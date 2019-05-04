DHA YURT BÜLTENİ -6

Kamyonet kasasından 55 kaçak göçmen çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayan, jandarmanın takibiyle durdurulan kamyonetin kasasından 55 kaçak çıktı.

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Erzurum- Artvin karayolunun ilçe çıkışında yol uygulaması yaparken, 61 SB 327 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kamyonet sürücüsü Murat Ayaydın, yoluna devam etti. Polisler, kaçan aracın plakasını jandarmaya bildirdi. Yolboyu Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı kamyonet, yaklaşık 12 kilometre sonra Dutlu köyü yakınlarında durduruldu. Aracın kasasını kontrol eden ekipler, balık istifi bindirilen kaçaklar karşılaştı. Farklı ülke vatandaşı 55 kaçak, aşağı indirildi. Kaçaklara, jandarma tarafından su verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Erzurum'daki Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Murat Ayaydın ve yanındaki Fırat Ayaydın ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerin araçtan indirilmesi

-Mültecilere su verilmesi

-Yerde oturan mülteciler

Haber-Kamera:Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()-

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İzmir'de, tünelde kamyon devrildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, mıcır yüklü kamyon devrildi. Mıcırların yola döküldüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. E.K. (54) yönetimindeki 27 AAD 731 plakalı kamyon, iddiaya göre şoförünün uyuması nedeniyle sol şeritte devrildi. Devrilen kamyonun şoför mahali bölümü, tünel duvarına yaslandı. Yara almayan kamyon şoförünün ihbarı üzerine olay yerine otoyol ve trafik polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tünel trafiğinde aksaklıklar yaşanırken, bir süre iki şeritten akan trafik, yola savrulan mıcırların iş makinesilme temizlenmesinin ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yola savrulan mıcırlardan görüntü

- Tünel trafiğinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bir kuyumcudan hediyelik bileklik alacağını söyleyen kişi iddialara göre iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahın üstündeki bileklikleri alarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hendek'te Ayşe Büke’ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hediyelik bileklik alacağını belirtti. Dükkan sahibi tarafından tezgahın üzerine 3 adet altın bileklik çıkarılırken müşteri olarak dükkana gelen kişi tarafından bir süre incelendi. Daha sonra işletme sahibinin dalgınlığından faydalanan şahıs bir anda bileklikleri alarak kaçmaya başladı. Ayşe Büke ve dükkanda bulunan kadın müşteriler, çevredeki esnaflardan yardım isterken hırsız bir anda gözden kayboldu. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsi

-Hırsızlık anı

Haber-Kamera: Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya)()-

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Hayvan borsasında Ramazan hareketliliği (ÖZEL)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Canlı Hayvan Borsası'nın merkezi konumundaki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda, Ramazan öncesinde hareketlilik başladı. Canlı kuzu ve dananın kilosu 18, hazır kuzunun kilosu 40, hazır dananın kilosu ise 30 liradan satılan borsada, besiciler artan yem fiyatlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Ramazan hareketliliği başladı. Bölgede birçok hayvan yetiştiricisi, sabahın erken saatlerinde getirdikleri hayvanlarını pazarda satışa sunuyor. Besiciler, artan yem fiyatlarında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Besici Remzi Gümüş, yem alımı için besicilere desteklerin artması gerektiğini belirterek, "Yemden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kazancımız yok. Biliyorsunuz yem fiyatları pahalı. Öyle bir sıkıntımız var. Kazanç sıkıntısı yaşıyoruz. Yem fiyatının yüksek olması esnaf olarak bizi sıkıntıya koyuyor. Yem satış noktalarının besicilere fayda sağlamasını istiyoruz" dedi.

MARKETLER 60 LİRAYA SATTIĞI ETİ, 30 LİRAYA ALIYOR

10 yıllık besici Mehmet Uyan ise hayvanları ucuz fiyata sattıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın besicilerin sorunlarını dinlemesini istedi. Uyan, "Şu an yem torbasını 80 liradan alıyoruz. Dana etini ise kilosu 30-31 liradan ancak satıyoruz. Besiciler olarak zor durumdayız. Marketlerde kilosu 50- 60 liradan satılan etin fiyatının niye bu kadar yüksek olduğuna da şaşıyorum. Ama bizden ne kadara aldıklarını dikkate alsınlar. Yetkililerin bu işe el atmalarını istiyoruz. Devletin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Böyle devam ederse bayramdan sonra herkes bu işi bırakma aşamasına gelecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'na tepeden bakış

- İçi hayvan dolu Kamyonetler borsadan içeri girerken görüntü

- Koyunlar kamyponetlerden indirilirken görüntü

- Kantarda sıra bekleyen hayvan sürülerinden görüntüler

- Kantadan inen hayvamn sürülerinden görüntüler.

- Röportajlar

- Hayvan satarken müşterilerle el sıkışma

-Borsadan genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.24 GB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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ANTGİAD Ödüllü Bilgi Yarışması

Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) tarafından 4'üncüsü Manavgat'ta düzenlenen Ödüllü Bilgi Yarışması'nda Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu birinci oldu.

Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu, Belenobası Ortaokulu, Değirmenli Ortaokulu'nun yarıştığı bilgi yarışmasını Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Manavgat Sanayici ve İşinsanları Derneği (MASİİD) Başkanı Mücahit Tatar ile davetliler ve öğrenciler izledi. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmadan önce konuşma yapan ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, Manavgat'ta 4'üncüsünü düzenledikleri yarışmayı daha önce Kepez, Döşemealtı ve Muratpaşa'da yaptıklarını hatırlattı. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşen dünyada gelecek için tahmin yürütemezsiniz aksine tasarlar ve yaşarsınız. Geleceğin tasarımı elbette siz gençlerin elindedir. Bu gayeyle ileri medeniyetler seviyesine ulaşmamızı sağlayacak tek unsur sizlerin yetkin bireyler olarak yetişmesidir. Bu yetkinliğin en mühim öğesi ise eğitimdir."

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu, Belenobası Ortaokulu, Değirmenli Ortaokulu öğrencileri yarışmada 20 soruya cevap verdi. Yarışma sonucunda birinciliği Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu kazanırken, Belenobası Ortaokulu ikinci, Değirmenli Ortaokulu da üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu öğrencileri dizüstü bilgisayarlardan oluşan hediyelerini Kaymakam Mustafa Yiğit'ten alırken, ikinci olan Belenobası Ortaokulu öğrencilerine hediye tabletleri Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yiğit, üçüncü olan Değirmenli Ortaokulu öğrencilerine ise hediye bisikletleri MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntü

- Öğrencilerin salona gelmesi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Mustafa Cengiz'in konuşması

- Yarışmacı öğrencilerin yerlerini almaları

- Bilgi yarışmasından görüntü

384 MB /// 03.28"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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Erik ve çilek tezgahlardaki yerini aldı

Erik ve çilek pazar tezgahlarındaki yerini aldı ancak fiyatları cep yakıyor. Kilosu 12 TL'den satılan eriğin fiyatı sezonun yeni açılmış olmasından dolayı yüksekken, pazarcılar kilosu 7 TL den satılan çileğin yaz ayları boyunca aynı fiyatta seyredeceğini tahmin ettiklerini söylüyor.

Bahçelerde ürünlerin hasadının başlamasıyla birlikte tezgahlarda da yaz meyveleri boy göstermeye başladı. Vatandaşlar Cuma günleri sebze ve meyve pazarının kurulduğu Mudanya Kapalı Pazar yerine akın etti. Ancak vatandaşlar yüksek fiyatları görünce hayal kırıklığı yaşadı. Üreticiler erikteki fiyat yüksekliğini, sezonun yeni açılması olarak değerlendirirken, fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da düşeceğini kaydetti.

Tadı ve kokusuyla yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan eriğin kilosu 12, çilek ise 7 liradan satılıyor. Fiyatların yüksek oluşundan dert yanan vatandaşlar, alım güçlerinin büyük oranda eridiğini ifade etti. Pazar esnafı ise üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların yaz boyunça bu şekilde devam edeceğini beklediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Meyvelerin görüntüsü

-Pazar görüntüsü

-Detaylar

Süre:1 dk 12 sn-Boyut:159 mb

Haber-Kamera:Merve KIZILKAYA/BURSA-

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Rus şarkıcı Timati konserinde izdiham

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan R&B ve hiphop şarkıcısı Rus Timati'yi 4 bin kişi izledi.

Kemer merkezindeki Club Aura'da ünlü Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00'de sahneye çıkan Timati'yi, Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistlerin yanı sıra yerli tatilcilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, kendisinin kurduğu 'Black Star Mafia' adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı. Timati'nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler görüntü ve fotoğraf çekti. Gece kulübünde bulunan turistler Timati'nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

Timati, ilk parçasını seslendirmek için çıktığında sevenlerini 'Selamın aleyküm' ve Rusça 'İyi akşamlar' sözleriyle selamladı.

Görüntü Dökümü

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- Go go dansçıları detay

- Turistlerden detay

- DJ Arda detay

- DJ setup yakın detay

- Timati'nin selamlaması

- Şarkı detayı

324 MB /// 02.56"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Sahnede üşüyen Yıldız Tilbe için soba kuruldu

Edirne'de Bahar Şenlikleri'nde sahne alan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyen Tilbe için sahneye 4 elektrikli soba kuruldu.

Edirne'de düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde sahne alan Yıldız Tilbe, söylediği şarkılarla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye derin yırtmaçlı pullu bir elbiseyle çıkan Tilbe, konsere "Delikanlım" şarkısı ile başladı. Sanatçının hayranlarının büyük bir bölümü, konseri cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

'BANYO YAPTIM SAÇLARIM ISLAK, ÜŞÜDÜM'

Banyodan ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyen Yıldız Tilbe'nin ısınması için sahneye 4 soba kuruldu. Şarkı aralarında zaman zaman hayranlarıyla konuşan Tilbe, "Üşüyor musunuz? Soba yakıyorlar ben üşüdüm de çıkınca. Banyo yaptım buraya gelmeden önce. Saçlarım ıslaktı geldiğimde. Şimdi çıkınca inanamadım, buza kestim. Hıdrellez yarın değil öbür gün değil mi? Keşke bir gün sonra gelseydik burada bir ateş yakardık. Yakıyor musunuz ateş? Allah yakmasın. Ne tatlısınız." dedi. Binlerce kişinin katıldığı konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe'ye hayranları da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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Yıldız Tilbe'nin sahneye çıkması

Şarkı söylemesi

Sahneye soba kurulması

Konuşması

Oynaması

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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