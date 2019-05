DHA YURT BÜLTENİ-6

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)AZEZ'DE ÖSO, TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERDİ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi. ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Azez bölgesinde, cumartesi günü, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in şehit olması, Binbaşı Sıtkı Doğruer'in ise yaralanmasından sonra önlemler artırıldı. Bölgede bulunan TSK birliklerinin yanı sıra ÖSO mensupları da elleri tetikte mevzilerinde beklemeye başladı.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

Azez yakınlarında bulunan ÖSO unsurlarına, bugün Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açılması üzerine karşılık verildi. İlk olarak teröristlerin bulunduğu düşünülen binaya havan topu atıldı. Binanın isabet aldığı görüldü. Ardından aynı bölgeye, zırhlı araç üzerinde ve kamyonet kasasında bulunan ağır makineli silahlarla ateş edildi.

2)TAZİYEDEN DÖNENLERİN MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, taziye ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, akraba olan 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Karacadağ yolunda meydana geldi. Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra dönenleri taşıyan Bayram Huz'un kullandığı 35 DB 0878 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolde devrildi. Kazada sürücü Bayram Huz ile minibüste bulunan akrabaları Süleyman, Anus, Mehmet, Muazzez, Halil, Ayşe ve Arif Huz yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3)MİLAS'TAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada ağır yaralanan Kamil Evren de hastanede hayatını kaybetti. Evren'in ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Dün Bodrum- İstanbul seferini yapan Yılmaz Alık'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas Otogarı'ndan yolcu aldı. Otogardan saat 12.00'de seferine devam etmek üzere yola çıkan otobüs, Milas-Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ve yolculardan Ersin Aksoy yaşamını yitirirken, 43 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla, Milas, Yatağan ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı yolculardan durumu ağır olan Kamil Evren de tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evren'in ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 42 yaralının tedavisi ise sürüyor.

4)BOLU'DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE

BOLU'da polisin, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamasında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma', '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet', 'kasten yaralama', 'tefecilik' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü saat 07.00'da eş zamanlı operasyon yaptı. 9 ev ve işyerine baskın yapan ekipler, suç örgütü lideri S.B. ile E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç, F.K., M.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

5)ÇERKES GENÇLERDEN GÖZ DOLDURAN DANS GÖSTERİSİ

ADANA Çerkes Kültür Derneği'nin düzenlediği geleneksel yıl sonu gösterisi çeşitli dans ve müzik sunumlarıyla renki görüntülere sahne oldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen gösteriye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, dernek yetkilileri, Adana, Mersin, Reyhanlı, İskenderun ve Osmaniye'den gelen çok sayıda Çerkes vatandaşlar katıldı. Sema Soykan ve Eray Çakırer'in sunuculuğunu yaptığı gecede konuşan Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş, dernek olarak çerkes kültürünü gelecek nesillere tanıtma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmamızda en önemli araçlardan biri sizlere bu akşam gençlerimizin örnekler sunacağı eşsiz güzellikteki danslarımızdır. Bu gece de gençlerimizin dans ve müzik sunumu gelen misafirlerimizin kalplerine dokunacak" dedi.

Çerkes gençlerin dans ve müzik gösterileri izleyenlerden alkış alırken, ortaokul öğrencisi Elif Naz'ın tekerlekli sandalye ile yaptığı dans gösterisinde ise duygulu anlar yaşandı. Gösteri daha sonra fotoğraf çekimlerinin ardından sona buldu.

6)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ

ADANA'da Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu'nda mezun olan öğrenciler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Mezuniyet töreninde cübbelleriyle yürüyen öğrencileri veliler ve öğretmenleri uzun süre alkışlayarak destekledi. Cübbeli geçişin ardından konuşan okul müdürü İsmet Tahra, öğrencilerine her daim iyi insan olmaları gerektiğini söyleyerek, "Emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven ve yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sevgili çocuklar, sizden sahip olmanızı istediğim üç şey sağlığınız, mutluluğunuz, ahlaklı ve başarılı olmanızdır" dedi.

Mezuniyet töreni daha sonra öğrencilerin kep atması, pasta kesimi ve dilek fenerlerinin uçurulmasıyla devam etti.

7)VİA GRA, MANAVGAT'TA TATİLCİLERİ COŞTURDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde konser veren ünlü Rus müzik grubu Via Gra, söylediği birbirinden güzel hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu. Yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte doluluk oranı artan otellerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde ünlü Rus müzik grubu Via Gra sahne aldı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup, söylediği hareketli parçalarla tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı.

Otelde tatil yapan Rusya ve çeşitli eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen tatilciler, Via Gra grubunun söylediği şarkılarda yerinde duramadı. Konserin sonunda grup üyeleri tatilcilerin arasına girerek hem şarkı söyledi hem de özçekim yaptı.

