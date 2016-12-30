DHA YURT BÜLTENİ-6

Mersin'de selde kaybolan 3 kişi aranıyor

MERSİN'de dün yaşanan sel felaketi sırasında selfie çekerken denize düşen ve kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz, sel sularına kapılıp dereye düşen otomobildeki 2 yaşındaki Miray Genç ve 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte çarşamba günü başlayan ve 19 saat aralıksız süren yağış ve fırtınada metrekareye 155.8 kilogram yağış düştü. Bir çok ev ve işyerini su basarken, trafikteki araçlarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken farklı yerlerde 2 ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesetlerin aynı otomobilin içindeki Serkan Genç ve eşi Fatma Genç'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri Genç çiftinin içinde bulunduğu otomobilin Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığını değerlendirirken, çiftin kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu'nun da araç içinde olduğu ortaya çıktı. Aracın suya kapıldığı bölgede 2 kişiyi bulmak için aramalar devam ediyor.

SELFİE ÇEKERKEN DENİZE DÜŞTÜ

Üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın da dün sel suları önünde selfie çekerken denize düşüp kaybolduğu belirlendi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, zodyak botlarla denize açıldı. Aşırı dalga nedeniyle zorlukla devam edilen çalışmaları, gözü yaşlı izleyen anne Songül ve baba Kenan Yılmaz, aramaların yapıldığı yerden ayrılmadı. Sahilde endişeli bekleyiş sürerken, aşırı dalga nedeniyle botlar denizden ayrılarak çalışmalara ara verildi. Aşırı dalgalanmanın devam etmesi halinde arama çalışmalarının helikopterle devam edebileceği ifade edildi.

AVCILAR KURTARDI

Tarsus İlçesi'nden Mersin'e giden Avcılar kulübü üyeleri, dün Atalar Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşları kano ile kurtardı.

Mersin'de yürütülen kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak gittiklerini belirten Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu ve 6 kişiden oluşan ekip, sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım ettiklerini söyledi. Dokucu, "Arazi araçlarımız ve kanolarımızla ihtiyacı olanların yardımına koşmak için hazırız. 20 kişiyi başarı ile bölgeden tahliye ettik, bir can bile kurtarabilirsek ne mutlu bize" dedi. Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen vatandaşların yanı sıra çadır kentte kalan ve su baskını nedeniyle düğün salonuna yerleştirilen 700 Suriyeli mülteciye de yardım elini uzattı. Suriyelilere Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşhaneden çorba ve makarna dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-(MERSİN)

-Arama çalışmaları

-kentten görüntüler

-detaylar

(TARSUS)

- Avcıların su birikmiş yolda araçla ilerlemesi

- İçi su dolan ve kapısı suda yüzen bir ev

- Göle dönen arazi

- Avcıların su içinde yürüyerek mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışması

- Kanoya bindirilmiş bir tarım işçisi kadın ve iki çocuğun görüntüsü

- Avcıların birbirlerini dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarmaları

- Avcıların kendi can yeleklerini çocuklara giydirmeleri

- Kanolarla yapılan tahliyeler

- Sırtında ve kucağında çocuk olan bir kadının kano ile bölgeden tahliye edilmesi

- Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu'nun bir çocuğu sırtında taşıması

- Selzedelerin kanolarla araçların bulunduğu yere ulaştırılması

Haber-Kamera :Mustafa ERCAN - Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE-Tolunay DUMAN/MERSİN, () -

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Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 Karayolu üzerinde yaşanan heyalanda dev kayalar istinat duvarının üzerine çöktü. Kayaların bir kısmı yola dökülürken, faciadan dönüldü.

Gece, yoğun yağmur yağışı nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kaya parçaları yerinden oynayarak istinat duvarının üzerine düştü. Kaya parçalarının bir kısmı istinat duvarının üstünden yola düştü. İstinat duvarı üzerine binen yükle hasar gördü. Heyelanın araç geçişinin olmadığı sırada yaşanması faciayı önledi. İzmit istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Kayaların iş makineleriyle kaldırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoldan görüntü

Heyelanın yaşandığı bölgeden görüntüler

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER / KOCAELİ ()

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PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürütüğü operasyonlarda KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da yakalandı.

Teröristlerden H.A'nın KCK Kürdistan sözcülerinden olduğu ve daha önce Kamışlı'daki örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi. S.A'nın KCK Kürdistan saha sözcülerinden olduğu, 2016 yılının Nisan ayında örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği ve Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla gittiği ve 18 Kasım'da ise Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildiği bildirildi. E.A'nın ise KCK Diyarbakır sorumlusu olduğu ve 2016 yılının Mart ayında örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildiği açıklandı. 2016 yılının Ocak ayında örgütsel amaçla Erbil'e gittiği belirlenen B.A ile M.A ve diğer 3 teröristin aynı zamanda 'Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA ()

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Türk jetleri, DEAŞ'ın sözde emirinin konvoyunu vurdu



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından konvoyu vurulan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunusi ile korumaları etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin de içinde bulunduğu konvoy vuruldu. Yerel kaynaklar, Ebu Huse Tunusi'nin korumalarıyla birlikte öldüğünü belirtti. Rakka’da etkili olan teröristlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade edildi.

Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısınnda ve Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından sivil halkı hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise 6 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil de yaralandı.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: GAZİANTEP, () -

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Hastanede korkutan yangın

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki MR Bölümü'nde akü patlaması sonucu çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürülürken, bodrum kata dolan duman üst katlara yayılmadan tahliye edildi.

Bugün saat 09.30 sıralarında Servergazi Devlet Hastanesi'nin MR Bölümü'ndeki bir odadaki akü patladı. Çıkan yangında bodrum katı dumanlar sardı.Hastane görevlilerinin dumanları farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de hastanede önlem alarak bodrum kattaki personel ve hastaları dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürüp, bodrum kata dolan dumanı tahliye etti. Bodrum kattaki dumanın hastanenin üst katlarındaki hasta odaları ve poliklinik bölümüne yayılmaması hastalar arasındaki olası bir paniği de önledi. İtfaiye ekipleri akünün neden patladığını araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Hastane çalışanlarından görüntü

-Yangının çıktığı yerden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Antalya Korkuteli İlçesi Sülekler Yaylası'nda mahsur kalan 3 çoban ve 150 koyun, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sülekler Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobanlar Ömer Uzun, Osman Kuzu ve Cemal Kuzu, yardım talep etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri yayla yolunu açarak 3 çoban ve 150 koyunu kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatör yardımcısı Bünyamin Büyükemir, "Sülekler Yaylasında mahsur kalan 3 çoban kendi imkanları ile 1600 rakımlı yayladan kar içinde yürüyerek ana yola çıkarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım talep etmiş. Biz de hemen iş makinelerimizle yolları açarak çobanlara ulaştık ve 150 baş koyunu telef olmaktan kurtardık. 'Önce insan, önce hayat, önce yaşam' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kurtarılan çobanlardan Ömer Uzun ise 1 haftadır kar nedeniyle mahsur kaldıklarını, yürüyerek Büyükşehir Belediye ekiplerine ulaştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Çobanlardan görüntü

- Koyunlardan

- Yol açılması

- Detaya

Haber: Adem DURMAZ- KORKUTELİ(Antalya), () -

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Gaziantep'te uçak seferlerine sis engeli

GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle kenttek bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle bazı havayolu şirketleri de Ankara, İstanbul ve İzmir uçuş seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Yetkililer, sisin dağılması halinde uçuşların yeniden yapılabileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kentteki sis

- Yürüyen vatandaşlar

- Seyir halindeki araçlar

- Sisin kapladığı binalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

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Sivas'ta uçak seferleri iptal



SİVAS'ta olumsuz hava koşulları nedeni ile Sivas- İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Sivas-Malatya Karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 08.30'da yapılması planlanan uçuş, Sivas'ta havaalanı çevresindeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.15'te yapılması planlanan uçuş da aynı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

SİVAS-MALATYA KARAYOLU KAPANDI

Öte yandan hava muhalefeti şehirlerarası yollarda da hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu 55'inci kilometredeki Yağdonduran mevkisinde tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile tedbiren yol ulaşıma kapatıldı. Malatya istikametine giden araçların Ulaş ilçesinde bekletildiği öğrenildi. Kar nedeni ile Sivas'ta 133 köy yolunun da ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Gürün ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Haber: SİVAS, () -

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Serik hayvan pazarı karantinaya alındı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'ndeki hayvan pazarı, çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından karantinaya alındı.

Deniztepesi Mahallesi'nde geçen kasım ayında Adnan D.'ye ait 40 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü inceleme başlattı. İncelemede, ölen küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine Serik Canlı Hayvan Pazarı'na hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Serik Belediyesi tarafından hayvan pazarına uyarı tabelaları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bir vatandaşla röportaj

- Genel detay

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, ()

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Eş bulma vaadi ile vahşet; 44 bin lirasını alıp cesedini parçalara ayırdı

BURSA'da 42 yaşındaki Akif Tamtürk, geçen Mart ayından beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'yı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Tamtürk, eş bulma vaadiyle arkadaşı Altı'nın toplam 44 bin lirasını aldığını, bu yüzden çıkan tartışma sırasında bıçakla öldürüp cesedini parçalara ayırdığını söyledi.

Bursa'da fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen 26 Mart tarihinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na kayıp olan oğlunun bulunması için başvurdu. Bunun üzerine Bursa polisi, Hüseyin Altı'yı aramaya başladı. Kendisine ulaşılamayan Altı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis, cinayet bürosundan personelin de bulunduğu özel bir ekip kurdu. Polis Atlı'nın annesi ile yaşadığı merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi yakınlarında yolda yürürken güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIĞI KİŞİLER İNCELENDİ

Altı'nın 26 Mart tarihinde yaptığı telefon görüşmelerini inceleyen polis, en fazla konuştuğu özel sektörde işçi olarak çalışan Akif Tamtürk'ü dün gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Tamtürk, suçunu itiraf etti. Kendisinin evli 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Tamtürk, "Hüseyin bekardı ve evlenmek istiyordu. Ben de kendisine, 'Sana yuva kurman için kız bulabilirim' dedim. Hatta, Üsküp'te güzel bir kızın olduğunu işi bağlamak için paraya ihtiyaç duyulacağını kendisine söyledim. Teklifimi kabul etti. Çeşitli tarihlerlerde bana, 500 lira ile 12 bin lira arasında toplam 44 bin lira para verdi. Ben de bu paraları içki ve eğlence yerlerine giderek harcadım. Kız bulunmayınca Hüseyin şüphelenmeye başladı. Olay günü eşim ve çocuklarımın olmadığı sırada evime geldi. Ben de kendisine kız bakmadığımı, verdiği paraları ise harcadığımı söyledim. Sinirlenip bana saldırdı. Aramızda arbede çıktı. Mutfaktan aldığım bıçağı önce sağ karın boşluğuna sapladım. Sonrada vücudunun diğer yerlerine. Öldüğünü anlayınca cesedini banyodaki küvete getirdim. Burada kafasını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdım. Beş parçaya böldüm. Bu parçaları ise marketten aldığım çöp poşetine koydum. Sonrada, pazar arabası ile mahallemin yakınındaki çöp konteynerini attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüse binerek boş araziye bıraktım. Olayda kullandığım bıçak ve onun elbiseleri de bu poşetlerin birindeydi. Sonra çok üzüldüm. Teslim olmayı düşündüm. Yapamadım. Yakalanınca itiraf etmek zorunda kaldım" dedi.

Yapılan tüm aramalara rağmen poşet ile atılan cesedin parçalarına ulaşalamazken sorgulaması tamamlanan Akif Tamtürk, kasten adam öldürmek suçundan adliyeye çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlının kaldırımda yürümesi ve yürüyen merdivene binmesi (Güvenlik Kamerası)

-Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkışı

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,()-

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Sahile terk edilen bebeğin annesi Suriyeli mevsimlik işçi çıktı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı vaziyette sahile terk edilen bebeğin annesinin Suriye uyruklu 28 yaşındaki Hüda K. olduğu tespit edildi. Seralarda mevsimlik işçi olarak çalışan Hüda K.'nin, 21 yaşındaki Mehmet D. ile evlilik dışı birlikte yaşadığı kaydedildi.

Geçen 25 Aralık'ta Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, battaniyeye sarılı vaziyette terk edilmiş bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yeni doğduğu tespit edilen 2.5 kilogram ağırlığındaki kız bebeği, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sıvı ve ısı kaybettiği belirlenen bebek, çocuk servisinde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedilen bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi.

15 GÜN İÇİNDE DOĞUM YAPANLAR İNCELENDİ

Bebeği sahil kenarında terk edenleri bulmak için hareket geçen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hastanelere giderek son 15 günde doğan tüm kız bebeklerin kaydını aldı. Durumundan şüphelenilen 9 aileyi evinde ziyaret eden ekipler, bebeklerinin yanında olup olmadığını kontrol etti.

ANNE SURİYE UYRUKLU MEVSİMLİK İŞÇİ

Ekipler son olarak 23 Ekim'de Fethiye Devlet Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdikten sonra 25 Ekim'de taburcu olan Suriye uyruklu Hüda K.'nın Seydikemer'in Karadere Mahallesi'ndeki evine gitti. Seralarda mevsimlik işçi olarak çalışan ve Urfa nüfusuna kayıtlı Mehmet D. ile evlilik olmamasına karşın birlikte yaşayan Hüda K.'ya bebeğinin nerede olduğu soruldu. Soruları yanıtsız bırakan Hüda K., Mehmet D. ile birlikte gözaltına alınarak Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BEBEĞİ SAHİLE BIRAKIP EVİNE DÖNMÜŞ

Buradaki ifadesinde bebeğin kendisine ait olduğunu itiraf eden Hüda K., Mehmet D. ile birlikte hastaneden taburcu olduktan sonra arabayla sahil kenarına gittiklerini, bebeği sahilde bıraktıktan sonra Karadere'deki evlerine geri döndüklerini söyledi. Hüda K. evli olmadığı için bebeği terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Bebeğin babasının kim olduğu sorularını yanıtsız bırakan ve bebeğin velayetini almayı reddeden Hüda K., Mehmet D. ile birlikte savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışta görüntü vermek istemeyen çift, başlarını montla örttü.

Bebeğin babasının DNA örneği alınarak tespit edileceğini belirtilirken Hüda K. ve Mehmet D.'nin savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından öldürmeye teşebbüs suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bebeğin bulunduğu yerden polis tarafından alınmasından arşiv görüntü

- Bebeğin ambulansa alınmasından arşiv görüntü

- Hemşirenin kucağındaki bebeğin arşiv görüntüleri

- Hüda K. ve Mehmet D.'nin adliyeden çıkarılması

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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7 polis FETÖ'den adliyeye sevk ediledi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5'ü rütbeli 7 polis adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 4 gün önce il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanmasında oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), Fahrettin G. (33), polis memuru İdris K. (44), Fatih Sultan E. (48) ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şüphelilerden detay

- Emniyetin dışından detay

- Adiyenin dışından detay

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,()-

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Kimlik bilgileri kullanılarak 16 bin lira dolandırıldı

TEKİRDAĞ'da valilik bünyesinde sivil savunma uzmanı olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz, kimlik bilgilerini çalan kişilerin adına bankalarda hesap açarak 16 bin lira dolandırıldığını söyledi. BİMER üzerine başvurusu üzerine ifade vererek Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlatıldığını anlatan Korkmaz, "Benim adıma çekilen paralarla icralık durumdayım, çok mağdurum" dedi.

Sivil savunma uzmanı Mehmet Korkmaz, yaklaşık 8 ay önce Gaziantep'ten, Tekirdağ tayin oldu. Kimlik bilgilerini çalan kişilerin adına 4 ay önce hesaplar açarak internet bankacılığı aracılığıyla 16 bin lira parasını aldığını söyleyen Korkmaz, çok sayıda telefon hattını alındığını bankaları uyarmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. Kimlik bilgilerini çaldırdıktan sonra başına gelmeyen kalmadığını anlatan Korkmaz, "Kimlik bilgilerimle bankalarda hesaplar açıldı, adıma telefon hatları alındı. Cumhuriyet Savcılığı’na, bankalara, GSM operatörlerine zamanında bilgi verdim. 'Kimlik bilgilerim üçüncü şahısların elinde' dedim. Buna rağmen hiçbir tedbir alınmadı, bankalarda para çekilmeye devam edildi. Benim hesabımdan cep bankası üzerinden başka hesaplara para aktarıldı. Bu gibi şeyler sürekli olarak yapıldı. E-devlet sistemime girilmiş ve iletişim bilgilerim değiştirilmiştir" dedi.

Bankalardaki hesap hareketlerinden sonra kimliği belirsiz kişilerin harcamalarından icralık duruma düştüğünü belirten Mehmet Korkmaz, "Şu anda bana deniliyor ki bu parayı ödemezsen seni kara listeye alacağız. Bundan sonra 'hiçbir kredi çekemezsin, hiçbir işlem yapamazsın' diye tehdit ediyorlar ve beni icraya verdiler. Hiçbir alakam olmadığı halde bu kişiler tarafından mağdur ediliyorum. Daha önce Gaziantep’te benim adıma kredi talebinde bulunup çekerken yakalanan bir kişi var. Mahkemeye çıkarıldı akabinde bu kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu anda bu para aktarca, çekme, harcama işlemleri hala devam ediyor. Aynı kişi mi, yada onunla irtibatlı olan başka biri mi bilmiyorum. Şuada en az 16 bin lira borcum olduğunu söylüyorlar ve icralık durumdayım. Ancak şu anda mağdurum, şu anda bu işlemler yapılmaya devam ediyor. Öyle kaldım mağdurum, ne yapacağımı da çaresizlik içinde düşünüyorum. Elimden gelen herhangi bir şey yok" şeklinde konuştu.

Mehmet Korkmaz, BİMER üzerine başvurusu üzerine 15 gün önce ifadesinin alındığını ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Korkmaz detay

-Elindeki evraklar

-Korkmaz ile röp.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Rektör öğrencilerle otobüse bindi, kartopu oynadı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, belediye otobüsüne binerek üniversite öğrencileriyle kampüse geldi, yol boyunca öğrencilerin yaşadığı sorunları dinledi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç, Öğretmenevi Durağı'nda öğrencilerle halk otobüsüne binerek kampüse gitti. Öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları görmek için onlarla yolculuk eden Prof.Dr. Korkmaz, otobüsün dolu olması nedeniyle ayakta seyahat etti. Öğrenciler, Rektör Korkmaz'a, kar yağışı nedeniyle üniversitenin neden tatil edilmediği sordu.

'SIKINTI OLURSA TATİL EDERİZ'

Geçen yıl yine sınav döneminde kar nedeniyle bir günlük tatil ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Korkmaz, "Şu an için tatili gerektiren bir olumsuzlukla karşılaşmadık, sizler sınavlarınıza, derslerinize iyi çalışın. Zaten olumsuz bir durum olacak olursa geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tatil ederiz. Saat 04.00'a kadar sürekli kampüs alanında ve yolda denetim yaptık" dedi.

ÖĞRENCİLERLE KORTOPU OYNADI

Rektör Korkmaz, İstiklal Yerleşkesine geldikten sonra otobüsten indiği öğrencilerle birlikte Eğitim Fakültesi kantininde çay içti. Burada da öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Adem Korkmaz, öğrencilerin sıklıkla yaşadığı ulaşım problemlerini çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, ulaşım sorunun takipçisi olduklarını vurguladı.

Öğrencilerle kampüs alanında kartopu da oynayan Rektör Korkmaz, Öğrenci Transfer Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Burada öğrencilerin, otobüslerin çok geç geldiğini söylemesi üzerine şoförlere bu durumu sorarak, ulaşımın aksamaması için gereken özenin gösterilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rektör Korkmaz'ın otobüse binmesi

- Öğrencilerle sohbet etmesi

-Kartopu oynaması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı

GAZİANTEP Valiliği, terör örgütlerinin provokatif girişimlerde bulunacağı istihbaratı üzerine kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve açık yer toplantılarının Ocak ayında da yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada yasağın Ocak ayı süresince devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi: "Başta DAEŞ, PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ/PDY terör örgütleri olmak üzere, terör örgütlerince etnik yapı ve mezhep temelli toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik, terör amaçlı provakatif girişimler olabileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 01-31 Ocak 2017 tarihleri arasında, il genelinde açık alanlarda yapılacak; açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma Eylemi ve benzeri etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklanmıştır."

Haber: GAZİANTEP ()

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