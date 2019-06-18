DHA YURT BÜLTENİ-6

Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı



VAN'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gevaş İlçesi Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle, bölgeye giderek yakılan ateşi söndürdü. Ateşi söndürdükten sonra dönüşe geçen güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Orhan AŞAN/VAN, ()

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Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı



Aksaray'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray -Konya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY )

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Van'da rüşvet operasyonunda 4 tutuklama



Van'da rüşvet karşılığı sahte evrak ve belge düzenleyen bazı kamu kurumlarında görevli kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli bazı personel tarafından rüşvet almak suretiyle sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine hareket geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, suç şebekesinin üyelerini tespit ettikten sonra düğmeye bastı. Ekipler, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerdi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/ vermek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma Komutanlığından çıkartılan şüpheliler

-Araçların geçişi

-Mahkemeye çıkartılan şüpheliler

Behçet DALMAZ/VAN, ()

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Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı



Yalova'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin 'Fındık' ismini koyduğu kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi Beyazıt Sokak üzerinde yavru bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, su borusunu keserek, yavru kediyi kurtardı. Minik kedinin kurtarılma anı kameralar tarafından görüntülendi.

İtfaiye ekipleri tarafınan 'Fındık' adı verilen kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Bilgisi:

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-Kedinin kurtarılma anları

-Borunun kesilmesi

Haber-Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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Üniversite mezunu genç 1500 koyuna çobanlık yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Şükrü Tekin (32), atanamayınca yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de 6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını söyledi.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de yaşayan Şükrü Tekin, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 1 çocuk babası Tekin, mezun olduktan sonra katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), 77 puan aldı. Tekin atanamayınca da yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı. Kadıköy'ünde 6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını, ancak mesleğini yapmak için atanmak istediğini söyledi. Tekin, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topladığını belirtti.

Üniversite mezunu Tekin, geçimini çobanlık yaparak sağladığını belirterek, "Hayatımda ilk defa çobanlık yapıyorum. Özellikle bu dağlarda gezmek, sürünün peşinde koşmak zor oluyor. Daha önce yapmadığımız bir iş olduğu için günün büyük bir bölümünü sürekli ayakta sürünün peşinde geçiriyorum. Hiçbir tecrübem yok. Zor da olsa bu işi yapıyoruz. Çünkü bin 500 koyun sürüsü bana emanet. O yüzden bana emanet edilen koyun sürüsüne gözüm gibi bakmak bakıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Berivanların araçtan inmesi

-Dağdan inen koyun sürüsü

-Derede su içen sürü

-Sürüden detaylar

-Sürü arasındaki çoban

-Sürünün kırpması

-Berivanların sürüyü sağmasından detaylar

-Çoban Şükrü Tekin ile röportaj

-Çobanın çay yapması

-Yağmur Avcıdan Türkçe- Kürtçe şarkı söylemesi

-Sürünün otlatmak için araziye çıkması

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiftçi İsmail Kara (48), otomobilin tampon kısmına giren yılanı elleriyle çıkardı. Kara, bir süre elinde tutup, boynuna doladığı yılanı daha sonra itfaiye ekibine teslim etti.

Şenyurt mahallesinde park halindeki Tamer Kılıç'a (35) ait otomobilin tampon kısmına yılan girdiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye görevlileri, arka sağ lastiğin üst tarafında olduğu belirlenen yılanı çıkaramadı. Otomobilin yanına gelen çiftçi İsmail Kara (48), lastik ile tampon arasında gezen yılanı çıplak elle tutup çıkardı. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı öpen ve boynuna dolayan Kara, meraklı kalabalığa "Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin. Ben, yılandan hiç korkmam" dedi. İsmail Kara, daha sonra yılanı doğaya salınması için itfaiye ekibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobile giren yılanın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılma çalışması

- Çiftçi İsmail Kara'nın çıplak elle yılanı çıkarması

- Çıkardığı yılanı boynuna dolaması

- Yılanı öpmesi

- Birşey yapmaz diyerek koynuna sokması

- Yılanı itfaiye ekiplerine teslim etmesi

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ, ()

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Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdi

Tokat Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin, hafta sonu etkili olan dolu yağışı nedeniyle 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Tokat'ta geçen hafta sonu sağanak ve dolu, yağışı sonrasında merkeze bağlı Söngüt, Güzeldere, Bağbaşı ve Gürpınarı köylerinde ekili tarım arazileri zarar gördü. Yağışın ardından Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri köylerde hasar tespitine başladı. 2 gündür devam eden hasar tespit çalışmaları sonrasında 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin "Köylerimizde yaklaşık olarak 500 dekar alanda dolu yağması neticesinde sel taşması nedeniyle afet yaşandı. Bu afette 120 çiftçimiz zarar gördü. Bir köyümüzde 2 dekarlık serada hasar var. Bağ alanlarında, meyve bahçelerinde, sebze bahçelerinde, mısır, buğday tarlarında aşırı bir şekilde doludan zarar görmüş durumda. Müdürlüğümüz ekipleri afet sonrasında çiftçilerimizi ziyaret ederek il müdürlüğümüzün ve devletimizin yanlarında olduklarını hissettirmişlerdir. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Müdürün açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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Sıcaktan bunalanlar Bozkırın ortasındaki yapay plajda serinledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yapılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda sezon açılırken, yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklarda bunalanlar suya girerek serinledi. Bozkırın ortasındaki yapay plaj, Eskişehirliler kadar kente ziyaretlere gelenlerin de yoğun ilgisini görüyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Kent Park'ta 11 yıl önce büyükşehir belediyesi tarafından 400 ton sahil kurumu getirilerek yapılan yapay plaj sezonu açtı. Bünyesinde aile ve erkekler olmak üzere 2 bölümden oluşan, 350 metre uzunluğunda ve 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, Eskişehirliler kadar çevre illerden kente ziyarete gelenlerin de yoğun ilgisini gördü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar deniz havasının yaşatıldığı yapay plajda serinliyor. 25 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda, 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar ile 1 hemşire görev yapıyor.

Plajın işletmeciliğini üstlenen şirketin sorumlusu Osman Çırak, sezonu açtıkları ilk günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını ve herkes memnun ayrıldığını belirterek, "Bozkırın ortasında deniz keyfi yaşanabilecek güzel bir yer. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e burayı kente kazandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Gelen ziyaretçilerin de sıcak havadan bunalıp serinleyecekleri tek yer burası. Daha iyi hizmet vermek için bu sezonu biraz daha erken açtık. Geçen seneye göre daha önde gidiyoruz ziyaretçi anlamında. Uzunluğu 350, derinliği ise 1,5 metre olan yapay plaj için özel sahil kumu getirildi. İnsanların kendilerini deniz kenarında hissetmelerini sağlamak için çalışmalar yaptık. Şezlong sayılarını arttırdık. Buraya Eskişehirlilerin yanı sıra kente ziyarete konuklarımızda geliyor ve yapay plajda suyu girip iyi vakit geçiriyor. Çevre illerde deniz olmayan kentlerden çok gelen oluyor. Sosyal medyada görenler arıyor ve açık olup olmadığımızı soruyorö dedi.

Zonguldak'tan torunuyla birlikte Eskişehir'e gelen Hasan Kızılkaya, deniz kenarında büyüdüğünü ve yapay olmasına rağmen aynı keyfi yaşadıklarını söyledi. Kızılkaya, "Karadenizli olduğumuz için suyun içinde büyüdük. Eskişehir'e ziyarete gelince de buraya gelip torunumla dolaşmak istedik. Torunum suya girip iyi vakit geçirdi. Denizden çok büyük farkı yokö şeklinde konuştu. İran'dan gelen Omar Omar ise arkadaşlarıyla kenti gezdikten sonra yapay plajda serinlediklerini belirterek şunları söyledi:

"İran'dan ziyarete geldim, hava çok sıcak olduğu için buradaki arkadaşım yapay plajdan bahsettiler. Bizde buraya serinlemeye geldik. Çok beğendik, çok güzel bir yer olmuşö

Hasan Çıtak ise Amasya'dan geldiğini belirterek, "Eskişehir'e sık sık ziyarete geliyorum. İnsanları çok sıcak kanlı, sürekli etkinlik var ve burası aklıma geldi. Yapay olmasına rağmen, deniz havası var. Sıcaktan bunalınca buraya geliyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorumö ifadelerini kullandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan yapay plaj Eylül ayının sonlarına kadar açık kalacağı belirtilirken, plaja giriş 18 lira olarak belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-Havuza girenler

-Cankurtaranlar

-Plaj sorumlusunun konuşması

-Vatandaşların konuşmaları

-Genel detaylar

-Plajın havadan çekilen görüntüler

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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Dolu ve yağmur pamuk üreticisini vurdu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur yağışı, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar verdi.

İncirliova'nın özellikle Osmanbükü Mahallesi'nde dün (pazartesi) saat 18.00 sıralarında başlayan yağmur, dolu ile karışık yağdı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası, Osmanbükü'ndeki 11 bin 500 dönüm pamuk ekili araziden 5 bin dönümü zarar gördü. Nisan ayında ekilen pamuk fidelerinin dalları ve yaprakları tamamen kırıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanılan afetin yarattığı zarar hakkında bilgi veren Osmanbükü Mahalle Muhtarı ve pamuk üreticisi Ali Şahin, şöyle dedi:

"Yaptığımız incelemede 70 çiftçinin ürününün kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Bizim köyümüzde 150 çiftçi olduğunu düşündüğümüzde, köyün yarısı bundan etkilendi. Bu çiftçilerin tarlalarındaki ürünlerinin yüzde 100'ü zarar gördü. TARSİM'e ödenen primler yüksek. Bu nedenle bazı çiftçiler, ürününü sigortalatamadı. Sigorta primleri daha ucuz hale gelmeli."

Çiftçilerden Yüksel Dağ ise 6 dönüm tarlaya 40 bin TL kira ödediğini belirterek, "38 bin TL de masrafımız oldu. Yağan dolu ve şiddetli yağıştan sonra ele alınacak bir mahsulümüz kalmadı. Bu saatten sonra bu üründen hiçbir şey olmaz. Kolu bacağı kırılmış bir insan düşünün bunun kime faydası olabilir? Hiç kimseye faydası olamaz. Zararımız çok büyük. Zor durumdayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur ve dolu vuran pamuk tarlalarından görüntü

- Dalı ve yaprağı kırılmış pamuklardan görüntü

- Çiftçi Ali Şahin ve Yüksel Dağ ile röp.

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Konya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşaktaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Hikmet Özkan (62) idaresindeki 42 DFE 01 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolun kenarındaki 3 ağaca çarptı. Araç içinden kapının üstüne fırlayan sürücü Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi, emniyet kemeri takılı olan yanındaki Yaşar Karadağ (49) ise yaralandı. Yaralı Karadağ, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden ve cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))