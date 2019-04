DHA YURT BÜLTENİ -6

YURT BÜLTENİ -6

8 aylık hamile eşini döverek bebeğin ölümüne neden olan koca adliyeye sevk edildi

Adana'da 8 aylık hamile dini nikahlı eşi Hikmiye A.'yı(20) döverek bebeğin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç.(26), genç kadının sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de sakinleştirmek için 2 tokat attığını öne sürdü. Abdulkadir Ç. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmiye A. ve dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Hikmiye A. hemen ameliyata alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebek kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Abdulkadir Ç. ilk ifadesinde, genç kadının sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de sakinleştirmek için tokat attığını öne sürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.'nın, 4 yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nihah ile evlendiği, çiftin 3 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

Abdulkadir Ç. polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Bolu'da, yol kenarındaki tarlayan devrilen traktörün altında kalan Ahmet Ergün Tarıtörü (55) öldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Kızılağıl Köyü yolunda meydana geldi. Ahmet Ergün Tarıtörü yönetimindeki traktör, köyden şehir merkezine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Tarıtörü, devrildikten sonra ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekiplerinin yaptıkları incelemede Ahmet ErgünTarıtörü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tarıtörü'nün cansız bedeni Cumhriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Tarıtörü’nün yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Böcek istilası altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber

TRABZON'un önemli tarihi ve turistik mekânlarından Atatürk Köşkü'nün de içerisinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nı istila eden ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ağaçlarının kurumasına neden oldu. 1041 ağacın yer aldığı ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin istilası altındaki 456 ladin ve sarıçam kesildi, yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da görülen, literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ormanlarını istila etti. Trabzon'da 2,5 hektar genişliğindeki Atatürk Köşkü Ormanları'nda ağaçların kurumasına neden olan böcek tehdidiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığı'nca komisyon görevlendirildi. Trabzon'un önemli turizm mekânlarından olan Atatürk Köşkü'nü de içerisinde bulunduran Atatürk Köşkü Ormanları'nda incelemelerde bulunan komisyon acil eylem planı hazırladı.

9 AĞAÇTA 1 MİLYON BÖCEK

Ormanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırladığı rapora göre; 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere 1041 ağacın bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nda böcek istilası nedeniyle 286'sı ladin, 40'ı sarıçam olmak üzere 326 ağaç tamamen kurudu, 130 ladin ağacının da böcek saldırısı altında olduğu belirlendi. Böcek istilası altındaki ladin ağaçlarından 9'unda yapılan özel incelemede 1 milyon dolayında on iki dişli çam kabuk böceği tespit edildi. Ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin sardığı 456 sarıçam ve ladin türü ağacın kesilmesine karar verildi. Kış döneminde ağaçların kabuklarının altına saklanan böcekler, ağaçlar kesildikten sonra imha edildi. Kesilen ağaçların yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.

'ORMANI KAYBEDECEĞİMİZİ KORKU DOLU GÖZLERLE GÖRDÜK'

KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Atatürk Orman Köşkü'nün 1936'lı yıllarda dikilmiş bir saha olduğunu belirterek o tarihte dikilen türlerin tamamen yöreye özgü doğu ladini türü olduğunu söyledi. Turna, "Ama doğal yayılış alanları yüksek rakımlar. Bu alanda toplamda 1041 birey var. Bunun yüzde 70'e yakını doğu ladini, geri kalanın 150 tanesi sarıçam, 60'a yakında sekoya dediğimiz yabancı bir tür. Bunlarda yaptığımız incelemelerde on iki dişli çam kabuk böceği dediğimiz bir böceğin hasar yaptığını kurumalara neden olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini gördük. Alanında uzman bir ekiple komisyon oluşturuldu ve müdahale edilmezse bütün ormanı kaybedeceğimizi korku dolu gözlerle gördük. Böceklerin yoğun şekilde toplandığı ağaçların süresi içinde kesilip, alandan çıkarılıp, kabuklarının soyulup, kabuğun altında gelişen böceklerin imha edilme gerekirdi. Bu böcek nüfusunu kırmanın başka bir yolu yoktur" dedi.

'MÜCADELENİN SONUCU OLUMLU'

Bundan sonra alanda kitle halinde ağaç ölümlerinin yaşanmayacağına belirten Prof. Dr. Turna, "Biz burada işlem yaparken burayı 3 kısma ayırdık. Tamamen kurumuş olan bireyleri kırmızı boya ile kısmen kurumuş olan ve ölmek üzere olanları mavi boya ile sağlıklı olanları da yeşil boya ile boyadık. Analizlerimizi yaptık. Mavi olanların da en kısa zamanda kesilmesi gerektiğini de yaptığımız incelemelerde gördük. Biz buraya 2018'in Eylül ayında geldik. 2 ay sonra tekrar geldiğimizde mavi ağaçlarında ölmek üzere olduğunu gördük. Şiddetli bir şekilde yayılma oluyordu. Yayılmayı sağlayan etmenleri ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Yeşil işaretlenmiş olanlar hariç diğerlerini alandan tamamen çıkardık. Şu an itibari ile mücadelenin sonucunun olumlu olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu bırakılan ladin ağaçlarında bu hastalığın olmayacağı anlamına gelmez. Ama en azından kitle halinde bir ölüm söz konusu olmayacak" diye konuştu.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

Böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı hazırladı. On iki dişli çam kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli Parkı sahasına 'feromon' adı verilen 80 tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arasında kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü de, bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuvarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakılıyor.

Doğum yaptıktan sonra ölen ineklerine çare bulamadılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet (71) ve Cansu (42) Kumcu çifti, 2 yıldır doğum yaptıktan sonra ölen ineklerinin durumuna çare bulamadıklarını belirterek, yardım istedi.

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet ve Cansu Kumcu çiftinin son 2 yılda 4 ineği doğum yaptıktan kısa süre sonra nedeni belirsiz şekilde öldü. Halen 4 inek, 3 boğa ve 3 buzağısı bulunan Kumcu çiftinin ineklerinden biri daha 1 ay önce doğum yaptıktan sonra yattığı yerden kalkamaz hale geldi. Ölen ineklerinin sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği buzağılarını biberonla büyütmeye çalışan Kumcu çifti, hayvanlarının ölümüne çare bulamadıklarını söyledi.

30 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Mehmet Kumcu, "2 yıldan beri ineklerim yavruladıktan sonra ayağa kalkamıyor. 2 ay kadar yaşıyor, ardından ölüyor. Buzağıları besleyip, büyütmek bize kalıyor. Veteriner çağırdım. Değişik ilaçlar verdi. İğne yaptık. Yine de çare bulamadık" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin her zaman gelemediğini, özel veteriner için de her zaman para bulamadıklarını aktaran Mehmet Kumcu, yaz geldiği için hayvanlarını Beydağ Yaylası'na götüreceklerini ancak bunun için de maddi imkanlarının olmadığını kaydetti. Mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Kumcu, hayvanlarının durumuna çare bulunmasını istedi.

Silifke'de erik ihracatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında Ankara ve İstanbul'a gönderilen can eriğinin ihracatına başlandı.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilosu 8 ila 14 liradan alıcı buluyor. Özel olarak paketlenen erikler ise iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azarbeycan, Irak ve İran'a ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, 2019 sezonunu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Ağır kış şartlarından dolayı rekolte yüzde 50 düştü bu sene. Ancak ihracatın kuvvetiyle az olan malımız değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan da gayet memnun. Toplamamız sabahın erken saatlerinde başlayıp, eleklerde boylanıp, piyasaya sürülmekte. Elekler sayesinde boylarına göre standart fiyatlar oluştu. Bu yönden de hem alıcı, hem satıcı memnun. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl oldu. Hepsine bol kazanç diliyorum" dedi.

Birlik Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da, "Mart ayında başlayan örtü altı ürünlerimiz , Nisan ayının sonuna doğru, sona yaklaşmaktayız. 8-9 bin dönüm arazi üzerinde ekili alanlarımız var. 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk ancak bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. Ancak Üretici Birliğimizin yaptığı çalışmalar sayesinde birkaç yıldır devam eden erik ihracatı bu yıl da üreticinin önünü açtı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı" diye konuştu.

Göktaş, erik üreticisinin teknolojiyi de tarıma dahi ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Boylama makineleri sayesinde boylarına göre fiyatları da standart haline getirdik. Şu anda yurt içinde olduğu gibi İran, Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda olumsuz hava şartlarına yenik düşmezsek daha bereketli bir yıl olur. Bu yıl yine de ürün az ama ihracatın etkisiyle üreticimizin yüzü güldü, bol değilse de bereketli bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Bur de Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Üretici ve tüketici hak ettiği ürünü istediği fiyata alabilecekse tarımsal üretici birlikleri kanununda ve yönetmeliğinde çeşitli bir takım değişiklikler yapılması suretiyle üretici birliklerinin önü açılmalı, üretici birliği tam anlamıyla faaliyet gösterebilmeli, öz kaynak oluşturabilmeli. Bu sayede sorunun çözüleceğini umut ediyorum."

'Karakız', yavrularına et taşıyor (ÖZEL)

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 'Karakız' adlı sokak köpeği, Coşkun Antepoğlu adlı kebapçı tarafından her gün 2 kez verilen et ve kemikleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yavrularına götürüyor.

Yeni Mahalle'de kebap lokantası olan Coşkun Antepoğlu'nun 'Karakız' adını verdiği sokak köpeği, her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez lokantanın önüne gelip, beklemeye başlıyor. Hep aynı saatte gelen Karakız'a Antepoğlu da et ve kemik veriyor. Karakız, et ve kemikleri ağzıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede tuttuğu 2 yavrusuna götürüyor.

Coşkun Antepoğlu, Karakız'ın 2 yıldır lokantasının önüne geldiğini anlatarak, "İki yıldır sürekli iş yerimin önüne gelir ve bekler. Adını Karakız koydum, bir de Mestan isminde sahipsiz kedi var. O da her gün burada bekliyor, onu da doyuruyorum. Karakız, sabah ve akşam aynı saatte geliyor. Ben de poşete et ve kemik koyup veriyorum. Ağzıyla yavrularına götürüyor"dedi.

'ANNELİK DUYGUSU BU OLSA GEREK'

Aynı mahallede esnaf olan Alper Güzel de "Et ve kemik dolu poşeti ağzıyla yavrularına götürüyor. Annelik duygusu bu olsa gerek, köpeğin yavrularını doyurmak için verdiği mücadele gerçekten insanları duygulandırıyor" diye konuştu.

Ekmek Ödüllü Şiir Yarışmasında ödüller dağıtıldı

Osmaniye'de bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kent merkezindeki Kıbrıs Şehidi Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı içerisinde Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) öncülüğünde düzenlenen program kapsamında; yurdun değişik illerinden gelen ozanlar bağlaması ile türkülerini yorumlarken, şairler ise şiirlerini okudu.

Daha sonra ise ödül töreni, OŞYAD Genel Sekreteri Hatice Bahar'ın sunumu, beraberinde Fatmagül Bahar'ın işaret dili anlatımı ile başladı. Dernek Başkanı Mustafa Bardak, yarışmanın 22 yıllık sürecinden söz ederek, bu yıla kadar katılımcı sayısı, seçici kurulun değerlendirme yöntemi, tüm katılımcılara verilen 5 ana ödülün amaçları, anılarına ödül verilenlerin isimleri hakkında bilgilendirme yaptı.

167 KİŞİ 348 ŞİİRLE KATILIM GÖSTERDİ

Mustafa Bardak, "Ekmek ödüllü şiir yarışmamıza 1 yurt dışı olmak üzere yurt genelinde 41 ilimizden 167 kişi, 348 şiirini ile katılım göstermiştir. Geçtiğimiz 21 yıllık süre içerisinde 3 bin 563 katılımcıya; ekmek, kitap, karanfil, kalem ve katılım belgeleri ile, dereceye girenlere plaket ve çeşitli hediyeler verdik. Bu yılki yarışmamızla birlikte bu sayımız 3 bin 730 kişiye ulaşmış bulunmaktadır." dedi.

Başkan Bardak sözlerinin devamında, "Yıllardır bu yarışmamızda büyük emekleri olan basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu amaçla öncelikle gazeteci arkadaşlarımı ekmek, kalem ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirmek istiyorum"diyerek gazetecilerin ödüllerini verdi.

ŞAİRLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışmaya katılan ve 5 ana ödülün sahibi olan şairlerin katılım belgeleri ile diğer ödülleri; OŞYAD Yönetim Kurulu üyeleri; İzzettin Kanat, Mahmut Eynallı, Hatice Bahar, İbrahim Karagülle, Aynur Boz ile Derneğin Denetim Kurulu üyeleri Murat Boz ve Fatmagül Bahar, OGC Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çakmak, Ali Celal Kaymak, İbrahim Emül, Osmaniye Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü ve OŞYAD üyesi Hülya İnan, OSTADER Başkanı Bahri Çolpan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener, Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, CHP İl Başkanı Nedim Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Mert Su Kılıç, Çalışan ve Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Havva Saçıkara Çetin, Mimar Haydar Aktürk, Ulaşlılar Derneği adına Rıfkı Başlamışlı ile davetliler tarafından verildi. Osmaniye'nin kültür ve sanatı ile gelişmesine katkıda bulunan ve şu anda hayatta olmayanların anılarına hazırlanan plaketler de verildi.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonunda, yarışmanın üçüncülük ödülünü İstanbul'dan Ersin Aydın, ikincilik ödülünü Mersin’in Tarsus ilçesinden katılan Mevlüt Yavuz, birincilik ödülünü ise İstanbul'dan Haydar Şahinbay aldı. Dereceye giren ilk üç yarışmacıya özel hazırlanan kristal plaket takdim edildi. Ödüllerin dağıtılmasının ardından şairlerin ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ile etkinlik sona erdi.

Ağaca 5 metrekarelik ev yaptı

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Kenan Pehlivan (84), evinin bahçesindeki iki çınar ağacının üzerine 9 metre yükseklikte 5 metrekarelik tek odalı ev yaptı. Pehlivan, merdivenle çıktığı ağaç evde boş vakitlerini geçiriyor.

Ondokuzmayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde yaşayan Kenan Pehlivan'ın evinin bahçesindeki iki çınar ağacının üzerinde bulunan tek odalı ağaç ev görenlerin dikkatini çekiyor. 8 yıl önce yan yana bulunan iki çınar ağacının dallarının büyümesi nedeniyle yıkılma ihtimali üzerine Pehivan dalları budayıp üzerlerine ağaç ev yapmaya karar verdi. 1.5 ay çalışan Pehlivan, tahta ve sac malzeme kullanarak 9 metre yükseklikte 5 metrekarelik tek odalı ev yaptı. Pehlivan, merdivenle çıktığı ağaç evde boş vakitlerini geçiriyor.

Boş vakitlerinde ağaç eve çıktığını anlatan Kenan Pehlivan, "Zaman zaman boş vakitlerimde buraya geliyorum. Burada bir yatağım var, uzanıyorum, dinleniyorum. Yaz aylarında özelikle çok serin oluyor. Geceleri de burada kaldığım oluyor. Kafa dinlemek için geldiğim bir yer oldu burası. Görenler çok şaşırıyor. Gelip soranlar oluyor. Merak edip bakanlar oluyor. Tabi bu da güzel bir şey. Bu ağaç evi yaptığımda hiç bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim" dedi.

