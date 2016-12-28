DHA YURT BÜLTENİ-6

1)EN ACI GÖREV



15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in Erzurum Adliyesi'nde polis olan babası, darbe davasından yargılananların duruşmasını görevi nedeniyle takip ediyor. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaasında 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda çok sayıda polisin şehit olduğuna değinince baba Osman Ellik, aynı olayda kaybettiği oğlu Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu. Darbe girişimi gecesinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Yılmaz gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları belirlenen Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan 32 sayfalık iddianamede söz konusu eylemlerin FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği, Murat Koçak'ın 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu belgenin ekinde bulunan 'İl Sıkıyönetim Komutanları' başlıklı listenin 29'uncu sırasında Erzurum Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği, Murat Yılmaz'ın örgüt mensuplarının kullandığı Bylock adlı haberleşme programını kullandığı vurgulandı. Murat Yılmaz'ın Murat Koçak ile birlikte hareket ettiği ve her ikisinin de örgütün emirleri doğrultusunda astlarına emir verdiği belirtilen iddianamede; Erzurum ilinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezi konumundaki bir il olduğu, Erzurum ili belediye teşkilatının Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu, ülkede bulunan TRT müdürlüklerinden birisinin ve kamu kurumlarına ait çok sayıda bölge müdürlüklerinin Erzurum'da olduğu, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi bulunan Erzurum'un adli teşkilat yönünden de Türkiye'nin önemli bir ili olduğu, özellikle örgüt lideri Fethullah Gülen'in Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu eylemleri icra eden şüphelilerin örgütün sıradan birer üyesi değil yöneticisi olduklarına dikkat çekildi.

NÖBETİNİ DEĞİŞTİRDİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci celsede tutuklu sanıklar Murat Koçak ile Murat Yılmaz ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Fatih Yılmaz mütalaasında, Murat Yılmaz'ın önceden tanzim edilen nöbet listesinde 22 Temmuz 2016 tarihi için planlanmış nöbetini 15 Temmuz sabah saatlerinde ısrarla değiştirerek olay günü nöbeti devralma isteğinin de söz konusu kalkışma planını en azından olay günü sabah saatlerinde öğrendiğini ve saat 22.00'den itibaren elektronik haberleşme sistemi üzerinden gelecek emirlerin gereğini koordine etmek amacıyla nöbeti devraldığı hususunu ortaya koyduğunu vurguladı.

POLİS BABA, ŞEHİT OĞLUNU HATIRLADI

Mütalaada, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarını kullanan örgüt mensuplarınca ateş edilmesi sonucu çok sayıda polis memurunun şehit olduğuna işaret edildi. Bu sırada Erzurum Adliyesi'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Osman Ellik, darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan oğlu 25 yaşındaki Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu. Adliyede görevli olduğu için tüm duruşmaları takip eden Osman Ellik, en acı davalardan birini yaşadı. Savcı Yılmaz, iki sanık için 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaşıtırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verilmesini talep etti.



Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan, sanıkların mütalaaya ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Duruşma sanık avukatının savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi. Ağlamamak için kendini zor tutan baba Osman Ellik ise duruşmanın bitimiyle birlikte dışarıya çıktı.



Züleyha-Osman Ellik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit düşen Murat Ellik, 18 Temmuz günü memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Ellik çiftinin evlendikten 7 yıl sonra tedavi ile dünyaya gelen ilk çocukları Murat Ellik, şehit düşmeseydi iki ay sonra sözlüsü ile nişan yapacaktı.

Görüntü Dökümü: ARŞİV

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-Murat Ellik'in cenaze töreni

-Erzurum adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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2)OĞLU BAR KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN TEPKİSİ

BOLU'da oturan 59 yaşındaki Zehra Yaman, 3 yıl önce barda çıkan kavgada bıçaklanması ardından hastanede ölen oğlu 35 yaşındaki Akın Yaman'ın katilinin yakalanamamasına tepki gösterdi. Zehra Yaman, 3 yıldır sakladığı oğlunun ameliyat kıyafeti ve gömleğini öpüp koklayarak acısını hafifletmeye çalışıyor.

Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 Karayolu'nun kenarındaki barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, iddiaya göre eğlenmek için gittiği barda bilinmeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanması ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı. Akın Yaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Evli ve 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İ.A. adlı kişi ise aradan geçen 3 yıla rağmen yakalamadı.



ANNENİN TEPKİSİ



Eşi yıllar önce ölen, 2 çocuğundan birini de bar kavgasında kaybeden Zehra Yaman, oğlu hastaneye kaldırıldığında giydirilen ameliyat elbisesi ile o gece giydiği gömleği ve diğer eşyalarını saklıyor. Zehra Yaman, oğlunun hastane kıyafeti ve gömleğini öpüp koklayarak acısını hafifletmeye çalışıyor. Oğlunu ölderen kişinin yakalanamamasına tepki gösteren Zehra Yaaman şöyle konuştu:



"Aralık 2013'ten bu yana benim oğlum kara toprakta yatıyor. Öldüren katil hala geziyor. 'Aranıyor' diyorlar. Karakola, emniyete gidiyorum kimseden cevap alamıyorum. Mahkeme devam ediyor, mahkemeye gidiyorum. Aranmasının devamına karar veriliyor. Sürekli ileri bir tarihe erteliyorlar. Şimdiye kadar neden yakalanmadı? Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Biz mi gidip yakalayalım? Ben bunu kabullenemiyorum. Oğlumun katilinin yakalanmasını istiyorum. Ben bir anneyim, dayanamıyorum. Ben acı çekmekten yoruldum. Psikolojim bozuldu. Ölü gibi yaşıyorum. Kabullenecek bir şey değil. Ben emniyetin daha sıkı çalışmasını istiyorum. Oğlumun katili bir an önce yakalansın. 4'üncü seneye giriyoruz. Küçücük şehirde bir katil yakalanamıyor."



Eşini kaybettikten sonra oğlunu yalnız büyüttüğünü söyleyen Zehra Yaman, "Şimdi de gelinim torunumu yalnız büyütüyor. Dayanamıyorum. Katilin bulunmaması acımı daha da ağırlaştırıyor. Artık yeter" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Zehra Yaman ile röportaj



-Zehra Yaman'ın oğlunun kıyafetlerini öpüp ağlaması



-Akın Yaman'ın fotoğrafı



-Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 06.29 Boyut: 762 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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3)ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEK 'EFES' İLE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURULDU

VAN Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 86 kilo eroin, 65 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların, 'Efes' adlı özel eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine ortaya çıkarıldığı belirtildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri aldıları ihbar üzerine ilk operasyonu dün Kurubaş Mahallesine yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, özel eğitimli 'Efes' adlı köpek yardımıyla kapsamılı bir arama yapıldı. Yapılan aramalarda 'Efes'in tepki vermesi üzerine evin yanındaki odunluk kısmına ağırlık verildi. Burada yapılan aramalarda odun yığınları arasına gizlenmiş torbalarda 64 kilo 548 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgisi bulunduğu belirtilen Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı Ş.A. da gözaltına alındı.



İkinci operasyon ise şüphe üzerine 2 araca yönelik olarak yapıldı. Merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Caddesi'nde durdurulan 2 araçta yine 'Efes' adlı dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Bu araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 86 kilo 126 gram eroin ele geçirdi. Araçların şoförleri gözaltına alınırken, uyuşturucunun gerçek sahiplerine de ulaşıldı. Uyuşturucuyu il dışına çıkarmak için araçlara teslim eden 2 kişinin de polis ekipleri tarafından gözaltına alndığı, bu kişilerin sorgularının yaplıdığı ve soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İki ayrı operasyonda büyük bir başarı göstererek uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulmasında önemli rol oynayan narkotik köpeği Efes ise çeşitli yiyeceklerle ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

VAN/



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4)5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KEDİ YARALI KURTULDU

ANTALYA'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 5 katlı binadan düştü. Kalçası bacağından ayrılan kedinin tedavisi için sponsor aranıyor.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında klima motorunun üstüne çıkan kediyi vatandaşlar kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kediyi almaya çalırken, korkan hayvan çatıya zıplamaya çalıştı. Başarılı olamayan kedi 17 metre yüksekten düştü. Düştükten sonra bir otomobil motoruna sığınan kedinin yardımına Antalya Candostları Koruma ve sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık yetişti. Kediyi saklandığı otomobil motorundan güçlükle çıkaran Yanık, yaralı kediyi Büyükşehir Belediyesi'nin Bakımevi'ne götürdü. Kalçasının bacağından ayrıldığı tespit edilen kedinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Arife Yanık, kedinin tedavisi için sponsor arıyor.

Görüntü Dökümü

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Not: Görüntüler cep telefonuyla çekilmiş

-İtfaiyenin kediyi kurtarmaya çalıştığı esnade kedinin düşüşü



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya-)

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5)DUVAR İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, bahçe duvarı ile park halindeki otomobilin arasına giren köpek sıkıştı. İtfaiye ekibi otomobili yana doğru çekerek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak'ta oturan Öner Kula evinin önünden gelen havlama sesini duyarak dışarı çıktı. Öner Kula evinin önünde park halinde bulunan 77 AL 702 plakalı otomobili ile evinin önündeki bahçe duvarı arasına sıkışan sokak köpeğini görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç ile duvar arasından geçmeye çalışırken sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik makine kullanılarak zincirle bağlanan otomobil yana doğru çekilerek köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan köpek koşarak uzaklaştı.

Öner Kula havlama seslerini duyunca evinden dışarı çıktığını belirterek, "Otomobil ile duvar arasında bir köpeğin sıkıştığını gördüm. Otomobili hareket ettirme imkanım yoktu. İtfaiyeyi aradım, itfaiye gelerek kullandıkları makinelerle aracı çekti ve köpeği sıkıştığı yerden kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kurtarma çalışmaları

Araç ile duvar arasına sıkışan köpekten görüntü

Köpeğin kurtarılması

Köpeğin koşarak uzaklaşması



İZMİT(Kocaeli), () -

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6)KAMYONUN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ YARALANDI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Eda Özden kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Eda Özden tedavi altına alındı. Kaza sabah saatlerinde, D-140 Karayolu Batakköy kavşağında meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Eda Özden okula gitmek için halk otobüsüne binmek üzere yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçmek isteyen genç kıza Fatih Akbaş idaresindeki 54 H 2362 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Eda Özden çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su birikintisine savruldu. Kazada ağır yaralanan Eda Özden 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntüler



-Hastane sevk edilmesi



Haber-Kamera: Alaattin ONUR-AKYAZI(Sakarya), ()

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7)ADIYAMAN'DAN, SURİYE'YE 3 TIR YARDIM

ADIYAMAN'da, MÜSİAD öncülüğünde Suriye'ye 3 TIR dolusu yardım yollandı.

Adıyaman Valiliği önünde uğurlama programına Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Metin Alper, İHH Adıyaman Temsilcisi Fadıl Akkuş, MÜSİAD Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ile TSK temsilcileri katıldı.Suriye'de insanlık dramı yaşandığını belirten Adıyaman Valisi Abdullah Erin, "Suriye'de hepimizin bildiği gibi insanlık dramı yaşanıyor. Orada komşumuz aynı zamanda akrabalık bağı bulunan ve tarihi birlikteliğimiz olan Suriye'deki kardeşlerimize yönelik gerçekten insanlık dışı insanlığın hiçbir değerlerle bağlaştırılmayacak zulümle karşı karşıya olan insanlarımızı oradaki yaşayan insanlar bu trajediye yer ve sebep olanlar buna seyirci kalanlar bu insanlık yürünürken buna sebep olanlar ve buna destek olanların hepsi kınıyoruz. Türkiye başından itibaren kendi coğrafyasında yaşanan ve geçmiş bağlantıları bulunan kardeşleri bağları bulunan bu insanların yakınları ve orada yaşayan insanların sıkıntılarını hafifletmek karşı karşıya kaldıkları bu zulmü sıkıntıyı sonlandırmak için uluslar arası arenada gerek hükümetimiz gerekse vatandaşımız hepsi büyük bir duyarlık içerisinde hareket ettiler. Bu genel tutum içerisinde Adıyaman'da bu olayların yaşandığı ilk günden itibaren gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerek vatandaşlar bu zulme sessiz kalmadı. Ve elinden gelen bütün imkanları Suriyelilere kardeşlerine seferber etmeye çalıştılar. Hepinizin bildiği gibi zaten şuanda Adıyaman'da 10 bine yakın Suriyeli vatandaşımız buradaki insanlarla tam bir kardeşlik içerisinde huzur içerisinde yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu insanlarımıza sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimiz devletimizin verdiği destek yanında her türlü desteği vermeye devam ediyorlar."

Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürçü'nün okuduğu duanın ardından yardım dolu 3 TIR yola çıktı.

Görüntü Dökümü



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- Valilik önü



- Vali Abdullah Erin'in açıklaması



- Dua edilmesi ve TIR'ların yola çıkması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB



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8)VAN'DA 'AKDAMAR ADASI ÇÖL OLMASIN' KAMPANYASI

VAN'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'nde bulunan ve üzerindeki kilisesiyle tarihi öneme sahip Akdamar Adası'nın ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, adadaki badem ağaçlarının zamanla yaşlandığını ve susuz kaldığı için kurumayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Adadaki ağaçların yok olmaması ve yeni fidanların dikilmesi için kampanya başlattık. Umarız bakanlık da sesimizi duyar" dedi. Van ve çevresinde çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleriyle adından bahsettiren Van Gölü Aktivistleri Derneği, şimdide Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük tarihi öneme sahip olan Akdamar Adası'nın çöl olmaması için girişim başlattı. Ada üzerindeki ağaçların sayısının artırılması ve mevcut ağaçların korunması için başlatılan çalışma hakkında ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Fakat Akdamar Adası'nın SİT alanı olduğu gerekçe gösterilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı ve YYÜ Öğretim Görevlisi Erdoğan Özel, seslerini Kültür Bakanlığı'na duyurmak için imza kampanyası başlattı.

SİT ALANI AĞAÇ DİKİLEMEZ

İnternet üzerinden yapılan ve kısa sürede büyük destek gören kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu: "Akdamar Adası turizm açısından çok önemli bir yere sahip ve Akdamar Adası Van'ın göz bebeği. Ada, üzerindeki kilise ve badem ağaçlarıyla birlikte bir bütün. Burdaki ağaçların zamanla yaşlandığını susuz kaldığını ve gittikçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuru yaptık. Dedik ki 'Bize izin verin biz teknik araştırma yaparak buranın doğasına uygun olarak ağaçlandıralım'. Fakat bunun için izin çıkmadı. Yasalar gereği buraya ağaç dikemeyeceğimizi belirttiler. Bizde bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve sosyal medyada 'Akdamar Adası Çöl Olmasın' diye bir imza kampanyası başlattık. İlerde 'Ah Tamara' demeyelim diye buranın çöl olmasını istemediğimiz için böyle bir girişim başlattık. Sosyal medyada yüz binlere ulaştık. Çok büyük bir ilgi var ve insanlarda bunu istiyor. Bu ada Van'ın göz bebeğidir."

'SESİMİZİ BAKANLIK DUYSUN'

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleriyle birlikte Akdamar Adası'nda inceleme de yapan Özel, Akdamar Adası'nda 2005 yılına kadar çeşitli bitkilerinde bulunduğunu söyledi. Özel, "Fakat buraya gelenler bunları kökünden söktüler. Gün gelecek bu yeşillikte yok olacak. Erozyonla bu topraklarda yok olacak. Sadece kaya kütlesi ve kilise de tek başına bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü Akdamar Adası badem ağaçlarıyla kilisesiyle bir bütündür. Kilisenin restorasyonu önemlidir ve örnektir. Bunun yanında kilisenin devamı da ağaçlardır. Biz sesimizi bakanlığa duyurmak için imza kampanyası başlattık. İnşallah sesimiz duyulur" diye konuştu.

ADAYI SUYLA BULUŞTURACAĞIZ

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da ağaçlandırmaya ve mevcut ağaçların korunmasına destek verdiklerini söyledi. Akdamar Adası'nın yeşil kalması için Van Gölü aktivistlerinin başlattığı çalışmayı çok önemli bulduğunu belirten Hakan, "Van Gölü aktivistlerine böyle duyarlı bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Akdamar Adası Van için büyük öneme sahiptir. Bizimde Akdamar Adası ile ilgili üzerinde çalıştığımız bir proje var. Biz bu adayı tatlı suyla buluşturmak istiyoruz. Akdamar Adası kıyılarından adaya su getirmek için proje çalışması yapıyoruz. Ve bu konuyu YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, DAKA ve Turizm Müdürlüğü ile görüştük. YYÜ teknik ekibide toplayacak ve bunun detaylarını ve olabilirliğini tartışacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEKLERİ VAR

Akdamar Adası'nın müze statüsünde bir yer olduğunu ve tek başlarına karar veremediklerini de anlatan Hakan "Konu bakanlığa taşınacak. Eğer yapılabilinir olursa bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte burada daimi ve kalıcı bir yeşilliğin olabileceğini düşünüyoruz. Göl altından su getirecelecek ve Türkiye'de bunun örnekleri var. İstanbul'da Büyükada'ya, Kınalıada'ya su taşınmış. Kıbrıs adasında benzer bir sistemle su taşınmış. İstanbul'daki örnekle buraya çok rahat su taşınabilinir. Bunun teknik alt yapısını üniversite tartışacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Akdamar Adası'ndan genel



-Akdamar Adası'ndan detaylar



-Adaya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri



-Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile röportaj



-Göl ve adadan genel



-Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile röportaj



-Akdamar Adasın'dan genel ve detaylar

Gülay KUYUCU/ VAN,()-

BOYUT:417 MB- SÜRE:6 DK 16 SNY

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9)HUZUREVİ SAKİNLERİ YENİ YILI ERKEN KUTLADI

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kumpanya Tiyatro Topluluğu öğrencileri, Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde kalan yaşlılar için yılbaşı eğlencesi düzenledi. Erken yılbaşı kutlamasında yaşlılar, gönüllerince eğlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kumpanya Tiyatro Topluluğu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde kalan yaşlılar için yılbaşı eğlencesi tertipledi. Duygu dolu anların yaşandığı eğlence de yaşlılar, 2016'ya veda edip 2017'ye "hoşgeldin" derken, öğrencilerin sahnelediği kısa skeçler ile güldü, çalan müzikler eşliğinde bol bol dans etti. Gecede O Ses Türkiye'nin Manisalı yarışmacısı Sinan Üzer de mini konser verdi. Etkinlik, yeni yıl pastasının kesilmesiyle devam etti. Yılbaşı pastasını Manisa Büyükşehir Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi Başkanı Ayşe Soyer ve huzurevi sakinleri birlikte kesti. Eğlence gece boyu sürdü.

Görüntü Dökümü



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-Öğrencilerin yaşlılarla ilgilenmesinden görüntü



-Öğrencilerin skeçlerle yaşlıları güldürmesi



-Huzurevi sakinlerinin dans edip, eğlenmeleri



-Yılbaşı pastasının kesilmesi



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()



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10)SURİYELİ GASP ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

KONYA'da son 15 gün içerisinde 6 kişiyi gasp eden 9 kişilik Suriyeli çete çökertildi. Çete üyelerinin gece geç saatlerde takip ettikleri kişileri, ıssız bir yerde sıkıştırarak, pala ve bıçak zoruyla telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri ileri sürüldü.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kent merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların yoğunlukta gerçekleştiği ve kentin en işlek bölgesi olan Kültür Park'ta önlem alıp, devriye görevi yapmaya başladı. Bu sırada geçen 25 Aralık Pazar günü, Kültür Park'ta iki kişinin bıçak ve pala zoruyla telefonları paraları alındı. Parkta bulunan polis, gasp olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu 2 kişiyi kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, olayı karıştığı öne süren diğer Suriye uyruklu 7 kişiyi de merkez Meram İlçesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gasp ettikleri 6 adet cep telefonu ile olaylarda kullanılan çok sayıda bıçak ve pala ele geçirildi. Çete üyelerinin gece geç saatlerde takip ettikleri kişileri ıssız bir yerde sıkıştırarak, pala ve bıçak zoruyla telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri ileri sürüldü.



Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmud F. (20), İbrahim El H. (20), Hüseyin E. (18), Feyyad E. (19), Yaser A. (19), Abdülmelik M. (20) ve Abdul H. (16), Ahmed Muhammed Mustafa A. (17) ile Ahmed El S. (16) yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



(Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(KJ:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))



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