DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerleri ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile birlikte dün gece Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hulusi Akar’a, ziyareti sırasında Kilis Valisi İsmail Çataklı da eşlik etti.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()-

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2)KARBONMONOKSİT GAZI 6 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde 6 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Olay, dün Oltu İlçesi'ne bağlı Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin ailesi gece yarısı yanan sobanın üzerine kömür atıp yattı. Saat 05.00 sıralarında uyanan Recep Şahin, babasının odasına giderek rahatsızlandığını söyledi. Durumu 112 Acil Servisi arayarak bildiren aile gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından 44 yaşındaki Recep Şahin eşi, 42 yaşındaki Leyla, çocukları 10 yaşındaki Hayrunisa ve 8 yaşındaki Abdulkadir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken babası 80 yaşındaki Ahmet Şahin ve annesi, 73 yaşındaki Naciye Şahin ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın içi

-Ambulansın gidişi

-Tedavi altına alınan çift

-Yakınları ile röp.

(Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

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3)ANNESİNİN BAŞINA TÜPLE VURUP, 8 YERİNDEN BIÇAKLADI

ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde 22 yaşındaki Mustafa E., tartıştığı annesi 51 yaşındaki Emine E.'nin önce başına piknik tüpüyle vurdu, daha sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dün akşam Şekerpınar Mahallesi Şehit Hasan Ünal Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde anne Emine E. ile oğlu Mustafa E. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E., odanın içerisindeki piknik tüpü ile annesinin başına vurdu, daha sonra da 8 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, Mustafa E. ile bu sırada evde bulunan babası Ali İlker E.'yi gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü görüntü

- Ambulans ve polis görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 1.45 - BOYUT: 68 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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4)MERSİN'DE 19 TORBACI TUTUKLANDI

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı. Kent genelinde uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten Narkotim ekipleri, Aralık ayının 15 günlük döneminde yaptığı operasyonlarda torbacı olarak nitelendirilen satıcılara büyük darbe vurdu. 20 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 245 kilo esrar, 125 gram eroin, 52.8 gram kokain, 1 kilo 903 gram metameftamin, 5 bin 155 ecstasy hap, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi, 40 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 19'u sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı, 21 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-

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5)MTSO, 131'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLADI

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) kuruluşunun 131'inci yıl dönümü nedeni ile düzenlenen konserde dünyaca ünlü genç keman virtüözü Hasan Gökçe Yorgun, 236 yıllık kemanla muhteşem bir performans sergilediKültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ile çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi söz alan Aşut, kentlerin gelişiminde sanatın taşıdığı öneme dikkat çekerek, MTSO'nın sanata, sanatçıya ve kültür dünyasına desteğinin süreceğini söyledi. MTSO'nun, kültür ve sanatı Mersin'in bütüncül anlamda gelişmesinin en temel payandalarından biri olarak gördüğünü belirten Aşut şunları söyledi: "Sürekli yenilikçi bir ekonomiden bahsediyoruz, katma değerden bahsediyoruz. Nedir yenilikçi ekonomi? Nedir katma değer? Yenilikçilik ve katma değer hayal kurabilmektir. Okuma becerisi olmayan, edebiyattan uzak, kültür ve sanatın gücünden uzak bir toplum nasıl hayal kurabilir? Nasıl yenilikçi düşünebilir? Ne icat edebilir? İşte bundan dolayıdır ki, 15 yıldır Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin destekçisiyiz. 10 yıldır Mersin Kenti adına Edebiyat Ödülü verilmesine aracılık ediyoruz. Sanat Galerimiz, her yıl 15 civarında sergiyle, sanatçılarımızı sanatseverlerle buluşturuyor. İşte bundan dolayı, kuruluş yıl dönümlerimizde Mersinli bir sanatçımızı kuruluş etkinliklerimizin merkezi yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

MTSO'nun sanata, sanatçıya ve kültür dünyasına desteklerinin devam edeceğini kaydeden Aşut, "Çünkü yaratıcı ekonomiler ancak yaratıcı gücü olan bir toplumla mümkün olabilir. Bu anlamda bu değerlerin ve vizyonun destekçisi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir parçası olmaktan, siz değerli dostlarımla Mersin'e hizmet etmekten onur duyuyorum. 131'inci yılımız kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından başlayan konserin ilk bölümünde Hasan Gökçe Yorgun, Çinli piyanist Jiao Li eşliğinde sahne alarak Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert ve Johannes Brahms'ın eserlerini seslendirdi.Konserin 2'nci bölümünde ise piyanistler Tamara Atschba ve Jiao Li, Fransız besteci Maurice Ravel'in eserini birlikte dört elle çaldı. Daha sonra sahneye gelen Yorgun, Sergey Sergeviç Prokofyev'in eserini seslendirdikten sonra iki piyanistle birlikte piyano başına geçerek 6 elle çaldı.

Sanatseverlerden büyük ilgi gören konserin sonunda sanatçılara günün anısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ile MTSO Başkanı Aşut tarafından plaket ve çiçek verildi.

MERSİN/