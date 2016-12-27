DHA YURT BÜLTENİ-6

1)2 ÇOCUK ANNESİ, ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN AYRI YAŞADIĞI EŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Şehriban Dinç, iddiaya göre tedbir kararının bittiği gün zorla eve giren ayrı yaşadığı eşi 20 yaşındaki Esat Dinç tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayetten sonra kendisi gibi çobanlık yapan babasını yaşadığı köye gidip burada saklanan Esat Dinç, polis tarafından saman yığınları arasında yakalandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. 2 ve 5 yaşında iki erkek çocuk annesi Şehriban Dinç, ayrı yaşadığı kocasından şiddet gördüğü için yetkililere başvurarak eve yaklaşmama kararı aldırdı. Ancak tedbir karararını bittiği gün eve gelerek zorla kapıyı açtıran Esat Dinç, çocuklarının gözleri önünde, yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı. Başına 2 kurşun isabet eden Şehriban Dinç yaralanırken,bazı mermiler de kapıya isabet etti.

Saldırının ardından Esat Dinç kaçarken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları Şehriban Dinç'i kanlar içerisinde buldu. Başından aldığı 2 kurşun yarasıyla hastaneye kaldırılan Şehriban Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen geçen pazar günü hayatını kaybetti.Saldırının ardından polis de geniş çaplı soruşturma başlattı. Kayıplara karışan Esat Dinç'in merkeze bağlı Kumluca Mahallesi'nde babasına ait evde kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Geçen pazar günü yapılan operasyonda ev ve çevrsinde geniş çaplı arama yapıldı. Dinç, aramalar sonunda, evin yan tarafında bulunan samanlıkta saman yığınları arasında gizlenmiş halde bulundu.

2 çocuk annesi Şehriban Dinç, yapılan otopsinin ardından toprağa verilirken, cinayet zanlısı koca ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Kocanın samanlıkta yakalanması

-Gözaltına alınması

-Adliyeye çıkarılması

-Cinayetin yaşandığı ev ve detaylar

Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () -

=============================

2)MUŞ'TA SİS VE BUZLANMA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

MUŞ'ta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Kaza, bugün Muş -Bitlis karayolu Devlet Malzeme Ofisi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlama dolaysıyla ayni yönde giden 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, sürücüler görüş uzaklığının çok düşük olması ve buzlanmanın kazaya neden olduğunu söyledi. Öte yandan yine görüş uzaklığının çok düşük olması nedeniyle tüm uçak seferleri de iptal edildi.

Görüntü Dökümü



-------------------



Sisten detaylar



Kazadan detaylar



Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/MUŞ, ()

==============================

3)KONYA'DA YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

KONYA'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti çevre illere bağlayan karayolları zaman zaman ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 50 araçta mahsur kaldı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada ise 22 kişi yaralandı.Konya'da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Konya Devlet Havalimanı Müdürlüğü tarafından sabah uçuşları iptal edildi. Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya ve Aksaray'a bağlayan karayollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 50 araçta yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma yaparken, mahsur kalan araçlarında kurtarılmasını sağladı. Karayollarının ulaşıma zaman zaman kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.



Yine kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de Konya- Afyonkarahisar karayolunun 70'nci kilometresinde Veysi Kaya yönetimindeki 72 DK 626 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle devrildi. Devrilen TIR'a Mesut Çolak'ın kullandığı 16 RH 951 plakalı yolcu otobüsü ve Hüseyin Temur idaresindeki 34 KP 0458 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler Veysi Kaya ve Mesut Çolak ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı ve Ilgın İlçelerindeki hastanelere kaldırıldı.



Meteoroloji verilerine görede kar yağışının hafta sonuna kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Polisin önlem alıp araçların geçisine izin vermemesi



- Bekleyen araç kuyruğu



- Seyir halindeki araçlar



- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))



===================================







4)CİLVEGÖZÜ'NDEN SURİYE'YE YARDIM TIR'LARININ ÇIKIŞI SÜRÜYOR

HATAY'ın Reyhanlı İlçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, Suriye'dekilere yönelik gönderilen yardımların bulunduğu TIR'ların çıkışı devam ediyor.



Suriye'nin Halep kenti başta olmak üzere İdlip ve kırsalı ile kamplarda yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gönderilen TIR'lar Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.



Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerin gönderdiği her türlü insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ara bölgede boşaltılıyor. TIR'lardan indirilen yükler Suriye TIR'ları tarafından alınarak sivillere dağıtılıyor. Dağıtım ise AFAD ve İHH'nın koordinasyonunda gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan görüntü



- Gelen tırlardan görüntü



- Tırların gidişi



- Çıkış için bekleyenler



BOYUT: 57 MB SÜRE: 01'49"

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

===================================================

5)ÇANAKKALE'DEN HALEP'E 4 YARDIM TIR'I

ÇANAKKALE'deki Hayrat Vakfı Şubesi tarafından Halep için başlatılan yardım kapmanyasında, 4 TIR yiyecek ve eşyalardan oluşan malzeme toplandı. Toplanan malzemeler, Suriye'nin Halep kentine uğurlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda, bugün saat 12.00'de, Halep'e yiyecek ve eşya götürecek yardım TIR'larını uğurlamak için tören düzenlendi. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Çanakkale Hayrat Vakfı Şube Başkanı Mehmet Emin Bıçakçı ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ÇOMÜ öğrenci toplulukları ile vatandaşla katıldı.



Açıklama yapan Çanakkale Hayrat Vakfı Şube Başkanı Mehmet Emin Bıçakçı, "Çanakkale'den en çok şehit vermiş memleketlerden biri olan Halep için vefa borcumuzu ödemek için toplanmış 4 TIR yardım malzemesini uğurladık. Yardım TIR'larımızda 500 battaniye, 500 yorgan, bir TIR un, 1 TIR dolusu kıyafet ve gıda maddeleri bulunuyor" dedi.

Konuşmanın ardından yardım TIR'ları, Halep'e yolcu edildi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



- Yardım TIR'larından görüntü



- Mehmet Emin Bıçakçı açıklama



- Dualar görütü



- Genel ve Detay görüntü



Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

==========================================================







6)'TIRNAKÇI' GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YAKALANDI







BURSA'nın İnegöl İlçesi'ndeki bir bakkalda, 'tırnakçılık' olarak adlandırılan yöntemle para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kamera görüntülerden eşkalini belirlediği sarı montlu hırsızı arıyor.



Olay, önceki gün İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Hasan A. adlı kişiye ait bakkala giren sarı montlu bir kişi, bir paket sigara isteyerek 200 liralık banknot uzattı. 190 lira para üstünü alan dolandırıcı, bakkaldan dışarı çıkıp tekrar geri döndü. İşyeri sahibi Hasan A.'ya az önce aldığı sigarayı iade edip yerine bir başka sigara alan hırsız, bu sırada bakkalın dalgınlığından yararalanarak 170 lira parasını el çabukluğu ile alıp kayıplara karıştı. Kısa süre sonra olayın farkına varan Hasan A., polise haber verdi. İşyerine gelen ekipler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayının zanlısı olan sarı montlu kişinin kimliğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü



Güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),()-

================================

7)FETHİYE'DE YAKALANAN FİLİSTİNLİ MÜLTECİ DOĞUM YAPTI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden İtalya'ya umut yolculuğuna çıkmak isterken teknede jandarma tarafından yakalanan Filistin uyruklu 27 yaşındaki Aree Qista, Fethiye Devlet Hastanesi'nde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği kız bebeğe 'Cady' ismini veren Qista, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte İsrail ablukasındaki Gazze'den daha iyi bir hayat için yola çıktıklarını söyledi.



Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 5 Aralık'tan bu yana göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. 148 mülteci teknede, minibüslerle koya getirilen 112 mülteci ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu 260 mülteci, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



SAĞLIKLI BİR KIZ DÜNYAYA GETİRDİ



Sorgu işlemleri sırasında fenalaşan Filistin uyruklu Aree Qista'nın 9 aylık hamile ve doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Qista, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. 1.5 ve 5 yaşları arasında 3 çocuğu daha bulunan Qista, bebeğine 'Cady' ismini verdi.



DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN KAÇMIŞ



Jandarma ekipleri, hastanede ziyaret ettiği Qista'ya çiçek verdi. İsrail ablukasındaki Filistin'in Gazze şehrinden yaklaşık 1 ay önce yola çıktıklarını anlatan Qista, İtalya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Qista, "Daha iyi bir yaşam için yola çıktık. Gazze'de iyi bir hayat olmadığı için oradan ayrıldık. Gazze'de şuan su bile yok. Savaş hayatları çok kötü etkiledi. Gazze'den ayrıldığımızda nereye gideceğimizi bile bilmiyorduk" dedi.



SINIR DIŞI EDİLECEK



Jandarma ekiplerine eşi ve çocuklarının nerede olduğunu soran Qista, onları görmek istediğini belirtti. Tedavisinin ardından bebeğiyle taburcu edilecek Qista'nın diğer kaçaklarla birlikte sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü



- Jandarma ekipleri tarafından ziyaret edilen Aree Qista ve bebeğinin görüntüsü



- Aree Qista ve bebeğinin yakın plan görüntüsü



- Aree Qista ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

======================================

8)JANDARMANIN DİKKATİ İLE EVLENME VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN KADIN YAKALANDI

SAMSUN'da 85 yaşındaki Kazım Üstündağ'ı evlenme vaadiyle dolandırmak istediği iddia edilen 61 yaşındaki hemşire Rabiya D. jandarmanın dikkati sayesinde satın aldırdığı altınlarla birlikte kaçarken otogarda yakalandı.



Tekkeköy İlçesi Yağbasan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kazım Üstündağ, evlenmek istediğini bir aracı vasıtasıyla öğrenen Azeri uyruklu hemşire Rabiya D., Kahramanmaraş'dan karayolu ile Samsun'a gelerek yaşlı adamın evine gidip, eşinden boşandığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Kazım Üstündağ'ın kabul etmesi üzerine de eve yerleşti. Bu sırada Tekkeköy İlçesi Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri yaşlı adamın yanına evlenmek için Rabiya D.'nin geldiğini öğrenip dolandırıcılık olabileceği ihtimali üzerine evi zaman zaman kontrol etmeye başladı.



Dün Rabiya D. ile evlilik hayali kuran Kazım Üstündağ, Tekkeköy ilçesi'nde bir kuyumcuya gidip 2 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 altın küpe aldı. Üstündağ, altınlar ile 500 lira parayı şüpheliye verdikten sonra evlenme işlemlerini başlatmak istediğini söyledi. Bunun üzerine nufus cüzdanını Malatya'da kaybettiğini gidip oradan çıkartması gerektiğini ondan sonra evilik işlemlerini başlatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Üstündağ, altınları bırakmasını istedi. Şüpheli kadın da altınları bıraktığını söyleyip evden ayrılıp Tekkeköy otogarına gitti. Bu sırada evi kontrole gelen jandarma ekipleri evde kadını bulamadı.



Üstündağ jandarma ekiplerine kadının nüfus cüzdanı çıkartmak için Malatya'ya gideceğini ve altınları eve bıraktığını söyledi. Jandarma evde yaptığı aramada altınları bulamayınca otogara gidip Rabiya D.'yi otobüste yakalayıp gözaltına aldı. Çantasında yapılan aramada ise altınlarla para ele geçti. Jandarmanın yaptığı soruşturma sırasında Rabiya D.'nin evli olduğu, evlenmek amacıyla üç ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rabiya D. bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :



--------------------



- Şüpheli kadında detay



- Adliyenin dışından detay



Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

============================================

9)FETÖ'NÜN ACIPAYAM YAPILANMASINDA 36 SANIKLI DAVA AÇILDI







DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, FETÖ/PDY yapılanmasıyla kapsamında, 23'ü tutuklu 36 sanık hakkında, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin Acıpayam İlçesi'ndeki faaliyetleri ve yapılanmasına ilişkin ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"FETÖ/PDY'nin Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına ilişkin bilgi sahibi ifadeleri, araştırma tutanakları ve yapılan tespitler kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu anlaşılan Acıpayam Yıldız Basım Yayın Dağıtım Turizm Özel Eğitim Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirkete bağlı 5 farklı pansiyon ile 22 Kasım 2016 tarihli 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi gereğince kapatılan Acıpayam Genç Esnaf Tüccar İş Adamı ve Sanayiciler Derneği ile ilgili gerekli inceleme, arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Tüm bu işlemler neticesinde FETÖ/PDY'nin Acıpayam İlçesindeki yapılanması kapsamında 23'ü tutuklu toplam 36 şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 26 Aralık 2016 tarihinde kamu davası açılmıştır."

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () -

========================

10)SİVAS'TA 18 SANIKLI FETÖ DAVASI BAŞLADI

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, doktor ve akademisyenlerden oluşan 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılaması Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Y.T., S.Y., F.T., İ.Ö.U., ve A.B., katıldı. Dosya kapsamındaki firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Vatandaşlar adliye girişinde polis tarafından özenle aranırken, duruşmaya sanıkların birinci derece akrabalarından birer kişi alındı.

Görüntü Dökümü:



---------------------



-Adliyeden görüntüler



-Alınan güvenlik tedbirleri



-Polisin üst aramaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()



=================================================

11)ÇEŞME'DEKİ GEMİ KAZASINDA YAKIT SIZINTISINDAN EN ÇOK PAŞALİMANI ETKİLENDİ







İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme'de meydana gelen gemi kazası ve denize yakıt sızması sonucu ortaya çıkan kirlilikten en çok etkilenen bölgenin Paşalimanı olduğu ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme açıklarında 18 Aralık pazar günü meydana gelen gemi kazası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kazada hasar gören geminin son durumu ve devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Açklamada, Gerence Körfezi'nde faaliyet gösteren Sagun Grubu'na ait Kemal Balıkçılık firmasından orkinos alan Panama Bandıralı '9453418 IMO' borda numaralı 'MV Lady Tuna' isimli geminin, gümrük kontrolü noktasına hareket ederken kazanın meydana geldiği belirtildi. Geminin, Çeşme Ildır Körfezi Mevkii'nde saat 13.40 sıralarında kayalıklara oturduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kazaya, konu ile ilgili olarak yetkili kurumlar olan Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından ilk müdahale yapıldı. Söz konusu geminin kayalıklara oturması sonucu gemide 4 adet küçük ve büyük ölçekli hasar oluştuğu, en büyük hasarın 1 nolu fuel oil tankında meydana geldiği, tankta oluşan hasar neticesinde denize fuel oil sızıntısının olduğu bilgisi üzerine Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca saat 17.00'de olay yerine intikal edildi. Denize fuel oil sızıntısı ile ilgili olarak, geminin bağlı bulunduğu acente şirketi Link Denizcilik tarafından, acil müdahale hizmeti veren MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş firmasına haber verildi. Müdahale çalışmaları kapsamında, gece koşullarında öncelikle kirliliğin yayılımının önlenmesi için gemi bariyerle çevrildi."



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca bölgede sürekli incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, acil müdahale hizmeti veren firma tarafından geminin etrafının bariyerler ile çevrildiği, denize yayılan ve gemi ile bariyer arasında kalan bölüme sızan fuel oil’in temizlenmesi çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi. Gemideki 4 açıklıktan 3'ünün kapatıldığı, son açıklığa ise geminin altında kaldığı için gemi kurtarılmadan müdahale edilemediği anlatıldı. Gemi kurtarma faaliyetleri kapsamında depolama ve atık alım maksatlı barch gemisi araştırması yapıldığı, hava şartlarına göre en kısa sürede barch gemisi ile geminin yakıtının alınması işleminin yapılacağı açıklandı. Acil müdahale hizmeti veren MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş firması tarafından gemi bariyerler ile çevrilmiş olmasına rağmen 21 Aralık Çarşamba günü 98 km/h hıza ulaşan rüzgar nedeniyle kirliliğin yayıldığı belirtildi. Rüzgar nedeniyle yayılan akaryakıtın Ilıca, Paşalimanı ve Şifne mahallelerinin kıyı bölgelerine ulaştı. Acil müdahale firması Mare Denizcilik tarafından kıyıda kirliliğin ulaştığı bölgelerde temizleme çalışmalarını sürdürürken, gemi çevresinde kirliliğin dağılımının engellenmesi için ilave bariyer çekildi. 23 Aralık cuma gününden itibaren karaya ulaşan kirliliğe dair yapılan temizlik çalışmalarını denetlemek ve yönetmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Ilıca, Paşalimanı ve Şifne bölgelerine yönlendirildiği belirtildi.



Yapılan çalışmalarda kirlilikten en çok etkilenen bölgenin Paşalimanı olduğu, devam eden temizlik çalışmalarına 100'den fazla kişinin katıldığı açıklandı. Toplanan atıklar ise henüz lisanslı tesislere çıkarılmazken, tekrar toprak ve deniz kirliliğine neden olmayacak şekilde depolanıyor. Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığından Müsteşar Yardımcısı Selçuk Sert'i 23 Aralık Çarşamba günü İzmir'e gelerek, konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdiği, zarar tespit komisyonunun ise bugün Vali Yardımcısı başkanlığında toplanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



--------------------------------(DÜN SERVİS YAPILAN GÖRÜNTÜLER )



-Temizlik çalışmalarından görüntü



-Muhittin Dalgıç ile röp.



-Çevre kirliliğinden görüntü



-Çalışmaların yapıldığı yerden anons



-Karaya oturan gemiden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

===================================================

Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)



12)KAZADA ÖLEN GENC LİSE ÖĞRENCİSİ

Bursa'da bu sabah Merkez Osmangazi İlçesi'ne bulunan Emek Metro İstasyonu'nun yakınında meydana gelen trafik kazasında, Murat Doğru'nun kullandığı 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarparak ölen otomobilin sürücüsünün 17 yaşındaki Egemen Koşar olduğu öğrenildi. Özlüce Anadolu Lisesi öğrencisi olan Egemen Koşar'ın kullandığı otomobilin kaza anında yanında olan ve ağır yaralanan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu'nun annesi Fatma Serap Kalaycıoğlu'na ait olduğu tesbit edildi.



Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan TIR Sürücüsü Metin Doğru, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından adliyeye çıkartılacak.

==============================================

13))KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

BOLU'da yayaya çarpmamak için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden 22 yaşındaki İbrahim Mert Boyacı yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre yaya geçidini kullanarak karşıya geçen yayaya çarpmamak için fren yaparak durdu. Arkadan gelen 66 yaşındaki Mustafa Sarı'nın kullandığı 41 RA 412 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı.



Otomobilde bulunan 60 yaşındaki Nurten Sarı, araç içinde sıkışarak yaralandı. İlk müdahalesi araç içinde yapılan Nurten Sarı, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------



-Kaza yapan araçların görüntüleri



-Yaralı kadının araçtan çıkarılma çalışmaları



-Kadının bağırmaları



-Ambulansa bindirilmesi



-Detaylar

Süre: 02.25 Boyut: 285.5 MB



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

======================================================

14)MARDİN'DE 20 KİLO 815 GRAM ESRARLA YAKALANAN KARAKOL KOMUTANI TUTUKLANDI

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 20 kilo 815 gram esrar maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Midyat M Tipi Cezaevi Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş N.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün Midyat Yolu üzerindeki güvenlik noktasında uygulama yaptı. Yoldan geçen bir aracı durduran polis, araç içerisindeki bir kişinin, "ben karakol komutanıyım" demesine rağmen polisin araçta yaptığı aramada, 2 ayrı valiz içerisinde, 20 paketten oluşan toplam 20 kilo 815 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Midyat M Tipi Cezaevi Karakol Komutanı Astsubay Başsavcuş N.Ş. ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Astsubay Başçavuş N.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konuya ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine Yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yol uygulaması kontrolleri sırasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 2 ayrı valiz içerisinde 20 paket halinde toplamda 20 kilo 815 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınarak haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, 2 şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. 25.12.2016 günü 1 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

===============================================

15)SURİYELİ ÇOCUĞUN PARMAĞININ SIKIŞTIĞI YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

ŞANLIURFA’da 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Fuat’ın parmağının sıkıştığı yüzük, acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.



Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Muhammet Fuat, evde bulduğu yüzüğü sol orta parmağına taktı ama bir daha çıkaramadı. Ağlamaya başlayan çocuğu fark eden ailesi, Muhammet Fuat’ı, otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorlar da yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İhbar üzerine acil servise gelen itfaiye personeli, spiralle 10 dakika süren çalışmanın ardından yüzüğü keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Sıkışan yüzüğün çıkarılması ile rahat nefes alan Suriyeli çocuk ve ailesi hastane çalışanları ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



- Suriyeli çocuğun eline sıkışan yüzük



- İtfaiye ekiplerinin elindeki yüzüğü çıkarması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB