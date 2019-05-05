DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MİLAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 13 YARALI (1)



MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), ()-

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2)ALT GEÇİTTE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Olay, dün gece, Ofis semtinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, alt geçide çıkarak, yola atlayacağını söyledi. Kadını duyan çevredekiler, alt geçide yaklaşıp, inmesi için ikna etmeye çalışırken, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre konuşup, kadını ikna etti. Alt geçitten indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay anına ait cep telefonu görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mesut BUDRAÇ - Kamera: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB

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3)BİRİ OTİZMLİ VE EPİLEPSİ HASTASI, 2 ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Yalova'da bir çocuğunu depremde kaybeden, eşi de intihar eden Seycan Varsak (45), 11 yaşında otistik ve epilepsi hastası oğlu ve lise öğrencisi kızıyla yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun hastalığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden Varsak, çocuklarının eğitimi için hayırseverlerden yardım istedi. Yalova'da, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremde çocuklarından birini, 2015 yılında da intihar sonucu eşini kaybeden Seycan Varsak, otizmli ve epilepsi hastası oğlu Hasan ve lise 3 öğrencisi 16 yaşındaki kızı Esmagül ile yaşam savaşı veriyor. Çocuklarını okutmaya çalıştığını kaydeden Seycan Varsak, "Eşimden kalan hiçbir mal varlığım yok. Hiçbir sosyal güvencem de yok. Eşim epilepsi hastası ve otizmli olan çocuğumun masraflarını karşılayamayınca bunalıma girdi ve intihar etti. Kızım İngilizce öğretmeni olmak istiyor. Maddi durumum yok. Bakım parası alıyorum ancak bu oldukça yetersiz" dedi.

'KİMSE EVİNİ KİRAYA VERMEK İSTEMİYOR'

Çocuğunun sürekli nöbet geçirmesi nedeniyle ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek istemediğini söyleyen Varsak, "Benim çocuğum otistik ve epilepsi hastası olduğu için ve sürekli nöbet geçirdiği için özel doktorlara götürmek zorunda kalıyorum. Tetkikler yaptırmak zorunda kalıyorum. Onlar da benim için büyük para. Çocuğum epilepsi nöbeti geçirdiği için gece bağırmaları, çağırmaları oluyor. Gittiğim her yerde kimse ev vermek istemiyor. Hasan için müstakil bir ev lazım. Ben burada oturuyorum, ama ev sahibi de sürekli şikayet ediyor. Kimse de kabul etmiyor" diye konuştu.

Çocuklarının eğitimi için hayırseverlerden destek isteyen Seycan Varsak, "Otizmli çocuğumun eğitimi Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Çocuğum konuşamıyor. Daha okuma yazmayı sökemedi. Çocuğumdan kopamam. Yatılı bir yere verilmesini de istemiyorum. Hafta sonu kızım evde olduğu zaman evlere temizliğe gidiyorum. Biz Yalova’da oturuyoruz, kızım ise Çınarcık ilçesinde okuyor. Yemesi, içmesi, kitap ücretleri var. Servis ücreti var. Çalışamıyorum ve sosyal güvencem de yok. Çocuğuma kimse de bakmadığı için onunla olmak zorundayım. Arada nöbet de geçiriyor. Bu durum bana çalışma şansı tanımıyor. Çocuğumun eli, ayağı, gözü, kulağı benim. Kızıma oğluma eğitim konusunda yardım etsinler. Babaları olamasa bile birer ağabeyleri, ablaları olsunlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne ve çocuktan detay görüntüler

-Anne ile röportaj

-Çocuğun oynaması detay



Süre: 4.35 Boyut: 513 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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4)KAYSERİ'DE RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZİ SUCUK İÇİ

PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de Ramazan ayının vazgeçilmesi 'sucuk içi'nin üretimi kasaplarda başladı. Kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen 'sucuk içi' bu yıl kilosu 60 TL'den satışa sunuluyor.

Kayseri'de 1925 yılından itibaren üretilen sucuk içi, Ramazan ayında sadece Kayseri ve ilçelerinde iftar sofralarından tüketilen özel bir lezzet. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak yemeği. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi Kayseri Pastırmacılar ve Sucukçular çarşısındaki tezgâhta yerini aldı.

'SICAK TÜKETİLMESİ SAĞLANIR'

Esnaf Mustafa Tokluman, bu yıl sucuk içinin kilosunun 60 TL'den satılacağını söyledi. Tokluman "Sucuk Türkiye'nin birçok bölgesinden üretilir; ancak sucuk içi sadece Kayseri'de üretilir ve tüketilir. Sucukla aynı tarihçeye sahip olan sucuk için Ramazan ayında başımızın tacıdır. Kayseri'deki birçok iftar sofrasında yerini alır. Sucuk içinde kullanılan et kaburga etidir. İçine baharata, sarımsak atılır. Pişirilirken kesinlikle yağ konulmadan iftara 5 dakika kala pişirilerek sıcak tüketilmesi sağlanır. Ramazan'da Türkiye'nin gündemine nasıl pide giriyorsa, Kayseri'nin gündemine de sucuk içi girer" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sucuk içi üretiminden genel görüntü

- Sucuk içinde kullanılan kıymanın baharat ile yoğrulması

- Sucuk içinin paketlenmesi

- Kayseri Sucukçular çarşısından detay görüntü

- Pastırma ve sucuk üreticisi Mustafa Tokluman ile röportaj

- Diğer detaylar

Süre:4.58 Boyut:556 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()

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5)AKDENİZ İLE EGE'NİN SUYU BİR KEZ DAHA BULUŞTU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü yağmurlu bir havada gerçekleştirildi. Kumluk Plajı'ndan testilere doldurulan Akdeniz'in suyu, 9 kilometrelik yürüyüşün ardından Ege'de Gökova Körfezi Katyalı sahiline dökülerek iki denizin bir kez daha buluşması sağlandı.

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkılarıyla 20'nci Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Datça Kaymakam Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün ve yaşlısı genci çok sayıda doğaseverin yanı sıra, Datça'nın Fransa'daki kardeş kenti Buxerolles'den gelen bir heyet katıldı. Fransız heyeti, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına seçilen Gürsel Uçar'a, Buxerolles Belediye Başkanı Jean -Lois Chardonneau'nun göndermiş olduğu kutlama mektubunu verip görevinde başarı dileğinde bulundu. Fransız konuklar yürüyüş öncesi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ile, davul-zurna ekibinin oyun havalarına eşlik etti. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün bu yıl 20'ncisinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Umarım bu yılların nasıl geçtiğini anlamadığımız gibi bu etkinlik daha nice yıllar devam eder. Datça'da doğa sevgisi sonsuza dek yaşatılacaktır" dedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban ise konuşmasında, yağmurlu bir havaya rağmen yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Çoban, "Datça yarımadası, Akdeniz ile Ege'yi ayıran kara parçası olarak dikkat çekiyor. Biz de Datça'nın bu özelliğini öne çıkarmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlik 20 yıldır hiç aralıksız olarak devam eden bir gelenek, umarım gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarla devam eder" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar davul zurna eşliğinde oynamaları

-Fransız heyetin, davul zurnanın hareketli havalarında oyunlara eşlik etmeleri

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması

-Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması

-Kumluk Plajı'ndan testilere su alınmasından görüntü

-Yürüyüşten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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