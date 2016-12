DHA YURT BÜLTENİ -6

1)BAKAN MÜEZZİNOĞLU'DAN ALKOL ZAMMINA İNÖNÜ'LÜ CEVAP

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işadamlarıyla bir araya geldiği toplantıda alkol zammına ilişkin gelen soru üzerine İsmet İnönü'den örnek vererek, "Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Tepkiler gelince oda diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız'. Hocam biz şimdi içenin parasından içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayoluyla Edirne'ye geldi. Yapımı tamamlanan yeni Karaağaç Köprüsü'nü inceleyen Bakan Müezzinoğlu, bin 943 metre uzunluğundaki köprünün çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnşallah bağlantı yolları da tamamlandığında Edirne için fevkalade önemli bir eser olacak. İnşallah gelecek kuşaklar 100 yıl sonra 200 yıl sonra bu köprüyü farklı boyutlarıyla bizim Meriç köprüsünü, Tunca Köprüsü'nü andığımız gibi Karaağaç Köprüsü de tarihe miras olarak kalacak ben şimdiden tüm emeği geçenlere, başta o dönemine Ulaştırma Bakanı şimdiki Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Edirnelilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Köprünün adıyla ilgili olarak adının da geçtiğini soran gazetecilere cevap veren Müezzinoğlu, "Köprünün adı önemli değil, kendisi önemli. Eser kendini göstermiş hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Vali Günay Özdemir ve beraberindekilerle bir süre köprüde yürüyen Bakan Müezzinoğlu, daha önce yüzerek geçtiği Meriç'i bu kez köprüden yürüyerek geçtiğini söyledi.

AHİLİK ESNAF FONU KURULUYOR

Köprü incelemesinin ardından Karağaç Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, daha sonra işadamlarıyla Lalezar restoranda bir araya geldi. Burada gelen soruları cevaplayan Bakan Müezzinoğlu, yakında bir ahilik esnaf fonu kurulacağını açıkladı. Fonun Bakanlar Kurulu'na sunulacağını kaydeden Müezzinoğlu, "Bir ahilik esnaf fonu kuruyoruz. İnşallah yarın Bakanlar Kurulu'na sunumunu yapacağız. Zora düşen işyerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız ve bağkurlumuz esnafımızla ilgili onların da aynı işsizlik fonu olduğu gibi bir esnaf fonu olacak. Adını da ahilik fonu olarak değerlendiriyoruz. Henüz daha kamuoyu ile paylaşmadık. Yarın Bakanlar kurulunda sunumuna yapacağız, daha sonra son şeklini alınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soracağız inşallah 2017'nin ilk esnafla ilgili düzenlerden biri de bu olmuş olacak" şeklinde konuştu.

İÇKİ ZAMMINA İNÖNÜ'LÜ CEVAP

Konuşmaların ardından yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Beyazıt Sansı, Bakan Müezzinoğlu'na içki zamlarını sordu. İçki zamları nedeniyle kaçak üretimin arttığını anlatan Sansı, "Bir sosyal yaraya parmak basmak istiyorum. Size iletmek istiyorum, hükümetiniz her fırsatta içkiye zam yapıyor. Bakın bu belki hükümet için, devlet kasası için görünürde bir para birikimi getiriyor. Ama arkasında bir sosyal yara getiriyor. İnsanlar içkilerin pahalılığından ötürü, restoranlara gidemiyorlar. Restoranlar kapanıyor. Edirne'de kapanıyor ve bu içki fahiş fiyatları kaçak içki üretimini arttırıyor. Bugün Edirne piyasasında yerli rakı yerine Bulgar, Yunan rakıları içiliyor. Ona da el uzatamayan gençlerimiz ne yazık ki kenar mahallelerde başka uyuşturucu maddeleri deniyor. Lütfen rakıya ve diğer alkollü içeceklere sadece devlet kasasına giren para olarak düşünmeyiniz" diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu da İsmet İnönü'den örnek vererek şunları söyledi:



"Özellikle sosyal yara kısmında gireyim. Dün itibariyle rahmetli İnönü'nün 23'ncü ölüm yıldönümünü kutladık. Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam, millet zaten fakir, fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. Oda diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız'. Hocam biz şimdi içenin parasından içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz. Edirne'ye ilk milletvekili adayı olarak geldiğimde sabah kahvaltılı toplantıda Beyazıt hocam ile tanıştık. Akşamı da tanıtım yemeği veriyor. Çok kalabalık bir toplantıydı. Hocam beni yakaladı, 'Seninle aramızda laiklik konusunda sorun var. Yemek ikram ediyorsun rakı yok.' dedi. Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları her konuda var. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benimde laiklik anlayışım budur." Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

2)14 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU YERDE HER GÜN SEVGİ VE SAYGI NÖBETİ TUTUYOR

KAYSERİ’de işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık’ta patlamanın olduğu ve 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağında, her gün ay yıldızlığı bayrağı ile 9 saat 'Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti' tutuyor. Talas Caddesi'nde 17 Aralık’ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı çok sayıda kişinin dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu. Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan 2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden gelerek ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor. Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, şöyle dedi: "Patlamadan 2 gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. 2 çocuğum var. Birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim."

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()

3)ÇOCUK TACİZİ ŞÜPHELİSİNE LİNÇ GİRİŞİMİ

ADANA'da parkta oynayan çocukları taciz ettiği ileri sürülen 38 yaşındaki F.B., öfkeli mahalleli tarafından linç edilmek istendi.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Pınar Mahallesi'nde parkta oynayan çocukları bir kişinin taciz ettiği duyulunca mahalleli bir hafta boyunca nöbet tutmaya başladı. Pazar günü öğle saatlerinde F.B.'nin küçük bir çocukla konuştuğunu gören mahalle sakinleri, aradıkları tacizciyi bulduklarını düşünerek saldırdı. Öfkeli mahalleli, araya aldıkları F.B.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. F.B.'yi linçten, 'kavga' ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.



Aldığı darbelerle yüzü şişip, gözleri moraran F.B., polis tarafından çağrılan ambulansa alınarak önce polis merkezine, ardından da tedavi için hastaneye götürüldü. Çocuklarının bir haftadan beri sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, "Yine gelsin, yine döveceğiz. Çocuklara tacizde bulunan sapıklara izin veremeyiz" diye konuştu.



İddiaları kabul etmeyen F.B.'nin tacizci olup olmadığı araştırılıyor.

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA, ()

4)YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKILDI

OSMANİYE'nin Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki yaban ve sahipsiz sokak hayvanları için yem bırakıldı.



Canlıların, ağır kış şartlarından etkilenmemesi için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü organizasyonunda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği, Osmaniye Belediyesi ve Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile birlikte yemleme çalışması yapıldı. 300 kilo saman ve 200 kilo yemek artığı yaban ve sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakıldı.



Çalışmaya Osmaniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği saman balyası ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı da yemek artıkları vererek destek oldu.



Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, çalışmaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Küçük de uygulamada Hal Müdürlüğü'nden getirilen sebze atıklarının da kullanıldığını kaydetti.

