DHA YURT BÜLTENİ - 6

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı, tarihi İçkale'yi gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Oya Eronat ve protokol üyelerince karşılandı. TBMM Başkanı Şentop, tarihi İçkale'yi gezip, buradaki tarihi yapılarla ilgili bilgi aldı. Emekli Fransızca Öğretmeni Mehmet Nurettin Medyelioğulları'nın tarihi İçkale'deki taş sergisini gezen Şentop, çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik makamına geçen Şentop, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Şentop'un İçkale'ye gelmesi

- İçkale'deki yerleri ziyaret etmesi

- Mehdi Eker'in çevreyi tanıtması

- Valilik makamına geçişi

- Şeref defterini imzalaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 351 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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(Özel) - Tatilcilerin yeni rotası Tunceli

Son dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamıyla turizm kenti konumuna gelen Tunceli, bayram tatilinin yeni adreslerinden oldu. Tatilini bayramda Tunceli'de geçirmek için gelen 400 turistin katılımıyla Pertek ilçesindeki Keban Gölü'nde mavi tur etkinliği düzenlendi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi ve büyük iş alanları yok. Kentimizin kalkınması için tek çözüm ise turizmdir. Bizler de turizm alanında yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Mavi turlarımızla Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok" dedi.

?Bir dönem terör olaylarıyla anılan Tunceli artık tatilin rotası konumuna geldi. Güvenlik güçlerince düzenlenen kapsamlı operasyonlarla kentin teröristlerden arındırılmasının ardından oluşan huzur ve güven ortamı beraberinde turizmin canlandırılmasını sağladı. Tunceli'ye daha önce terör olaylarıyla nedeniyle gelemeyen yerli ve yabancı turistler, oluşan huzur ve güven ortamında doğa harikası kenti ziyaret etmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle 9 gün idari izinlerini geçirmek için çok sayıda kişi Tunceli'ye akın etti. Pertek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, bayram tatilini Tunceli'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için mavi tur etkinliği düzenlendi.

“TUNCELİ İÇİN TEK ÇÖZÜM TURİZMDİR”

Kaban Baraj Gölü'nde feribotla yapılan gezi etkinliğine katılan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi, büyük iş alanları yok. Dolayısıyla ilimizin kalkınmasındaki tek çözüm turizmdir. Bizler de turizm alanına yönelik yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Düzenlediğimiz mavi tur gezisiyle, Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok. Birçok güzel koya sahibiz. Belediyemizin bir gemisini turistler için mavi tur gezilerine ayırdık ve insanlar hem doğa ile iç içe oluyor hem eğleniyor" dedi.

Geziye katılan yerli ve yabancı turistler, düzenlenen etkinlik nedeniyle memnuniyetlerini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Turistlerin feribota binmesi

- Feribotta davul zurna eşliğinde halayların çekilmesi

- Adalara çıkılması

- Baraj gölü üzerinde gezinti yapılması

- Röpotajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 816 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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Selimiye'de bayram çoşkusu

Edirne'de Ramazan Bayramı nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'nde bayram coşkusu yaşandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Edirneliler bayram namazlarında Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, namaz sonrası vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.

Görüntü Dökümü

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Selimiye Cami

Cami içinden detay

Cemaatan genel

Farklı açılardan görüntüler

Bayramlaşma

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, tarım turizmi dönemi başladı. Trabzon'da dört girişimci kız kardeş, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere tarlalarda fındık hasadı yaptırıyor, işlenmesi ve çikolata ile birleştirilip ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğretiyor. Bu yılda yapılacak fındık hasat şenliği için çok sayıda ülkeden turitsler sıraya girdi.

Trabzon’da, ürettikleri fındıklı çikolatayı ihraç eden Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur kardeşler, Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta 'Agro' adı verilen tarım turizmi dönemini başlattı. Fındıkta hasat şenliği düzenleyen kardeşler, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere tarlalarda fındık hasadı yaptırıyor. Turistler fındık hasadının yanı sıra harmanlanması, seçilen fındıkların işlenmesi ve çikolata ile birleştirilip ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğreniyor. Bu yılda Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak fındık hasat şenliği için çok sayıda ülkeden turitsler sıraya girdi.

"HASAT ŞENLİĞİ ÇOK POPÜLER"

Fındığı katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek için marka oluşturduklarını söyleyen Seyyare Sungur, "Leyla’yı Mecnun’la yani fındığı çikolatayla buluşturduk. Bununla da yetinmedik ve fındığın hasat şenliğini yaptık. Yaz geldiğinde nasıl fındık için köylerimize gidip, fındık hazırlıklarını yapıyorsak bunu Karadenizli olmayan, fındığı tanımayan insanlara da yaşattık. Gelen insanları ilk önce güzel bir köy kahvaltısıyla işe hazırlarken onlara gastronomimizi de anlattık. Daha sonrasında bahçeye indik. Bu yıl yeniden fındık hasat şenliği yapacağız" dedi.

Bu yıl düzenleyecekleri hasat şenliğine ilginin çok olduğunu söyleyen Seyyare Sungur, "Amerika’dan gelecek grupları ağırlayacağız. Bizim üretim aşamalarında hazırladığımız videolar oralara kadar ulaştı. Hasat şenlikleri çok popüler olmaya başladı. Trabzon’un en önemli ürünü fındık. Gelen insanlar fındığı nasıl toplayabiliriz diye sırf o kıyafetleri giyinebilmek, o masaya oturabilmek için bile başvuru yapmaya başladı. 20'şerli gruplar halinde misafirleri ağırlayacağız. Herkes bu işin keyfine varacak" diye konuştu.

Kardeşler düzenledikleri fındık tarım turizmi ile ilgili klip hazırladı.

Görüntü Dökümü

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Fındık hasadı yapanlar

Fınmdık bahçesi detayları

Seyyar Sungur ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON,()

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TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun(TTK) işçi açıklarını gidermek için alınan 1500 işçinin yanı sıra, mekanizasyon kazı sistemiyle üretimin arttırılması hedefleniyor.

TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne bağlı kömür ocaklarında 1848'den bu yana, kazma ve kürek kullanılarak beden gücüyle kömür çıkarılıyor. 14 bin norm kadrosu bulunan kurumda, işçi sayısı 6 bin 816’ya düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işçi açıklarını gidermek için kuruma kura ile 1500 işçi alımı gerçekleştirdi. İşlemleri tamamlanan bin işçinin 31 Mayıs’ta kuruma girişleri yapıldı. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumun yıllık üretimi de her geçen gün düştü. Kurumda, 2018 yılında 686 bin 142 ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirildi.

MEKANİZASYON İLE ÜRETİMİ ARTTIRMA HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kurumun üretimini arttırmak için işçi alımın yanı sıra mekanizasyon kazı sistemini maden ocaklarına kurmaya başladı. TTK tarafından ilk kez 2013'te Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında denenen sistemden başarılı sonuç alınmasının ardından kurumun diğer maden ocaklarında da kurulmaya başlandı. Amasra’nın ardından Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında kurulan sistem ile üretim yapılmaya başlandı. Mekanize sistem ile üretimi iki katına çıkarmayı ve 2 milyon liralık tahta tahkimat sarfiyatının önlenmesini ve maden kazalarının sıfıra indirilmesini hedefleyen kurum, sistemin tüm ocaklarda faaliyete geçmesiyle 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakaladığı yıllık 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

ÖNCELİKLE İŞÇİ AÇIKLARININ GİDERİLMESİ GEREKİYOR

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel başkanı Hakan Yeşil, mekanize sistemin kömür ocaklarında tahkimat ve üretim alanında bazı öngörüler verdiğini ancak ilk olarak kurumdaki işçi açıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi. İş başı yapacak bin 500 işçinin kuruma nefes aldırdığını ancak yeterli olmadığını ifaden eden başkan Yeşil, şöyle dedi:

“Bu sistemin burada çalıştırılması çok önemli. Mekanize sistemler için yeraltındaki doğa şartları çok elverişli değil. Arkadaşlarımız çok özverili şekilde bu çalışmaları yaparak bu sistemleri kurdular. Kurulan yerlerde üretimin arttırılması lazım. Bu kadar işçiyle ellerinden gelinen en iyisini yapıyor çalışma arkadaşlarımız. Mekanize sistemlerle üretimi arttırarak kömür üretimini en üst seviyeye çıkarmak istiyorlar. Yerli üretim anlamında ileriye dönük daha çok yatırım yapılacak. Bunun için öncelikle işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor. Alınan 1500 işçi şimdilik biraz nefes aldırdı ama yeterli değil.ö

Görüntü Dökümü

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-Mekanize sistemle üretimden detaylar

-TTK’dan detaylar

-İşçilerden detaylar

-GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile röp.

Süre: (7:23) Boyut: (827 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, ()

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Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

Sinop’ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), Amigurumi adı verilen örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretiyor. Köseoğlu, ürettiği sağlıklı oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde ediyor.

Sinop'ta yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Köseoğlu, geçen yıl hobi olarak Amigurumi adı verilen örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretmeye başladı. Ürettiği oyuncakların çevresinde ilgi görmesi üzerine işi ilerleten Köseoğlu, ürettiği sağlıklı oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde etmeye başladı. Küçük oyuncakları bir günde büyüklerini ise bir haftada tamamlayabilen Köseoğlu'nun ürettiği oyuncaklar ilgi görüyor.

Bir yıl önce hobi olarak başladığı oyuncak üretiminde gelir elde etmeye başladığını anlatan Tuğba Köseoğlu “Bu işe 1 yıl önce hobi olarak başladım. Çocukların daha sağlıklı oyuncaklar ile oynayabilmesini istedim. Sonradan oyuncaklar ilgi gördü. Sosyal medya hesabımdan sipariş alarak, satış yapıyorum. Bu işi yapmaktan çok memnunum. Hiç bırakmak istemiyorum. Uzun zamandır zevkle yapıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan amigurumiler

-Detaylar

-Açıklama

-Detay

(SÜRE:02: 31 Dk) (BOYUT: 278 MB)

Haber-Kamera: ESRA AKSU/SİNOP,()

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Şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktüler

Malatya’da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlikler dolup taştı. Şehit yakınları evlatlarının mezarı başında gözyaşları döktü, dua etti.

Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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- Mezarlıkta bayram namazının kılınması

- Duaların okunması

- Şehitliğin tabelası

- Şehitliğe gelen kalabalık

- Dua okuyan şehit yakınları

- Ağlayanlar

- Şehit Songül Yakut'un mezarı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-