DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÇINAR'DAKİ ROKETLİ SALDIRIDA ÖĞRENCİLER OLASI BİR FACİADAN KURTULDU

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçe Emniyet Müdürlüğüne dün akşam düzenlenen roketli saldırıda 4 roketten biri Emniyet binasına, diğeri Anadolu lisesi öğrenci pansiyonuna isabet etti. Roketin isabet ettiği sırada öğrencilerin Etüd odasında olması ve roket mermisinin pencere kenarına isabet etmesi olası bir faciayı önledi.

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün akşam saat 21:20 sıralarında düzenlenen roketli saldırının detayları olayın üzerinden saatler geçtikten ve gün ağardıktan sonra ortaya çıktı. Emniyet binasına yönelik saldırıda kullanılan roketlerden birinin emniyet binası duvarına diğerinin ise, Anadolu lisesi pansiyonuna isabet ettiği görüldü. Saldırı sonrası roketin fırlatıldığı alanda geniş çaplı araştırma yapan güvenlik kuvvetleri bölgede operasyon başlattı. Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, atılan 4 roketten ikisinin isabet ettiğini ve bunların meyilli roket oldukları tespit ettı. Roket mermilerinden biri Emniyet binasının dış duvar kolonuna isabet etmesi sonucu duvarda hasar meydana gelirken, oluşan delik Türk bayrağı ile kapatıldı. Emniyet binasındaki camlarda da hasar meydana gelirken, saldırıda kullanılan diğer roketin isabet ettiği öğrenci pansiyonunda büyük panik yaşandığı belirtildi. Çınar Anadolu lisesi erkek öğrenci pansiyonunda roket isabet ettiği sırada öğrencilerin Etüd odasında ders çalışmaları ve roket mermisinin cam kenarındaki duvara isabet etmesi sonucu olası bir facianın atlatıldığı belirtildi. Saldırı sırasında öğrencilerin büyük bir kısmının Etüt odasında olduğu 14 numaralı odada sadece 1 öğrencinin olduğu belirtildi. Olaydan yara almadan kurtulan öğrencinin yaşadığı korku ve panikle rahatsızlandığı öğrenilirken, faciadan dönen öğrenciler odalarına gitmeyerek geceyi Etüt odasında geçirdiği öğrenildi.

Roket mermisinin isabet etmesi sonucu basınçtan kaynaklı camları patlayan pansiyonda temizlik ve onarım çalışmalarına başlanırken, bölgede de operasyonlar devam ediyor. Güvenlik kuvvetlerinin faillerin yakalanması için operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Roketin isabet ettiği emniyet binasından görüntü

-Binaya bayrak asılmasından görüntü

-Kırılan camlar

-Emniyet binasından geniş görüntü

-Roketin isabet ettiği pansiyon duvarı

-Pansiyonda oluşan hasar

-Öğrencilerin bulunduğu etüt merkezi

-İsabet eden odadan detaylar

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

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2)BURSALI UZMAN ÇAVUŞ, EL BAB'TA AĞIR YARALANDI

FIRAT Kalkanı kapsamında El Bab’ta devam eden operasyon sırasında yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Çetin, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çetin'in Bursa'da yaşayan ailesi, haberi aldıktan sonra Gaziantep'e gitti. Ailesi Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi'nde oturan Zonguldak doğumlu 3 yıllık Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab’ta devam eden operasyonlar sırasında DEAŞ'lı terörstlerin attığı havan mermisiyle yaralandı. Uzman Çavuş Serdar Çetin, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugayı’nda tankçı personeli olarak görev yapan Serdar Çetin’in Bursa’daki ailesi, haberi aldıktan sonra Gaziantep’e gitti.Serdar Çetin, sosyal paylaşım sitesinde 25 Aralık tarihinde El Bab’ta olduğunu belirterek, 'Her şeyin bir intikamı vardır elbet. Gecenizi aydınlatmak boynumun borcudur Allah var gam yok' notunu yazdığı görüldü.



Hüseyin TÜCCAR/ BURSA, ()-

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3)EVİNİN HACİZDEN SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN BOMBA İHBARI YAPTI

Sayın Editörlerin Dikkatine



'Evinin hacizden satışını engellemek için bomba ihbarı yaptı' haber, kaynağından ihbarı yapan kişinin tutuklandığı (ilk haberde adli kontrolle serbest denilmişti) düzeltmesi yapılarak yeniden geçildi.



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YENİDEN

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde bir ay içerisinde iki kez bir iş hanıyla ilgili yapılan asılsız bomba ihbarının altından çıkan gerçek, duyanları şaşırttı. İhbarları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki A.U.'nun evinin haciz yoluyla satışını engellemek için icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığı ortaya çıktı. A.U. sevk edildiği adliyede tutuklandı.Karşıyaka'da geçen 2 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde iki kez, çarşıdaki Vakıflar İş Hanı'na bomba konulduğu ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. İlk ihbarda yalnızca bomba konulduğu, ikinci ihbarda ise "Suriye'de öldürdüğünüz IŞİD'cilerin hesabını vereceksiniz" ifadeleri kullanıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, işhanı ve çevredeki binalarda bulunanları tahliye etti, iş hanını didik didik aradı. Bomba imha uzmanları ve özel eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı ya da bomba düzeneğine rastlanmadı.



ŞAŞKINA ÇEVİREN GEREKÇE



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbarın bir ankesörlü telefondan yapıldığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek ihbarı yapan kişinin A.U. olduğu tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan A.U. ilk ifadesinde, 50 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle evine haciz geldiğini anlattı. A.U.'nun haciz işlemini durdurmak için, icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen A.U. tutuklandı.

Tufan HAMARAT/ İZMİR, ()-

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4)KAMYONETİN GİZLİ BÖLMESİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu komyeniten gizli bölmesinde 3 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda Mehmet T. yönetimindeki 46 F 5744 plakalı kamyoneti şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra yaptığı operasyonla aracı durdurdu. Sürücünün kaçakçılık suçundan kaydı olduğunu belirleyen ekipler, aracı inceleme için emniyetin bahçesine çekti.Kamyonette detaylı arama yapan ekipler, aracın arka kısmında yük konulan bölümün altında ve yan taraflarında gizli bölmeler olduğunu saptadı. Buraların üzerlerini kapatan kaplamaları söken ekipler kaçak sigaralarla karşılaştı. 3 bin 700 paket sigara ele geçiren polis, araç sürücü Mehmet T.'yi de gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

TORBACI, UYUŞTURUCUYLA YAKALADI

Polis ekipleri bu sabah 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı 26 yaşındaki A.N.'yi Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı. Üzerinden 196 uyuşturucu hap çıkan A.N., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Polisin aracın kenarlarını sökmesi



- Aracın arkasındaki kaplamanın kaldırılması



- Gizli bölmelerdeki sigaralar



- Sigaraların çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92.6 MB

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5)GAZİANTEP'TE, 1 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP’te, dün meydana gelen kazada sürücü Mehmet Tuğrul'un kullandığı otomobil önce 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a, ardından elektrik direğine çarparak durdu. Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, yoldan geçen bir halk otobüsünün kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, dün öğleden sonra Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Meydana gelen kazanın şiddeti ve yaşamını yitiren 13 yaşındaki Mehmet Arslan'ın, otomobilin çarpması sonrası havada uçtuğu görüntüler, bu sırada yoldan geçen halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Tuğrul'un kullandığı 27 YG 508 plakalı otomobilin, yolda yürüyen Mehmet Arslan’a çarpması, çarpma sonrası talihsiz çocuğun havaya savrulması ve otomobilin elektrik direğini devirmesi görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza sonrası otobüsteki yolcuların inerek yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin çarptığı çocuğun uçması

- Otomobilin elektrik direğine çarpması

- Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

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6)YILBAŞI GECESİ 'TORBACI' OPERASYONU

ADANA'da polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yeni yılın ilk saatlerinde operasyon yaptı. Yakalanan 10 uyuşturucu satıcısından 7'si bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, aramalarda 23 kilo esrar ele geçirildi.Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Ova ve Hürriyet mahallerinde yeni yılın ilk saatlerinde uyuşturucu satıcılarının peşine düştü. Polis, ara sokaklarda uyuşturucu satan 10 torbacıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Torbacıların ev ve zula olarak kullandıkları yerlerde arama yapan polis, 23 kilo esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheliden 7'si, çıkacrıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların polis aracından indirilmesi



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Polis aracına bindirilmesi



- Bir zanlının zafer işareti yapması



SÜRE: 01'11" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE / ADANA, ()