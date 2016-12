DHA YURT BÜLTENİ-6

MERSİN' DE SEL CAN ALDI



1)SEL SULARINA KAPILAN KADIN BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu' na gönderildi.

HORTUM KORKUTTU

Mersin' de denizde çıkan hortum korkuttu. Kent merkezinde kıyıya yakın yerde öğle saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti

MERSİN/

2)KAYSERİ'DE 2 YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 49 KİŞİ YARALANDI

Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda meydana gelen iki otobüs ve bir midibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 49 kişi yaralandı. Ankara'dan Van'a ve Kahramanmaraş'a giden iki ayrı yolcu otobüsü, Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent mahallesi yakınlarında meydana geldi. Her iki otobüsün şoförünün gizli buzlanmayı fark etmemesi nedeniyle otobüsler şarampole devrildi. Öte yandan, otobüs kazalarının yaşandığı olay yerinen 500 metre uzaklıkta meydana gelen bir başka kazada ise 38 MA 381 plakalı minibüs kaygan yolda takla atarak devrildi. Her 3 kazada yararlananlardan 31'i Göksun, 18'i ise Sarız Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sarız Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Otobüs ve minibüs kazalarından görüntü



- Kaza yapan otobüsler detay



- Sarız Devlet Hastanesi görüntü

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ

3)ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

SAKARYA'da, sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu Yeni Sakarya Köprüsü mevkiindeki alt geçitte su birikintisinin içinde mahsur kalan işçiler arkadaşlarının yardımıyla kamyona alınarak kurtarıldı.



Gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. D-100 Karayolu Yeni Sakarya Köprüsü mevkiinde bulunan alt geçitte biriken suda bir servis aracı mahsur kaldı. Sabah mesaisi için evlerinden çıkan yaklaşık 15 işçiyi taşıyan servis su birikintisi içinde kaldı. İşçiler arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşlarının getirdiği üzerinde çekici bulunan kamyona işçiler alınarak sudan çıkarıldı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)

4)KAR, AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNU KAPATTI

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki- Seydişehir yolu ulaşıma kapandı.Antalya- Konya karayolunun bağlantı noktasında yer alan Akseki ile Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü karayolu ulaşıma kapatıldı. Antalya ve Konya'ya bağlı karayolları ekipleri yolda kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Yolda bekleyen araçlar



- Detay

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya)

5) ISPARTA'DA KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ISPARTA'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Eğirdir Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. İl genelinde bugün okullar tatil edildi.Isparta genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sıfırın altında 3-4 derecede seyreden sıcaklık kar yağışıyla birlikte yükseldi. Sabah saatlerinde etkisini yitiren yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimin üzerine çıktı. Kent merkezinde Isparta Belediyesi, kırsalda ise İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler gece boyu aralıksız kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.



Kar yağışının etkili olduğu dün akşam saatlerinde sokağa çıkanlar kartopu oynayıp eğlendi. Sabah işe gitmek zorunda kalanlar ise araçlarını kardan çıkarmak ve ilerlemekte zorlandı. İşyerlerini açan esnaf da dükkanın önündeki karları temizlemek için uğraştı. Isparta Valiliği kararıyla il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarla Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.



GÖLÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU



Kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kaplarken, kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü'nün bazı noktalarında ise su yüzeyi buz tuttu. Göl kenarındaki kayalıkların üzeri de buz ve karla kaplandı.



YALVAÇ'TA KAR 30 SANTİM



Yalvaç İlçesi'nde dün öğleden sonra başlayan ve bu sabaha kadar aralıksız yağan kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Belediye ekiplerinin gece boyu iş makineleriyle yol açma çalışmalarına rağmen ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlandığı Hıdırlık Tepesi'ndeki yoldan kar nedeniyle araçlar çıkamadı. Hastalar ise gece hastaneye ulaşabilmek için 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı.



KÖY YOLLARINDA DURUM



Yalvaç'ta sabah itibariyle ana arterlerin açık olduğu ancak ana yola çıkan 37 köy bağlantı yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdare'ye ait kar küreme araçlarının geceden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.





- Kentten kar manzalarıa



Haber- Kamera: Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA

6)BURDUR'DA KAR YAĞIŞI

BURDUR'da dün akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ilçelerde daha yoğun hissedilirken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.



Burdur'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşama kadar sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda toplananların yaptığı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Üzeri karla kaplı Atatürk Anıtı önünde özçekim yapanlar kar yağışını ölümsüzleştirdi. Kar yağışı Burdur Gölü'nde de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinde hava sıcaklığı 3-4 derecede seyrederken, güneşli havanın etkisini gösterdiği belirtildi.



Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve Altınyayla İlçesi'nin Ballık Köyü'nde eğitime ara verildi.



AĞLASUN'DA YAĞIŞ ETKİLİ



Ağlasun İlçesi'nde yaklaşık 10 saat etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25- 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri gece boyu cadde ve sokaklarla mahalle aralarında kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Sabah işyerlerine gelen esnaf dükkanlarının önünü küreklerle temizledi. Okulların bahçeleri de görevlilerce temizlendi. Araçlar zaman zaman yolda kaldı.



Kar yağışına en fazla sevinen üreticiler oldu. Kurak geçen sezonun ardından yağan kar üreticiye umut verdi.

- Meydanda kar topu oynayanlar



- Yoldaki trafikten görüntü



- Belediyenin Mutlu Yıllar yazısından görüntü



- Burdur Gölü'nden manzara



- Karlı çatılardan görüntü



HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Sadun KILIÇ/BURDUR

7)ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE KAR TATİLİ(EK GÖRÜNTÜ EKİ)

- Pozantı karayolunun görüntüsü

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Malik GÖDELİNER/POZANTI,(ADANA)

8)TUNCELİ DAĞLARI DHKP/C'DEN TEMİZLENDİ

TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin yaptığı etkili operasyonlarla bölge DHKP-C'den tamamen temizlendi. Dün Hozat İlçesi kırsalında çıkan ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu son operasyonda, bölgedeki son 2 DHKP-C'li de etkisiz hale getirilerek bölge DHKP-C'den temizlendiği belirtildi. Hozat İlçesi kırsalında dün düzenlenen ve 2 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü DHKP-C, Mehmetçiğin yaz kış demeden yoğun kar yağışı ve sise rağmen düzenlediği operasyonlarla Tunceli kırsalından temizlenmiştir. 28 Aralık 2016 tarihinde Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 06 Nisan 2016 tarihinde yapılan operasyonda Çat Vadisinde 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Daha sonra aynı bölgede 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen hava taarruzları ile 11 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu hava harekâtından sağ çıkabilen diğer teröristler ise güvenlik kuvvetlerinin takibinden kurtulamamış ve 1 terörist Tunceli - Ovacık karayolu üzerinde polis uygulama noktasına takılmış, buradaki görevlilere el bombası ile saldırmak üzereyken polisin tam zamanında müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti. Zorlu hava koşullarına rağmen takibi hiç bırakmayan ve bölgeden aldığı her duyumu değerlendiren güvenlik güçleri, kalan teröristleri de etkisiz hale getirmek ve son darbeyi vurmak maksadıyla, 28 Aralık 2016 tarihinde Çat Vadisi'nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesine düzenlediği operasyonda 2 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C'nin 16 teröristten oluşan grubu Tunceli kırsalından adeta kazınmıştır.Son dört aylık dönemde Tunceli Bölgesinde yapılan operasyonlarla, DHKP-C'nin yanında, PKK ve TİKKO Terör Örgütlerinden yüzün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için "Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorumö gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir" denildi.

TUNCELİ/







9)ALÇIDAN 'KÜLÇE ALTINLAR'

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı. Bölgede yapılan aramada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Vali Münir Karaloğlu da twitter hesabından alçı külçelerin fotoğrafını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaştı.



Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içersindeki dağlık alanda kaçak kazıda külçe altın bulunduğu yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar sonrası, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma altınların bulunduğu söylenen bölgeyi çembere alırken, araç ve yaya girişini yasakladı. İçinde külçe altınlar olduğu öne sürülen mağara benzeri yapıda ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevlendirilen özel ekiple Kemer Belediyesi ekipleri kazı çalışması yaptı.



Çalışmalar tamamlanırken, altın olduğu söylenen malzemelerin, altın rengine boyanmış alçı külçeler olduğu anlaşıldı. Ekipler alçı malzemeleri bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Konuyla ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kişisel twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla olayı açıkladı. Vali Karaloğlu, alçı külçelerin fotoğrafının üzerine, 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajını tweetledi.

Not: Valinin twitter fotosu, altınların fotosu



- Muhabiri Levent Yenigün'ün anonsu



- Jandarmandan detay



- Bölgeden görüntü

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya)



10)RUS VE TÜRK ÇOCUKLAR YILBAŞI EĞLENCESİNDE

RUSYA Dostluk ve Kültür Derneği üyesi anneler, çocukları ve Bahçeşehir Koleji'nde Rusça öğrenen Türk öğrenciler, Antalya Akvaryum içersindeki Kar Dünyası'nda düzenlenen yılbaşı eğlencesinde bir araya geldi.



'Noel Baba' ile 'Noel Anne' kostümlü animatörler eşliğinde eğlenen çocuklar, Kar Dünyası içindeki kayak pistlerinde bot üzerinde kayma şansı yakaladı. Her yıl geleneksel yılbaşı etkinliği düzenlediklerini belirten Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sarokina, "Antalya'da yaşayan Ruslarız. Noel Baba nerede yaşıyorsa orada da kar vardır. Biz de yılbaşı etkinliğimizi iki yıldır Kar Dünyası'nda yapıyoruz. Bu yıl eğlencemize Bahçeşehir Koleji bünyesinde Rusça dili öğrenen Türk öğrenciler ve öğretmenleri de katıldı. Çocuklar buz pistinde anneleriyle kaydı, kartopu oynadı" dedi.



"RUS- TÜRK DOST DEĞİL KARDEŞ"



Barış, sevgi ve kardeşliğin çocukların eğitimiyle gelecekte daha güçlü sağlanacağını söyleyen Sarokina, şöyle devam etti:



"Rus ve Türk çocuklar burada oyunlar oynuyor. 'Noel baba' geldi çocuklar mutlu oldu. Buradaki Türk çocuklar Rusça öğreniyor. Bizler birbirimizin kültürünü öğreniyoruz. Gelecekte çocuklar büyüdüğünde farklı düşünecek. Çocukken öğrendiklerini gelecekte dünyaya aktaracaklar. Türk ve Rus çocukların birlikte vakit geçirmeleri gelecekte barışı, sevgiyi, dostluğu daha da güçlendirecek."



TÜRK ÇOCUKLARA RUSÇA EĞİTİM



Etkinliğe Rusça eğitimi alan Türk öğrencileriyle gelen Bahçeşehir Koleji Rusça öğretmeni Svetlena Demirtaş, "Birlikte eğlenmek için geldik. Öğrencilerimin arasında Türkler çoğunlukta. Aralarında annesi Rus, babası Türk olanlar var. Türk çocukları Rusçayı öğrenmekte ilk başta zorlansa da daha sonraları çok başarılı olabiliyor" diye konuştu.



Etkinlik süresince özel kayak botları ile kayan, kartopu oynayan ve eğlenceli animasyon şovu izleyen çoçukların eğlencesine anneleri de katıldı. 2 saate yakın süren programın ardından hatıraf fotoğrafı çektiren çocuklar hediyelerini aldı.

-Çocukların lastik botlarla kayarken görüntüsü



-Ailelerin görüntüsü



-Resim çektirenlerin görüntüsü



-Yılbaşı ağacının görüntüsü



-Türk ve Rus bayraklarının görüntüsü



-RÖP 1: Svetlena Demirtaş ( öğretmen )



-Noel babanın çocukları eğlendirmesi



-RÖP 2: Marine Sorokina



-Detaylar



-224 / 7.2

HABER-KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA

11)BURSA'DA "FETÖ" DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

BURSA'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, G.Ö. isimli kadından 60 bin lire değerindeki altınları alma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, G.Ö.'nün yanı sıra S.A.'nın da 40 bin lirasını alan 4 kişiyi İzmir'de yakaladı .



Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık yapmak için İzmir'den Bursa'ya gelen, A.S. (37), R.S. (21), T.S. (19) ve M.C.S. (18), cep telefonu ile aradıkları G.Ö. isimli kadına, kendilerini polis olarak tanıtıp, "hesabınız FETÖ terör örgütünün eline geçti. Evinizdeki altın ve paraları size gelen polise verin. Onları kontrol edeceğiz" dediler. Dolandırıcılar, paniğe kapılan G.Ö.'de bulunan yaklaşık 60 bin lira tutarındaki altınları buluştukları bir cadde de aldılar. Kadının yanındaki altınları kendi elleriyle teslim etmesi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aynı şekilde S.A. isimli kadınında 40 bin lira parasını alan zanlılar dolandırıldıklarını anlayan G.Ö. ile S.A.'nın polise yaptıkları şikayet sonrası, güvenlik kamerası görüntülerinden kullandıkları aracın plakalarının belirlenmesi sonucu İzmir'de yakalandılar.



Gözaltına alınan zanlılar getirildikleri Bursa'da ifadeleri alındıktan sonra, "dolandırıcılık" suçundan adliyeye çıkartıldılar.

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



Yaşlı kadının paraları dolandırıcılara vermesi



Güvenlik kamerası

BURSA/



12)PTT ŞUBESİNE GİREMEYİNCE ALARM KUTUSUNU SÖKÜP KAÇTILAR

ANTALYA'da PTT şubesine girmek isteyen acemi hırsızlar, alarm çalınca sesi susturmak için alarm kutusunu söküp kaçtı.



Olay, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 5428 Sokak üzerindeki PTT şubesinde saat 02.00'de meydana geldi. PTT şubesinin alarmı çalınca, alarm şirketi durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, PTT şubesinin kapı ve pencerelerinin kilitli olduğunu gördü. Çevrede inceleme yapan ekipler, binanın arkasında alarm sisteminin dış cephe kutusunu yere atılmış halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine şubeye gelen yetkililer ile birlikte polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.



İnceleme sonunda acemi hırsızların, kapısını açmaya çalıştıkları şubenin alarmının çalması üzerine ses çıkaran dış cephe kutusunu yerinden sökerek binanın arkasına attığı tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri alarm kutusu ve kapıda parmak izi tespiti yaptı. Güvenlik kameralarından da eşkali belirlenen



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri



PTT şubesinden detay



Kutunun söküldüğü yerdeki kablolardan detay



Alarm kutusundan detay



Parmak izi incelemesi yapan polis detay



PTT'nin içerisinde güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer detay



Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA

13)ATM'YE YERLEŞTİRDİĞİ APARATLA DOLANDIRICILIK YAPAN KİŞİ YAKALANDI

ADAPAZARI'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine yerleştirdiği aparatla 2 kişinin hesabından çektiği 4 bin 350 lira para aldığı tespit edilen 36 yaşındaki Murat G. yakalandı. Murat G.'nin daha önce 10 kez aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Adapazarı şehir merkezinde bir bankanın otomatik para çekme makinesinden para çeken 2 kişinin dolandırılması üzerine polis soruşturma başlattı. Otomatik para çekme makinesine yerleştirdiği aparat ile 2 kişinin hesabından 4 bin 350 lira çeken kişinin kimliği belirlendi. Polis, daha önce aynı yöntemle 10 kişiyi daha dolandırdığı belirlenen Murat G.'yi gözaltına aldı. Murat G.'nin para çekme haznesine aparatı monte ettiği, makinede işlem yapan kişilerin çektikleri paralarının bu aparata takıldığı, işlem yapılmasına rağmen paralarını alamayan kişilerin makinenin yanından ayrılması ile Murat G.'nin gelerek aparata takılan paraları aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin bankaya gelmesi



Aparatı takması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)







14)SİVASLI GURBETÇİLERDEN HALEP'E 32 BİN LİRA YARDIM

HOLLANDA'nın Amsterdam şehrinde yaşayan Sivas Yıldızeli Demircilik Köyü Derneği üyelerince Halep için toplanan 32 bin lira yardım Sivas Belediyesi'ne teslim edildi.



Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Demircilik Köyü Derneği, Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan üyeleri tarafından Halep için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yurt dışındaki Sivaslılar arasında toplanan 32 bin lira para yardımı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim edildi. Belediyedeki programda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kampanya kapsamında 32 bin lira tutarında parayı toplayıp bize getirdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Oradaki yalın ayak gezen, yemek ve kalacak yer bulamayan insanların acılarını paylaşmış olmaları takdire şayan. Bu sürece destek olan herkese Suriyeliler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Hollanda'da yaşayan Demircilik Köyü Derneği üyesi Göksel Bayrak ise Suriye için dernek olarak yarım topladıklarını dile getirerek, "Halep'te yaşanan olaylara karşı biz de duyarsız kalmadık. Bu yüzden bir yardım kampanyası başlatık. Yardımın toplanmasında emeği geçen tüm dernek üyelerimize ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Bayrak, içinde yardım parası olan çantayı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim etti.

-Programdan görüntü



-Belediye Başkanı açıklama



-Dernek Başkanı konuşma



-Para çantasının teslimi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

16)ŞANLIURFA'DA, ‘NEFES KREDİSİ’ MÜRACAATLARI BAŞLADI

ŞANLIURFA'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı ‘Nefes Kredisi’ müracaatları başladı.



TOBB tarafından esnaf ve ticari kuruluşlara yönelik başlatılan ‘Nefes Kredisi’ müracaatları başladı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB’un başlattığı kredi için 3 milyon yatırarak destek oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Taş ile Kredi Garanti Fonu İl Müdürü Özgür Aydın ile birlikte toplantı düzenleyen İsmail Demirkol, esnafın rahat bir nefes alması için TOBB tarafından başlatılan kredi müracaatlarının başladığını belirterek, "Daha düşük oranda faizle üyelerimizin, iş adamlarımızın rahat bir nefes almasını sağlamaktır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkıları oldu. Faiz aylık olarak 8. 25’tir yıllık olarak 9. 90 ile faiz veriliyor" dedi.



TOBB’un başlattığı kredi uygulamasından oda üyeleri yararlanacak ve her bir oda üyesi 100 bin liraya kadar düşük faizli kredi çekebilecek. Oda üyelerinin çektiği kredi tutarı aylık olarak 1 yıl içerisinde geri ödenecek.



- İsmail Demirkol’un konuşması



- Mustafa Taş’ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA



17)MEZAR BAŞINDAKİ 15 YILLIK AĞACIN KESİLMESİNE TEPKİ

ANTALYA'da annesinin mezarı başındaki 15 yıllık çınar ağacının kendisine haber verilmeden kesilmesine tepki gösteren öğretmen Tamer Atakan, "Ağacı kesmek can almaktan daha mı az değerli" dedi.



Antalya'da matematik öğretmeni Tamer Atakan, 2000 yılında vefat eden annesi Yaşar Kuş'un vasiyeti üzerine Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarının başına çınar ağacı dikti. Geçen hafta annesinin mezarını ziyaret eden Atakan, 10 metre yüksekliğe kadar ulaşan ağacın kesildiğini gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Şube Müdürlüğü'ne ağacın kesilme nedenini soran Atakan'a yetkililer, kuruduğu için kesildiğini söyledi. Tamer Atakan, ağacı annesinin vasiyeti üzerine diktiğini söyledi.



AĞAÇ KÖKÜNE 'İŞKENCE'



Mezarı ziyarete geldiğinde eksikliği fark ettiğini dile getiren Atakan, "Ağaç o kadar dipten kesilmiş ki sonradan kesildiğini fark ettim. Bir de kesilen ağacın kökünü dilmişler. Adeta ağaca işkence etmişler. Mezarlık müdürü kuruyan ağaçları kestiklerini söyledi. 15 yıllık Ağaç nasıl kurur, bu ayrı bir tartışma konusu. Hadi kuruduğunu varsayalım, bu ağacın köküne neden işkence edilir? Benim mezarıma zarar verecek hizmeti ben istemiyorum. Ya hizmeti düzgün yapacaksın, ya da yapmayacaksın. Her şeyden öte bu ağaca nasıl kıydınız? Ağacı kesmek can almaktan daha mı az değerlidir? Şikayet etmek istedim ama kimi kime şikayet edeceksiniz" diye konuştu.



KURUYAN 50 AĞACI KESTİK



Mezarlık yetkilileri ise bu yılki kuraklıktan dolayı mezarlıktaki bazı ağaçların kuruduğunu söyledi. Kuruyan ağaçları fırtınada mezarlara zarar verme ihtimali nedeniyle kestiklerini aktaran yetkililer, kesmeden önce ağaçları fotoğrafladıklarını söyledi. 50'ye yakın ağacı bu nedenden dolayı kestiklerini dile getiren yetkililer, "Ağacın kökünü dilmemizin nedeni ise kök yaşamaya devam ederse mezarlığın başka yerlerini patlatıyor. Her ihtimale karşı bu yöntemi kullanıyoruz" dedi.

- Röp:Tamer Atakan



- Mezarın temizlenmesi



- Kesilen ağaç



- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()