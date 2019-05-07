DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TIR, SÜRÜYE DALAN OTOMOBİLE ÇARPTI; 5 KİŞİ YARALANDI, 50 KOYUN TELEF OLDU



BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, yola çıkan koyun sürüsünün arasına dalan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı, sürüdeki 50 koyun ise telef oldu. Kaza, dün gece Gercüş ilçesi Gürbüz köyü yakınlarında meydana geldi. Batman'a giden Gökhan Şimşek yönetimindeki 06 DT 1754 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Arkadan gelen Ziya Kavak yönetimindeki 06 FG 0351 plakalı TIR da aniden yavaşlayan otomobile ve koyunlara çarptı. Kazada, TIR şoförü Ziya Kavak ile otomobil sürücüsü Gökhan Şimşek ve yanındaki Songül Aykut, Rumeyza Aykut ve 3 aylık Berkin Aykut yaralandı, sürüdeki 50 koyun da telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Telef olan koyunlar ise belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

BATMAN/

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2)OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre, Önder Satılmış'ın (49) kullandığı 05 HH 282 plakalı otomobil, Halep Bulvarı kavşağından karşı yola geçmeye çalışan Ramazan Bayındır (38) yönetimindeki 27 J 1664 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü Önder Satılmış ve adı öğrenilmeyen eşi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ, (GAZİANTEP-)

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3)SİNOP'TA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLEN YANGININDA, KEMİKLER HAYVANLARA AİT ÇIKTI



SİNOP'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. Yangın sırasında sıcaklığın 600-700 santigrat derecelere ulaşması nedeniyle 3 kişinin tamamen yandığı üzerinde durulurken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ikinci rapor bekleniyor.

Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde, 22 Nisan günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Altında ahır bulunan evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen yandı. Yangın sırasında Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kemikler buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangında, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.

ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ

İlk belirlemelere göre evin enkazında bulunan kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, komşuların ifadelerine başvurdu. Komşularının yangından kısa bir süre önce Nurten Özcan'ın kendilerine çay içmeye geldiğini belirterek ayrıldıktan sonra evine geçtiği yönünde ifade verdiği bildirildi.

VALİLİK BİR CESET BULUNDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sinop Valiliği de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup, diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

KEMİKLER HAYVANA AİT ÇIKTI

Yangının ardından evin enkazındaki arama çalışmalarında elde edilen kemikler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak DNA testinde insan bulgusuna rastlanmadı. Kemiklerin, evin bodrumundaki hayvanlara ait olduğu saptandı.

İKİNCİ DNA TESTİ YAPILACAK

Yangın sırasında sıcaklığın 600-700 santigrat derecelere ulaştığı, bu sıcaklıkla insan kemiklerin küle dönmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıp 3 kişi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ikinci DNA testi raporu bekleniyor.

Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop), ()-

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4)SEÇİMDEN 37 GÜN SONRA KURAYLA MUHTAR SEÇİLDİ

KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesine bağlı 850 nüfuslu Dereköy’de, muhtar adayları İsmail Hakkı Demirtaş ve Tayfun Bütün 204’er oy alırken, seçimden 35 gün sonra yapılan kurayla Tayfun Bütün yeni muhtar seçildi.

Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy de muhtarlığa, mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş, Tayfun Bütün ve Mustafa Deniz aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerde 674 seçmen 2 sandıkta oy kullandı. Seçim sonuçlarında mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ve muhtar adaylarından Tayfun Bütün 204’er oy alırken, diğer aday Mustafa Deniz 165 oy aldı. Muhtar adayı İsmail Hakkı Demirtaş, ilçe ve il seçim kuruluna vasisi bulunan özürlülerin seçimlerde kendi başlarına oy kullandığını iddia ederek itiraz etti. Yapılan incelemede özürlülerle ilgili herhangi bir vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı olmadığı belirlenerek itiraz kabul edilmedi. Aday Demirtaş, bu kez iddialarını YSK’ya taşıdı. YSK itiraz kabul etmeyerek muhtarın yapılacak kura ile belirlenmesine kadar verdi.

Dün aynı oyu alan muhtar adayları İsmail Hakkı Demirtaş ve Tayfun Bütün İlçe Seçim Kurulu’na davet edildi. Yapılan kurada Dereköy muhtarlığına Tayfun Bütün seçildi. Muhtar Tayfun Bütün, kura sonucu muhtar olduğunu ifade ederek, “31 Mart yerel seçimleri sonucu mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ile eşit oy aldık. İtirazların ardından 37 günün sonunda yapılan kura çekiminde muhtarlık bana nasip oldu. Hakkımızda hayırlısı, hizmet için bu yola çıktık. Herkesin dualarını bekliyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye dışından görüntü

-Kurayı kaybeden adayın çıkışı

-Muhtar seçilen Bütün’ün açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),()-

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5)KOCAELİ’NİN TATİL YOLUNDA HAVADAN DENETİM

KOCAELİ’nin yaz turizm merkezi olan Kandıra sahillerine giden yollarda yaz ayları boyunca jandarma ekiplerince havadan ve karadan denetim yapılacak. Helikopterle yapılan denetimde 9 araç tespit edilerek ceza kesildi.

Karadeniz kıyısında Mavi Bayraklı sahilleri bulunan Kandıra yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrarken, jandarma ekipleri de yollarda trafik denetimlerini arttırdı. Jandarma sorumluluk alanında bulunan, İzmit ile Kandıra arasında ulaşımı sağlayan D-605 Karayolu’nda helikopterle havadan ve karadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’na ait Sikorsky S70 helikopter içerisindeki görevliler, 40 kilometrelik yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları, yol kenarlarındaki denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterdeki ekiplerin bildirdiği araçları durdurdu. 9 araca 'Sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme', 'Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Hatalı sollama', 'Hız sınırını aşma', 'Yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' gibi ihlallerden ceza kesildi. Denetim kapsamında 254 araç denetlenirken, sürücülere Trafik Haftası konulu el broşürü dağıtıldı.

YAZ SEZONUNDA DENETİMLER ARTACAK

Yaz ayları boyunca jandarma ekipleri D-605 Karayolunda, havadan helikopter ve drone ile karadan ise trafik timleri ile denetim yapacak. D-605 Karayolunda Mobil Plaka Tanıma Sistemleri, Elektronik Denetleme Sistemleri ile D-650 Karayolu 24 saat kontrol edilecek. D-605 Karayolu’nda hız limiti 90 kilometre olarak belirlenirken, bu limit yerleşim yerlerinde 50 kilometre olarak belirlendi. Bu yıl arttırılan tedbirlerle kazaların en aza indirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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Helikopterden görüntü

Helikopterde görevlilerden görüntü

Denetimlerden görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-KANDIRA(Kocaeli), ()

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6)HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKATÇILARIN İFTARI

Hakkari'de teröristlere karşı etkin mücadele yürüten özel harekat polisleri, ramazanda da görevlerini en üst seviyede sürdürüyor. Özel harekat polisleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kale görünümlü üs bölgelerinde iftarlarını açıyor.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor. Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler dua edip, orucunu açarken arkadaşları da nöbeti devralıyor. Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7/24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerin ve gazilerin de ramazan ayını tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat polislerin kulelerde nöbeti

-İftara hazırlık

-Ezan okunması

-Dua edilmesi

-Termal kameralarla gözetim

-Genel Detay

HABER:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()

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7)ADANA'DA KÜÇÜK ÇOCUKLARA UYUŞTURUCU SATTIRDIĞI İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'da küçük çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de geçtiğimiz Cuma günü, şafak vakti operasyon düzenledi. Merkez Yüreğir ilçesi ile 19 Mayıs ve Koza Mahalleleri'nde daha öncede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 'silah ticareti', 'tehdit', 'silahlı yaralama' suçlarına karışan ve çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen Yunus Ç. ile birlikte 3'ü çocuk, 11 kişiyi gözaltına aldı. Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çete lideri olduğu ileri sürülen Yunus Ç.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde ele geçerilen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA, ()

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8)AFRİN VE ÇUKURCA ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE ÖVÜNÇ MADALYALARI VERİLDİ

Erzurum'da 3 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi. Vali Okay Memiş, "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadelede şehitler veriyoruz. Bunlara üzülmekle birlikte mücadelede kararlılığımız daha da artıyor" dedi.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 Şubat 2018 günü şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe ile Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 Mart 2018'de şehit olan Piyade Teğmen Muhamet Kır ve Hakkari Çukurca üs bölgesine 17 Ekim 2017 günü düzenlenen terörist saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in ailelerine, törenle Devlet Övünç Madalyaları verildi. Şehit ailelerinin duygusal anlar yaşadığı törende Vali Okay Memiş, şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'ye madalya ve beratını takdim etti. Vali Memiş, şehit teğmenin 4 yaşındaki kızı Aysima'ya oyuncak hediye etti. Vali Memiş, törende, daha sonra şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın beratını anne Hemra Cömert ile kardeşleri Ahmet, Büşra ve Mustafa Kır'a teslim ederken, şehit Piyada Uzman Çavuş Adem Gezer'in madalya ve beratını ise baba İmran Gezer ile anne Zeynebe Gezer'e verdi.

Tören sonrası şehit ailelerini makamda misafir eden Vali Okay Memiş, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehitler verildiğini söyledi. Büyük üzüntü yaşanmasına rağmen terörle mücadelede kararlılığın arttığını ifade eden Vali Memiş, "Allah bizleri şehitlerimize karşı ahirette mahcup etmesin. Onlar genç yaşta bu ülke için canlarını feda ettiler, biz de görevimizi yaparken onlara layık olmaya çalıyşıyoruz. Onlarla ahirette karşılaştığımızda 'Ey arkadaş biz canımızı ortaya kopyduk, sen ne yaptın?' dediğinde, bize de 'Elimizden geleni yaptık' demeyi Allah nasip etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Memiş'in şehit ailelerini karşılaması

-Şehit ailelerine övüç madalya ve beratın verilmesi

-Vali Memiş'in şehit ailelerini makamda misafir etmesi

-Vali Memiş'in konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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9)KAHVERENGİ VAN KEDİSİ YAVRUSU, ŞAŞIRTIYOR

Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerine beyaz renkliliği veren 'White' diye bir genin olduğunu belirterek, "Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu da ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 'White' genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kedilerin doğabildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, bu oranın eskiden daha fazla olduğunu, fakat bu sayının giderek azaldığını söyledi. Kaya, "Van kedilerinde beyaz renkliliği veren 'White' diye bir gen var. Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu Van kedisine beyazlık rengini veren white geninin yüzey kaplaması ile ilgili bir sorun olarak görüyoruz" dedi.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Van Kedi Villası'nda yaklaşık 200 kedi arasında kahverengi doğan kediye ziyaretçilerin oldukça ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, "Ziyaretçiler 'Bu kadar hayvan bembeyaz, bu niye bu renk' diye soruyorlar. Biz de işin doğrusunu anlatıyoruz. Böyle olunca daha da sevecen oluyor. O da aynı annenin yavrusu. Bizim için farklı hiçbir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Van Kedi Villası'ndan detaylar

-Van kedilerinden detaylar

-Yavru Van Kedileri ve yeni doğan kahverengi Van kedisi

-Yavru kedilerin oynaması

-Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj

-Detaylar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,()

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