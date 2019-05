DHA YURT BÜLTENİ -6

Diyarbakır'da öldürülen teröristlerin kullandığı sığınaklardaki malzemeler imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün etkisiz hale getirilen, biri 'gri' kategorideki PKK'lı 2 kadın teröristin sağlandığı sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda gaz maskesi, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Dicle ilçe kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar listesinde 300 bin lira ödülle 'gri' kategoride bulunan 'Viyanpirsus' kod adlı Şehriban Yönten ile İran uyruklu 'Didar Rojhilat' kod adlı Sabriye Reçber, ölü ele geçirildi. 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlenen kadın teröristlerin bölgede kullandığı sığınaklar da yapılan çalışmalarla tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, gaz maskesi, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

====================

Niğde merkezli defineci operasyonu: 5 gözaltı

Niğde merkezli 3 ilde izinsiz kazı yapıp, define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, izinsiz kazı yapıp, define arayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli, Nevşehir ve Kayseri'de düzenlenen, 'Hilti' adı verilen operasyonda, İ.S., F.B., S.Ö., A.S., ve H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, kazı yapmaya yarayan iş aletleri, metal dedektörü, elle çizilen kroki, cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

---------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detay görüntü

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Süre:02'04" Boyut: 94 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

======================

İzmir'de iyilik koşusuna doğru

İzmir, dünya çapında omurilik felcinin tedavisi için bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara destek sağlamak amacıyla koşulan Wings For Life World Run'a dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs Pazar günü 6 kıtada 12 ülkede aynı anda başlayacak dev organizasyona İzmir'de rekor katılım bekleniyor.

İyilik koşusunun tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, organizasyonun araç sponsoru firmanın yöneticisi Serkan Özerbay ve milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı. Bu organizasyonla insanlara umut veren çalışmaların desteklendiğini belirten Dernek Başkanı Ramazan Baş, "Ben 1983 yılında deniz kazasında omurilik felçlisi oldum. Aradan yıllar geçti ama içimdeki umut hiç bitmedi" dedi.

Dünyada milyonlarca omurilik felçlisi olduğunu söyleyen Baş, "Eğer onlara, 'Umudunuz bitti, artık iyileşmeyeceksiniz' deseniz çoğu ötenazi isteyecektir. Çünkü bir başkasına bağımlı yaşamak gerçekten çok zor. O nedenle biz umuda sarılıyoruz. En büyük umut da kök hücre. İyileşmenin olabileceğini gösteren çalışmalar var" diyerek organizasyon sayesinde omurilik felcine yönelik yapılacak çalışmalara fon oluşturulacağını dile getirdi. Tüm ülkenin bu projeye destek vermesi için sık sık çağrıda bulunmak gerektiğini dile getiren Baş, "Pazar günü bizim için çok heyecanlı bir gün olacak. 5 Mayıs bizim için bir umut günü olacak. 10 bine yakın katılım olmasını hedefliyoruz" dedi.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, kendisinin de koşuda olacağını belirtip, "Bu organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Dünyanın birçok yerinde insanlar aynı amaç için farklı saatlerde aynı anda koşacaklar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Soyer, "Bununla gurur duyuyoruz. Bu dünyanın en büyük iyilik organizasyonu. Bu sadece bir koşu değil, bilime katkı veren, tıbbın ilerlemesi yapılan bir iyilik hareketi. Tüm İzmir için bir gurur meselesi. Bunun parçası olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu yıl katılım ve bağış rekorları kıracağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden de yarışa katılım olacak. Başta genel sekreterimiz olmak üzere birçok bürokratımız, çalışanımız yarışa katılacak. Her kesimin destek vereceğine inanıyorum. 5 Mayıs sabahı İzmir için rekorların kırılacağı, umutların büyüyeceği bir gün olsun. Engelliler konusundaki farkındalığı büyütmek lazım. Engelleri birlikte aşacağız" dedi.

8 BİN 800 KATILIMCI

İzmir'de geçen yıl 8 bin katılımcıyla koşulan Wings For Life World Run, bu yıl şimdiden 8 bin 800 katılımcıya ulaştı. Pazar günü katılımcı sayısının artmasıyla en an 10 bin kişinin iyilik için koşması bekleniyor. Lozan Meydanı'ndan saat 14.00'te başlayacak yarışa koşucular solo olarak veya tekerlekli sandalyeli katılımcıları çekerek katılacak. Koşu başladıktan 30 dakika sonra yola çıkacak yakalama aracına yakalananlar için yarış sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Salondan detay görüntü

-Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'ın konuşması

-Milli Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın konuşması

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

Haber: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

==================

Yüzme havuzuna düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin içi su dolu yüzme havuzuna düşen buzağıyı, itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitenin yüzme havuzuna düşen buzağıyı görenler, şaşkına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan site sakinleri, durumu bildirdi. Yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suyun boyunu geçtiği havuzun merdivenine başını dayayarak hayatta kalan buzağı ise bu halde bekledi. Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye görevlileri, içi su dolu havuzdaki buzağıya, karnından yangın hortumu bağladı. Hortum yardımıyla çekilerek havuzdan çıkarılan buzağı, sahibine teslim edildi. Açık olan bahçe kapısından içeriye girdiği öğrenilen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- İtfaiye ekiplerinin buzağıyı kurtarması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

====================

Van Marşı 79 yıl sonra seslendirildi

Vana Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) öğretim görevlisi ve Van Halk Kültürü ve Türküleri Araştırmacısı Murat Oto, Van için 1940 yılında yazılan Van Marşı'nı gün yüzüne çıkardı. Van Marşı ilk defa 79 yıl sonra YYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerince seslendirildi. Murat Oto, "Türkiye'de çok bilinen İzmir Marşı, Ankara Marşı vardır. Van'ın da bir marşı varmış. Ama unutulmuş. Bu açıdan bizleri ve Van halkını çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Van'da 1932 yılında kurulan Van Halk Evi Bandosu için bando şefi İbrahim Yurttaş tarafından 1940 yılında Van Marşı bestelendi. O yıllarda Van Marşı kentteki eğitim kurumlarında öğretilse de sonraki yıllarda unutuldu. YYÜ öğretim görevlisi ve Van Halk Kültürü ve Türküleri Araştırmacısı Murat Oto, 2004 yılında Van türkülerini araştırmak için gittiği Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerinde tesadüfen bu marşın bestecisi tarafından 1940 yılında yazdığı el yazması notasına rastladı. Oto, böyle bir marşın varlığını bildiğini fakat müziği hakkında hiçbir bilgisi bulamadığını belirterek, şöyle konuştu:

79 YIL SONRA İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

"Van Marşı Van'ın bazı kaynaklarında geçiyordu. Bazı kaynaklarda sözleri de geçiyordu. Ancak müziği hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Ben 2004 yılında Van türkülerini araştırmaya başladığımda devlet arşivlerine de gittim. Bunlardan biri de Başbakanlık Cumhuriyet arşivleriydi. Orada Van'ın halk evlerini araştırırken tesadüf üzerine bu marşın bestecisi tarafından 1940 yılında yazılmış olan el yazması notasına rastladım. Çok sesli Batı müziği tarzda bir beste olduğu için herhangi bir yerde seslendiremedik. Daha sonra müzik bölümünden Doç. Dr. Fuat Alizade'den rica ettik. Marş müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerince seslendirildi. Böylece 79 yıl aradan sonra ilk defa Van Marşı seslendirilmiş oldu."

ÇOK HEYECANLIYIZ

Van Marşı'nın 79 yıl sonra hayat bulduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Oto, "Türkiye'de çok bilinen İzmir Marşı, Ankara Marşı vardır. Van'ın da bir marşı varmış ama unutulmuş. Bu açıdan bizleri ve Van halkını çok heyecanlandırdı. Böyle bir marşımız yayılır ve eğitim kurumlarında çalınıp, okunursa Van'ın tarihinden gelen bir değer tekrar hayat bulmuş olur. Van tıpkı bir arkeoloğun kazı yapması gibi kültürel anlamda da fırçalarla kazı yaptıkça her bir alandan hazine çıkıyor" dedi.

VAN MARŞI

Ey Van şehri senin şu harabelerin bile

Bize cennet gibidir her şeyden kıymetlidir.

Mahmur semalarında çırpınan kuşlar ile

Birlikte gönlümüzden sana sevgi yükselir

Ey göl dedelerimin sinende aksi var mı?

Ey göl senden şehitler hiçbir haber sorar mı?

Onlara söyle ey göl müsterih uyusunlar

Yabancı gölgesinden kurtuldu Türk vatanı

Ey göl bu gümüş kumlar ve bu ipek yosunlar

Yanında cevherlerin anılmaz adı sanı

Ey göl dedelerimin sinende gölgesi var

Ey göl seni ne kadar sevsek azdır ne kadar

Ey göl dedelerimin sinende aksi var mı?

Ey göl senden şehitler hiçbir haber sorar mı?

Onlara söyle ey göl müsterih uyusunlar

Yabancı gölgesinden kurtuldu Türk vatanı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Öğretim Görevlisi Murat Oto çalışırken

-Oto'dan detaylar

-Oto'nun Van Marşı'nı seslendirmesi

-Murat Oto ile röportaj

-Van Marşı'nın koro ile seslendirilmesi

-Van Marşı'nın Van'ın arşiv ve güncel fotoğraflarıyla hazırlanan kilibi

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU / VAN,()

=================

Polis memurunun şehit olduğu saldırıya katılan 2 terörist yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 7 yıl önce polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları belirlenen M.K.K ve M.K isimli 2 terörist yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Janrdarma Er Bülent İlhan' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda 2 Temmuz 2012 tarihinde Van merkezde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları tespit edilen M.K.K ve M.K adlı 2 terörist yakalındı.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa muhalefet' suçlarından arama kaydı da bulunan teröristler, sorgu için jandarma komutanlığına götürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,()-