DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞÜPHELİ TAKİBİNDE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURLARI İÇİN NAZİLLİ'DE TÖREN

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, şüpheli bir otomobili takip sırasında ekip otosunun akaryakıt tankeriyle çarpıştığı kazada şehit düşen polis memuru 45 yaşındaki Hasan Özdemir ilçede toprağa verilirken, başpolis 48 yaşındaki Yener Arslan'ın cenazesi ise memleketi Gaziantep'e gönderildi. Olay, dün (salı) akşam saatlerinde, Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nden yapılan telsiz anonsuyla, 20 PH 196 plakalı otomobille kız kaçırıldığı ihbarı ekipleri iletildi. Başpolis Yener Arslan'ın içinde bulunduğu, polis memuru Hasan Özdemir'in kullandığı ekip otosu, ihbar edilen otomobili takibe başladı, 'Dur' ihtarında bulunuldu. Yaşanan kovalamacada kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis aracınının sürücüsü Özdemir ile yanındaki Başpolis Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen iki polis şehit oldu. Tankerin şoförü Karatay, gözaltına alındı. Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek durdurulurken, içindeki 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Tanker şoförü Karatay, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ



Her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memurları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bugün saat 12.00'de tören düzenlendi. 20 yıllık Başpolis Yener Arslan ve 25 yıllık polis memuru Hasan Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutlardaki cenazeleri, emniyet önüne yan yana konuldu. Törene şehit eşleri Özlem Özdemir ve Emine Arslan, şehit Hasan Özdemir çocukları 21 yaşındaki Ogün Ali Özdemir ile 16 yaşındaki Orkun Özdemir, şehit Yener Arslan'ın oğulları 16 yaşındaki Hasan Burak ve 14 yaşındaki Seyfi Berat başta olmak üzere Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, askeri erkan, şehit polislerin mesai arkadaşları, sivil toplum örgütü temsilci ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri katıldı.



ŞEHİT OĞLU YÜREKLERİ DAĞLADI



Şehitlerden Hasan Özdemir'in, büyük oğlu ADÜ Ziraat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ogün Ali Özdemir, babasının polis üniformasıyla törene geldi. Babasının tabutu başında selam duran Ogüneli Özdemir'in, "Ben bugün Hasan Özdemir'im, ben polis oğluyum. Ben de polis olacağım. Kalk da selam ver baba, senin tören üniformanı giydim de geldim. Sana yakıştığı gibi bu üniforma bana yakışmadı. Seni gözümden bile kıskanırken, o tabuta nasıl girdin. Gurur duyuyorum seninle baba. Sen tIraş olmayı sevmezdin. Senin tıraş bıçağınla tıraş olup geldim. 5 ay sonra emekli olacaktı, 25 yıllık polisti babam. Allah bize nasip etmedi. Hepinize nasip etsin. Gencecik polisler şehit olmuş diye ağladı geçen Beşiktaş'ta. Babamı iki kez ağlarken gördüm. Çevik kuvvet polisleri şehit olduğunda ve kardeşini askere uğurlarken ağladı. Ben burada bir ömür bile beklerim baba, kalk yeter ki. Yiğitti o, hiçbir şeyden korkmadı. Dimdik ayaktayım ben de dik. Ben de bayrağa el basacağım. Babamın bıraktığı görevi ben devralacağım. Valim ben dimdikim. 25 yıl çalıştın bayrağa sarıldın sonunda, rahat mısın baba. Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebedesin. Ben seni çok seviyorum be baba" diye bağırması yürekleri dağladı.



O anlarda dayanamayan şehit eşi Özlem Özdemir ise baygınlık geçirince, sağlık ekipleri müdahale etti. Başta Vali Koçak olmak üzere törene katılmanlar şehit ailelerine başsağlığı diledi. Ardından törene geçildi. Şehitlerin özgeçmişi okundu. Sonra İl Emniyet Müdürü Baştuğ, konuşma yaptı. Olayın nasıl olduğunu anlatıp, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, dua etti.



MEMLEKETİ GAZİANTEP'E UĞURLANDI



Törenin ardından şehitlerden Yener Arslan'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere önce İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na yola çıkarıldı. Şehit Arslan'ın havayoluyla Gaziantep'e götürülüp, Polis Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.



GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit Hasan Özdemir ise Nazilli Merkez Koca Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Camide Şehit Hasan Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna Fenerbahçe bayrağı da örtüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şehit polis memurları Yener Arslan ve Hasan Özdemir'in fotoğrafı



- Törenden görüntü



- Ogün Ali Özdemir'in babası Hasan Özdemir'in polis üniformasıyla görüntü



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın), ()

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2)DÖVÜLEN ÖĞRENCİYE 'BEN YARAMAZIM" İTİRAFNAMESİ İMZALATILDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki E.O.'nun sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle okul müdürü H.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Öğrencinin avukatı Hayel Özenç, olayı kapatmak isteyen öğretmenlerin E.O.'ya, yaptığı ileri sürülen yaramazlıkların yazılı olduğu itirafname imzalattığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Okul müdürü H.A. ise suçlamaları reddetti. Geçen 23 Aralık'ta, Kargı Mahallesi'ndeki Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi E.O., ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından okul müdürü H.A.'ya şikayet edildi. Bunun üzerine sınıfa gelen H.A., öğrenciden müdür odasına gidip kendisini beklemesini istedi. İddiaya göre odaya giren okul müdürü H.A., E.O.'yu yumrukladı. H.A. ardından ağlayan E.O.dan yüzünü yıkayıp, sınıfına dönmesini istedi.

"BAŞIM DÖNÜYOR, MİDEM BULANIYOR"

Odadan çıktıktan sonra okuldan ayrılarak Kargı Mahallesi'ndeki evine dönen E.O. annesi Semra O.'ya okul müdürü tarafından dövüldüğünü anlatıp, başının döndüğünü ve midesinin bulandığı belirtti. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen E.O.'nun sağ kulak arkasında darbe izi, şakak kemiğinin üzerinde ise ekimoz bulunduğu tespit edildi. Öğrenciye 'basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir yaralanma' raporu verildi. Raporla birlikte Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. Ailenin talebi üzerine Muğla Barosu tarafından atanan avukat Hayel Özenç ise olayın tüm detaylarını ortaya çıkartmak üzere harekete geçti.

"SAÇIMDAN TUTUP TEKRAR AYAĞA KALDIRDI"

Özenç'in Akarca Mahallesi'ndeki avukatlık bürosuna gelerek yaşananları bir kez daha anlatan E.O. "Okul müdürür beni odasında yumrukladı, yere düştüm. 'Ben sana otur dedim mi' diyerek saçımdan tutup ayağa kaldırdı ve tekrar dövmeye başladı" dedi. Okul müdürünün kendisine küfür ettiğini de ileri süren E.O., artık okula gitmek istemediğini belirtti.

"ÇOK GÜCÜME GİTTİ"

Dayak nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan anne Semra O. ise "Müdür tarafından dövüldüğünü söyleyen oğlum eve geldiğinde iç kanama olabileceği korkusuyla kendisini hastaneye götürdük. Darp raporu alıp şikayetçi olduk. Dövmek yerine bizi okula çağırsa, gereken neyse bize söylese, bu işler bu noktaya gelmezdi. Odaya götürüp bilinçli şekilde dövmesi, çok gücüme gitti" diye konuştu.

3 GÜN SONRA İTİRAFNAME İMZALATMIŞLAR

Okulda yaşananların dayak olayıyla sınırlı kalmadığını söyleyen avukat Hayel Özenç de olayın sümen altı edilmek istendiğini ileri sürdü. Geçen 29 Aralık'ta mağdur öğrencinin bir grup öğretmen tarafından müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü aktaran Özenç, "Burada öğrenciye kendi el yazısıyla, daha önce yaptığı yaramazlıklara ilişkin beyanlar yazdırılmış. Üstelik daha 12 yaşında bir çocuğa bu kağıt imzalattırılmış. Tıpkı darp olayı gibi, bu da bir suçtur" dedi.

Ellerinde dayağa ilişkin rapor olduğuna dikkat çeken Özenç, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Öğrencinin okuldan uzaklaştırılması için diğer öğretmenlerin de içinde olduğu kapsamlı bir hareket yürütüldüğünü ileri süren Özenç, adalete güvendiklerini belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ İDDİALARI REDDETTİ

Okul müdürü H.A. ise suçlamaları reddetti. Olay günü E.O.'yu sınıf öğretmeni ile birlikte odasına çağırdığını ve konuştuğunu söyleyen H.A., "Babasını aradığımızda ise öğrenci korkup ağlamaya başladı. Daha sonra ise ailesinin benden şikayetçi olduğunu öğrendim. Öğrenciye kesinlikle fiziksel bir müdahalede bulunmadım" dedi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise okuldaki dayak olayına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Okul müdürü tarafından dövüldüğünü ileri süren E.O.'nin (Emin Ocakçı) ile röp.

-Annne Semra O. (Ocakçı) ile röp.

-E.O.'nun avukatı Hayel Özenç ile röp.

-E:O.'nun avukatına yaşadıklarını anlatmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()



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3)AĞILDAKİ YANGINDA 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda çıkan yangında, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Kargı Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Mithat Sarı'ya ait ağılda, bugün saat 04.00'te yangın çıktı. Bitişikteki evinde uyurken ağıldan gelen sesleri duyan Sarı, koşarak dışarı çıktı. Ağılın alevlere teslim olduğunu gören Sarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Daha sonra hayvanları kurtarmak için harekete geçen Sarı, itfaiye ekipleri gelene kadar hayvanların bir kısmını dışarı çıkarmayı başardı. Yangın 30 dakika süren müdahalenin ardından söndürüldü. Ağıldan çıkarılamayan 8 koç, 7 koyun ve 5 kuzu telef oldu. Kurtulan bazı hayvanların vücutlarında ise yanık oluştu. Yangının çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



"DEMİRLERE KAYNAK YAPMIŞTIK, KIVILCIMLAR SIÇRAMIŞ"



Büyük üzüntü yaşayan Sarı, ağıl kapısında yer alan demirlere dün (salı) akşam saatlerinde kaynak yaptırdığını anlatarak, "Kaynaktan çıkan kıvılcımlar samanın altında kalmış. Biz fark etmedik. Duman da çıkmadı. Akşam hayvanların sesine uyandık. Her yer alevdi. Koyunlardan 18 tanesini kurtarabildim. Ancak kapıda alev olunca hepsi gelemedi, 20 tanesi telef oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ahırdan görüntü

-Yanan ahırdan görüntü

-Kurtulan hayvanlardan görüntü

-Mithat Sarı ile röportaj

(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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4)15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YANGINDA TELEF OLDU

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 2 katlı evde çıkan yangında, ağıl olarak kullanılan alt kattaki 15 küçükbaş hayvan, yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu.

Sandıklı'ya bağlı Sorkun Köyü'nde Ali Şenses'e ait 2 katlı kerpiç evde saat 02.30'da yangın çıktı. Elektrik akımındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Dumana uyanan Ali Şenses, ailesini uyandırarak evi boşalttıktan sonra komşuları ve itfaiyeden yardım istedi. Büyüyen alevler bitişikteki Gökhan Ersoy'a ait eve de sıçradı.

Köylüler yangına ilk müdahaleyi köydeki yangın söndürme tankeri ve iş makinesiyle yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Şenses'in ağıl olarak kullandığı evin alt katında duran 60 küçükbaş hayvandan 15'i yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evlerden görüntü

- Telef olan hayvanlardan

(Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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5)KEDİYE KOLİ BANDIYLA İŞKENCE YAPAN GENÇLER ÖZÜR DİLEDİ

ÇANAKKALE'de, yavru bir kediyi koli bandıyla sararak işkence yapıp, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki A.E.A. ve 22 yaşındaki U.G., polise ifade verdikten sonra serbest kaldı. Hayvanseverlerin tepkisini çeken gençler, bu kez cep telefonuyla bir özür videosu çekip sosyal medyadan paylaştı.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran yavru kediye koli bandıyla işkence görüntülerinin mimarı A.E.A ve U.G, suç duyurusu üzerine polis tarafından gözaltına alındı, ifade vermelerinin ardından serbest kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kedinin sahibi A.E.A'ya 546 TL idari para cezası kesti. Emniyetten dün (salı) akşam geç vakit çıkan iki gencin ilk yaptıkları ise, çektikleri görünüt ile sosyal medya hesaplarından özür dilemek oldu.

Kediye yapılan işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerden U.G. ikinci videoda, "Yaptığımız şeyden dolayı çok pişmanız. Çok büyük bir cahillikti bizim yaptığımız. Dersimizi aldık biz. Hatamızın farkındayız. Bir daha asla böyle bir olay olmayacak. Bir anlık cahilliğimizden dolayı oldu. Hayvansever insanlarız biz. Bütün Türkiye'den, Çanakkale gençlerinden, bütün insanlardan çok özür diliyoruz" dedi.

Yavru kedinin sahibi olan ve kediyi koli bandıyla saran A.E.A ise, "Büyük bir gerizekalılık yaptık. Özür diliyoruz. Gerçekten çok pişmanız" diye konuştu.

İşkence gören kedi ise gençlerden alınıp, Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilmiş, ardından da kuaförlük yapan Aylin Yılmaz tarafından sahiplenilmişti.

Görüntü Dökümü



-Sosyal medyadan paylaştıkları özür videosu

(Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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6)EDİRNE'DE SİSTE ZİNCİRLEME KAZA: 4'Ü ÖĞRENCİ 5 KİŞİ YARALI



EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde liseli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki kamyonete çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den aldığı 25 lise öğrencisini Uzunköprü İlçesi’ne götürmek için yola çıkan İbrahim Çelik yönetimindeki 22 ED 514 plakalı minibüs Yeniköy Mahallesi yakınlarında görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü sisli yolda önünde aniden beliren, 22 AU 781 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Aynı istikhamete seyir halinde 2 otomobil bir ticari araç ve 1 kamyonet, kaza yapan servis aracına arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, servis minibüsünde bulunan 4 öğrenci ile sürücüsü yaralandı. Yaralılar tedavileri için çağrılan ambulansla, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza alanından genel



Kazaya karışan araçlar



Yoldan genel detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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7)AMANOSLAR'DAKİ PKK SIĞINAKLARI HAVA HAREKATIYLA İMHA EDİLDİ



Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında tespit edilen PKK barınak ve sığınakları dün düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da, icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmiştir" denildi.

770 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Suriye sınırında icra edilen görevler kapsamında, sınırdan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 770 kişinin yakalandığı duyuruldu. Konunun detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi: "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 770 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda; 17 bin 440 paket sigara, iki adet cep telefonu, 5 bin 450 adet ilaç ele geçirilmiştir."

Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

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8)YAYLA HIRSIZLARINA JANDARMA GÖZ AÇTIRMADI

MERSİN'de kış mevsimi nedeni ile vatandaşların kentte dönmesi üzerine yayla evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, 3 kişi de aranıyor. Merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Aladağ ve Darısekisi Mahalleleri'nde bulunan 22 yayla evinin soyulması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için özel ekip kurdu. Yapılan soruşturma sonucu hırsızlık şüphelileri, R.K. M.Ş.O., A.O. ile Y.Z.T. yakalandı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 10 evden çalınan eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.



Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.O. tutuklanırken, Y.Z.T., R.K. ve M.Ş.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayları ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler M.S., M.O. ve B.G 'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Araçtan inen zanlılar



- Zanlılar jandarma tarafından adliyeye getirilirken



- Görevliler eşyaları çalınan mağdurlarla görüşürken



- Çalınan eşyaların görüntüsü



- Eşyalar teslim edilirken

BOYUT:185,44 MB SÜRE: 01'49"

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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9)YOZGAT’TA, GÜNLÜK 550 BİYOMETRİK KİMLİK KARTI VERİ GİRİŞİ YAPILIYOR

YOZGAT’ta, uluslararası standartlara uygun Çipli yeni ‘TC Kimlik Kartı’ dağıtımı için il genelinde günlük 550 kişinin veri girişleri gerçekleştiriliyor.İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, yeni kimlik kartını alabilmek için Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte müracaatını yaptı. Avuç içi ve parmak izi taraması yapılan Vali Yurtnaç, nüfus cüzdanlarının güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabildiğini ve yeni uygulama ile bu sorunların önüne geçilebileceğini söyledi. Yurtnaç, “Şöyle bir geriye doğru bakıyorum, üçüncü kimlik değiştirme. Önce kitap gibi nüfus cüzdanlarımız vardı. Onu bize vermişlerdi 'askere giderken kullanılacak' diye. O hala bizde duruyor. Şimdi kullandığımız nüfus cüzdanlarımız var, ama şu anda da teknolojiye, çağa uygun bir şekilde elektronik, nitelikli, parmak izli ve her şeyi elektronik olarak garanti altına alınmış güvenlikli bir nüfus cüzdanı veriliyor. Tabi bunlar için uzun yıllar çalışıldığını biliyoruz. Halkımızı da bu konuda hassas, duyarlı olmaya çağırıyorum. Nüfus cüzdanları çeşitli güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabiliyordu. Artık bundan sonra bunun önüne geçilebilecek içerisinde parmak izi, imzanız, fotoğrafınız kayıtlı, fotoğrafınızı söküp de başka fotoğraf koyma şansınız yok. Dolayısıyla çağın gereklerini aynı şekilde nüfus cüzdanlarımızı görmüş oluyoruz. Aynı şekilde ehliyetlerimiz, pasaportlarımız da çipli bir şekilde güvenlik önemli. Teknoloji bir sürü nimetler sunuyor insanlara ama bu nimetin yanında bunların güvenliğinin de kontrol altına alınması lazım. Nüfus Genel Müdürlüğü yaptığı bu çalışmayla da bizi bir bakıma emniyete almış oldu. Ben tüm vatandaşlarımızın bir an önce nüfus cüzdanlarını değiştirmelerini istiyorumö dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise yeni kimlik kartlarının getireceği bir çok kolaylıklar olduğunu belirterek, “Hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Aynı zamanda da uluslar arası sistemle de entegrasyon sağlamış olacak. Bu yeni nüfus cüzdanları ile birlikte. Biz de yeni yılın ilk günlerinde kamu yöneticileri olarak geldik. Biraz da halkımızı da bu işe teşvik etmek için nüfus cüzdanlarımızı değiştirdik. Güzel bir uygulama. Ben bu işi bu noktalara getiren bütün ilgililere, yetkililere de teşekkür ediyorumö dedi.

Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Naci Avşar, bir kişinin veri girişinin yapılmasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve il genelinde 13 ilçede günlük ortalama 550 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünü ziyaret



Vali Yurtnaç’ın veri girişinin yapılması, parmak izi ve avuç içi taramasının yapılması



Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın kimlik başvurusu



Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’in işlemleri



Vali Yurtnaç’ın konuşması



Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()