DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BÖLGE TRAFİK İSTASYONU'NA BOMBALI SALDIRIYA 9 ÖMÜRBOYU VE BİN 420 YIL HAPİS İSTEMİ



DiYARBAKIR'da, Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na 15 Ağustos 2016 günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen ve 5'i polis, 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4'ü tutuklu 8 şüpheli hakkında, 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve bin 420'şer yıl, tutuksuz 2 kişi için ise 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

10 ton patlayıcı yüklü kamyon ile gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz, 4'ü firari 10 sanık hakkında 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Mala zarar verme', 'Kamu malına zarar verme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'Kasten öldürme' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve bin 420'şer yıl, tutuksuz 2 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıl hapis cezası istendi.

8.5 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Bombalı saldırının bir kamyon ile yapıldığının tespit edildiğini kaydeden savcı, patlama nedeniyle nizamiye girişinde 8.5 metre derinliğinde çukur oluştuğunu, olaydan sonra dağılan parçalardan aracın motor şasi numarasının bulunduğunu ve yapılan karşılaştırmada kamyonun çalıntı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerden Aziz Y.'nin gasp edip örgüt mensuplarına teslim ettiği kamyona, kırsal alanda bomba yüklendiğini belirten savcı, teröristlerin bomba yüklü araç ile Bölge Trafik İstasyonu'na geldiğini kaydetti. Bomba yüklü kamyonu süren örgüt mensubunun aracı polis noktası önünde durdurduktan sonra inerek kaçtığını belirten savcı, hemen arkasından bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını vurguladı.

'KENDİSİNE MUSA KOMİSER DİYEN KİŞİ KAMYONUMU ALDI'

Saldırının yapıldığı kamyonun sürücüsü olan şüpheli Aziz Y. ise iddianameye yansıyan ifadesinde, yüklediği kumu Mardin'e götürürken önünü kesen bir araçtan inen silahlı 2 kişinin kendisini tehdit ederek kamyonunu aldıklarını söyledi. İki kişinin kamyondaki kumu araziye boşaltıp, kendisinin el, ayak ve gözlerini bağladıklarını anlatan Aziz Y. şunları anlattı:

"Kendilerine kim olduğunu sorduğumda 'Ben Musa Komiserim. Hiç bu bölgede benim adımı duymadın mı, Seni ihbar etmişler. Çınar'da askerlerimizi, polislerimizi şehit ettiriyorsunuz, aracında silah ve bomba taşıyormuşsun' dedi. Silah doğrultarak beni kamyonun arka tarafındaki koltuklara attılar. Yolda giderken bu şahısların polis olmadığını, PKK terör örgütü mensubu olduklarını anladım. Köy yolunda bir saat gittikten sonra beni indirdiler. Beni bir ağacın altına kadar sürüklediler. Etrafımda toplam 5 şahıs vardı. Bunların hepsini de Kalaşnikof tüfek vardı. Kendini Musa Komiser olarak tanıtan kişi, kamyonumla bir yere mermi götüreceklerini, daha sonra beni bırakacaklarını söyledi. Benim terör örgütleriyle alakam yoktur."

SAVCI: ARACINI KENDİ İSTEĞİ İLE TERÖRİSTLERE VERDİ

İddianamedeki değerlendirmede, Aziz Y.'nin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğunu belirten savcı, şüphelinin kamyonunu bombalı eylemde kullanılacağını bilerek teröristlere teslim ettiğini kaydetti.

Bismil yolu üzerinde bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK terör örgütü mensuplarında 15 Ağustos 2016 günü düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) şehit olurken; polis memuru Ahmet Gülbahar'ın 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) yaşamını yitirdi, 46 kişi ise yaralandı.

2)MADEN OCAĞINDA ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında çalışan 32 yaşındaki Ayhan Badurlu, üretim sırasında tavandan kopan kaya parçasının altında kalarak öldü.Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında yerin 360 metre altında meydana geldi. 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan Ayhan Badurlu'nun üzerine, kömür kazdığı sırada tavandan kopan kaya parçası düştü. İş arkadaşları tarafından hareketsiz halde ocaktan çıkarılan Ayhan Badurlu'nun sağlık ekibince yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. 8 yıllık madenci Badurlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ayhan Badurlu’nun 'Başyukarı' denilen arında kazı yaptığı sırada kafasına büyük taş parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Demirci, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

'HAYALLERİNİ BIRAKIP GİDERSİN'

Ahmet Badurlu'nun, geçen Aralık ayında sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, "Birgün olur götürürler evinden. Allah’ın adını bırakma dilinden. Kurtuluş yok Azrailin elinden. Dünya kadar malın olsa ne fayda" yazılı mezar taşı fotoğrafı paylaştığı görüldü. Badurlu’nun ölüm haberi üzerine Facebook sayfasında üzüntüsünü paylaşan arkadaşlarından İkbal Kalaycı ise şunları yazdı:

"Meçhule gidersin her gün döneceğini bilmeden. Hayallerini bırakıp gidersin, umutlarını bırakıp gidersin, her şeyini bırakıp gidersin. Ve bir gün o hayallerin seni mutlu etsin diye dua edersin. Gidersin başında bir fener. Elinde bir kazma ocaĝa gidersin. Çıkacağını bilmeden, olacağı bilmeden. Bir hayal için, bir umut için, çocukların için, ailen için ocağa gidersin. Ve bir gün kötü haberin gelir. 'Ocakta kalmış' derler ya o gün hayallerini bırakıp gidersin."

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Maden işçisi Ayhan Badurlu'nın cenazesi, otopsinin ardından dua edilerek ailesine teslim edildi. Madencinin Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Morg önünde yakınlarının desteği ile ayakta durabilen Badurlu'nun 3 yıllık eşi Arzu Badurlu, cenazenin çıkarılmasıyla gözyaşlarını tutamadı. 3 ay önce kız çocuğunu dünyaya getiren Arzu Badurlu'yu yakınları teskin etmeye çalıştı. Ayhan Badurlu'nun cenazesi yarın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Çukur Köyü'nde toprağa verilecek.

3)CHP'DEN MEDYAYA VE VATANDAŞLARA ELEŞTİRİ

CHP Konak ilçe örgütü, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla, ülke gündemi dışında yapılan yayınları kınadı. Terör saldırıları gerçekleşirken, televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları yayınlandığını söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, vatandaşların da bu programları izlediğini söyledi.

CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, terör olayları karşısında vatandaşların ve medyanın tavrını eleştirdi. Vatandaşın gündemi ve medyanın gündemi başlıklı iki pano oluşturan Başak, yaşanan terör olaylarının lanetlenmekten başka bir şey yapılmadığını belirterek, "Bugün burada özellikle ülkemizde toplumsal anlamda dejenere olmuş bir anlayışın hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Demokrasinin olmazsa olmazı basın ve basın mensupları, yerel, genel, yazılı, görsel her anlamda algı aydınlatması gereken bir anlayışı taşıması gerekirken maalesef, güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir anlayış hakim olmuş durumda. Haklı olanı ve toplumsal problemleri gündeme getirenler de maalesef parmaklıklar arkasına hapsediyor. Parmaklıklar arkasındaki basın mensuplarını buradan selamlıyoruz. Burada görsellerde görüleceği gibi, halkın gündeminde, şehitlerimiz, patlayan bombalar, yanan çocuklar, sokakta şiddete uğrayan kadınlar var. Öbür tarafta, Benimle Evlenir misin, O Ses Yarışması, diziler. Maalesef bu halk bunların başından kalkmıyor" dedi.

Artık halkın kendine gelmesi gerektiğini söyleyen Başak, "Birileri bizi yönlendirmeye uyutmaya çalışıyor. Bizler uyanmalıyız artık. Bunun artık çıkışı yok, bitiyor tükeniyoruz. Torunlarımızın ve çocuklarımızın geleceği yok ediliyor. Onlarca can yitiriyoruz, askerimizi, polisimizi, yurttaşımızı, öğrencimizi, ertesi gün en çok izlenen, O Ses Yarışması, Benimle Evlenir Misin programı. Yazıklar olsun" dedi.

'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' anlayışının terk edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin evinde yanan ateşi, kendi evimizde yanıyormuş gibi hissetmedikçe, biz millet olamayız. Biz bir milletken bizi dağıttılar, dağılıyoruz. Bu acıların etrafında birlik olalım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Günde bir saat evimize gittikten sonra o dizileri kapatalım, yarışma programlarını kapatalım. O televizyonun başında yitirdiğimiz canların acısını paylaşalım. Bugün ki kötü gidişatı sorgulayalım, yurttaş olduğumuzu hatırlayalım."

4)VİRANŞEHİR’DE, 2 İNTİHAR

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç iple kendisini tavana asarak, 21 yaşındaki kız ise 3'üncü kattan atlayarak intihar etti.



İlk olay, Viranşehir'deki AFAD çadır kentinde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Viranşehir’de çadır kente yerleşen İbrahim İdris, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde banyo ve tuvaletlerin bulunduğu alanın tavanına bağladığı kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İbrahim İdris'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



GENÇ KIZ 3’ÜNCÜ KATTAN ATLADI



Viranşehir'deki ikinci intihar olayı ise Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim Cinkılıç, oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kızı gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü saptanan genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Her iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)MİLAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 GÖZALTI

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, 77 gram esrar, 409 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Milas'ta polis ekipleri, İzmir'den ilçeye yabancı plakalı lüks bir otomobille uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Geçen 29 Aralık'ta, şüpheli otomobilin Milas'ta bir otel önünde park halinde bulunduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Narkotik köpeği 'Oskar'ın da katılımıyla otomobilde ve bu araçla otele gelen 4 şüphelinin kaldığı odada arama yapıldı. Aramada 77 gram esrar, 409 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler Ş.A., A.D., E.K. ve M.D. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerle bağlantılı olduğunu belirlediği A.R.E, B.Ü. ve V.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bu sabah, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

6)YARALI ARKADAŞINI BÖYLE TESELLİ ETTİ

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kamyonetin çarptığı at arabasından düşen 32 yaşındaki Ayşe Eğli, yola düşerek yaralandı. Ambulans beklenirken yarılı kadını at arabasını kullanan arkadaşı 34 yaşındaki Ayşe Yeksekyeksen teselli etti.



Kaza, İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimlerini sağlayan Ayşe Yeksekyeksen’in kullandığı at arabasına henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarparak kaçtı. Kaza sonucu at arabasında bulunan Ayşe Eğli yola düşerek yaralandı.



Kaza sonrası kaldırımda oturup acılar içinde ambulans bekleyen Ayşe Eğli’yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı.



Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, at arabasına çarpıp kazan kamyonet aranıyor.

