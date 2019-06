DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ORDU'DA HEYELAN RİSKİNDEKİ 69 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde, heyelan tehdidi nedeniyle gece saatlerinde 69 hane, tedbir amacıyla tahliye edildi. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde, ilçe belediye ve polis ekipleri, son 1 haftadır süren yağışlar nedeniyle gece saatlerinde heyelan riski altındaki evlere ulaşarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerin uyarıları sonucu, heyalan tehdidi altındaki binalarda 69 hane, tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerini terk eden mahalle sakinleri, geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Vatandaşların bazıları da Sağlık Meslek Lisesi pansiyonuna yerleştirildi. Mahallelilerin, riskin azaldığı bölgede bugün yeniden evlerine dönmeye başladığı belirtildi.

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, heyelanın bölgede yıllardır etkili olduğunu, bu yıl özellikle kış mevsimi ile birlikte etkisini artırdığını belirtti. Uludağ, "Bölgemizde yağmur ve sel var. Bu yağışlar heyelanı tetikleyebilir ihtimaline karşı mahallemizde vatandaşlarımız uyarılarak tahliye edildi. AFAD ve İlçe Kaymakamlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Belediye olarak gerekli tedbirlerimizi de aldık. Bölgemiz çok yağış aldığından heyelanlarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

AFAD TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Öte yandan, bölgede yağan karın erimesiyle kış döneminde etkisini gösteren heyelanda, tarım arazileri ve yollarda yarıkların oluşması, yüksek gerilim hattı direklerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mahallede, bir dizi tedbirler alınmıştı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de mahallede zemin etüt çalışması başlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bölgeden arşiv görüntüler

HABER: Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), ()

=================================================

2)BİSİKLETİYLE DÜŞTÜĞÜ DEREDE KAYBOLDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki 3'üncü Piknik Festivali'ne giden Sami Bartın (21), bisikletiyle Oremar Deresi'ne düşerek kayboldu. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Bartın'ın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki Oremar Deresi'nde meydana geldi. Sami Bartın, iddiaya göre 2 arkadaşıyla birlikte Dağlıca'da bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Piknik Festivali'ne katıldı. Bartın, festival alanına geldiği bisikletiyle, bilinmeyen nedenle Oremar Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Bartın için jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede ve kıyıda Sami Bartın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Olayı duyan köylüler de bölgeye gelerek, çalışmalara destek verdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(Cep telefon kamerası)

-Sami Bartın'ın düştüğü Oremar Deresi

-Derece çalışma yapan iş makinesi

-Çalışmalara katılan vatandaşlardan genel ve detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

===========================================

3)NEHİRDE KAYBOLAN MUHAMMED'İN 4 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), 4 gün sonra cansız bedeni bulundu. Perşembe günü yüzmek için Bağıvar Köprüsü yakınlarında, Dicle Nehri'ne giren Muhammed Özcan akıntıya kapılıp kayboldu. Özcan'ın bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından nehirde ve kıyısında arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Özcan'ın düştüğü yerin 1,5 kilometre uzağında, nehir kenarında cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan Özcan'ın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Dicle Nehri

- Arama çalışmalarında drone görüntüleri

- Arama kurtarma ekipleri

- Nehir kıyısında cesedin bulunması

- Cenaze nakil aracından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,()

===========================================

4)KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.

Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Devrilen tırın görüntü

- Olay yeri genel

SÜRE: 00'21" BOYUT: 39,9MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS,(Osmaniye), ()

===================================================

5)İNTİHARA KALKIŞAN ADAMI ASAYİŞ MÜDÜRÜ KURTARDI

KÜTAHYA’da işsiz olduğu için bir inşaatının en üst katına çıkarak intihara kalkışan İ.D., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtarıldı. Kütahya’da oturan evli ve 1 çocuk babası İ.D., akşam işsiz olduğunu söyleyerek Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yapımı süren 5 katlı Müftülük inşaatının en üst katına çıkıp intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri de inşaatın önüne hava yatağı açtı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabası sonunda inşaata gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin, İ.D.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. İnşaattan indirilen İ.D., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yerinden görüntü

-İnşaattaki adamın görüntüsü

-Çevrede toplananlar

-İtfaiye ekipleri

-Adamın içeri çekilme anı

-Adamın inşaattan indirilmesi

-Ambulansa götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

===================================================

6)KAZAYLA KENDİSİNİ VURAN POLİS MEMURU, 9 GÜN SONRA ÖLDÜ

Bitlis'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan polis memuru Uğur D. (32), tedavi gördüğü hastanede, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Haziran'da Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk sahibi polis memuru Uğur D., elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Uğur D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur D., burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur D.'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Dün kalbi duran Uğur D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur D.'nin cenazesinin, otopsinin ardından bugün memleketi Zonguldak'a gönderileceği öğrenildi.

HABER: Behçet DALMAZ/VAN, ()

==============================================

7)OTOBÜS KAZASINDA YARALANAN ELİF, KURTARILAMADI

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Elif Gece (17), yaşamını yitirdi. Elif Gece'nin, kardeşi ile birlikte Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıktığı belirtildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne giden Memiş Dilek yönetimindeki Metro Turizm'e ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 4'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Akseki, Manavgat, Antalya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Gece, dün gece yaşamını yitirdi. Kardeşiyle birlikte Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza geçiren Elif Gece'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketleri Ordu'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------

-Kazanın görüntüleri dün geçilmişti

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()



==============================================

8)MANAVGAT'TA GÖREVE BAŞLAYAN ATLI JANDARMAYA TURİST İLGİSİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı. Side Apollon Tapınağı'nda atlı jandarmayı gören turistler fotoğraflarını çekti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle biri kadın 2 binici Manavgat'a geldi. 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

ÖZÇEKİM ÇEKTİLER

Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'nda gezen atlı jandarma, turistlerden büyük ilgi gördü. Çocuklar atları severken, turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistler atlı jandarmalarla özçekim çekti. Atlı jandarmanın, turizm sezonunun sonuna kadar Manavgat'ta görevini sürdüreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Atlı jandarmanın Side meydanda gezmesi

- Apollon tapınağında gezmesi

- Turistlerin fotoğraf çektirmeleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

=============================================

9)ELMALI'NIN 'ZİNCİRLİ KAYA'SI İLGİ ÇEKİYOR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 500 yıl önce dağdan kopup, yerleşim yerlerine doğru yuvarlandığı sırada ilçenin mutasavvıf şairlerinden Vahib-i Ümmi'nin duasıyla durdurduğuna inanılan Zincirli Kaya, hikayesiyle ilgi çekiyor.

Elmalı'nın eteklerinde kurulu olduğu, 2250 rakımlı Elmalı Dağı'nın yamacında bulunan büyük bir kaya parçası, hikayesiyle ilgi çekiyor. İnanışa göre, 1500'lü yıllarda yaşayan Elmalı'nın mutasavvıf şairlerinden Halveti Şeyhi Vahib-i Ümmi, dergahında ders verdiği sırada, dağın yamacından kopan dev bir kaya parçası, dergaha ve hemen alt kısımda bulunan yerleşim yerlerine doğru yuvarlanmaya başlıyor. Kayanın geldiğini gören Vahib-i Ümmi'nin, "Medet senden Allah'ım, zincirle" diye dua etmesinin ardından hızla yuvarlanan ve hem dergahı hem de yerleşim yerlerini yıkabilecek büyüklükteki kayanın aniden durduğuna inanılıyor. Bu olaydan sonra yöre halkı kaya parçasına 'Zincirli Kaya' adını veriyor. Günümüzde Vahib-i Ümmi'nin Türbesi'nin yaklaşık 300 metre üst kısmında bulunan kaya parçası türbeye gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

'MANEVİ ZİNCİRLE BAĞLI OLDUĞUNA İNANILIYOR'

Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan, Zincirli Kaya'nın hikayesini şöyle anlattı:

"Dağdan kopan büyük bir kaya kütlesi vardır ki hemen şehrin üzerinde, yamaçta eğreti vaziyette durur gibidir. Manevi zincirle bağlı olduğuna inanılan bu kayanın hikayesi şöyledir; şehrin üst tarafında, dağın eteğinde Elmalı'nın mutasavvıf şairlerinden ve Halveti Şeyhi Vahib-i Ümmi'nin dergahı vardır. Günlerden bir gün müritleriyle zikir ve eğitimle meşgulken, bir gök gürlemesi ve sarsıntı olur. Dağ başından kopup, ayrılan büyük bir kaya kütlesi bütün hızıyla şehrin üzerine doğru yuvarlanmaya başlar. Bu halin dehşeti görenleri korku ve paniğe uğratır. Vahib-i Ümmi Hazretleri, bu heyecanlı anda, dağdan üzerlerine doğru yuvarlanmakta olan kaya kütlesine karşı durup, bakar ve ellerini açıp, cenabı hakka öyle bir niyazda bulunur ki o anın heyecanıyla yüksek bir sesle 'Medet senden Allah'ım, zincirle' diye niyazda bulunur. Kulak zarlarını titreten bu yakarış herkesi şaşkına çevirir, zira o yuvarlanmakta olan kaya kütlesi dergaha az bir mesafe kala durmuştur. 1500 yıllardan bugüne bulunduğu yerde çakılıp, kalmış gibi durmaktadır. Şehir halkı da Allah tarafından manevi zincirlerle bağlandığını ifade etmek için bu kayaya 'Zincirli Kaya' demiştir."

Zincirli Kaya'ya sprey boyayla yazılar yazıldığını kaydeden Kültür Müdürü Durmuş Altan, bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattıklarını da söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Zincirli Kaya'nın görüntüsü (drone)

- Durmuş Altan röportaj

- Vahib-i Ümmi'nin türbesi

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, ()

==========

10)ANTİK KENTE YOGA YAPTILAR

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yoga yaptı.

Çeşitli yaş gruplarından 50'ye yakın kişi, belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Günü'nde buluştu. Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Garinda Raju, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu ile Peder Roshan Cordiero ve vatandaşlar katıldı.

Yoga eğitmenleri Duygu Ertan, Ayten Can, Özlem Çetin ve Cem Çetin tarafından yönetilen seansta katılımcılar tarihi mekanda yoga yapmanın keyfini yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.

Yoganın bir disiplin ve bütünsel yaşama sanatı olduğunu söyleyen Eğitmen Duygu Ertan, "Yoga, hayatımızın her alanına yansır. Yogayı aklın huzuru ve uyumu için yapıyoruz. Hastalıkların asıl sebeplerinin psikolojik olduğunu biliyoruz. Yapılan nefes, meditasyon ve yoga duruşları sayesinde kişi kendini daha huzurlu, zinde ve sağlıklı hisseder" dedi.

Daha önce hiç yoga yapmadığını dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak, yogayı bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yoga yapılırken genel ve detaylar

- Eğitmenlerin görüntüleri

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()

=========

(ÖZEL)

11)MÜŞTERİLERİNE YAPTIĞI ÇAMANI, ŞİMDİ AVRUPA'YA İHRAÇ EDİYOR

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kasaplık yapan Metin İnal, et satışı dışında 30 metrekarelik işyerinin arka tarafında Maraş biberinden günlük 5 kilo yaptığı, bölgede 'çaman' olarak adlandırılan çemeni satmaya başladı. Müşterilerinin ilgisinin ardından seri üretime geçen İnal, "Şimdi günlük 5 ton çaman üretiyoruz. Yurt içinin yanı sıra yoğunlukla gurbetçilerin yaşadığı yurt dışına da ihraç ediyoruz" dedi.

2 çocuk babası Metin İnal, 2005'de Afşin'de kasap dükkanı açtı. Et atışı dışında 30 metrekarelik işyerinin arkasında Maraş biberi, kemik suyu ve 7 çeşit baharat kullanarak çaman yapan İnal, ürününü müşterilerine satmaya başladı. Günlük 5 kilo çaman yapan İnal, müşterilerinden olumlu dönüşler alınca seri üretime karar verdi. 2007 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) yerel işletmelere maddi destek verdiğini duyan Metin İnal, proje hazırlayıp başvuruda bulundu. 170 bin liralık projesine 85 bin lira destek alan İnal, 150 metrekarelik işyerinde üretim bandı kurarak seri üretime geçti.

AVRUPA'DA TÜRK VE YABANCI MARKETLERDE SATILIYOR

Kurduğu üretim bandı ile günlük 5 kilo olan üretimini 3 tona çıkardığını belirten Metin İnal, başarısını şöyle anlatı:

"2005 yılında Afşin'de kasap dükkanı açarak bu işe başladım. Amatör şekilde işyerimin arka tarafında üretip müşterilere satıyordum. Rağbet görünce seri üretimine başladık. 2007 yılında proje hazırlayarak DOĞAKA'ya başvurdum ve aldığım destekle seri üretim bandı kurdum. Daha sonra piyasa araştırması yapıp, değişik şehirlere ve ülkelere satış yapmaya çalıştım ve başardım. Türkiye'de 35 ilde bayilik var. Ayrıca yurt dışında Avrupa ülkelerinde satışı devam ediyor. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'daki Türk marketleri ile yabancı marketlere çaman ihraç ediyorum."

500 BİN LİRALIK YENİ YATIRIM

Bundan sonraki hedefinin uluslararası fuarlara katılıp, gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki satış noktası sayısını artırmak olduğunu belirten Metin İnal, 500 bin liralık yeni bir yatırım yaptığını söyledi. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle Temmuz ayında açmayı planladığı yen tesisle günlük üretimini 10 tona çıkaracağını belirten İnal, "Şu anda 500 metrekare kapalı alanı olan yeni bir tesis yapıyoruz, üretime orada devam edeceğiz. Ondan sonra da uluslararası marketlere sunacağız, çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz" dedi.

Metin inal ayrıca, yeni yatırım yapmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere DOĞAKA ve TKDK gibi kurumların çağrı ilanlarını yakından takip etmelerini, iyi bir proje hazırlamaları durumunda yapmak istedikleri işle ilgili ciddi destek alabileceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Metin İnal'ın kürekle çaman karması

- Makinede karılan çaman

- İnal'ın çalışması

- Üretim bandından detay

- İnal'ın çamanları kutulaması

- İnal'ın ürettiği Afşin Çamanları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 669 MB

===================================================

12)MESUT ÖZİL'DEN SEYYAR ÇİÇEK SATICILARINA TEPKİ



İSTANBUL'da 7 Haziran'da evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile ünlü futbolcu Mesut Özil, balayına Çeşme'de devam ediyor. Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı 2 katlı lüks villada, Almanya'dan gelen misafirlerini de ağırlayan Özil, eğlendiği mekandan çıkarken yanlarına gelen seyyar çiçekçilerle gerginlik yaşadı. Özil, etrafını saran çiçekçilere, bağırarak, tepki gösterdi.

Arsenal'de futbol oynayan Türk asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya geldi. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri geldi. Özil, Almanya'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşları ile eğlence mekanının önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Mesut Özil'in arkadaşları ile eğlence mekanından çıkışı

-Çiçek satıcılarının Özil ve arkadaşlarının etrafını sarması

-ÖziL'in cüzdanından para çıkarması

-Yaşanan gerginlik

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Kahraman DURAK / ÇEŞME (İzmir), ()

====================================================