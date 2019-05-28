DHA YURT BÜLTENİ-6 

1)ÖYKÜ ARİN'E ANNEDEN NAKLEDİLEN İLİK TUTMADI



Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in (4) annesi Eylem Yazıcı'dan (41) nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Öykü için yeniden nakil süreci başlatılırken, baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledilecek.Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada kalıyor.

YÜZDE 100 UYUMLU BULUNAMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAK

Doktorları, dün yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

'Öykü Arin'e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapıldı. Öykü Arin'in löseminin çok özel bir türü ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."

100 BİN ÇALIŞILMAMIŞ NUMUNE VAR

Babadan yarı uyumlu nakil başarılı olmadığı takdirde tek umutlarının yabancı bir donör ile eşleşme olacağı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin'in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor" denildi.

Görüntü dökümü

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-Arşiv görünütüler

Selma KUNAR/ANTALYA, ()

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2)GÖLETE BALIKLAMA ATLADI, BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPARAK ÖLDÜ

Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için geldiği şelalenin altındaki gölete balıklama atlayan Suriye uyruklu Ahmet Mehdi Amuna (27), başını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Olay, Kestel'in Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Mehdi Amuna, arkadaşlarıyla birlikte Narlıdere Şelalesi'ne geldi. Arkadaş grubu, serinlemek için burada bulunan gölete girdi. Bu sırada şelalenin yanındaki kayalıkların üzerine çıkan Amuna, gölete balıklama atladı. Ancak Ahmet Mehdi Amuna, suyun dibindeki kayalıklara başını çarptı. Amuna'nın arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri Ahmet Mehdi Amuna'yı engebeli araziden çıkardı. Sağlık ekipleri, Ahmet Mehdi Amuna'nın boynu kırılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Amuna'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin cesedi şelaleden çıkarması

-Cenaze aracına bindirmesi

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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3)SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI



Antalya'da iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan biri sokak üzerindeki bir evin balkonuna girmek üzereyken durabildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dans gösterisi yapan bir grubu iş çıkışında evlerine bırakan İlyas Akça yönetimindeki 07 C 0238 plakalı servis minibüsü, 3023 Sokak'ta bir kişiyi bıraktıktan sonra yola çıktı. Bu sırada Ziya Taştan yönetimindeki 07 FEB 47 plakalı servis minibüsü, önüne çıkan Akça'nın kullandığı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan iki araç sokağın köşesindeki apartmanın bahçe duvarlarını kırıp durabildi. Akça'nın kullandığı minibüsün ise apartmanın zemin katında bulunan dairenin balkonuna çarpmak üzere olduğu görüldü. Akça'nın kullandığı araçta bulunan 10 kişiden Mehmet Çelik ve Seniha Kurnaz hafif yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla yakında bulunan hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçta bulunan dansçılar, gelen başka bir araçla evlerine götürüldü. Polis ekibinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla çekildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden genel görüntüler

- Kaza yapan servis araçlarından görüntüler

- Evin balkonuna girmek üzere olan servisten detay

- Sürücülere alkol kontrolünden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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4)ÇIRALI'DA CARETTA SEVİNCİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da bu yılın ilk caretta carettaları kumsala çıkarak yuvalarını oluşturdu. İlk yuva 26 Mayıs gecesi oluşurken, dün gece iki caretta daha kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp denize döndü.

İlk yuvanın 26 Mayıs Pazar gecesi oluştuğu sahilde, önceki gece gönüllü caretta görevlileri tarafından iki yuva daha tespit edildi. Yeni yuvalara Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çıralı'nın bağlı olduğu Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya ve gönüllüler tarafından kafesleme işlemi gerçekleştirildi. Kafesle korumaya alınan yuvalara tarih ve numaralandırma işlemi de yapıldı. Çıralı'da oluşan ilk yuvaların hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Karameşe, bu yılki caretta döneminin de açıldığını söyledi.

100 MİLYON YILDIR YAŞIYORLAR

Yuvalardan yavru çıkışının yaklaşık 60 güne kadar gerçekleşeceğini belirten Karameşe, "Yavrular çıkacak ve ait oldukları yere denize gidecekler ve inşallah 20-30 sene sonra tekrar büyümüş, olgunlaşmış olarak yavrularını bırakmak için tekrar gelecekler. Bu muhteşem topraklar, doğa harikası yerin gerçek sahipleri aslında carettalar. Yaklaşık 100 milyon yıldır yaşıyorlar. Çıralılılar, Kemerliler, insanlar olarak biz aslında onların misafiriyiz. Biz onları koruyormuş gibi gözüküyoruz ama aslında onlar bizi koruyor. Onlar sayesinde bu doğanın güzelliği, orijinalliği korunuyor" dedi.

YUVALAR KAFESLENİP, NUMARALANDIRILIYOR

Çıralı'da diğer alanlardan farklı yerel halkın ve gönüllülerin oluşturduğu bir platformla bu alanın korunduğunu söyleyen Karameşe, "Yumurtlama dönemi başladığında her gece nöbet tutuluyor, izleri takip ediliyor ve yuvaları tespit ettikten sonra tarihleniyor. İlk yuvalarımız da çıktı. İşaretleniyor, kafesleniyor ve yumurtadan çıkıp denize gidene kadar da bu koruma devam ediyor. Bizim herkesten ricamız, carettaların 100 milyon yıldır var olduğu gibi dünya var oldukça önümüzdeki 100 milyon yılda devam etmesi. Buradaki görev bizlere düşüyor. Bu duyarlılığı yerel halkla beraber kamu kurumları olarak hep birlikte devam ettireceğiz" diye konuştu.

ÇIRALI SAHİLİNDE YASAKLAR BAŞLADI

16 Haziran'ın Dünya Su Kaplumbağaları günü olduğunu ve ilk yavruların çıkış döneminin de kutlanacağını açıklayan Karameşe, tatilcilere önemli uyarılarda da bulundu. Karameşe, "Çıralı çok yoğun bir yer, Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri. Gelen misafirlerimizden de ricamız, artık bu dönemden sonra sahilde ateş yakılması, araçla girilmesi, gürültü yapılması yasak, dikkat edelim. Gece insanlar buraya gelip lütfen sahilde yürümesin, gürültü yapmasınlar, ışık yakmasınlar, motorlu araçlarla girmesinler. Bu sahil artık carettaların, bu yavruların varlığına lütfen saygı duyalım ve birlikte yaşamaya alışalım" dedi.

45-60 GÜNDE YAVRULAR ÇIKACAK

Carettaların çıkışının başladığını ve ilk yumurtaların bırakıldığını dile getiren Başkan Necati Topaloğlu ise yumurtalarını bırakan carettaların ardından ait oldukları yere, denize döndüklerini söyledi. 45-60 gün sonra bu yumurtalardan yavruların çıkacağını ve denize gideceklerini belirten Topaloğlu, "Çıralı halkı da bunları korumak için kendine görev edinmiş. Geçen sene 150'nin üstünde yuva oluşmuş, inşallah bu yıl daha fazla oluşur" diye konuştu.

ÇIRALI TÜRKİYE'YE MODEL OLDU

Antalya kıyılarındaki 9 yuvalama alanında koruma, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlatan DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü bünyesindeki Çıralı'nın nadide bir alan olduğunu söyledi. Korunmaya, geliştirilmeye ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılmayı gerektiren bir alan olduğunu belirten Kamil, Türkiye'deki 20 yuva alanından 9'unun bulunduğu Antalya'nın da bu konuda özel bir bölge olduğuna dikkat çekti. Kamil, Çıralı'daki uygulamalarının Türkiye'deki diğer yuva alanları için de örnek model teşkil ettiğini dile getirdi.

KAPLUMBAĞALARIN DEDESİ

Çıralı'da 'Kaplumbağa dedesi' olarak tanınan ve 22 yıldır mayıs-ekim ayları arasında her gün saat 04.00-05.00 gibi kalkıp saat 09.00'a kadar tek tek yuvaları tespit eden, 45-60 gün sonrasında da yavruların yumurtalardan çıkışlarını sağlayan Bayram Kütle (65), "22 yıldır hayatımızı kaplumbağalara verdik. Çünkü vermesek buraları otellere verilecekti. Kaplumbağa bizim bir numaralı silahımız oldu. Biz Çıralılılar olarak peşindeyiz ve bırakmayız. Kooperatif olarak bütün kurumların desteğiyle koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. 37 yuvayla başladık, 22 senede 151 yuvaya kadar çıkardık. Sonuçta biz bir yeri, bir canlıyı koruyoruz. Dünyada nesli tükenmek üzere. Burada 10 bine yakın yavru salıyoruz ama ya 3 ya da 5'i yaşıyor, hayatta kalabiliyor ve tekrar buraya çıkabilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Sahildeki caretta tabelası

- Sahilden görüntü

- Drone görüntüsü

- Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe açıklama

- Muhtar açıklama

- Gönülülerden açıklama

- DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil açıklama

- Kızılötesi yumurta bırakma

- Yuvalardan detay

- Genel detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)



