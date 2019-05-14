DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TÜRK DONANMASINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019'un birinci günü gece top atışlarıyla sona ererken, ikinci gün kara bombardımanı atışlarıyla başladı.

Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde icra edilen Denizkurdu-2019 tatbikatının ikinci günü kara bombardımanı atışlarıyla başladı. Gece su üstü top atışlarının ardından Antalya’nın Finike ilçesi Beş Adalar bölgesinde devam eden tatbikatta, senaryo gereği TCG Giresun’dan havalanan helikopter, düşman topraklarındaki terör unsurlarını tespit etti. Helikopter tarafından terör unsurlarının koordinatları Türk savaş gemilerine bildirildi. Fırkateynlerden hedeflere güdümlü mermi ve top atışları yapıldı. Terör unsurları Türk donanması tarafından başarıyla vuruldu.

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde SAT ve SAS komandolarının helikopterle iniş eğitimi yapılacak. Ayrıca akaryakıt gemisi TCG Akar’dan fırkateynler ve korvetler sırasıyla denizde akaryakıt ve su ikmali bütünlemesi yapacak.

Görüntü Dökümü

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- Tatbikattan görüntü

- Atışlardan görüntü

- Manş uçağından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / MUĞLA, ()

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2)GÖLETTE BOĞULAN KUZENLERİN SINIFLARINDA YAS

ERZURUM'da, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölette boğulan kuzenler Recep (12) ve Furkan Karagöl'ün (13) sınıflarında yas vardı. Sınıf arkadaşları, en son cuma günü birlikte ders yapıp, oynadıkları arkadaşlarının sıralarına çiçek bırakıp, gözyaşı döktü. Palandöken'de 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin yanındaki göletin yüzeyinde, geçen cuma günü bir çocuğun hareketsiz durduğunu fark eden özel güvenlik görevlisi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapımında kullanılan göletteki çocuğu sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, hayata döndürülemedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada, gölet kıyısında iki çocuğa ait elbise olduğunu görünce Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su altında arama yaptı. İki dalgıç, gölete girerek, bir çocuğun daha cansız bedenini sudan çıkardı.

EN ACI TEŞHİS

Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe'de 'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen tel örgüleri kırarak, gölete girdikleri tespit edilen çocukların 2 ayrı ortaokulda okuyan amca çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları saptandı. Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl, oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Okul çıkışı gölete geldikleri bildirilen çocuklar, Saime Hatun Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

SINIFLARINDA YAS VARDI

Recep Karagöl ile Furkan Karagöl'ün okullarında yas vardı. Turgut Özal Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Recep Karagöl ile Yahya Kemal Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi Furkan Karagöl'ün sınıf arkadaşları, en son cuma günü birlikte oynadıkları arkadaşlarının ölüm haberleriyle gözyaşına boğuldu. İki küçük çocuğun arkadaşları, sıralarını çiçeklerle süsledi.

Recep Karagöl'ün sınıf arkadaşı Atilla Akpınar, "O çok iyi bir arkadaştı. Olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Sırasına bıraktığımız çiçek hep orada duracak" dedi. Furkan Karagöl'ün kısa bir süre önce başka bir okuldan sınıflarına geldiğini anlatan Mustafa Karakayalı da "O sınıfımızın neşe kaynağıydu. Kısa sürede hepimizle arkadaş oldu. Onsuz sınıfımız boş kalacak. Kendisini çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gölette arama çalışmaları

-Babanın ağlaması

-Cenaze töreni

-Çocukların okulları

-Sınıflarındaki sıralarına çiçek bırakılması

-Sınıf arkadaşları ile röp

-Ölen çocukların fotoğrafları

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

(Süre: 3.37 Dk / 387 MB)

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3)UZUN VE ZORLU KIŞIN ARDINDAN KOYUNLAR MERADA

VAN'da uzun ve zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte koyunlar meralara çıkarıldı. Yaklaşık 7 aydır ağıllarda bakılan koyunların meraya çıkması, besicileri de ekonomik açıdan rahatlattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 650 bin küçükbaş hayvan ile Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan bulunan iller arasında bulunan Van'da, çetin geçen kış mevsiminde ağıllarda bakılan koyunlar, baharın gelişiyle birlikte meralara çıkarılmaya başlandı. Bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle ağıllarda fazla kalan koyunlar, besicilerin maliyetini artırdı.

Besiciler, Ekim ayından bu yana ağıllarda besledikleri koyunların meralara çıkmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Merada otlayan hayvanların lezzetinin ve süt üretiminin daha güzel olduğunu belirten besiciler, maliyetlerinin de düştüğünü dile getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-



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4)DERİK'TE ÖĞRENCİLER, OKULUN PENCERELERİNE KUŞ YUVALARI YAPTI

MARDİN'in Derik ilçesinde öğrenciler, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı. Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi. Derik'te Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı. Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yuva yaptıklarını belirten öğretmen Kübra Kaya, "Öğrencilerime derslerden önce hayvan sevgisini öğretmeyi amaçladım. Buradaki çocukların sokaktaki hayvanlara karşı davranışlarını değiştirebilmek, olumlu davranışlar oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Evde 2 kedi besliyorum. Burada yapacağımız kuş yuvalarının daha sağlıklı olacağını düşündüm. Kuşların barınmaya ihtiyacı var. Şu anda 2 yuvada kuşlar var, şu an üreme dönemindeler" dedi.

Öğrenci Azize Yüzal ise, "Çok güzel bir proje oldu. Hayvanlarla aramızdaki sevgi bağı güçlendi. Böylece hayvanlarla sevgi içinde olduk. Hayvanların barınmaya ihtiyacı var. Hayvanlar çoğaldıkça, doğamız daha şenleniyor, daha güzel oluyor. İnsanlar birbirleriyle sevgiyle yaklaşıyor, hayvanlara zarar vermiyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan görüntü

- Kuş yuvaları

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK(Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 343 MB

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5)TEKİRDAĞ'DA 1.2 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip sonucu durdurulan minibüste yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki kontrol noktasında Ö.B. yönetimindeki 22 AAN 551 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araç, polis takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 72 bin TL olan 1 ton 200 kilo kaçak midye ele geçirildi. Sürücü Ö.B. ve araçta bulunan R.M. gözaltına alındı. Midyeler, incelemenin ardından polis tarafından denize bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çuvallardaki canlı midyeler

-Deniz polisi ve polis aracı

-Midyelerin denize bırakılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

