DHA YURT BÜLTENİ-6

Şırnak'ta geceyi askerlerle geçiren Bakan Işık; Terör örgütünün beli kırıldı (2)







Şırnak'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Silopi'de bulunan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri ziyaret etti, bir konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Bakan Işık'ın ziyareti



-Askerlere yaptığı konuşma

Haber-Kamera: SİLOPİ (Şırnak) ()

=============================================

Suriye'de Türk birliğine saldıran DEAŞ'a ağır darbe vuruldu



MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın dün tank ve canlı bombalarla Türk birliğine düzenlediği saldırı püskürtüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 2 asker saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmayı sürdürürken, aralarında DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin de bulunduğu 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de dün akşam saat 18.00 sıralarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Özel Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Türk birliğine bomba yüklü ve zırhlı araçlar, yaya canlı bombalarla saldırı düzenlendi. Mehmetçik saldırıya anında karşılık verirken iki M60 tankı mevziden fırlayıp DEAŞ güçlerine ateşe başladı.

MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI



Birer birer DEAŞ hedefleri vurulup saldırı püskürtülürken, iki tanktan biri isabet aldı. Tabur komutanının tankı terk edebileceklerini söylemesine rağmen teğmen ve astsubay top atışına devam ederek DEAŞ güçlerini engelledi.



Hemen ardından diğer tank gelerek vurulan tanka ateş desteği verdi. Bir süre sonra DEAŞ atışıyla isabet alan bu tankın komutanı astsubay da atışa devam ederek ilerledi.



İki tankın DEAŞ saldırısında 5 kez isabet almasına rağmen, Mehmetçik tankları terk etmeyip atışa devam ederek DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarını, zırhlı araçlarını imha etti 100'den fazla militanı ölü ele geçti.



Bu arada önceki akşam hava saldırısında ölü ele geçen DEAŞ'ın Rakka'dan El Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunisi'den sonra, dünkü hava saldırısında da yine DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü.

Görüntü Dökümü



---------------------



-(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)



-EL BAB'TAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN GÖRÜNTÜ



-OPERASYON HAZIRLIĞI



-DETAYLAR

Haber: KİLİS - ANKARA ()

========================================

Antalya'da yılbaşı öncesi karlı eğlence

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından şehir merkezindeki tarihi Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) yanındaki parka, kamyonlarla getirilen kar, büyük sevinç yarattı. 7'den 70'e Antalyalılar kartopu oynadı, kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.



Muratpaşa Belediyesi, iklimi nedeniyle kar yağmayan Antalya'nın merkezine, kamyonlarla kar getirerek Antalyalılara yılbaşı öncesi sürpriz yaptı. Toroslardan getirilerek kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Hadrianus Kapısı'nın hemen yanındaki parka boşaltılan karı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre olup biteni anlamaya çalışan Antalyalılar, daha sonra kar tepeciklerinin üzerine çıkarak kartopu oynadı. Kardan adamda da yapan 7'den 70'e Antalyalılara, turistler de eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise karı poşetlere doldurarak evlerine götürdü.



Belediye yetkilileri, amaçlarının Antalyalılara yılbaşı öncesi beyaz eğlenceyi yaşatmak olduğunu, 'Haydi Kar Topu Oynayalım' sloganıyla bu yıl ilkini yaptıkları etkinliği gelecek yıllarda da yapmayı planladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Karla oynayan çocukların görüntüsü



Röportajlar



Kartopu oynayan gençlerin görüntüsü



Kardan adam yapmaya çalışan küçük çocukların görüntüsü



Belediye kamyonlarının kar getirmesi



Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

=========================================

Kartepe'ye yılbaşı akını

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.



Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe özellikle buradan gelen tatilcilerle dolarken, günübirlik tatilcilerle birlikte kayak merkezinde pistler doldu. Kartepe'dea pistlerde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaşırken, 17 pist kayak için hazır hale getirildi. Tatilciler kayak ve snowboard yaparak zaman geçirdi. The Green Park Otel Genel Müdürü Önder Sıkıcıoğlu yılbaşı nedeniyle otelin tamamen dolduğunu açıklayarak, "17 pistimiz var ve hepsi açık. Gece kar yağışı olunca sabahları biraz sıkıntı oluyor. O sıkıntılar da giderildi. Pistler ezildi. Otelimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günübirlikçilerle otel bölgemiz yoğun ve bugün yaklaşık bin kişiyi ağırlayacağız" diye konuştu.



İstanbul'dan yılbaşı tatillerini geçirmek için geldiklerini söyleyen Ayça Aner, "Yılbaşını geçirmek için geldik ve yarın döneceğiz. Daha önce de gelmiştim buraya pistler çok güzel. Kar özlemimizi gideriyoruz. Çocuğumuz karda eğleniyor. Yeni yıla da burada umutlarla girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Tatilcilerden Mustafa Onur Köse ise karda vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "İstanbul'dan yılbaşını geçirmek için geldik. Pistler çok güzel. Biraz kalabalık ama kar yağışı ile birlikte inanılmaz bir görüntü oluşuyor. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.



HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kayak yapanlar



-Otel önü ve kalabalık görüntüler



-Otel Genel Müdürü ve kayak yapanlarla röp



-Anons

Haber-Kamera: KARTEPE(Kocaeli), () -

=============================================

Bursa'da korkutan yangın

BURSA'da üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yargın paniğe neden oldu. Kısa sürede yükselen alevleri itfaiye ekipleri gelene kadar çevre binadaki vatandaşlar hortum ile su tutarak söndürmeye çalıştı. Can kaybınının yaşanmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.



Merkez Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi'ne bugün öğle saatlerinde Cemal Piliçere ait 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. En üst katta oturan Suriyeli aileye ait eşyaları elektrik kontağından alev alması ile başlayan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar teras katlarından alevlere hortum ile su tutarak etti. Haber verilmesi sonucu kısa sürede gelen itafiye ekipleri çevreye sıçramayan yangını önce kontrol altına aldı sonra söndürdü.



Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü



Yangından görüntü



Detaylar

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-

===============================================

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri’de (2)

BAKAN ÖZLÜ: BİLİMDE VAGON DEĞİL, LOKOMOTİF OLMALIYIZ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve TÜBİTAK'ın katkıda bulunduğu Bilim Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim ve teknolojiyi Türkiye'nin ön önemli meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Çünkü diğer tüm sorunların çözümü, bilim ve teknoloji ile olabilir. Bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan bir ülke, dünyada lider bir ülke olamaz. Dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de kullanalım anlayışıyla hiçbir yere varamayız. Bilimde ve teknolojide, takip eden değil, takip edilen olmalıyız. Vagon değil, lokomotif olmalıyız. Tüketen değil, üreten olmalıyız. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, bu açıdan çok büyük bir fırsat sunuyor. Bu genç nüfusu, nasıl eğittiğimiz ve hayata nasıl hazırladığımız, ülkemizin dünyadaki yerini belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları verebilirsek, gençlerimiz bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha iyi seviyelere çıkaracaklardır" dedi.

ÖZHASEKİ: BİR MİLLETVEKİLİNİN YAVUZ'A 'KATİL' DEMESİ, BENİ DERİNDEN YARALADI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'nı projelendirirken, 10 farklı etkinlik alanı düşündüklerini ve bunlardan birinin de Bilim Merkezi olmasına karar verdiklerini bildirdi. Özhaseki, "Anadolu Harikalar Diyarı'nda hayvanat bahçesi, su kayağı parkı, gençlerin adrenalinlerini yükseltecek eğlence mekanı var ve bunlar içinde de bir Bilim Merkezi olmasını istedik. Gençlerin buralarda eğlenirken ya da spor yaparken aynı zamanda da Bilim Merkezi'ne gelmelerini, bilime bulaşmalarını arzu ettik. TÜBİTAK ile 2013 yılında protokol imzaladık ve binanın yapımına Büyükşehir Belediyesi olarak başladık. Çok güzel bir yer oldu" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin bilim ve teknolojiden geri kalmasının ardında bazı nedenler bulunduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bizim gençliğimizde, 1950'lerde, büyüklerimizin yanında birşey söylediğimiz zaman hemen (icat çıkarma, sen sus) diye karşılık görürdük ve susardık. Bu çok yanlış bir öğretiydi ve aslında konuşmak, fikirlerini söylemek gerekirdi. Biz aslında bilime ve bilim insanına çok değer veren bir ecdadın torunlarıyız. Yavuz Sultan Selim, bir seferden dönerken, yanında gelen bilim adamının atı bir su birikintisine basıyor ve Yavuz'un kaftanına çamur sıçrıyor. Herkes bu durumda padişahın ne tepki vereceğini merak ederken, o büyük insan, (Bu kaftanı muhafaza edin, öldüğümde tabutumun üstüne serin) diyor ve öyle de yapılıyor. Bu Yavuz'un bilim insanına verdiği değeri gösteriyor. Şimdi bir milletvekili çıkıyor, o Türk büyüğü Yavuz Sultan Selim'e (Katil) diyebiliyor. Bu ifade beni öyle derinden yaraladı ki. Tarihte yaşayan bizim en büyük değerimize (Katil) diyebiliyor. Yazıklar olsun. Diyecek başka birşey bulamıyorum. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Biz tarihimize sahip çıkarak ayakta kalabiliriz. Küfrederek, ayrıştırarak, dışlayarak asla ayakta kalamayız. Zamanında nasıl Mimar Sinan'ın önünü açan Kanuniler varsa, bilim adamının çamurundan şeref duyan ecdadımız varsa, bugün de aynı ortamı sağlayacak olanlar siyasetçilerdir."



Konuşmaların ardından Özlü ve Özhaseki, protokol üyeleriyle birlikte Bilim Merkezi'ni gezerek, buradaki çalışmalar ve objeler hakkında bilgiler aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------



-Bilim Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü konuşması



-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşması



-Bakanların Bilim Merkezini gezmeleri



-Genel detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

================================================

Edirne'de donmak üzere bulunan katıra belediye sahip çıktı

EDİRNE’de sahibi tarafından sokağa terk edildiği belirtilen katır donarak ölmek üzereyken bulundu.



Hava sıcaklığının gündüz 0, geceleri sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Edirne’de sahibi tarafından sokağa terk edilen katır, Sarayiçi'nde tarihi Kırkpınar güreşlerini yapıldığı Er Meydanı'nın tribünleri altında bulundu. Belediyeye haber veren çevredekiler ekipler gelinceye kadar da ateş yakarak hayvanı ısıtmaya çalıştı.



Bölgeye gelen Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Evi ekipleri katıra iğne vurarak müdahalede bulundu. Ekipler katırın sokakta kaldığı için ciğerlerinin hasar gördüğünden uzun süreli klinikte tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hasta katırı tedavisi için sahibine ulaşıp bilgi vereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:



Katırnın yerde yatması



Katıra basın mensupları yiyecek vermesi



Katırın ısınması için ateş yakılması



Katıra su verilmesi



Katırın verilenleri yemesi



Katıra veteriner iğne vursması



Katırın ayağa kalkması



Katırdan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

================================================

Aksaray’da kar nedeniyle 2 mandıranın çatısı çöktü: 20 inek telef oldu

AKSARAY’da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mandıranın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 20 inek telef olurken, yaralı olarak göçük altından çıkarılan 4 inek olay yerinde kesildi.



Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Kutlu Köyü’nde meydana geldi. 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle köydeki kar kalınlığı 60 santime ulaştı. Besici, 38 yaşındaki Süleyman Sarıkeçili ve 30 yaşındaki Osman Gökçe’ye ait mandıralar çatıya biriken kar nedeniyle çöktü. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlatıldı. Her iki mandıra çatısının çökmesi sonucu göçük altında kalan 20 inek telef olurken, 4 inek yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı çıkarılan inekler de telef olmaması için olay yerinde kesildi.



Zararlarının çok büyük olduğunu dile getiren mandıra sahibi Süleyman Sarıkeçili, "Yaklaşık 3-4 gündür aralıklarla kar yağıyordu. Yoğun yağış sonrası çatıda biriken kar nedeniyle mandıra çöktü. Kurtarabildiğimiz hayvanları kurtardık. Telef olan hayvanımız çok ve zararımız büyük. Devletten yardım istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:



-----------------



-Telef olan ineklerin kepçe ile çıkarılması



-Telef olan ineklerin römorka yüklenip götürülmesi



-Kesilen ineklerin yerde görüntüsü



-Yaralı ineklerin görüntüsü



-İneklerin sahibi Süleyman Sarıkeçili ile röp



-AFAD ekiplerinin yaralı ineklere bakması



-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, )

===================================================

'Noel Baba' Antalyalıdır, Antalyasporludur'

ANTALYASPOR Kulübü Derneği, Noel Baba'nın (Aziz Nikolaos) Antalyalı olduğuna dikkati çekmek için kırmızı beyaz renkli üzerinde Noel Baba resimleri olan forma ve tişörtleri hazırlattı.



Antalyaspor Kulübü Derneği'nin, Noel Baba'nın Antalyalı olduğuna dikkati çekmek için hazırlattığı, üzerinde Noel Baba resimleri bulunan 'Nikolas Antalyalıdır' yazan forma, sweatshirtler ve tişörtleri satışa sunuldu. Sweatshirtleri ilk olarak kulübün sutopu ve yüzme kursu öğrencileri giydi. Antalyaspor'un su topu oyuncuları, Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yılın son antrenmanına Noel Baba resimli kırmızı beyazlı sweatshirtleri giyerek çıktı. Forma ve sweatshirtler, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde de satışa sunuldu.



Antalyaspor Yüzme ve Sutopu Şube Sorumlusu Alp Özel, tüm dünyada Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın Demreli olduğunu söyledi. Bundan dolayı Noel Baba'yı Antalyaspor'un bir taraftarı olarak gördüklerini kaydeden Alp Özel, "Noel Baba kırmızı beyaz giyer ve Antalyasporludur. Noel baba yani Nikolas Demrelidir, Antalya çocuğudur" diye slogan geliştiğine işaret etti.



Sloganları Noel Baba resimleriyle birlikte İngilizce, Almanca ve Rusça sweatshirtlere bastırdıklarını aktaran Özel, şunları kaydetti: "Bu sweatshirtler, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin bünyesindeki Antalyaspor mağazalarında ve Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde satışa sunuldu. Turistlerden büyük ilgi görüyor ve Antalya'nın bir hatırası olarak bunları almaya başladı. Biz de su topu takımımızın kızlarına 2016 yılında çok çalıştıkları için hediye ettik. İnşallah 2017 güzel bir yıl olur."



Noel Babalı sweatshirtlerin kendilerine uğur getirmesini dileyen sporculardan İrem Şimşek ise sweatshirtleri çok beğendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Üzerlerine Noel Babalı Svwetshirtleri giyen sporcuların yorumları



Antalyaspor Yüzme ve Su topu şube sorumlusu Alp Özel'in konuşmaları



Sporcuların yüzme havuzundaki çalışmaları



Yüzme havuzunun dışarıdan görüntüsü

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

=================================================

Başkan Çiftçi, belediyenin 2016 hizmetlerini anlattı

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gelişen ve büyüyen Şanlıurfa’da 2016 yılında önemli ve güzel projelere imza attıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhuriyet Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Başkan Nihat Çiftçi’nin yanı sıra Genel Sekreter Abdülkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mithat Nebi Şengöz ile basın mensupları katıldı.



2016 yılında kent merkezi ve 13 ilçede önemli projelere imza attıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi: "Şanlıurfa Belediyesi olarak bütün kadrolarımızla birlikte 13 ilçe, bin 380 mahalle 1 milyon 892 bin kişiye hizmet vermekteyiz. Halkımızın bizlerden beklentisini biliyoruz. Bizlerde bu beklentileri karşılama noktasında gerek insan kaynakları gücümüz, gerek makine gücümüzü kullanarak Şanlıurfa’yı geleceğe taşıma anlamında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Şanlıurfa değişiyor, gelişiyor, büyüyor ve büyüdüğünden dolayı da sorumluluklarımız daha da artıyor. 2016 yılı Türkiye ve Şanlıurfa için zor bir yıl oldu. Şanlıurfa bu zor yılı en doğru şekilde birlik ve beraberlik içerisinde değerlendirdi. 1 bin 471 personel ve 571 araçla kentimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kuruluşlarla birlikte 2 milyon 162 bin 180 metrekare sıcak asfalt, 1 milyon 702 bin 765 metrekare kilitli parke taşı, 470 kilometre beton yol, 2 milyon 240 kilometre satı asfalt, 3 bin 217 kilometre stablize yol yapıldı. Sıcak asfaltta bir rekor kırdık. Kent merkezi ve 13 ilçede büyük parklar ve yaşam alanları oluşturdu. Kent merkezinde iki önemli köprülü kavşağa imza attık ve bu köprülü kavşak projesini tamamladık. Diyarbakır yolu üzerinde yapılan kavşaklara 15 Temmuz şehitler Köprülü kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi köprülü kavşağı isimlerini verdik. Gençlerimiz için spor tesisleri, engelliler için Engelliler Koordinasyon merkezi, kadınlarımız için Hamarat eller çarşısı ve 9 kadın destek merkezi ile hizmet veriyoruz. Su arıtma tesisi ve Katı atık tesisimiz hizmete başladı. GAP Sukay projesi ile 2’nci etabın yer aldığı GAP Vadisi projesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gençlerimiz sosyal aktivitelere katılmaları ve boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri amacıyla spor merkezlerinin yanı sıra gençlik merkezi ve semt sahaları yaptık ve yine 13 ilçemizde temiz ve hijyenik şartlarda vatandaşların rahat alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarını hazırlayarak hizmete açtık. Büyüyen Şanlıurfa’nın gelişmesi için kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017 yılında hizmetlerimiz kat ve kat artarak devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



- Cumhuriyet Tesisleri



- Başkan Nihat Çiftçi’nin gelişi



- Başkan Nihat Çiftçi’nin konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

================================================