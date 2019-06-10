DHA YURT BÜLTENİ - 6

Gündüz vakti mazgal demirini çaldılar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bunun bir iş merkezinin otopark girişindeki mazgal demirini çalan 2 şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 12.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. El arabası ile cadde üzerinden geçen 2 şüpheli, gözüne otopark girişindeki mazgal demirini kestirdi. Şüphelilerden biri mazgal demirini sökmeyi başaramadı. Bunun üzerine diğer şüpheli gelerek mazgal demirini yerinden söküp, el arabasına koyarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin otopark girişine gelmesi

- Şüphelilerin mazgal demirini sökmesi

- Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Sivas'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne tüfekli saldırı

Sivas'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Huzur Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü gecesi pompalı tüfekle Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 36'sı merkezin pencere, korkuluk ve duvarlarına isabet etti. Sabah merkeze gelen personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, merkezde inceleme yaptı. Çevrede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Aile sağlığı merkezinden görüntü

-Saçma isabet eden cam ve duvarlar

-Personelin görnütüsü

-Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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(Özel) - Kök hücre tedavisiyle 19 yıllık çocuk özlemi sona erdi

BATMAN'da yaşayan ve 19 yıldır çocuk özlemi çeken Songül Poge (37) erken menopoz teşhisinin ardından uygulanan kök hücre tedavisiyle rahmi gençleştirildikten sonra tüp bebek uygulamasıyla hamile kaldı. Çocukları olmadığı için eşiyle de sorun yaşadığını dile getiren Poge, doğacak çocuğunu bekliyor.

Batman'da 19 yıl önce Mehdi Poge (37) ile hayatını birleştiren Songül Poge, çocuklarının olmaması nedeniyle yıllarca birçok hastanede tedavi gördü. Gittikleri hastanelerde binlerce lira masraf yapan Poge çiftine, bir yakınları Diyarbakır'da kliniği bulunan Prof. Dr. Hakan Çoksüer'i önerdi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle geldikleri Diyarbakır'da tüp bebek uzmanı Çoksüer'in yaptığı muayenede, erken menopoz teşhisi konulan Songül Poge'ye uygulanan kök hücre tedavisiyle rahmi ve yumurtaları gençleştirildi. Ardından uygulanan tüp bebek tedavisiyle Poge çifti mutlu haberi alarak, 7 ay sonra doğacak çocukları için gün saymaya başladı.

'KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NADİR KULLANILIYOR'

Tüp bebek tedavisinde kök hücre uygulamasının nadir olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Hastamız 19 yıllık çocuk özlemiyle bize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdiğimizde, bize birçok yerde ameliyat olduğunu söyledi. Birçok denemede yumurtaların elde edilemediği, çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğu söylenmiş. Hastamızı erken menopoz hastası olarak yorumladık. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce, ön tedavi uygulamaya karar verdik. Hasta umutsuzdu. Biz bu hastaya konsantregrofaktör ve kök hücre uygulaması yapmaya karar verdik. Bu hastaya kanda kök hücre uygulaması yaptıktan sonra hastayı takibe aldık. Bu uygulamadan 2 ay sonra hastamızda 1 tane antralfolikül olduğunu gördük. Tedavilerin ardından oluşan 1 yumurta ile hastaya tüp bebek tedavisi uygulamaya karar verdik. Tedaviyi uygularken hastamıza antioksidan tedavisi de uyguladık. Beraberinde akupunktur tedavisi de yaptık. Hastaya göre tedavi uyguladık. Kök hücrenin amacı, hasarlı, zarar gören dokunun o hücrelere dönüşmesidir. Bizim için çok önemli bir tedavi. Bu tedavi Avrupa'da da uygulanan bir tedavi. Türkiye'de de yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor. Estetik ve ortopedi alanında çok sık kullanılıyor ancak tüp bebek alanında nadir uygulanıyor" dedi.

'YUMURTALAR VE RAHİM GENÇLEŞEBİLİYOR'

Kök hücre tedavisiyle yumurta ve rahmin gençleşebileceğini ifade eden Çoksüer, "Hala hastamız inanamıyor. 19 yıl sonra bugün en mutlu günümüz. Bugün gebelik haberini aldık. Yurtdışında da, Türkiye'den giden ilk çalışmadır. Yurtdışında PRP yumurtaları ve rahim gençleştirme tedavisi ile bu çalışmamız yurtdışında yayımlandı. Özellikle infertif alanda saygın olan bir dergide de yayımlandı. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Fakat bu PRP'den de daha ileri bir tedavidir. Kök hücre uygulaması ile yumurtaları gençleştirebiliyoruz, rahimde bir hasar varsa, rahmi gençleştirebiliyoruz" diye konuştu.

'70 BİN LİRAYA KADAR PARA HARCADIK'

Eşinin tedavisi için bugüne kadar 70 bin liraya kadar para harcadığını ancak buna rağmen sonuç alamadıklarını belirten Mehdi Poge, şöyle konuştu:

"Çiftçilikle uğraşıyorum. 2001 yılında evlendik, 19 yıldır evliyiz. Çocuğumuzun olması için belki 10 defa İstanbul'a gittik. Eşim orada ameliyat oldu. Bir netice bulamadık. Bize çocuğunuzun olması imkansız dediler. Tedaviler sonuçsuz kalıyordu. En son bir arkadaşımız burayı önerdi. Bugüne kadar 70 bin liraya kadar para harcadık. Hiçbir netice alamadık. Hakan hocanın yanına geldik, çok mutluyuz. Kök hücre tedavisinden sonuç aldık. Çok mutluyuz, Allah onlardan razı olsun. İlk denemede oldu" dedi. Songül Poge ise çocuğu olmamasından dolayı aile içi sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, "Şimdi çok mutluyum. Her şey çok güzel. Hakan hocaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mehdi ve Songül çiftinden detaylar

- Mehdi Poge'nin konuşması

- Songül Poge'nin konuşması

- Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

BATMAN,()

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Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, çevredekiler zor anlar yaşadı

Diyarbakır'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu etrafa dağılan arılar, kazada yaralananlara müdahale eden sağlık görevlileri ile çevredekilere zor anlar yaşattı.

Kaza, sabah saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Baran'ın kullandığı 13 KC 303 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, hareket halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kovanlardaki arılar etrafa dağıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, arılar nedeniyle araca yanaşamazken, görüntü almaya çalışan bazı gazetecileri de arı soktu. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü Baran ve ismi öğrenilemeyen kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Kazada etrafa saçılan ve kamyonette bulunan arılar, özel kıyafetli görevliler tarafından toplanarak başka bir araca yüklendi.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen kamyonet

- Özel kıyafetli görevlilerin kovanları yüklemesi

- Ambulans

-Görüntü çekenlerin yaşadığı zor anlar

-Yerdeki arılar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR()

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Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şişe deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri hemen bitişiğindeki mobilya firmasında çalışan işçiler fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında depo da mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Yanmaktan kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anından detaylar

-Kurtarılan güvercindend detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

Süre: 01.50 Boyut: 205 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Haziran ayında kayak keyfi

Muş'ta kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, yılın 8 ayı karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe bölgesinde antrenman yapıyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu ile alp disiplini slalom sporcuları, kayak yapmak için Haziran ayında, Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiine çıktı. Şehir merkezinde 30-35 dereceyi bulan sıcaklıkta yaz mevsimini yaşanırken, kente 13 kilometrelik mesafedeki Çavuştepe'ye çıkan sporcular, yarışlara hazırlanmak için kar üzerinde antrenman yapmanın ve kaymanın tadını çıkardı.

İki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede, yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan kar üzerinde şort ve tşörtlerle antrenman yapan sporcuların çalışmaları ise, renkli görüntüler oluşturdu.

Kar üzerinde antrenman yapan sporcularının çalışmalarını yerinde takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaz ayında olunmasına rağmen bölgede halen kar olduğunu belirtti. Muş’ta 6-7 ay kayak sporunun aktif olarak yapılabildiğine dikkat çeken Güler, “Haziran ayı içerisindeyiz ama buralarda halen kar var. Her yaştan sporcumuz burada kayak yapabiliyor. Aynı anda, aynı zamanda ovada yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Yine bölge olarak yüksekte bir yer olduğu için doğa sporlarına da müsait bir alan" diye konuştu.

Muş’tan birçok milli sporcunun çıkarıldığını ve yeni sporcular çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Gençlik ve Spor ile Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlağo ise “Haziran ayında sporcularımızı buraya getirmemizdeki amaç; hem kayak sporundan korkmamaları için, hem de internet cafe ve sokaklarda gezmemeleri için uzak tutuyoruz. Aktif olarak çalışmak istiyoruz. Çocuklarımızı olabildiğince spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabi ki burada niyetimiz milli sporcu yetiştirmektir. Bu memleket her türlü milli sporcuyu çıkardı. Olimpiyat sporcuları çıkardı. Niyetimiz bunları yapmaktır" dedi.

Yaz mevsiminde, kayak antrenmanı yapmanın tadını çıkardıklarını ifade eden sporculardan Evin Köse de yaz mevsiminde kaymanın bir başka olduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sporcuların kar üzerinde hazırlanması

-Sporcularının antrenman çalışması

-Sporcuların zirveden inişi

-Sporcuların zirveye tırmanışından detay

-Sporcuların antrenmanlarından genel detay

-Gençlik ve Spor ile Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlağo Röp.

-Kayak Antrenörü Yakup Oğlağo Röp.

-Sporcu Evin Köse Röp.

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler Röp.

(Süre: 04.42 Boyut: 410 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()



