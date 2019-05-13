DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SİLOPİ'DE TERÖRİSTLERDEN BOMBALI TUZAK: 3 KORUCU YARALI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gönderilen helikopterle Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()

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2)POLİS MEMURUNUN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ PLANLAYICISINI ÖZEL EKİP YAKALADI

ADANA'da, 2016'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan sokak eylemleri sırasında şehit edilen polis memuru Mustafa Yeli'nin katil zanlılarından 23 yıl 3 ay hapis cezası alan firari hükümlü Faruk Dursun, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Olay, 6 Kasım 2016'da Yüreğir ilçesi Başaka Mahallesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK adına sokak eylemi yapan göstericiler, lastik yakarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Göstericilere müdahale eden polislere ateş açan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yeli’yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili yakalanan 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sedat Şimşek'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer zanlısı Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa da 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 14 sanık ise serbest bırakıldı.Soruşturma devam ettiren polis, saldırının planlayıcılarından olan ve 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilen firari Faruk Dursun’u yakalamak için özel ekip kurdu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u Sarıçam ilçesi Sulucu Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Dursun cezaevine gönderildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

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(YENİDEN)

3)KAÇKARLARDA DÜŞEN DAĞCI KURTARILMAYI BÖYLE BEKLEDİ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşları tarafından götürüldüğü çadırda kurtarılmayı bekledi. 3 kişilik sağlık ekibinin ilk ulaştığı yaralı dağcı, ekiplerce kar üzerinde sedye ile taşınarak olaydan yaklaşık 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren Esra Emet, Selçuk Aras ve Enes Berk Kargı dün sabah dönüşe geçti. Ausor Yaylası mevkiine gelen ekipteki Esra Emet saat 11:00 sıralarında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcı arkadaşları tarafından alınarak 4 saatlik yolculukla kamp alanına getirildi. Çadıra konulan yaralı dağcı için bir arkadaşı yanında kalırken diğer cep telefonu çeken yayla merkezine indi, yardım çağrısında bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıhemşin 112 Acil İstasyonu'nda görevli 3 kişilik personeli olay yerine doğru yola çıktı. 2 saatlik yaya yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşan ekipler, çadırda bekleyen yaralı dağcıya ilk müdahalede bulundu.

'ÇADIRA BASMASSANIZ, YIRTILIYOR '

Zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yaralıya müdahale eden sağlık ekibi ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Dağcılardan biri içine girdiği sırada çadırın girişine basan sağlık ekiplerine 'Çadıra basmazsanız, çünkü yırtılıyor' uyarısında bulundu. Sağlık ekibindeki görevli doktor da "Şimdi ona dikkat etmeyeceğiz. Çadır yırtılır, yırtılmaz bizim için önemli değil. 2 saat yürüyüp sizin için buraya geldik" diye cevap verdi. Dağcı daha sonra görevliden özür diledi.

25 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı dağcı Esra Emet, AFAD, AKUT, İDAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip tarafından ambulansa taşındı. Sedye ile kar üzerinde çekilerek taşınan dağcı 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansla ulaştırıldı. Dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak olaydan yaklaşık 12 saat sona tedavi altına alındı. Yaralı dağcının kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Sağlık ekibinin zirveye doğru yürümesi

Yaralıya ulaşması

Dağcı ile sağlık görevlisinin çadıra basma tartışması

Detaylar

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN RİZE-

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4)DENİZE ATLAYAN KADINI KURTARDI

İZMİT’te, bunalıma giren bir kadın iskeleden denize atladı. İskelede demirli bir tur teknesinde bulunan görevli denize atlayarak kadını kurtardı. Olay bu sabah saatlerinde, İzmit Marina’da bulunan iskelede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kadın iskeleye gelerek, iskelenin kenarına oturduktan sonra denize atladı. Marinada bulunanlar ve tur teknesindeki kişiler yardıma koşarak, bağırarak etraftan yardım istedi. Bu sırada bir tur teknesinden çıkan görevli hemen denize atlayıp yüzerek denizde çırpınan kadına ulaştı. İskelede bulunanlar ise can simidi attı. Kadın iskeleye çıkarılırken, hemen yardıma koşanlar sayesinde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Kadının iskeleye gelmesi, denize atlaması

Çevredekilerin iskelede koşuşturmaları

Tekneden çıkıp gelen kişinin denize atlayıp kadını kurtarması

Can simidi atılması

İZMİT(Kocaeli), () -

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5)İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 Mayıs günü merkez Şehitkamil İlçesi'nde bulunan bir işyerinden 1 televizyon ile 2 dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin B.O.A. ve H.Ö. olduğunu belirledi. Aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin işyerinin camını çekiçle kırması

- Açılan pencereden şüphelinin içeri girmesi

- Şüphelinin televizyon ve bilgisayarı dışarı çıkarması

- Şüphelinin camdan çıkışı

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP-)



