DHA YURT BÜLTENİ - 6

Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 1, 5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ekipler, dedektör köpekler ve drone desteğiyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan Alancık Mahallesi'nde salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dede Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Ardından Vezirköprü Kaymakamlığı’nın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, jandarma komando, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Helikopter ve drone desteği ile 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları bu gün de saat 08:00 itibariyle devam etti. Ayrıca bölgede bulunan Altınkaya Baraj Gölü su yüzeyinde de teknelerle ekipler tarafından arama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca yaklaşık 100 vatandaş, Samsun kent merkezindeng elen sivil toplum kuruluşlarından ve izci kulüplerinden gönüllülerin de arama çalışmasına katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile detay

-Evinden detay

-Ekiplerden detay

-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), ()

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İzmir’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

İzmir’de, bölücü terör örgütü PKK’ya eleman ve maddi kaynak temin eden 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya, kırsal alanlarda bulunmak üzere eleman temin eden ve terör örgütüne maddi kaynak yarattığı belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yasa dışı gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü

- Şüphelilerin emniyete götürülüşlerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

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İşten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü belde belediyesinde işten çıkartılan ve mahkemeyle işine yeniden iade edilen Ali Güneş (40) daha sonra işinden istifa ederek aday olduğu 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı oldu. Güneş, "İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için ahdettim" dedi.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Akarçay Görümlü Beldesi'nde yaşayan Ali Güneş, 2005 yılında belediyeye işçi olarak girdi. 11 yıl belediyede çalışan Güneş, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı oldu. Seçimi 6 oy farkla kaybeden Güneş belediye özel kalem birimindeki işine geri döndü. Dönemin Belediye Başkanı Erdoğan Çoban, Ali Güneş'e işçi kadrosunda olmasını gerekçe göstererek temizlik işlerinde çalışması için ihtar gönderdi. Güneş, gelen yazıyı kabul etmeyerek özel kalemdeki görevine devam etti. Bunun üzerine Güneş'in belediyedeki işine son verildi. Güneş, işine iade edilmek için belediyeyi mahkemeye verdi. Güneş'in talebi yerel mahkeme tarafından reddedildi. Daha sonra Yargıtay mahkemenin kararını bozarak 2 yıl sonra Güneş'i görevine iade etti. Göreve iade edildikten sonra Belediye Başkanı Erdoğan Çoban yeniden temizlik işinde çalışması için Güneş'e ihtar yazısı gönderdi. Güneş daha sonra belediyedeki işinden istifa etti. Yaşananların ardından 3 yıl boyunca 2019 yılında yapılan seçimler için çalışmalara başlayan Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı oldu. DSP, CHP, AK Parti ve Saadet Partisi'nin adaylarının yarıştığı beldede 31 Mart Yerel seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 65'ini alan Ali Güneş belediye başkanı seçildi.

'BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DÖNMEK İÇİN AHT ETTİM'

İşe girdiği tarihten sonra belediye başkanı olana kadar yaşadıklarını anlatan Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Güneş, "Yıllardır ben bu topraklarda kaldım. Gözümü açtığımda bu topraklarda buralardaydım. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla mutluluk verici bir olay. Çünkü bulunduğun yerde işçi olarak, insanlara dolaylı yoldan yardımcı olmaya çalışmışsın. Bunu da tescillemek istedim. Belediye başkanı oldum. Tabi ki mutluyum. Çalıştığım bir yerde belediye başkanı olmak, insanlara hizmet konusunda daha yakın olacağım için mutluyum. 2016 yılında iş akdim tamamen feshedildikten sonra belediyeyi terk etmiştim. İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için aht ettim. 3 yıllık zaman zarfı içerisinde çok çalıştık ve seçimi kazandık. Şuan Görümlü Belediye Başkanı olarak burada bulunmaktayım. İnsanların hepsi istiyordu. Çünkü geçmişte iş akdimin feshedilmesi vatandaşlarımızı fazlasıyla üzmüştü. Belediye başkanlığını benim kazanmam yönünde insanlar da çaba gösterdi. İnsanlara daha fazla hizmet edebilmek için belediye başkanı oldum" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK'

Belediye meclis üyesi Ahmet Arslan ise haksızlık nedeniyle Görümlü halkının Ali Güneş'i desteklediğini belirterek, "Ali başkanımız 2014 yılında çalıştığı belediyeden işten atıldı. İşten atıldıktan sonra kendisi zaten belediye başkan adayıydı. 6 oyla kaybetmişti. Bir sonraki seçimler için mücadelesini verdi. Halkla iç içe oldu. Yeniden aday oldu biz de Ali başkanı sonuna kadar destekledik. Halk olarak arkasında durduk. Haksızlığa uğradığını biliyorduk. Belediye başkanı olması ve bu makamda oturması için halk olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Ali Güneş'in makamından görüntüler

-Belde halkıyla sohbet etmesi

-Belediyeden Detaylar

-Ali Güneş Röportaj

-Ali Güneş'ten Genel Detay

(598 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/ALMUS (TOKAT), ()-

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Silahlı market soygunu kamerada

İzmir’in Bornova ilçesinde, yüzlerine maske takan silahlı 3 kişi, market soydu. Kasadaki bir miktar para ile sigaraları alan soyguncular, geldikleri otomobille kaçtı. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bu gece Mevlana Mahallesi 1702 Sokak'taki bir markette meydana geldi. Tanınmamak için yüzlerine maske takan ve birinin elinde tabanca olan 3 kişi, iş yerine geldi. Gaspçılardan biri market sahibi Ozan Büyük’e (39) tabanca doğrultup etkisiz hale getirirken, diğerleri vitrindeki sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı aldı. Soyguncular, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İşyeri sahibi Büyük’ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, markette incelemelerde bulundu.

Öte yandan, soygun anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin Ozan Büyük’e silah doğrulttuğu ve Büyük’ün ellerini havaya kaldırması yer aldı.

Polis, gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

- Dükkanın dışından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Tarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayakta

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Handere köyündeki Murçinge Çayı üzerine kurulu bulunan Handere (Murçinge) Köprüsü, 779 yıldır ayakta duruyor. Mengücekoğulları tarafından yapılan köprü, Anadolu Türk köprü mimarisinin ilk örneği olma özelliği taşıyor.

Divriği ilçesine 25 kilometre mesafedeki Handere köyü yakınlarında, Murçinge Çayı üzerine kurulu bulunan Handere Köprüsü 779 yıldır kullanılmaya devam ediyor. Mengücekoğulları tarafından yaptırılan tarihi İpekyolu üzerine yaptırılan köprü, 14 ve 5 metrelik iki kemeriyle dikkat çekiyor. Defineciler tarafından tahrip edilen köprü, 2018 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılarak eski görünümüne kavuştu.

andere köyünün simgesi haline gelen köprü, bölgeye gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor. Ayrıca köprü, 'Anadolu Türk köprü mimarisinin' ilk örneği olma özelliği taşıyor. Köprü, drone ile de havadan görüntülendi.

'GELSİNLER VE KÖPRÜMÜZÜ GÖRSÜNLER'

Handere Köyü Muhtarı Selahattin Aksu, köprünün sahipsiz kaldığını ve defineciler tarafından zaman zaman tahrip edildiğini belirterek, "Köprünün yapım tarihi 1240'lı yıllarıdır. Mengücekoğulları tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca aynı tarihlerde yapılan bir de hanımız var. Yapıldığı günden bu zamana kadar hiç onarılmadı. Defineciler de tahrip etti ve yıkılmak üzereydi. Geçen sene Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Ama bu sağlıklı bir restore olmadı. Misafirlerimizin köyümüze gelip bu köprüyü görmelerini çok istiyoruz. Bazen gelip fotoğraf çektiriyorlar. Gelsinler ve köprümüzü görsünler. Handere Köprüsü, çok güzel bir köprüdür. Sivas'a uzak olduğundan bakımsız ve sahipsiz kalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köprünün drone ile havadan görüntüsü

-Handere köyü Muhtarı Selahattin Aksu röportaj

-Köprüden Genel Detay

(382 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

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8 bin nüfuslu Belek, yazın 2 milyon kişi ağırlıyor

Antalya'nın dünyaya açılan yüzü Belek Turizm Merkezi'nin kış mevsiminde 8 bin civarında olan nüfusu, yaz aylarında yerli ve yabancı turist hareketiyle 2 milyona ulaşıyor.

Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yılki turist sayısıyla rekora imza attı. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı.

2018 yılında ziyaretçi sayısı açısından Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya'nın turizm merkezlerinden Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, kentin en gözde tatil tesislerini sınırlarında barındırıyor. Kasım 2015'te G-20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Belek, Antalya'nın dünyaya açılan yüzü konumunda. 12 ay boyunca turizmin hız kesmeden devam ettiği Belek ve Kadriye oteller bölgesinde golf, futbol ve kongre turizmi büyük ilgi görüyor. 50'ye yakın tesisin yer aldığı bölgede yaz aylarında doluluk oranları yüzde 100'ü buluyor.

YAZ AYLARINDA NÜFUS PATLAMASI YAŞANIYOR

Kış aylarında durgun geçen sezona karşın yaz aylarındaki doluluk nedeniyle Belek bölgesinin 8 bin olan nüfusu bir anda 2 milyonu buluyor. Bu rakamla Türkiye'nin birçok ilinden daha kalabalık bir yaz mevsimi geçiren Belek Turizm Merkezi'nde, yeni sezon öncesinde altyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bölgedeki tesisleri bir çatı altında toplayan Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Bölge Müdürü Sinan Işık, 2019 yılı için en önemli hazırlıklar arasında altyapı çalışmalarının gösterilebileceğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından fuarlara katıldıklarını da ifade eden Işık, dijital ortamlarda da tanıtım yaptıklarını belirtti. Belek bölgesinde 12 ay turizmin yaşandığına vurgu yapan Işık, "15 golf, 50'nin üzerinde futbol sahamız var. Yine otellerimizin kongre salonları mevcut. Yazın deniz-kum- güneş üçlemesiyle yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaparken, kışın spor ve kongre turizmine hizmet veriyoruz. Yol ve yönlendirme tabelaları açısından zaman zaman talepler geliyor. Bölgemiz yıl genelinde yaklaşık 2 milyon misafir ağırlamakta. Misafirlerimizin yüzde 80'i yabancılardan oluşuyor. Özellikle Rus, İngiliz ve Avrupalı misafirler önemli yer tutuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sinan Işık röp

- Turizmle ilgili dolgu görüntüler kullanılacak

- Drone detay

- Drone fotoğrafları ve drone görüntüleri İbrahim Laleli

Haber: Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()