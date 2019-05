DHA YURT BÜLTENİ - 6 

Eski eşini, oğlunun önünde tokatlayıp, tekmeledi

Antalya'da bir kurumun bölge müdür yardımcısı S.G. (34), boşandığı T.G.'yi (34) oğlunun önünde tokatlayıp, tekmeledi. T.G., eski eşinden şikayetçi oldu. S.G.'nin saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir kurumun bölge müdür yardımcılığı görevini yürüten S.G.'nin eski eşi T.G., 10 yaşındaki oğlunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada eski eşiyle tartışan T.G., çocuğunun ve polisin önünde şiddet gördü. S.G., eski eşine önce tokat, ardından tekme attı. Tekmenin etkisiyle önce otomobilin üzerine düşen T.G., ardından yere yuvarlandı. Bunun üzerine araya giren polisler S.G.'yi eski eşinin yanından uzaklaştırdı. T.G.'nin şikayeti üzerine S.G., gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, SENİ TEMİZLERİM'

T.G., Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla eski eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde polisin daveti üzerine çocuğunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittiğini anlatan T.G., şöyle dedi:

"Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık. Bina bahçe kapısı önünde S.G., oğlumu götürmek istedi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Sonrasında polislerin gözü önünde bana hitaben 'Seni öldürürüm, seni temizlerim' şeklinde tehdit ederek bir eliyle 'boğazını keserim' şeklinde işaret yaptı. Oğlumu almaktan vazgeçmeyeceğimi anlayınca 'Seni öldüreceğim. Senin yanına gideceğine Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürün' diye bağırdı. Birkaç kere üzerime yürüdü. Sonra da çok şiddetli bir şekilde kalçama tekme attı. Ben orada bulunan arabanın üzerine düştüm. Sonra yere yığıldım. Şiddetle arabaya çarptığım için belim ve elim ağrıyor. Ben düştükten sonra 'Artık birisi bir şey yapsın, ne olur beni kurtarın' diye bağırdım. O sırada S. bana bağırmaya devam ediyordu. Ancak olayın şoku ile ne dediğini hatırlamıyorum. Sonra 5-10 polis yanımıza geldi. Beni ve çocuğu içeriye aldılar. S.'yi de tutarak içeri aldılar. Sonrasında da bana vururken polisler ona engel olmaya çalıştılar. Beni darbeden ve tehdit eden S.G.'den şikayetçiyim."

T.G.'nin şikayeti üzerine S.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, halen savcılık tarafından yürütülüyor.

Diğer yandan S.G.'nin eski eşine tokat ve tekme atma anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı (ÖZEL)

Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi olan Gökçe Dayıoğlu'na iade eden Suriyelinin, 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. Parayı camiye giderken bulduğunu belirten Elissa, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

Cumartesi günü yolda poşet içerisinde 17 bin 500 lira bulan bir Suriyeli, yakındaki markete girip, buradaki işletmeciye, 'Bir miktar para buldum. Sahibi çıkarsa beni arasın' diyerek numarasını bıraktı. Paranın sahibinin, aynı markete çörek bırakan Unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu olduğu ortaya çıktı. Telefon edilen Suriyeli, arkadaşıyla markete gelerek 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti. Ancak Dayıoğlu, 'Gitti gelmez' dediği parasına kavuşmanın heyecanıyla Suriyeli gencin ismini dahi soramadı.

'ARKADAŞIM SOSYAL DENEY SANIP KORKTU'

Kentte herkesin merak ettiği Suriyelinin 4 yıl önce Halep'ten Kahramanmaraş'a gelen 4 çocuklu Elissa ailesinin oğlu Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. muhabirinin ulaştığı, babası alüminyum doğrama dükkanı işleten Elissa, arkadaşı Abdülfettah Attel ile birlikte namaz kılmak için camiye giderken parayı bulduklarını söyledi. Paranın sahibine ulaşmak için markete telefon numarasını bıraktığını, akşam 17.00'ye kadar arayanın olmaması durumunda parayı polise teslim etmeye karar verdiğini belirten Bilal İbrahim Elissa, "Camiye gidiyordum telefona bakarken aşağıda para vardı. Arkadaş sosyal deney olabileceğini düşündü. Çevredekiler fotoğraf ve video çekip bizim alıp almayacağımıza bakacaklarını düşündü. Bu nedenle o çok korktu, ben korkmadım. O yüzden ben parayı alıp namaza gittim. Namazı kıldıktan sonra geri geldim. Markete numaramı verdim, 'Paranın sahibi çıkarsa beni arasınlar' dedim" diye konuştu.

'İYİ BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM'

Eve gittikten 2 saat sonra telefonun çaldığını belirten Elissa, şöyle devam etti:

"Marketten aradılar, 'Paranın sahibi gelecek' dediler. Ben arkadaşımla birlikte gittim. Markette paranın sahibi olan kadın ağlıyordu. Paranın miktarını sordum. 100'lük mü, 50'lik mi, poşetin rengi gibi emin olmak için bazı sorular sordum. O kişi sahibi çıktı. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Çünkü o para helal, haram olsa kaybederdi. O yüzden Allah'a çok şükür sahibi çıktı. Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. 17 bin 500 lira bu zamanda iyi para. Ben Allah'tan korkuyorum, haram yemem. O yüzden parayı verdim."

Paranın sahibi Gökçe Dayıoğlu ise Suriyelilere karşı önyargılı davranışı nedeniyle gözyaşı dökerek, kendisine parayı teslim eden Elissa'ya teşekkür etmişti.

Çıralı, Olimpos ve Adrasan için 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı

Antalya'nın doğa ve tarihle iç içe, butik ve bungalov evlerden oluşan pansiyon tarzı turizmin yapıldığı dünyaca ünlü sahillere sahip Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da bulunan toplam 50 bin yatak kapasiteli tüm işletmeler, Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100 doluluğa ulaştı. İşletmeciler, tatilcileri uyararak, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerinde dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, portakal ağaçları ve begonvillerle süslü doğayla iç içe bungalov evleriyle pansiyon tarzı turizmin yapıldığı Çıralı, Adrasan ve Olimpos, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun taleple karşı karşıya. Bölgedeki işletmeciler tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaşmasına rağmen, her gün kendilerine yüzlerce telefon geldiğini, boş oda talep edildiğini ancak olumlu yanıt veremediklerini söyledi. Yan yana üç sahil beldesinde çadır kuracak yer dahi bulmanın çok zor olduğu uyarısında bulunan işletmeciler, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

50 BİN YATAK DOLDU

Çıralı tatil beldesinin bağlı olduğu Ulupınar'ın muhtarı Habip Altınkaya, Çıralı, Olimpos ve Adrasan'ın Antalya'nın en güzide tatil bölgeleri olduğunu belirterek, "Buradaki işletmelerimiz butik otel tarzında ve bungalov ahşap evler çok revaçta. Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da toplam 50 bin yatak olduğunu tahmin ediyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olması talebi artırdı. Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştık. Yoğun tatilci bekliyoruz. Yüzde 100 doluluğa ulaştığı için artık yer bulmak da çok zor, belki tek tük oda vardır. Bu saatten sonra yer bulmak zor" dedi.

DOĞA HARİKASI KOYLAR VE ANTİK KENTLER

Çıralı bölgesinde tatil tercih edenlerin doğayla barışık, doğayı seven insanlar olduğunu belirten Altınkaya, "Sadece deniz-kum-güneş değil, doğayla iç içe yaşamak, dinlenmek, rahatlamak isteyenlerin tercih ettiği bir bölge. Burada günlük aktivite imkanı da çok fazla. Ceneviz, Sazak gibi doğa harikası koylara düzenlenen tekne turları, Olimpos Antik Kenti, sönmeyen ateş Chimera, Likya yürüyüş yolları, Ulupınar'daki su kaynakları; insanlar dolu dolu tatil yapabiliyor" diye konuştu.

SAHİLDE GECELEMEK, ATEŞ YAKMAK YASAK

Bayram tatilini bu bölgede geçirecekler için uyarıda da bulunan Muhtar Altınkaya, "Bölgemiz bayramda çok yoğun, kalabalık olacak. İnsanlarımızın sahil bantları ve orman içinde ateş yakmaması, mangal tarzı şeylerden sakınmalarını istiyoruz. Çünkü yaz dönemine girdik, yangın tehlikesi arttı. Ayrıca Çıralı sahili deniz kaplumbağaları üreme alanımız. Sahil bandında gecelemek, ateş yakmak, gürültü yapmak yasak. Tatilcilerimizin bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

'TALEP VAR AMA MAALESEF YER VEREMİYORUZ'

Dokuz günlük bayram tatilinde bölgedeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını anlatan Çıralı Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet Altıntaş da, "Talep almaya devam ediyoruz ama yer yok, dolu. Maalesef yer veremiyoruz. Buraya gelen turist profili nitelikli, aile turistler. Denize giriyor, günübirlik tekne turları, Kumluca ve Kemer'de halk pazarlarına gidip alışveriş yapıyorlar. Günübirlik araç kiralayıp Kekova, Myra, Arykanda, Termessos, Antalya Kaleiçi, Perge, Side'ye kadar gidebilen, para harcayan nitelikli turist. Şu an doluluk oranı kendi otelimde yabancı turist yüzde 50; bayramda da Türk turistle geri kalan yüzde 50 dolmuş olacak. Fiyatlarımız oda kahvaltı 80-160 euro arasında değişiyor" diye konuştu.

'REZERVASYONSUZ GELEN ARABASINDA YATAR'

Olimpos'ta işletmeci Kadir Kaya da bölgede cumartesi gününden itibaren ciddi hareketlilik yaşanmaya başlayacağını kaydetti. Kaya, bayram boyunca da yoğunluğun süreceğini söyledi. Doluluğun yüzde 100'e ulaştığını aktaran Kadir Kaya, "Bugünlerde arayanların bayram için yer bulması mümkün değil. Rezervasyon iptali olursa ancak öyle yer bulabilir. Sadece bizim işletmemizi her gün 150-200 kişi arıyor, ama maalesef yer veremiyoruz. Çadır alanları dahi doldu. Rezervasyonu olmayanlar çadır kuracak yer dahi bulamayabilir. En azından arabasıyla gelenler yol kenarına çekip arabasında yatar" ifadelerini kullandı.

ODA FİYATLARI 200 TL'DEN 2 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Çıralı'nın dünyanın sayılı, Türkiye'nin doğallığı bozulmamış ekoturizm ve ekotarım yapılabilen en güzel köyü olduğunu belirten pansiyon işletmecisi Mehmet Başar, Çıralı'da pansiyon ve bungalov tarzı işletmelerdeki toplam yatak kapasitesinin 120 bine yakın olduğunu, bayram için bunların tamamen dolduğunu anlattı. Her mevsim tercih edilen bölgenin Likya yolu, çevresindeki antik kentler ve doğayla iç içe, huzur dolu bir tatil imkanı sunduğunu ifade eden Başar, bayram için yer bulmanın ise artık çok zor olduğunu söyledi. Başar, bölgedeki gecelik fiyatların ise 200 TL'den başlayıp 1500- 2 bin TL'ye kadar çıktığını kaydetti.

EŞSİZ DOĞA VE TARİH

Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da tatilini geçirecekler için dünyaca ünlü sahiller dışında hem eşsiz doğayı hem de binlerce yıllık tarihi kentleri görme fırsatı var. Çıralı'da binlerce yıldır sönmeyen Yanartaş'ı, Olimpos Antik Kenti'ni görmek, Adrasan Tozlu Dağı'ndan yamaç paraşütü ve dalgıçlar gözetiminde dalış fırsatı yapmak, tekne turlarıyla Türkiye'nin Maldivleri de denilen Suluada'nın yanı sıra cennet koyları Akseki, Sazak, Ceneviz, Korsan ve Amerikan koyları gezisi mümkün. Yine tekne turlarıyla Aşk Mağarası ve Fosforlu Mağara turu, Adrasan Feneri, Gelidonya Feneri'nden Phaselis Antik Kenti'ne kadarki Likya antik yollarında yürüyüş yapılabiliyor. Bölgeye yakın Phaselis Antik Kenti, Kumluca Rhadiopolis Antik Kenti, Tahtalı Teleferik, Olimpos'ta ATV safari, Ceneviz Koyu'nda çamur banyosu da diğer seçenekler arasında bulunuyor.

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 3 yaralı

DİYARBAKIR'da, bir inşaatta mikser ile beton harcı döküldüğü sırada meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, bu sabah Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katına mikser ile beton harcı döküldüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İnşattaki diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan 3 işçiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İşçiler, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. İnşaattaki çökme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'daki yerleşik yabancılarla iftar

Antalya'nın Alanya Müftülüğü, yerleşik yabancılara yönelik iftar programı düzenledi.

Alanya'da yerleşik yabancıların katıldığı iftar programı İskele Meydanı'nda düzenlendi. İftara Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçedeki yabancı dernek başkanları ve yerleşik yabancılardan oluşan yaklaşık 300 davetli katıldı.

'RAMAZAN SOFRASINI PAYLAŞTIK'

İftarda konuşan Alanya Müftüsü İhsan İlhan, yabancılara yönelik iftar davetini her yıl geleneksel olarak yaptıklarını, iftar yemeğiyle dostluğu, kardeşliği her kesimle pekiştirmek istediklerini söyledi. Müftü İlhan, "İlçede Müslüman olarak birlikte yaşama bilinci, kardeşlik, huzur ve güveni tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ramazan gibi manevi bir iklimde, içimizde yaşadığımız vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, Ramazanın gayelerinden biridir. Müftülük olarak belediye ve sivil toplum örgütlerin destekleriyle farklı din ve kültürlerde yaşayan vatandaşlarla bir Ramazan sofrasını paylaştık. Alanya'nın huzurun ve güvenin kaynağı olduğunu dünyaya bir kez daha duyurmak istedik" dedi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçede 79 farklı ülkeden insanın, milletin, dinlerin yaşadığını, İslam'ın tolerans dini olduğunu, Alanya'da Ramazan ayında hiç kimseyi ayırmadan bir iftar yemeğinde ilçede yaşayan insanlarla bir araya geldiklerini söyledi.

