DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MAHSUR KALAN YAYLACILAR KURTARILDI

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün Asmacık Yaylası'nda hayvancılık yapan 5 kişi yaklaşık 300 keçiyle birlikte mahsur kaldı. Bir ağıla sığınmayı başaran yaylacılar jandarmayı arayarak yardım istedi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 5 yaylacıya ulaşıldı. Yaylacıların ve yanlarında bulunan yaklaşık 300 keçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



- Kurtarma ekibinden görüntü



- Mahsur kalan keçiler ve çobandan görüntü



Haber-Kamera:NİĞDE, ()

=========================================

2)ADİL ÖKSÜZ'ÜN KUZENİ TUTUKLANDI







DARBE girişiminin 'kilit ismi' olan ve İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesinde 'TSK imamı' olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir'de tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün 'TSK imamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan kuzeni Zübeyir Öksüz’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zübeyir Öksüz 'Silahlı terör örgütü üyesi olduğu' ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock’u kullandığı' iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



İZMİR, ()

==================================================

3)ANTALYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI







METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, Antalya için pazartesi yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılanh açıklamada, Antalya il genelinde 26 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak yağışların, iç kesimlerde kar şeklinde, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde, Korkuteli ve Elmalı'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar, rüzgarla birlikte tipi şeklinde görüleceği kaydedildi. Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Beklenen kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar,sel, su baskını, buzlanma ve don olayı vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

ANTALYA, () -

=================================================

4)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, FİLM GİBİ KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

SAMSUN'da bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından kazak çaldığı iddia edilen 15 yaşındaki M.D., polisin filmlerdeki gibi takibi sonucu saklandığı 1 metrelik boşlukta yakalandı.



Olay, bugün Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasına müşteri gibi giren M.D., iddiaya göre 2 kazak alıp birinin parasını ödedi diğerini ise sakladı. Mağazanın kapısından çıkarken alarmın ötmesi sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.D., güvenlik görevlilerinin kazağı elinden almasının ardından bir fırsatını bulup kaçtı.



İhbar üzerine harekete geçen sivil ve resmi polis ekipleri eşkali alınan M.D.'nin yakalanması için çevrede araştırma başlattı. Şüphelinin İlkadım İlçesi'nde bulunan Kılıçdede Camisi'nin avlusunda olduğu ihbarını alan ekipler caminin çevresini sardı. Çevreyi filmlerdeki gibi didik didik kontrol eden polis, şüpheliyi cami ile yan tarafında bulunan binanın arasında yaklaşık 1 metrelik boşlukta saklandığını belirledi ve çevresini sardı.

Polis, M.D.'nin saklandığı dar boşlukta kafasını çarpıp yaralanma ihtimaline karşı sağlık ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi kontrol eden sağlık ekipleri sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Burada yakalanan şüpheli sorgu için emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü



-----------



-Polislerin çevrede araştırma yapması



-Şüphelinin saklandığı yerde yakalanması



-Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi



-Sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Diğer detaylar





(SÜRE:04.29 - BOYUT:142.9 MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİBAŞ/SAMSUN, ()

====================================================

5)HALEP'E 23 YARDIM TIR'I UĞURLANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Suriye'nin Halep şehrine gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 23 TIR, dualarla uğurlandı.



Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla başlatılan kampanya tamamlandı. Kampanya kapsamında 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 TIR yardım toplandı. Yardımların bulunduğu TIR'lar belediye önünde düzenlenen programda dualarla Halep'e uğurlandı. Programa, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



23 yardım TIR'ı, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa gidecek.

Görüntü Dökümü



--------------



- Dua edilirken



- TIR'lar giderken



- TIR'lar genel görüntü



- Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün konuşması



- Kaymakam Köksal Şakalar’ın konuşması



103 MB /// 03.15

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

=================================================







6)EDİRNE'DE SILA, VERDİĞİ KONSERLE SEVENLERİNİ ÇOŞTURDU

EDİRNE'de sahne alan ünlü şarkıcı Sıla, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserlerde söylediği şarkılarla sevenlerini koşturdu.Edirne Hangar Performance Hall'da sahne alan şarkıcı Sıla, söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı Sıla, Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı nedeniyle 14 Aralık'ta ertelediği konserini dün gece gerçekleştirdi. Siyah kıyafetle sahneye çıkan Sıla performansıyla sevenlerini coşturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Sıla, söyledi şarkılarla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Konserin ardından kentin meşhur tava ciğerinden tadan Sıla, kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

Sıla sahnede şarkı soylerken



Konseri izleyenlerden genel detay



Sıla dans etmesi



Konserden genel detay

(Haber-Kamera: Ali Can ZERA/EDİRNE,()-

============================================

7)SOLİ POMPEİOPOLİS BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILDI

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompeiopolis Antik Liman Kentinin sütunlarının sergilendiği caddede bisiklet ve yürüyüş yolu açıldı. Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda günümüzden yaklaşık üç bin yıl öncesine ait antik kentin, bakımsız ve kullanılamayan yolu modern bir görüntüye kavuşturuldu. 360 metre uzunlukta yaya ve bisiklet yolu yapılan bölgeye oturma alanları ile aydınlatılmanın yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapılabilmesi için de tribün yapıldı. Toprak altında çıkan sütunların sergilendiği caddede Soli Pompeiopolisi tanıtan tabelalar konuldu.

'DÜNYAYA TANITILACAK'

Açılış töreninde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Soli Pompeiopolis'i dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Bu antik kentin dünyada ikinci bir örneği bulunmuyor. Romalılar ve Yunanlılar gibi imparatorlukların yaşadığı günümüzden yaklaşık üç bin yıl öncesine ait böylesine büyüleyici bir tarihi mekanda kentle deniz arasında kullanılamayan bakımsız yolu modern hale getirdik. Deniziyle, güneşiyle, bisiklet ve yaya yoluyla buluşabilen bir kentin dünyada başka örneğini bulmak zor. Biz Soli'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

'ARATOS'UN MEZARI KURTARILMAYI BEKLİYOR'

Soli Pompeiopolis'in toprak altında kalmış eserlerin yanı sıra ünlü uzay bilimcisi Aratos'un mezarının da gün yüzüne çıkartılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tarhan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Soli Pompeiopolis için devlet, hükümet desteği olmadığı için çok şey yapamıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte ilgili kesimlerin ve siyasilerin desteğiyle Mersin'i dünyaya tanıtacak olan toprak altında kalmış değerlerin yeryüzüne çıkarılmasını bekliyoruz. Bu tarihi fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Akdeniz'de kalan tek tarihi antik limanın denizle birleşmesi gerekiyor. Yine burada dünyanın en büyük matematikçisi Astrolog Aratos'un mezarı bulunmakta. Buralarda bir takım kişisel rant peşinde koşanlar nedeniyle mezarı dahi ortaya çıkarabilmiş değiliz. Bu da devlet olarak bu tür değerlere önem vermediğimizin açık bir göstergesi. Depremle yıkılmış virane olan bu kenti ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tüm dünyanın ortak değeri haline getirmek istiyoruz."

Görüntü Dökümü

--------------------



-SOLİ POMPEİOPOLİS SÜTUNLU CADDE



-BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILIŞINDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



-BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLUNDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



-MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN İLE RÖPORTAJ



Haber - Kamera : Gülhan DEMİRCİ / MERSİN, ()







BOYUT : 204.26



SÜRE :06.24

Gülhan DEMİRCİ / MERSİN,()