değil, dünya da zor günlerden geçiyor" diyen Bakan Ağbal, terörün dünyanın dört bir tarafında insanlığı tehdit ettiğine işaret ederek, "Şunu bilin ki dünyada Türkiye kadar kararlı mücadele eden hiçbir ülke yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti, terörle mücadelede asla geriye çekilmeyecek, bu şer ocaklarıyla sonuna kadar mücadele edecek. Sabredeceğiz. İnşallah sabrın sonu selamet olacak ama Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak egemenliğimiz, toprak bütünlüğümüz ve ülkenin huzuru için kimseyle pazarlık yapmayızö dedi.

'HEPSİ ORTADAN KAYBOLDU'

DEAŞ terör örgütü ile mücadele için yola çıkanların hepsinin ortadan kaybolduğunu kaydeden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Bugün 'DEAŞ terör örgütü ile mücadele edeceğiz' diye yola çıkanların hepsi ortadan kayboldu. Suriye'de DEAŞ'la gerçek manada mücadele eden ve oradan gelebilecek her türlü tehdide karşı açık bir şekilde mücadele veren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Onun için hep birlikte askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Rabbim inşallah bütün bu sıkıntıların üstesinden gelmemize yardımcı olur.ö

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ'

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmeler yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Anayasa değişikliğiyle ilgili gündem son derece önemli. Anayasa değişiklikleri ülkelerin kaderini değiştiren önemli değişikliklerdir. Gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket Partisi ortaklaşa bir çalışma yaptı. Ülkenin yönetim sisteminde arıza oluşturan, yönetim sisteminde etkinliği azaltan konularla ilgili tespitler yapıldı ve bunlara bağlı olarak da bir Anayasa değişikliği paketi hazırlandı. Aslında demokrasiyi güçlendiren bir Anayasa değişikliği yapıyoruz. Meclisi ve hükümeti güçlendiren bir anayasa değişikliği yapıyoruzö dedi.

'TÜRKİYE ZAMAN KAYBEDİYOR'

Daha güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek açıklamalarını sürdüren Bakan Ağbal, şöyle konuştu:

“Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemi, halktan doğrudan yetki alan, aldığı yetkiye karşı doğrudan halka hesap veren bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yasama organı gerçek manada yasama faaliyetlerine odaklanmış ve kanun çıkarma bakımında da tek yetkili. Bu iki kuvvet arasında dengeyi ve kontrolü sağlayacak birçok mekanizmayı da beraberinde getiriyoruz. Ülke olarak dünyada daha rekabetçi olabilmemiz ve kalkınabilmemiz için, toplumuzun refahını ve huzurunu daha da ileriye taşıyabilmemiz için daha güçlü hükümetlere, daha güçlü parlamentolara ihtiyacımız var. Birbirinin elini kolunu bağlayan, yasama ve yürütme organı arasında sürekli bir çekişme oluşturan sistemler Türkiye’ye zaman kaybettiriyor. Bizim bir gün değil, bu dünyadaki gelişmeler karşısında bir saat dahil kaybetmeye tahammülüz yok.ö

'GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BU SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bazılarının, 'Şu olur, bu olur' gibi değerlendirmeleri var. Ancak yeni sistem kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip. Terör ve başka konularda güclü olmak için bu sisteme geçmemiz lazımö diyerek konuşmasını noktaladı.



Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Toplantıdan görüntüler



-Bakan Ağbal’ın konuşması



-Detaylar

(Haber: Fatih TURAN Kamera: SELÇUK BAŞAR/

=================================================

2)SİVAS SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

SİVAS'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.



4 Eylül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her şey vatan için', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Yürüyüşe, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kuran okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Milletimiz şehitlerine her zaman sahip çıkıyor. 102 yıldır da sahip çıkmaya devam ediyor. İnanıyorum ki Anadolunun her tarafında bu böyle ve böyle olmaya devam edecek. Sarıkamış şehitlerinin şehit olma sebebi tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak içindir. Şimdi de bizim milletimiz aynı duygularla nerede olursa olsun bu topraklara bu vatana sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya devam edecek. Bu Çanakkale'de de böyleydi, Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi, Kurtuluş Savaş'ında da böyleydi, Kıbrıs'da da böyleydi, şimdi de böyle. Ben bu vesileyle bu organizasyon da emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:



----------------



-Yürüyüşten görüntüler



-Anıt önündeki program



-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

=================================================



3)BALIKESİR' DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

BALIKESİR'de, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken şiddetli soğuklara yenik düşen ve şehit olan askerler çeşitli etkinliklerle anıldı.



Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik bugün saat 07.30'da Yıldırım Camisi'nde sabah namazı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından Sarıkamış şehitleri yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 10.00'da Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüş öncesi tüm katılımcılara üzeri Türk bayrağı işlemeli, kaşkol ve bere dağıtıldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte askerler dev Türk bayrağını taşıdı. Gençler, "Sarıkamış buz kesiyor ey paşam ", "Unutmak mümkün mü Sarıkamış'" yazılı pankartlar açtı.



Kurtdereli Spor Salonu'nda sona eren yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker protokol üyeleri ve gençler katıldı. Salon önündeki etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik Merkezi Dil Eğitimleri Atölyesi gençleri, İstiklal Marşı'nı işaret dili anlatımıyla okudu.



Duaların ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Halil İbrahim Koyuncu, "Vatanı, milleti, inançları, kutsalları, bayrağı için şehit olmuş tüm kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yadediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kutlu yürüyüşü hiç bir zaman durmayacaktır. Bizler milletçe Sarıkamış'ta ecdadımızın yürüdüğü, nefeslerin donduğu, yüreklerindeki vatan aşkının onlara rehbar olduğu noktada onlar gibi yürümeye devam edeceğiz. Gençler, bunun en büyük teminatı ve milletimizin, devletimizin geleceğidir " dedi.



Etkinlik şiirler ve şehitlerin ruhuna okunan dua ile sona erdi. Yürüyüş öncesi dağıtılan atkı ve bereler Halep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere geri toplandı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Yürüyüşten görüntü



-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Halil İbrahim Koyuncu'nin konuşması



-Dua edilmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

=======================================================

4)TOKAT'TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYÜŞ

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102’inci yıl dönümünde, Tokat'ta 'anma yürüyüşü' düzenlendi.



Sarıkamış Harekatı'nın 102’inci yıl dönümü dolaysıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan,Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüş de dualar okundu.



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Vatan, millet ve inançları uğruna can veren ecdadımızın neler hissettiğini biraz olsun anlamak için çocuğu, genci, yaşlısı ile bugün bir araya geldik. Tokat bu ülkeye, bu toprağa, bu vatana ve devletine sahip çıkıyor. Sarıkamış’ta dün ecdadımız soğuk karın altında şahadete koşarken, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir de aynı ruhtur. İzmir'de ki Fethi Sekin aynıdır. Yasin Börü aynıdır. Yani okçular tepesini terk etmeyen bir milletiz. Bir ölüyoruz bin yürüyoruz. Bu şunu gösteriyor artık bu gençlik, bu millet emperyalizmin, küresel ayak oyunlarına ülkesini milletini temsil etmeyecek. Her kesimi ile beraber kenetlendiğini beraber olduğunu gösteriyor. Yaşlısı ile genciyle birlikte hep beraber yürüdük" dedi.

Görüntü Dökümü:



-------------------



-Yürüyüşten görüntüler

-Konuşma

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

=====================================================

5)MANİSA, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

MANİSA'da, yaklaşık bin kişi, -10 derecede donduran soğuğa rağmen, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü. 5 kilometre boyunca yürüyen öğrenciler ve Manisalılar Türk bayrakları ile şehitleri andı.



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü dolaysıyla, "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" yapıldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşte, hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesine rağmen birçok vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri anmak için yürüdü. Manisa 19 Mayıs Stadyumu önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 5 kilometre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşe Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya Yipek, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar Atatürk posteri ve Türk bayrakları taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törende Şehzadeler Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necdet Cura, kalabalığa seslendi. Sarıkamış destanın anlatan Cura, "Cepheden cepheye koşup zafer yazdılar Çanakkale'de. Bilinmeyen şanlı zaferlere de mazhar oldular. Kut'ül Amare gibi her sayfası kan dolu, cesaret dolu, yiğitlik dolu bu tarih istiklal uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Nene Hatunlar, Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve daha nice kahramanlar yetiştirdiler. Sarıkamış'ta işte bu kahramanların olduğu, soğuğa, kara, kışa yazılmış destanın adıdır. Sarıkamış'ta Rus mermisine karşı, dondurucu soğuğa karşı koyan ismi kalplerimizin derinliklerin de yatan nice şehidimiz var. Onların torunları ise dedelerini bugün büyük bir saygı ile anıyor. Bu kalabalık bunun en güzel göstergesidir. Türk çocuğu ecdadını tanıyıp daha nice hain girişimleri atlatacak ve dün olduğu gibi bugünde mazlumların umudu olmaya devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışan üç-beş çapulcuya bu millet ve gençlik asla taviz vermedi ve vermeyecektir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Yürüyüşten görüntüler



-Mehter Marşından ve öğrencilerden görüntü



-Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden görüntüler



- Şehzadeler Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necdet Cura'nın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

===================================================



6)FETÖ İDDİANAMESİ: PİYASAYI ELE GEÇİRDİ, KAMUYA ÇÖREKLENDİ







ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 4 eski komutan hakkında hazırlanan iddianamede örgütün gelir kaynakları belirtilerek, örgütün şirketleri aracılığıyla piyasayı ele geçirdiği, kamu mallarının üzerine çöreklendiğini görüşü savunuldu. Örgütün gelirleri arasında kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi, belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek, veya şirketler lehine yapılması, işadamlarının şantajla saf dışı bırakılması yer alması dikkat çekti.



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada meslekten ihraç edilen Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Karadeniz Bölge Komutanlığı Üst Savunma Birlikleri Komutanı Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yüksel'in hazırladığı iddianamede şüpheliler hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

PİYASA ÖRGÜT FİRMALARINA TESLİM EDİLMİŞ

16 sayfalık iddianamede örgütün kuruluşu, amacı, yönetim modeli, istihbarat ağı, yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, hiyerarşik yapısı ile birlikte mali yapısı ve gelir kaynakları da anlatıldı. İddianamede örgütün gelir kaynakları maddeler halinde şöyle yer aldı:



-Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi.



-Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yaparak, piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi.



-Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması.



-Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi.



-Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması.



-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nda görevli adamları vasıtasıyla, iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığında örgüt adına kendilerinden para alınması.



-Kamu hibe destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde PDY firmalarının kayırılması.



-İş adamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar.



-Özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetleri ses ve görüntü kaydına aldırılan iş adamlarından tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar.



-İş adamlarının iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.

İddianamede örgütün sivil toplum faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve gönüllülük esaslı sağladığı gelirlere de yer verildi.



'DİNDARLIKTAN ZİYADE 'PARA' ÖNCELİK ARZEDİYOR'



İddianamede örgütün sosyo-kültürel ve zihin yapısının anlatıldığı bölümde ise örgüte üyelik için kesin bir kriter olmadığı Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Sünni, Alevi, hatta yapıya uzak duran gruplardan, ateist ya da Yahudi, Hıristiyan kişilerden üyelerin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Bir başka ifade ile FETÖ/PDY'ye üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi Müslüman olmak da gerekli değildir. Bu örgütün içerisinde her türlü suça bulaşmış, alkol müptelası, kumarbaz, hırsız, tefeci, rüşvetçi kişiler de vardır. Ancak örgüt anlayışında dini vecibelerin yerine getirilmesi veya Kuran'ın yasakladığı eylemlerden kaçınmaktan ziyade 'para' öncelik arz ettiğinden, himmetini veren kişinin işlediği suçun veya günahın bir önemi bulunmamaktadır. Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmiş ise işlenen günahın ya da suçun üzeri örgüt tarafından organize şekilde örtülmektedir."



ÖRGÜT MENSUPLARI EŞLERİNİ KATALOGDAN SEÇİYOR



İddianamede örgütün yönetim modeli anlatılırken de örgüt üyelerinin, iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını örgütün tasarrufuna bıraktığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



"Hatta örgüt mensuplarının evlilikleri dahi çoğu zaman bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin bulunduğu bir katalogdan seçmektedir. Böylece hem mensupların örgüte bağlılığı artırılmakta, hem de örgütten ayrılma durumunda ayrılan kişilerin eş ve çocukları örgüt talimatı ile kendisinden uzaklaştırılarak baskı oluşturulmaktadır."

Ersin ERCAN- Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () -